李佳琦、薇婭雙11首夜賣80億 超越十一檔電影票房

李佳琦敲鑼，要粉絲不要睡。（取材自觀察者網）

「不要睡！」「一睡幾百塊沒了！」昨晚，你熬夜「蹲」李佳琦或薇婭的直播了嗎？澎湃新聞報導，10月21日零點，2020年天貓「雙11」購物狂歡節正式開啟，預售開啟10分鐘後，淘寶直播引導的成交就超過去年全天，增長達4倍，尤其在美妝領域，共有12個單品在淘寶直播1小時過億。

據淘寶直播頁面數據顯示，10月21日2時左右，「淘寶直播一哥」李佳琦直播間的觀看數約為1.6億，薇婭直播間約為1.4億，未去重簡單計算，二者總在線觀看次數約3億。

為了雙十一的這場直播，李佳琦提前四個月就開始做準備，和品牌商討論備貨和折扣事宜。李佳琦還早早地在直播間為雙十一直播的商品作出預告，留足「所有女生」做「功課」的時間。

報導指出，由於直播時長過長，為了「提神醒腦」，半夜12點整，李佳琦拿出一面鑼開始敲，提示「所有女生」，介紹環節結束，正式開始預售。直播時，他還建議大家吃消夜、洗澡、敷面膜等。

報導說，據第三方淘寶直播數據分析平台知瓜數據，雙十一首日直播銷量排名第一的是李佳琦，預估商品銷量達1000萬，預估GMV（成交額）39.11億；薇婭緊隨其後，預估銷量為720.58萬，預估GMV達38.66億。以此計算，李佳琦和薇婭在第一天共售出了近80億元的產品。

五部十一國慶檔電影 上映這麼久了，據貓眼專業版統計，總票房也不過50多億……僅僅一個晚上，這個數字就被直播帶貨超越了。