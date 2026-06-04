中國新風潮「男裝女穿」 背後有原因

社交媒體上的「男裝女穿」展示照。（取材自小紅書）

不是女生不想穿好看的女裝，是很多品牌把心思全用在款式和溢價上，最基本的質量和工藝卻一塌糊塗。同樣是基礎款，男裝靠走量保證品質，女裝靠顏值收割錢包，女性消費者想要的，無非就是好工藝和好面料。

最近，無論是中國社交媒體還是電商 平台上，「男裝女穿」風潮愈來愈火，「女生選男裝攻略」播放量動輒上百萬；不少實體店店員也發現，來買男裝T恤、襯衫的女性顧客明顯增多。有00後女性說，自己衣櫃裡一半以上是男裝，原因有二，一是男女裝質量不同，二是價格天差地別。

海報新聞引述業內人士分析，男裝款式經典，單款訂單起步5000條，工廠願意用好工藝；女裝重潮流，一款只賣一季，還得面對80%的退貨率，工廠自然簡化工藝。

男裝入侵衣櫃 多於女款

BBC（英國廣播公司）也發現了這個現象。在5月28日刊出的報導中，一位女性「可欣」現身說法，稱近日夏天，她在換季衣服時發現，不知從何時開始，衣櫃裡的「男款」數量開始多於女款，這些她精心淘來的襯衣、短袖、短褲並非為她男友所購，也不是買給她爸爸，而是自己在穿。回憶起來，可欣說這些衣服從2023年末開始占據衣櫃，隨後數量愈來愈多，就像買了「入侵物種，逐漸擠占原住民的位置」。

可欣還記得，2023年中，自己的抖音首頁上出現很多賣男士短袖的直播間，她當時覺得很奇怪，自己從來沒有主動給爸爸或男友買過衣服，怎麼會有這樣的算法推流，起初以為是算法推流機制出現bug，直到有天她在衛生間刷手機，拿東西的間隙讓屏幕停留在一個偶然經過的賣衣服直播間。

「女生來拍這個鏈接自己穿的話，買小一碼就可以」，「是的女生可以穿，這個不分男女款」，「妹妹你自己穿的話，這個涼感襯衫真的要買來愛自己，你真的可以穿，你看主播妹子也在穿，也很出效果」，短短幾分鐘內，這幾句話反覆出現，可欣被吸引來觀察這個直播間賣的衣服，和以前面向女性的直播間相較，這家店更強調服裝的質感和用料，這樣的廣告詞一下就吸引了她。

一件襯衫還不到100元（人民幣，下同），即便不好穿退掉也只是程序上麻煩一點。抱著這樣的想法，可欣下單了第一件「男款」短袖，結果出乎意料地好穿，布料明顯比她此前三倍價格購買的女款更厚、還更透氣。

從這一件衣服起，可欣開始更多購買男款服裝。她此前所想像的性別對換所帶來的「尷尬」並未出現，她發現身邊甚至在更廣的社交網路上，更多女性開始「覺醒」式大量購入男裝，理由和可欣相似，因為男裝質量好、便宜、性價比高、好穿。

女裝太薄 男款性價比高

在小紅書上，「男裝女穿」這個標籤下有21.4萬條評論，和8203萬次瀏覽，「無差別穿搭」吸引了9079萬瀏覽。 相關視頻、分享帖文大多出現在2025年夏天之後，且逐漸增多。它們以一種驚嘆的語氣分析男裝到底好在哪裡：棉、麻的含量顯著高於同價位女裝，版型板正、口袋巨大、邊縫處理更為平整、拉鏈區塊上的布料被車工精心壓下，褲子細節更好。

另外，還有更便宜的價格。一位身在上海的律師李女士表示，哪怕是海外連鎖品牌，同系列的男裝和女裝擺在一起都能肉眼觀察到布料上的薄厚區別，「女裝簡直薄如蟬翼，太性感啦」。李女士還說，自己在逛一些服裝線下門店時，店員有時會主動提醒她「買男款性價比更高」，「第一次聽到的時候我還覺得很新奇，現在的話一個門店沒有男裝放在那邊對比，我都不想進去看，覺得很虧」。

BBC報導稱，實際上，自2022年底結束新冠疫情管制以來，中國消費形勢一直低迷，這個現像落在可欣這樣常居上海的「996」打工人身上，意味著可欣不敢拒絕加班、對於辭職或者跳槽有更低的抗性，她也不太願意在衣食住行這樣的基本開銷上花太多錢，「我總覺得一件衣服穿不過一個季度，而且，尺碼不合身退貨也方便」。

這樣的消費背景下，一些中國消費者自2023年來一直在嘗試「反向購買」潮流，比如女穿男裝，洗腳桶用釣魚桶代替，自己買材料做基礎家具等。

「女裝尺碼」頻遭詬病

女裝被中國消費者詬病最多的問題之一是尺碼。在社交媒體上，網友大量調侃稱「削足適履」在古代是個笑話，在當代中國買衣市場就是現實。

在抖音、小紅書、Bilibili等中國社交媒體上輸入「女裝尺碼」，即能看到很多身材瘦削的博主在測評女裝，一些標記為XL碼的裙子卻只能套在本來就已經很瘦的博主的一條大腿上。一些品牌方直接告知博主，一個身高168公分的女生，體重在45公斤以下才能穿進S碼衣服，身高一米七以上的女性超過55公斤就被歸進L碼以上。

在小紅書上，「女裝尺碼」這個標籤下有1.2億瀏覽，獲得最多關注的一條視頻裡，博主把自己買來的L碼女裝上衣套在自己家的泰迪犬身上，結果顯得很緊身。

有女裝店鋪把40到45公斤的女性列為S碼，60公斤以上就是2XL。2022年媒體公布的中國居民身高體重健康數據報告顯示，女性平均體重在59.8公斤。

有中國媒體走訪門店後發現，在一些童裝品牌的女裝肩寬能做到43公分的情況下，一些知名女裝品牌L碼肩寬僅有30公分。

李女士表示，身高一米七的她很早就因為中國女裝不好穿而主動購買男裝，直到去歐洲念書時才發現女裝M碼的衣服原來是可以合身的，在中國，她一進女裝店就直奔XL和2XL買衣服，「因為我肩寬，中國女裝好像都不給我們肩寬的人做衣服一樣」。另一個她買男裝的原因是，一條標為M碼的褲子可以在口袋裡放下一個11寸的平板、再放下一本漫畫書，全部放好之後她依然顯得挺拔瘦削。

「哪一個女裝現在能做到這個程度？放個口紅我就顯得肥得不行」，李女士說，「女裝就是明顯薄」。

尺碼、面料縮水 設計師：成本重壓下的不得已

至於男裝女穿原因何在？報導引述一個中等規模時裝品牌的設計師王女士解釋稱，不管是尺碼還是質量問題，都和服裝市場這兩年所經歷的寒冬緊密相關。

中國的服裝行業一般以三個地區為中心，分別是生產全系列產品、尤其是內衣褲和襪子的珠三角，擅長且專精於生產「淑女裝」的長三角，以及王女士所在的山東青島及附近城市。山東的服裝產業不僅要服務中國市場，更多還要承擔海外訂單，比如面向南韓和日本。

王女士認為，不管是尺碼縮水還是面料上的「欠缺」，都是經濟重壓下迫不得已的選擇。「疫情以來，整個中國的服裝產業縮水了三分之一」，王女士說，哪怕是他們這種男女裝都做的品牌公司，受到的衝擊依然不小，「以前一個季度我們要開發80多件新品，現在只需要開發60多件，今年夏裝開發50多件就可以了」。

「他們其實不太需要每一個季度都多買，尤其是這種經濟形勢差的時候，消費者最先想到縮減的就是衣服上的開支」，王女士說，以現在的中國市場為例，對於一個新城市中產來說，一件短袖的預期價格在200元以下，一件成衣價格最好在200到500之間，超過500就比較難賣出去。

產業規模的急劇縮小倒逼行業壓縮成本，最先被縮減的就是設計，這也帶來了尺碼上的問題。

東南亞版型 不適合華人

王女士表示，一些中國品牌自己養活設計師、每個季度出新品、走車間試品的成本還是算太高，於是他們會選擇去東南亞，也就是緬甸、泰國等地直接買版，但中國人的骨架一般比東南亞人大，但服裝版型的碼數並非在XS碼上每一個數據調大2公分就能標注S碼，碼數選擇的多樣意味著開發成本，可能是腰線上增加1公分但是衣領要增加2公分甚至更多才有同樣的效果。這對已經在買版的品牌來說，他們根本無暇顧及，只能買版直接上貨。

「這些直接從東南亞買版、甚至抄版的品牌就是大家詬病的『童裝』尺碼的由來，因為這個版其實根本不是給中國人設計的，這個品牌買來之後自己又懶得調整，那就去調整消費者了」，王女士說。

而且從版型上來說，可欣所抱怨的中國的女裝設計強調顯瘦、遮肉，也是一種經濟考量。

王女士說，「瘦的人的身材是沒有什麼變化空間的，她就是一個板，她就是一個架子，她沒有長肉的餘地，那麼S、XS、M碼就很好做、非常好設計，但是L往上就不好做了，人的身材就要千變萬化了，最基礎就有我們知道的梨形、蘋果型、H型，肉一點的人肉的位置是不一樣的，你沒辦法一件衣服一個尺碼能覆蓋所有身材的L碼以上」。

「凸顯身材是一個技術活，但是每個人要凸顯的位置都不一樣」，王女士說，「那麼這就意味著一個衣服的開發成本要高，而且因為身材不一樣，你讓蘋果型的人穿上好看，那梨形的看起來就要不好看了」。「對商家來說，開發銷售20件L碼以上的成本能讓我批量銷售200件M，那我就直接放棄L碼」，王女士說，尺碼的縮水完全是經濟考量，而非社交媒體上所宣傳的惡意規訓。

王女士並解釋，服裝市場不能壓貨，也就是當年當季的貨必須盡量全部賣出去，一旦壓貨「就賣不出去，愈壓愈不好賣」，那麼L碼以上就會變成一個高危位置，因為購買人群不恆定，銷售額波動大。

女性重流行 男性重實用

王女士表示，中國的女裝消費者思路和男裝消費者並不一樣。大部分女裝消費者會先選款式，比如如今流行的辣妹裝、低腰褲、skims一類的緊身衣品牌，這些衣服的成本主要在款式開發上。那麼到消費端，消費者會覺得在款式合適的情況下，如果面料可以接受，那麼這一單就能成交。這樣的邏輯反饋到設計和生產車間，在同樣成本的情況下，就會導致犧牲面料和裁剪技術去彌補設計、開發上的費用來讓商家做到收支平衡。

「男裝的思路不是這樣的，男裝不鼓勵做花樣，就基礎款」，王女士說，「你不做大褲子兜、不做拉鏈藏縫、不做雙股，消費者直接退款，設計上剩下來的錢就可以用在面料上了」。

王女士還提到，今年美國與伊朗戰爭以來，整個中國服裝市場都在靜待布料漲價，這個通知終於在兩周前傳遍各個廠家，樣品布源頭工廠全線漲價。

「這意味著一件衣服的成本要上漲30、甚至50塊，在拼多多上，這個價格可以買入一件成衣，在淘寶等電商平台，這個數字是一個能直接撬動消費者下單的大額優惠券」，王女士說，每一件衣服的其它成本都要控制，今年的衣服就會比以前更薄。

社交媒體上的「男裝女穿」展示照。（取材自小紅書）

服飾公司人員在製作樣衣。示意圖。（新華社）

社交媒體上的「男裝女穿」展示照。（取材自小紅書）

社交媒體上的「男裝女穿」展示照。（取材自小紅書）

社交媒體上的「男裝女穿」展示照。（取材自小紅書）

網友比較同款衣服男女裝質量的差別。（取材自小紅書）

一家服飾公司工作人員用激光裁剪設備製作樣衣。示意圖。（新華社）

女穿男裝風潮下，有西服業者也推出女模特。（取材自小紅書）

裁剪也是女性消費者購買成衣時會比較的重點之一。圖為一項服裝博覽會上，某參展商工作人員向參觀者介紹智能裁剪設備。示意圖。（新華社）

女性消費者曬出買給自己穿的男裝。（取材自小紅書）