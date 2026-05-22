成都女導演1人公司 1個月搞定動畫長片

「白蛇傳之我叫王道靈」畫面。（取材自紅星新聞）

近日，四川省成都市錦江經開區OPC社區裡，特色國風動畫長片「白蛇傳之我叫王道靈」的唯一主創鱷梨，正對著電腦逐幀核對動畫細節，這部全流程AI製作的動畫長片，於今年6月中旬登陸騰訊視頻電影頻道。借助AI（人工智能 ）工具，她僅用一個月時間，便完成了這部80分鐘AI動畫長片的全流程創作。她的一人團隊，詮釋了「超級個體」在AI時代的無限可能，也揭示了「一人公司」正成為產業新力量的趨勢。

據華西都市報報導，沒有專業影視團隊，沒有行業從業經驗，僅憑一個人、一套AI工具，鱷梨顛覆了傳統影視創作的「人海戰術」。從未涉足影視領域的鱷梨，一朝跨界挑戰AI動畫長片，在旁人看來難免冒險。但在她眼中，這一切都源於對經典IP的熱愛：藉著AI的東風，換一種方式，讓「白蛇傳」裡被忽略的配角，擁有屬於自己的敘事主場。

身兼數職 AI實現一人公司

這部作品最特別之處在於，從劇本、畫面、配音到配樂，全流程由這位錦江創業者獨立完成。「除了劇本完全由自己寫之外，這部片子的畫面和聲音構成要素都是用AI製作的」，鱷梨說，創作過程打破傳統影視工業的壁壘，這部作品印證在AI技術助力下，「身兼數職」製作長片已從概念逐步走向現實。

「政策東風與生態支撐，讓我敢去想、敢去做這樣的挑戰」，鱷梨說。作為數字文創「造夢工廠」，成都在電影「哪吒之魔童鬧海」之後持續出台「影視17條」、實施「哪吒」行動，給予創作者全鏈條支持。而錦江經開區OPC社區則通過「流動算力+數據要素+場景首發」的三位一體模式，為鱷梨等超級個體提供關鍵支撐，讓其在零團隊背景下也有底氣完成長片創作。

「我們為創作者提供的不只是辦公工位，更是一套完整、低成本、高效率的AI創作生產工具箱」，社區運營方表示，錦江經開區OPC社區通過三位一體模式，為OPC創業者打造從創意孵化、內容產出到場景首發、落地商業化的完整閉環。

依託算力流動平台，鱷梨無需自建昂貴工作站，即可調用高性能算力，完成大規模AI視頻生成任務，保障一個月內完成80分鐘長片渲染生成。OPC社區建設的行業數據集開放應用平台，讓其能調用古典文學語料庫等資源，避免AI創作「同質化」通病，鱷梨評價其為AI裝上「中國芯」。

錦江OPC 產業一條龍

據鱷梨透露，這部AI長片在內容上做了大膽的「考古式」改編，摒棄傳統改編中浪漫化的愛情敘事，轉而還原原著中殘酷的叢林法則，隱喻真實世界的生存邏輯。

「儘管AI在畫面一致性上仍有瑕疵，但一人獨立完成長片並登陸主流平台，已是里程碑事件」，行業觀察者說，這印證了AI賦能普通人獲得影視敘事權，成都有望憑藉特色生態，讓AI影視作品成為新的文化輸出爆點。

錦江經開區相關負責人表示，在錦江經開區，像這樣的「一人公司」正成為產業新力量。

OPC社區「算力+數據+場景」的特色賦能模式，建立從創意萌芽到後續商業變現與持續創新的完整路徑。錦江區將持續深化「首發春熙路、科創白鷺灣、活力公園城」發展戰略，以創新引育為核心抓手，提供從創意萌芽到市場驗證、資本助力、產業扎根再到反哺創新的全鏈條陪伴式服務，打造創新、場景、資金、供應鏈深度交融的產業生態。

同時，OPC社區還提供春熙路商圈首發場景，通過「線下展映引爆話題+線上平台分發」模式，構建起從作品到產品的完整商業閉環，讓零團隊背景的創作者也能實現作品商業化，為AI影視創作築牢生態根基。

錦江經開區OPC社區搭建起完整成熟的AI創作生產體系，是成都數字文創的「造夢工廠」。（取材自紅星新聞）

鱷梨。（取材自華西都市報）

「白蛇傳之我叫王道靈」電影宣傳圖。（取材自華西都市報）