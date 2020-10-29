美企史丹利百得 突然撤出中國

全球最大五金工具企業「史丹利百得」也加入行列，宣布關閉深圳工廠，估計涉及數千名員工。（取材自微信）

美中爆發貿易戰致使不少外企把產業鏈撤離中國 ，全球最大的工具和五金企業「史丹利百得」美國 「史丹利百得集團（Stanley Black & Decker, Inc.）」深圳分公司26日宣布關閉深圳工廠，逾千人瞬間失業。

自由亞洲電台報導，有分析指出，史丹利百得的決定是因為忍受不了大陸的侵權行為，加上美中關係不明朗，所以最後決定完全撤離中國。

以「構思大膽創新」作為企業口號的史丹利百得，以生產電鑽、電批等五金工具聞名全球，名列「財富」雜誌五百強企業，上世紀90年代在中國成立子公司，至今研發出一百多種工具系列銷售全球。

報導指出，廣東媒體為慶祝深圳特區成立40周年早前對這家工廠進行專題報導。當時企業高管表示，公司透過充分利用協作機器人等先進技術，大幅削減了生產線所需人手，可是這家全球最大五金工具企業26日突然發公告，宣布解散深圳子公司，深圳工廠從當天開始停產。

上傳到互連網的公告表示，市場整體環境變化，加上行業內競爭加劇，集團基於戰略發展需求，加速重整業務資源，以提升市場競爭力。

報導說，台灣 中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示， 史丹利百得的產品以出口為主，加上中國未能有效遏制侵權行為，面對艱難處境，選擇走這一步是可以理解的。

資料顯示，史丹利百得在深圳的廠房佔地面積54000平方米，僱用數千名員工。綜合媒體報導，資方提供的賠償方案高於法定標準。至於生產線會遷到東南亞還是美國，目前尚未明朗。