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無印良品生鮮超市 上海首店明年開業

記者戴瑞芬 / 綜合報導

無印良品生鮮超市（MUJI meal solution supermarket）在中國的首個賣場選址上海，預計2021年初開業。MUJI品牌在中國不斷跨界，生鮮超市將不只賣生鮮，將複合經營無印良品商品，以及現烹熟食，現賣日式便當、蓋飯，營造親子和休閒的去處。

9月底剛封頂的上海虹口區瑞虹天地太陽宮商場，官網預告2021年初正式開業；並在招商發布會上宣布，無印良品將在中國開設生鮮市場，首家店鋪將入駐該購物中心。

無印良品中國也官宣表示，MUJI meal solution supermarket中國首店將於2021年在商場正式開業。MUJI meal solution supermarket為無印良品最新業態，又名MUJI菜市場生鮮計畫。

新民網報導，MUJI 中國表示，生鮮超市不只賣小菜，確定將以「飲食、發現、購買」為概念進行運營設計。銷售的商品除了蔬菜、肉、魚等農副產品，還會包括無印良品的常規商品，以及便當、食譜等與食相關的商品。

除了食材，也是親子和休閒的去處，有兒童區、書店、親子區等，家長可以帶著孩子親手體驗耕作，看繪本、搭積木，也可以學習烹飪技巧，在玩樂中學習。

無印良品近兩年在中國市場不斷跨界嘗試，包括販賣生活美學的MUJI BOOKS書店、開在黃金地段的MUJI HOTEL精品旅館、售賣快餐輕食的 MUJI Diner、提供設計的家裝服務品牌MUJI INFILL、以及在商辦賣便當的MUJIcom便利店。延伸衣食住行服務，進行品牌合作。

無印良品自2016年起卻屢次被爆出產品質量問題，業績增長漸趨減慢，門店銷售更連續兩年下滑。因此，開拓新業務成了無印良品在中國市場的策略。

不過，中國生鮮市場競爭日趨激烈，特別是今年疫情以來，包括盒馬鮮生開起了mini店和會員店；每日優鮮、叮咚買菜借助無門店的純前置倉模式繼續發力線上；美團、滴滴、餓了麼等帶動的社區團購式生鮮電商已成新風口。

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