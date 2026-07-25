不再奢華 高校錄取書回歸「一頁紙」

各高校已陸續寄出錄取通知書。（取材自山西省交通運瑜廳微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 教育部要求錄取通知書回歸一頁紙，整頓奢華風氣。

教育部要求錄取通知書回歸一頁紙，整頓奢華風氣。 重點二： 多所大學縮減禮盒與周邊，製作成本最高降至三分之二。

多所大學縮減禮盒與周邊，製作成本最高降至三分之二。 重點三：通知書重回重內涵路線，結合校史、科研與科技創意。

大學招生季，一紙錄取通知書牽動著萬千家庭的心。教育部 今年明確對大學錄取通知書的「奢華風」踩了煞車，杜絕背後的「高考 炒作」，要把辦學經費用到人才培養的刀刃上，給學生高質量的教育。

近日，中國各大學紛紛製作並發出錄取通知書，因應今年6月，教育部明確推動大學錄取通知書回歸「一頁紙」，堅決糾治奢華錄取通知書、新生禮盒等不良風氣，各校往年花樣百出、裝幀奢華的大學錄取通知書迎來大變樣，全面推進錄取通知書回歸「一頁紙」，通知書製作成本因此大幅壓縮，部分院校單件成本降幅最高達三分之二。一場以「重內涵、輕形式」為核心的新風尚，正在中國大學錄取通知書領域蔚然興起。

綜合文匯報、法治日報報導，2026年普通大學招生錄取工作正進行中。曾經，大學錄取通知書只是一張蓋著公章的通知函，內容簡潔，格式樸素。近幾年，不少大學爭相推出實木禮盒、燙金裝幀、貴金屬書籤、立體機關、非遺文創周邊，疊加配套紀念徽章、定製盲盒、典藏手冊等物料，包裝愈發繁複奢華。

據測算，往年部分大學定製全套錄取物資，單件製作成本超百元（人民幣，下同）。不僅耗費大量辦學經費，造成紙張、工藝物料浪費，還催生招生宣傳形式主義，變相引發院校招生比拚，偏離錄取通知書憑證本質。

在教育部最新的招生工作要求下，多地大學全面推進錄取通知書回歸「一頁紙」，集中取消精裝禮盒、剔除金屬配飾、刪減文創周邊，精簡裝幀版式、優化印製工藝。而今年的大學錄取通知書設計雖輕形式，但更重內涵，簡約而不簡單，背後藏著的巧思，讓新生收到錄取通知書仍能感到滿滿驚喜。

「最浪漫通知書」被倒賣

據公開信息，2025年，上海交通大學本科錄取通知書禮盒人均約花費112元；復旦大學錄取通知書及禮盒採購成交金額80萬元，人均約200元。對比過去人均10元以內的通知書，百元開銷已不算小數目。

以往，大學製怍錄取通知書追求精緻，不僅高成本讓許多學校財務負擔加重，近年在二手平台上，還出現不少加價轉售大學錄取通知書的交易，比如，有人在網上以1000至2000元的價格，轉賣2025年中國海洋大學錄取通知書禮盒，這個禮盒中有一枚吊墜裝著南極科考團採集而來的海水，並配有海水鑑定卡，被稱為「最浪漫的錄取通知書」。有網友爭相詢價，也有人認為這種轉賣行為「多少有些諷刺」。

對此，教育部在2026年高考安全工作專項部署中明確提出，推動大學錄取通知書回歸「一頁紙」，堅決糾治奢華錄取通知書、新生禮盒等不良風氣。政策落地後，多所大學迅速響應。

哈爾濱工業大學此前發布2026級本科錄取通知書，整體設計極簡，薄薄一頁紙，厚度僅0.1mm（毫米），承載從航天探宇、月球原位自主智造、空天飛行器、腦機接口、量子科技、空間能源、低空經濟到農業人工智能等前沿領域的意象，寓意新生「從一張紙開啟無限跨度」。

隨通知書附帶入學須知，掃描須知上的二維碼可解鎖哈工大送出的第一份見面禮，內含不同主題的盲盒玩法與校園體驗內容，等待新生拆封探索。

字短情長 乘載期待

7月13日起，多地考生陸續收到清華大學本科錄取通知書。通過同學的視頻分享可見，清華大學取消沿用多年的立體二校門設計，取而代之的是半張A4紙大小的通知書和一張印有二校門圖樣的卡片，上面寫著：「祝賀你圓夢清華！願你在清華，成為更好的自己」。

有網友評論，這與該校10年前的錄取通知書款式一致，字短情長。據悉，自2018年起，清華大學推出立體「二校門」錄取通知書，採用激光雕刻、手工拼插工藝，2019年改良後沿用至2025年。

7月17日起，北京大學錄取通知書陸續送達新生手中。從網友秀出的通知書照片可見，北大把立體的大學堂硬殼封套換成了紙質版，上面印有燙金文字：北京大學創辦於1898年，初名「京師大學堂」。該校表示，錄取通知書承載著燕園的邀約與期待，已從未名湖畔啟程。

復旦大學的錄取通知書也已簡化為「一頁紙」的形式。在社交平台上，有復旦新生展示7月16日收到的通知書，由開化紙製作而成。這是復旦通過高分子材料、化學、生物、文博等多學科的聯合探索成功「復活」的傳統技藝，保存壽命可達千年以上。

而一年前，該校發放的是建校120周年特別版錄取通知書，非遺潞綢為封面，內頁採用開化紙。禮盒中除了錄取通知書外，還有兩枚茶磚、一張自主研發的沉金工藝文創NFC卡片、一封書信。

國科大新技術 呈現星空

7月15日，中國科學院大學2026年首封本科生錄取通知書，從雁棲湖校區「兩彈一星」紀念地燈塔下寄出。首批本科生錄取通知書的設計別具匠心，內頁的個人信息並非機器打印，而是由國科大黨委書記、校長周琪和潘永信、王赤、吳一戎、吳岳良、張平、張濤、朱俊強等八位院士，以及一線科研工作人員、青年教師代表等一筆一畫親手書寫。掃描錄取通知書二維碼，新生還可以閱讀校長周琪送給2026級全體本科新生的信。

值得一提的是，中國科學院大學今年的錄取通知書正面印製了一幅浩瀚星空圖譜。紙張採用該校博士生導師、中國科學院化學研究所研究員宋延林團隊自主研發的微納結構超材料印刷技術，以無色透明基底實現豐富的光學呈現，在圖文立體觸感、紋理增強顯示、微陣列隱形圖案和防偽等方面展現出獨特效果。這種前沿科技「走出了」實驗室，化作觸手可及的信物，讓新生收到錄取通知書的瞬間，直觀感受「科學服務生活」的內核。

另外，還有多所大學叫停了此前的通知書印刷服務項目。6月下旬，江蘇某大學2026年錄取通知書個性化印製服務叫停，校方原本預算金額為24.57萬元。

喊停的情況不止一例。此前，武漢工程大學2026年普通本科、研究生招生錄取通知書設計製作項目也已終止，原預算金額為20萬元。河南財經政法大學2026年新生錄取通知書及入學手冊印製，將成本降至63800元，僅為2025年的三分之一。

評論：實力不靠包裝

光明網對大學錄取通知書回歸「一頁紙」發布評論指出，前些年，大學的錄取通知書可謂爭奇鬥豔。設計精美、激光打印、3D立體、附贈書籍，有的與高級文創產品相比也不遑多讓，令人瞠目結舌。之所以搞出這麼多花樣，主要是為了製造儀式感，讓學生獲得「躍龍門」的情緒滿足，也讓家長有一份可以珍藏、可以曬出的「證明」。這種心理需求並非無中生有，因為一張通知書承載的，是全家人共同等待的分量。

但其實在迎新之際，還有很多事比華麗的錄取通知書要重要。比如，宿舍有沒有好好整理翻新？圖書館有沒有採購新書？教室的各種多媒體設備有沒有認真檢修？這些處處都要花錢。與其花大筆經費搞視覺競爭，倒不如把錢省下來，花到這些看得見、用得著、學生能親身感受到的地方。

相關話題在社交平台上也引來網友熱議。針對多校叫停豪華通知書一事，網友紛紛留言表示：「錄取通知書只是入學憑證，花幾十萬做禮盒實在沒必要，錢花在學生身上才實在」，「過去各大高校瘋狂內卷，通知書愈做愈貴，最後很多禮盒被閒置、二手倒賣，完全浪費公共經費」，「務實是大學給新生的第一堂課，勤儉節約的風氣，比華麗包裝更有教育意義」，「把包裝的錢省下來投入到教學科研和獎助學金中，才是對學生真正的負責」。

中國大學在教育部要求下，今年的錄取通知書紛紛回歸「一頁紙」。（取材自北京日報）

2026年，北京大學把立體的大學堂硬殼封套換成了紙質版，上面印有燙金文字：北京大學創辦於1898年，初名「京師大學堂」。（取材自法治日報）

2025年，清華大學錄取通知書。清華大學於2018年首次推出立體「二校門」錄取通知書，採用激光雕刻、手工拼插工藝，2019年改良後沿用至2025年。（取材自微博）

2026年，通過「一頁紙」形式，將國科大師生創新科研成果、校園文化底蘊、科教融合辦學理念、「兩彈一星」精神等融為一體。個人信息由部分中科院院士、一線科研工作人員等親手書寫。這張「紙」應用了該校自主研發的微納結構超材料印刷技術，實現用透明墨水，印出細膩的全彩色圖案。（新華社）

2025年，國科大錄取通知書附加鑰匙盒。盒中金色「學術之鑰」，材質源自國之重器——高能同步輻射光源（HEPS）的加速器核心部件同款金屬。（取材自北京日報）

各高校近日陸續製作並發出錄取通知書。（新華社）

2025年，復旦大學建校120周年特別版，潞綢封面，內頁採用復旦科技成果「復活」的開化紙。禮盒中還有兩枚茶磚、一張自主研發的沉金工藝文創NFC卡片、一封書信。（取材自IT之家）

2026年，通過「一頁紙」形式，將國科大師生創新科研成果、校園文化底蘊、科教融合辦學理念、「兩彈一星」精神等融為一體。個人信息由部分中科院院士、一線科研工作人員等親手書寫。這張「紙」應用了該校自主研發的微納結構超材料印刷技術，實現用透明墨水，印出細膩的全彩色圖案。（新華社）

2026年，簡化為「一頁紙」，仍使用開化紙，這是復旦大學通過高分子材料、化學、文博等多學科的聯合探索成功「復活」的傳統技藝，保存壽命可達千年以上。（取材自小紅書）

2025年，北京大學錄取通知書內部嵌有刻有「大學堂」字樣的牌匾，翻開牌匾所在頁，一張A4紙大小的錄取通知書正式露面。（取材自法治日報）

2026年，採用「一頁紙」形式，約為半張A4紙大小，下方印著紫荊花簇擁著清華二校門。（取材自北京日報）

浙江東陽首封北京大學錄取通知書送達。（取材自「東陽發布」微博）

2026年，哈爾濱工業大學錄取通知書，厚度僅 0.1mm（毫米）的一頁紙，承載從航天探宇、月球原位自主智造、空天飛行器等前沿領域的意象，寓意新生「從一張紙開啟無限跨度」。（取材自澎湃新聞）

2025年，主打航天硬核文創禮盒，憑借航天特種材料配件、太空聯動創意全網刷屏。（取材自澎湃新聞）