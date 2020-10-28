人民銀行下重手 人民幣翻貶
繼12日出手將外匯風險準備金從20%下調為0後，中國人民銀行27日再度出手，要求報價行將人民幣兌美元中間價定價機制中的逆周期因子淡出使用，導致昨天代表官方意志的中間價報6.6989，下調264基點，大幅貶值至一周低點。
消息也導致27日在岸、離岸人民幣先後跌破6.7整數關卡來到兩周低點；其中人民幣在岸即期匯率下午收盤6.7157，較上一交易日貶值172基點。
由於人民幣日前大幅升值至兩年來的高點，人行二度出手，路透報導，一名消息人士指出，人行已要求部分人民幣中間價報價行調整模型，以反映匯率靈活性，更體現市場驅動匯率形成雙向波動。
澎湃新聞報導，外匯市場自律機制秘書處發布公告，近期部分人民幣對美元中間價報價行，基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續主動將人民幣對美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用。
外匯市場自律機制秘書處表示，調整後的報價模型有利於提升報價行中間價報價的透明度、基準性和有效性，也是外匯市場自律機制中市場主體發揮作用體現。
今年以來，人民幣對美元中間價累計升值近4%，人民幣對美元即期匯率升值3.7%，離岸人民幣對美元匯率的累計升值幅度近3.8%。
逆周期因子於2017年5月26日亮相，為了適度對沖市場情緒的順周期波動，外匯市場自律機制核心成員基於市場化原則，將人民幣對美元匯率中間價報價模型，由原來的「收盤價+一籃子貨幣匯率變化」，調整為「收盤價+一籃子貨幣匯率變化+逆周期因子」。
引入「逆周期因子」有效緩解市場的順周期行為，穩定了市場預期，幫助人民幣匯率在2017年大幅升值。
2018年1月，隨著大陸跨境資本流動和外匯供求趨於平衡，人民幣對美元匯率中間價報價行，基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續將「逆周期因子」淡出使用。
同年8月24日，中國外匯交易中心發布，受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響，外匯市場出現了一些順周期行為，人民幣對美元中間價報價行重啟「逆周期因子」。26個月後，「逆周期因子」再度淡出使用。
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