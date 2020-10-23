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首座晶片大學 江蘇南京成立

記者林宸誼／綜合報導
南京積體電路大學外觀。（取材自南京積體電路大學）
南京積體電路大學外觀。（取材自南京積體電路大學）

南京晶片大學22日在南京江北新區人力資源服務產業園揭牌成立，這是中國首座以積體電路產業命名，關注產業人才培養的大學，當天並同步進行南京積體電路大學產業人才培養合作簽約。

據新華報業報導，22日成立即開學，積體電路大學教學樓裡，7個教室正在上課，進行的有數位積體電路設計、模擬積體電路設計、EDA設計方法學、龍芯處理器系統開發等多門課程。

上午10時20分左右，南京信息工程大學電子資訊工程專業學生陶陽，剛剛結束一節課程。「很有收穫！我上的是龍芯處理器系統開發課程，給我們授課的是企業工程師，沒有誰比他們更瞭解最新的產品和技術了。」

陶陽表示，這項課程主要是讓學員瞭解大陸生產自主CPU發展現狀，後面還會學習構建自主可控信息系統。「學校裡的課程偏基礎理論研究，在這裡上課可以接觸實際應用，以後還有機會接觸晶片和軟體。」這樣的課程給像陶陽一樣面臨諸多選擇的大三學生指明了未來的發展方向。

南京江北新區主要負責人表示，江北新區是南京積體電路產業發展核心區，面對積體電路產業人才緊缺的嚴峻形勢，江北新區聯合企業、高校創辦積體電路大學，採用政產學研用深化產教融合、多方協作的方式，推動人才培養從理論學習向創新實踐升級，因此它不是一所傳統意義上的大學，更像是一個銜接高校和企業、推進產教融合的開放平台，是高校教育的重要補充，是企業選才的重要來源。

揭牌儀式現場，東南大學首席教授、南京積體電路產業服務中心主任時龍興，獲聘南京積體電路大學校長，來自高校、科研單位、企業的相關代表，與南京積體電路大學就產業人才培養合作進行簽約。

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