「外賣詩人」王計兵 6000首詩記錄生活

王計兵。（取材自央視）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王計兵以詩集《低處飛行》獲第9屆魯迅文學獎詩歌獎。

王計兵以詩集《低處飛行》獲第9屆魯迅文學獎詩歌獎。 重點二： 他半生打零工送外賣，靠閱讀寫作記錄底層生活與心境。

他半生打零工送外賣，靠閱讀寫作記錄底層生活與心境。 重點三：6000多首詩與持續堅持，讓他的文學夢終於被看見。

「我從來不認為我是個很會寫作的人，但我是很能堅持的人。堅持讓我找到自己的表達方式，以及和這個世界溝通的方式」，王計兵這樣形容他的創作生涯。

2026年7月15日，第九屆魯迅文學獎揭曉，54歲「外賣詩人」王計兵憑詩集「低處飛行」獲獎。半生打零工，擺過攤、送過快遞、住過水上棚屋的王計兵，面對靠拾荒謀生、20萬字手稿被父親燒光，數度在低谷中安慰自己，即使埋進塵埃裡，也別放棄文學夢，縱使生活在「低處」，也不忘「飛行」去遠方。有讀者評價王計兵的詩，「生活的重量很沉，有些不忍讀」；而對王計兵來說，在艱辛和漂泊的人生裡，文學，是救贖。

綜合文匯報、「中國企業家」雜誌報導，第九屆魯迅文學獎提名名單對外公示，54歲的王計兵憑藉自己的第三本詩集「低處飛行」獲得詩歌獎提名，不斷有媒體給他打電話進行採訪，這讓他內心頗為忐忑。「我就想最終名單上沒有我怎麼交代，老李頭的禮我都收了」，他笑著說。獲獎名單揭曉那天，王計兵榜上有名，這讓他如釋重負。

曾擺地攤、撿破爛

在為生計奔波的路途中，這位「外賣詩人」用詩歌記錄真實生活的細節、精神和情感的幽微處，一路寫入魯迅文學獎的殿堂。如同他在「低處飛行」中所寫：誰說展翅就要高飛/低處的飛行也是飛行。

回顧自己半生打拚的歷程，王計兵表示，他出身於江蘇徐州農村，初中輟學後輾轉於山東、新疆、江蘇等地，做過農民工，在河裡撈過沙，開過翻斗車，甚至擺地攤、撿破爛，送外賣反而是他幹過的最輕鬆的活兒。

「說起來很荒誕，我發現自己喜歡讀書、寫作，是在輟學以後」，王計兵說。1988年，19歲的他遠赴瀋陽，成為工地上一名農民工，每天幹一些枯燥的體力活。晚上放工後，他會去公園散步，一天晚上，他在公園一角看見了一個舊書攤，像發現新大陸一樣，跌跌撞撞地跑過去。那個舊書攤主要向來往的人租書和賣書，但他在工地上每天的工資僅3.5元（人民幣，下同），既買不起，也租不起。

「坐在這裡看書，收不收錢？」王計兵說，他鼓起勇氣，有些不好意思地問書攤老闆，對方說，只要不帶走，就不收錢。從此，每天晚上下班後，他都會去那「蹭」書看，「舊書攤成為我疲憊枯燥生活裡的慰藉，單調的工地生活因它變得安寧、充實」，也因此培養了他閱讀和寫作的習慣。

離開山東後，王計兵回到老家做撈沙工，撈沙比工地更枯燥，每天泡在水裡，身體受到流動沙子的沖洗，皮膚變得柔軟，手和腳往外滲血，很折磨人。王計兵說，那時候，讀書寫字愈發成為他生活中最需要的一部分，「我每天盼著太陽下山，可以回家讀書、寫作，來消磨這種痛苦」。

手稿被父親燒光

1991年的一天，他在一本雜誌的後頁上發現了投稿地址，「簡直像一個溺水者發現一塊木板一樣興奮」，他說，他嘗試著將一篇小小說寄了出去，幸運的是，第一次投稿就成功了，第一篇小小說「小車進村」被發表在鄭州「百花園小小說世界」上。那一年，王計兵發表了10多部短篇小說，心裡的作家夢似乎被點燃，漸漸地不再滿足於這種「小創作」，想創作一部長篇小說。

第二年桃花盛開的時候，他以看花為名，住進家裡的桃園，構思那部長篇小說。寫到20萬字的時候遇到瓶頸。為了揣摩喪親的主人公的心理，王計兵身穿一身白，模仿披麻戴孝，「我父親本就對我痴迷寫作不滿，家人甚至一度懷疑我精神有問題」，這次，他徹底激怒了父親，所有手稿被父親一把火燒得乾乾淨淨，並要他不可以再寫作。

「那段時間，我備受煎熬，每天該做的事情一點不少，但該說的話一句不說，精神處在崩潰的邊緣。家人深為擔憂，他們讓我大哥每天晚上陪在我床前，寸步不離，防止意外發生」，王計兵說，和家人對抗兩個多月後，一次偶然機會結識了妻子並結婚，放下作家夢想。直到25年後，他重新投稿、發表作品，父親知道後喃喃道，「我耽擱了你這麼多年」，內心深處寫作的小火苗又隱隱重燃。

在之後的25年裡，王計兵一直保持寫作的狀態，但沒有再投一稿，這是他為照顧家人的情緒所作出的「退讓」。而生活還要繼續。2002年，他和妻子來到崑山，他倆沒有文憑，找工作不易，就開始擺地攤，「她看地攤，我就出去撿破爛」，每天掙扎著生活，讀書成了一件極為奢侈的事。「實在忍不住了，我也會去買書」，他說，但撿破爛一天掙四、五十塊錢，買一本書幾乎耗光一天的收入，只能像攢私房錢一樣，每天攢一點，攢夠了就去買書。

外賣改變寫作風格

一年多以後，他用和妻子攢下的3萬多元在村口擺起舊書攤，書是從打折書店裡買的，還兼帶一些光盤、磁帶。「這是我到目前為止最有成就感的一次創業，我每天可以光明正大地蹺著二郎腿，在攤位上讀書」，他最喜歡的是余華的「活著」，每次讀這個故事，書中人物的命運、他們對生命的渴求，都會帶給他很多啟發。

但租書店只「倖存」了兩個月，因沒有辦理營業執照被扣，他又開始撿破爛，住在自己舊木材在一條廢棄河上建的一間小木屋。

2005年，他和妻子開了一家正規的日雜店，後來又買了房，終於安頓下來。但網購興起，雜貨店被擠壓得幾乎沒有利潤。一次偶然情況下，他接觸到外賣行業，成為「趕時間的人」。「送外賣改變了我，我發現橫亙在我和世界間的建築被拆除了。以前我的寫作，像是從房間裡透過窗戶或者門去觀察世界。送外賣之後，我發現世界並不是我想的那樣，很多固有觀念被打破」，他說。

見過更多的人生百態後，生活中的很多小事都能勾起他創作的念想，王計兵的寫作風格開始發生轉變，2009年，他開始寫詩歌，「父親從鄉下來看我」是他發表的詩歌處女作。

「從空氣裡趕出風，從風裡趕出刀子，從骨頭裡趕出火，從火裡趕出水，趕時間的人沒有四季，只有一站和下一站」。2022年7月，這首送外賣路上的詩被詩友發到網上，迅速上了熱搜，閱讀人次達2000萬，引發廣泛共鳴。

坎坷打工路 「文學救了我」

回望三年前的自己，56歲的王計兵會把2023年2月10日上午，標記為「人生的魔盒被打開」。走紅以後的王計兵，很快接到出版社的邀約。2023年初，他的首部詩集「趕時間的人：一個外賣員的詩」出版。接到新書送到的電話時，王計兵還在送外賣途中，下一單限時10分鐘內送達。但他毫不猶豫取上新書，回到自家開的商店裡拆書。

對於一個送外賣的人來說，時間永遠位於瀕臨紅色預警的那個點。而此刻，新書的封面上，時間是天藍色。兩根代表鐘表的指針鑲嵌在書封上。這時間綑綁著他，也驅動著他。

王計兵有一雙黝黑的粗手，這是被半生命運一次次捶打過的手。從小便喜歡文學，打工路上的坎坷從未磨滅他的熱忱。他不惜步行18里路，只為一睹「收穫」雜誌上余華的「活著」；一部「七劍下天山」，王計兵捨不得買，幾番借還，花了七年時間才看到結局。

「就像有人抽菸喝酒，不也是怕家人知道嗎？我這個總比抽菸喝酒要好一點吧」，王計兵調侃道，「我喜歡做這事，我做了心裡舒服、開心，它會給你很高的情緒價值，這就是我堅持下來的最好的一個理由」。他相信，當人們真心喜歡一項事物時，即便面臨再大的困難和壓力，堅持做下去都是快樂的，而不是痛苦的。

在他看來，送外賣不僅賺得比以前多，還可以觀察沿途的路人和風景，便於記錄靈感。「有一次，送外賣爬到六樓，突然有了靈感，就跑到樓下記，可怎麼也想不起來了」，王計兵說。棲在白枝上的麻雀，湧出工地的農民工，在火車站廣場上席地而臥的旅客等等，翻開「趕時間的人：一個外賣員的詩」，裡面就是這樣一首首被具象化的靈感。

出書走紅 登央視春晚

一次次貼地前行，化作「我遭受的白眼，像白雲一樣多，賠出的笑臉，像星星一樣璀璨」、「生活之重從不重於生命本身」等詩句和6000多首詩作，最終拼湊出「外賣詩人」王計兵的樣子。「文學拯救了我」，王計兵在「趕時間的人：一個外賣員的詩」自序中說。

2025年除夕夜，王計兵登上央視蛇年春晚舞台，為歌曲「世界贈予我的」報幕。「這個世界太美好了，生命讓我們來到這個人間，就是要我們來愛的」，他平實又質樸的話語，卻有著詩一般的質地，打動無數觀眾。

王計兵也坦言，寫作帶來的名氣讓自己和家人的生活發生了很大改觀，欠下的幾十萬元外債已經還清，現在除了每個月2000多元的房貸，已經沒有其他債務。生活的正向變化，也讓寫作之路變得更加順暢。

2025年春晚結束，他的手機短信就被迅速「塞滿」，而各種各樣的活動邀約也隨之不斷到來，從去年春晚結束到現在已參加過150多場活動，還去了美國和義大利。他還想起自己給義大利青年漢學家林明月帶去家鄉的煎餅和辣條，看見她和家人喜愛的樣子，就很開心。

王計兵說，目前送外賣的時間變少了，但自己不會放棄這個生計，送外賣已經成為自己的一種生活方式。「每天騎著車子在街上、在城市裡面轉來轉去，像小時候躲貓貓一樣去找顧客，多有意思啊」，他說，送外賣不僅會給他提供創作靈感，還能體驗到多元化的生活方式。

談及未來的創作計畫，王計兵表示，明年年初將會出版一本散文集，然後還想嘗試變換寫作風格，出版一本新詩集。另外，他還想重啟長篇小說寫作，爭取三年之內出版一部長篇小說。

《低處飛行》

作者：王計兵

誰說展翅就要高飛

低處的飛行也是飛行

也有風聲如鳥鳴

有車輪如流星

包裝上貼著的訂單

白紙黑字，急急如律令

是公文也如神符

從三百六十行裡

趕出一個新就業

從二十四節氣裡

趕出一個小哥節

趕時間的人

從一小時裡趕出六十一分鐘

從爭分奪秒裡

趕出一份溫情

把秒針和分針鋪在路上

像黑白有致的琴鍵

誰又能說曲高和必寡

這低在大地的聲音

才是萬物向上的樂章

如果人間有第五個季節

那一定是，小哥的春天

（選自同名詩集）

王計兵在送餐途中。（取材澎湃新聞）

王計兵在外賣途中。（取材自微博）

王計兵在獲獎後繼續送外賣。（取材自微博）

王計兵和他的詩集。（取材自微博）

送外賣已成了王計兵一種生活方式。（取材自微博）

王計兵喜愛讀書。（取材自微博）

王計兵和他的家人。（取材自微博）

送外賣已成了王計兵一種生活方式。（取材自微博）

王計兵從書架上拿出「活著」。（新華社）

王計兵的作品。（取材自微博）

夜間送外賣閒暇等單時的王計兵。（取材自微博）

王計兵在他的詩集陳列架旁閱讀。（取材自微博）