堅持毛筆手寫錄取書儀式感 陝師大20年如一日

陝西師範大學每年以毛筆書寫錄取通知書。（取材自微博）

大學錄取通知書回歸簡約，不過新風之下，也有部分新生心生遺憾，感慨沒能趕上「花式通知書」的熱潮，覺得「一頁紙」過於簡陋，沖淡了升學 的儀式感。

而陝西師範大學的錄取通知書製作方式20年如一日，卻不會因「單調」而讓同學們失望，反而每年都會收到大批希望趕快做好的催促聲，該校「在寫了，在寫了」的回應也令人莞爾，因為陝西師範大學的錄取通知書，始終堅持獨一無二的「毛筆手寫」。

「不同於機器印刷千篇一律的字體，陝西師範大學的錄取通知書以其獨特的文化溫度脫穎而出」，文匯報引述北京考生家長劉先生介紹了他和孩子心目中的優質錄取通知書，來自陝西師範大學。在他們眼中，這樣的錄取通知書將師者的期盼與中華傳統文化的魅力，深深烙印在一筆一畫之中，獨一無二且儀式感滿滿。

據了解，自2007年起，該校堅持由數十位退休 老教師、在職教師、校友及書法家，等共同為新生用毛筆書寫錄取通知書。以2025年為例，，參與毛筆書寫錄取通知書的10位老先生平均年齡超過73歲，其中年齡最大的已83歲高齡，有四位參與書寫活動超過10年。而2024年，參與的平均年齡75歲，最年長的教授已有91歲高齡，他們在15天內為5200餘名新生手寫通知書。

據新華社報導，陝西師範大學一直有重視書法教育的傳統，學校建有書畫藝術博物館、霍松林藝術館、師大賦碑亭和有「陝師大碑林」之稱的暢志園；兩校區圖書館均開放書法研修室，給學生提供書法練習的場所。學校每年還會組織各類主題書法展，讓學生直觀接觸傳統文化，時時可見、處處可學。

該校每年會舉行錄取通知書開筆儀式，校方曾表示，開筆之禮，非止於書寫，實為「為學」與「為人」的雙重啟蒙。毛筆手寫錄取通知書承載著師道匠心、文化自信和教育溫度的三重深意。預計，該校今年還會繼續延續這一傳統。

此外，開筆儀式現場還會展出師生書法作品，參與學校「悅臨書法經典」臨摹打卡活動的學生代表也會現場臨帖。

對此，網友紛紛感嘆：「每一筆都獨一無二，滿滿儀式感」，「通知書的本質是入學憑證，簡約實用才是硬道理。哪怕只是『一頁紙』，也能承載紀念的巧思、動人的創意、關懷的溫情、奮進的力量」。

陝西師範大學每年以毛筆書寫錄取通知書。（取材自央視）

圖為陝西師範大學毛筆書寫錄取通知書現場。（新華社資料照片）

陝西師範大學以毛筆書寫的的錄取通知書。（取材自微博）

圖為退休老教師在為新生手寫錄取通知書。（新華社資料照片）