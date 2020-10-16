豬價下跌 中國CPI重返1時代

中國9月CPI年增1.7%，增速時隔18個月重新回歸「1時代」，主因是豬肉價格漲幅縮小。（中新社）

中國 國家統計局15日公布9月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，其中，9月CPI年增1.7%，增速時隔18個月重新回歸「1時代」，主因是豬肉價格漲幅縮小。

9月PPI受到國際油價 影響年減2.1%，連降八個月，顯示工業需求持續疲弱。

中新社報導，隨著活豬生產持續恢復，豬肉供給增加，中國9月豬肉價格漲幅大幅縮小，帶動當月CPI年增率重回「1時代」，並創逾一年半最低水準。剔除食品後的非食品價格漲幅仍比較低，說明整體需求仍相對偏弱。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，從年增率來看，食品價格上漲7.9%，漲幅比8月回落3.3個百分點，食品中，豬肉價格上漲25.5%，漲幅比8月大幅回落27.1個百分點。

市場分析，豬肉價格持續回落帶動CPI走低，加上去年基數高，導致CPI持續走低，預計後兩個月仍會保持下行態勢，全年物價會保持相對平穩態勢。

華爾街日報報導，董莉娟指出，從行業看，受國際原油價格變動影響，石油 相關行業價格由漲轉降，價格降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降26.2%，擴大1個百分點。

中新社報導，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉分析，當月PPI結束連續三個月的回升趨勢，降幅略有擴大，主要有兩方面原因，首先石油相關行業價格下降，導致輸入性工業價格走低。

其次消費需求偏弱傳導到生產端，PPI中生活資料價格由漲轉降，生產資料價格與上月相比上漲、與去年同期相比降幅收窄，整體工業生產仍處於恢復過程。