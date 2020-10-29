螞蟻滬港IPO 台灣壽險業搶購

全球最大金融科技獨角獸螞蟻科技將在上海科創板和香港交易所同步上市，市值上看3100億美元 ，將成為史上最大IPO，看好上市後蜜月行情與成長增值利益，台灣壽險 業包括富邦、中壽、國壽爭相認購。

富邦人壽28日公告以不超過近新台幣200億元（約6.86億美元）的鉅資，參與螞蟻IPO，國泰人壽也證實打算參與此次申購，加上前日已公告的中國人壽，表態壽險已達三家。

規模、金額龐大的螞蟻科技IPO各方矚目，繼中壽27日公布以不超過8000萬美元參與螞蟻科技IPO公開申購，富邦金控28日代子公司富邦人壽公告，擬以申購金額上限7億美元，參與螞蟻科技IPO公開申購，不含交易佣金及其他相關稅費。此金額上限只是預估最大交易金額，實際交易單位數量及每單位價格由發行商決定，意謂著不一定能買到那麼多的金額，各公司確定後會另行公告。

國泰人壽母集團與螞蟻集團合作甚深，國泰金100%持股大陸國泰產險，2015年辦理12億元人民幣 現金增資，全由螞蟻金服認購，螞蟻51%持股大陸國泰產險，攜手擴大互聯網保險，為支付寶的商家與用戶提供保險產品。

另外，國泰世華銀行今年8月出資8億人民幣（約1.19億美元），與大陸螞蟻科技共同成立重慶螞蟻消費金融公司，國泰世華銀占股10％，這是國泰金與大陸螞蟻集團第二度共同經營金融機構。

此次螞蟻IPO正式在滬、港股市掛牌，國泰人壽發言人兼副總林昭廷證實國泰確有意願參與，但不會公布申購金額上限，實際上若真有完成申購交易，會再依法另行公告。

2014年阿里巴巴承銷3.2億股美國存託憑證，每股承銷價區間60到66美元，加計超額認購募資規模逾240億美元，當時富邦人壽還公告凍結12億美元參與申購，當時參與的還包括國泰人壽及新光人壽（上限1億美元）。之後，2019年阿里巴巴在香港二度掛牌，富邦人壽再度公告在上限5億美元內參與IPO申購。

螞蟻科技即早期從大陸阿里巴巴集團劃分出來，主要從事多種消費金融或支付業務，如支付寶、芝麻信用、餘額寶、網商銀行、螞蟻小貸等，訴求依不同場景有不同商品線，但主要競爭力即是網路金融技術及市占極強。