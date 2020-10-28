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人民銀行下重手 人民幣翻貶

記者林宸誼／綜合報導
中國人民銀行27日再度出手，人民幣對美元匯率貶值至一周低點。(本報資料照片)
中國人民銀行27日再度出手，人民幣對美元匯率貶值至一周低點。(本報資料照片)

繼12日出手將外匯風險準備金從20%下調為0後，中國人民銀行27日再度出手，要求報價行將人民幣美元中間價定價機制中的逆周期因子淡出使用，導致昨天代表官方意志的中間價報6.6989，下調264基點，大幅貶值至一周低點。

消息也導致27日在岸、離岸人民幣先後跌破6.7整數關卡來到兩周低點；其中人民幣在岸即期匯率下午收盤6.7157，較上一交易日貶值172基點。

由於人民幣日前大幅升值至兩年來的高點，人行二度出手，路透報導，一名消息人士指出，人行已要求部分人民幣中間價報價行調整模型，以反映匯率靈活性，更體現市場驅動匯率形成雙向波動。

澎湃新聞報導，外匯市場自律機制秘書處發布公告，近期部分人民幣對美元中間價報價行，基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續主動將人民幣對美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。

外匯市場自律機制秘書處表示，調整後的報價模型有利於提升報價行中間價報價的透明度、基準性和有效性，也是外匯市場自律機制中市場主體發揮作用體現。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值近4%，人民幣對美元即期匯率升值3.7%，離岸人民幣對美元匯率的累計升值幅度近3.8%。

逆周期因子於2017年5月26日亮相，為了適度對沖市場情緒的順周期波動，外匯市場自律機制核心成員基於市場化原則，將人民幣對美元匯率中間價報價模型，由原來的「收盤價+一籃子貨幣匯率變化」，調整為「收盤價+一籃子貨幣匯率變化+逆周期因子」。

引入「逆周期因子」有效緩解市場的順周期行為，穩定了市場預期，幫助人民幣匯率在2017年大幅升值。

2018年1月，隨著大陸跨境資本流動和外匯供求趨於平衡，人民幣對美元匯率中間價報價行，基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續將「逆周期因子」淡出使用。

同年8月24日，中國外匯交易中心發布，受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響，外匯市場出現了一些順周期行為，人民幣對美元中間價報價行重啟「逆周期因子」。26個月後，「逆周期因子」再度淡出使用。

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