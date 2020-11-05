三星搶5G客戶 挖聯發科牆角

三星 5G手機 晶片策略大轉變，旗下Exynos系列處理器明年供貨OPPO、vivo、小米等大陸非蘋指標廠平價機種。OPPO、vivo、小米是聯發科最重要的客戶群，平價機又是聯發科主力市場，三星直搗黃龍、猛挖牆角，聯發科前有強敵高通 、後有追兵三星，壓力不小。

在此之前，三星手機晶片雖有小量供貨vivo、魅族少數機種，但數量不多，幾乎仍都以三星自家手機使用為主，如今擴大外售力道，策略轉變。

業界人士指出，三星挾自家晶圓廠生產優勢，要達成快速擴張市占的目的，也可能引爆降價搶單大戰，掀起業界新風暴。

目前主要手機品牌廠外購處理器，主要向高通、聯發科採購，蘋果、華為則多採自家晶片，蘋果A系列處理器與華為旗下海思晶片都僅供自家手機使用，不對外出售。

另外，華為有部分外購高通或聯發科晶片。三星強力對外拓展手機晶片業務，打破高通、聯發科寡占的狀況，也讓市場競爭更激烈。

三星已透過微博宣布，將於下周四（12日）在上海舉行最新款5G手機晶片「Exynos 1080」發表會，該晶片採三星自有5奈米製程生產，不僅將搭載在自家A系列平價機，也獲得vivo採用，後續還將供貨小米、OPPO等陸系品牌。

三星的大動作引起業界高度關注，知名科技部落客Ice universe在推特發文指出，「Exynos 1080 11月12日在上海發布，這是三星首次為該處理器舉行記者會，意味三星已經開始注意（此一市場）」。

據市調機構Counterpoint Research調查，截至今年第2季，高通為全球手機晶片龍頭，市占率為29%，聯發科排名第二，市占率23%，華為旗下海思排名第三、市占率為16%，三星與蘋果同列第四，市占率為13%。

隨著海思受制美國禁令已無法生產手機晶片，市占率必定下滑，業界人士認為，三星晉升手機晶片三哥應該預期之內，但三星若要在手機晶片領域「坐三、望二、搶第一」，勢必要先超車聯發科，而這次三星猛攻手機晶片，初期以陸系品牌平價機為主，不僅這些品牌是聯發科的大客戶，平價手機又是聯發科的主戰場，聯發科壓力不小。

目前陸系手機廠高階手機多採用高通晶片，韓媒披露三星先打進陸廠平價機種之後，待技術獲得認可，將在往上搶食陸系品牌旗艦機訂單，踩高通地盤。

面對三星來襲，高通、聯發科仍按既有規畫布局5G市場，高通年度最新旗艦級晶片將於12月亮相。聯發科持續擴展版圖，公司預期，下一顆大眾主流市場晶片將於年底出貨，搭載其新一代高階天璣5G晶片的手機則將於明年初量產。