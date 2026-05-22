32歲古籍修復師 急性子磨練出慢功夫

對古籍進行拓印。（取材自北京青年報）

一個在武漢 致力修復古籍，一個在成都製作AI國風動畫，相隔千里的距離，一古一今，兩名女子各自投入自己的興趣，用耐心和創意，努力做到極致。

32歲的李洋洋，大學讀的是國際商務，專業是家裡人選的，她不喜歡，直到2016年，剛畢業的她偶然應聘一家古籍修復公司的「古籍修復師學徒」，決定去試試。這一試，就是10年。如今，李洋洋在湖北武漢湯遜湖邊開了一間158平方米的工作室，欠著債、修著書、教著徒弟。這個急性子的姑娘，在這個求快求新的時代，把耐心全給了古籍，用慢功夫修出滿足感。

據北京青年報報導，2016年夏天，剛畢業的李洋洋走進在武漢的古籍修復公司時，正趕上拍攝一個宣傳片。鏡頭下，有人將一頁從書冊上拆下的舊紙展開，用清水潤潮，拿毛筆蘸了稀薄的糨糊，順著紙的紋理，將一片補紙貼在破洞處。那一刻，22歲的李洋洋心裡冒出來的念頭是「不就是修修補補嗎，有什麼難度，自己完全可以拿下」。10年過去了，對於古籍修復，愈幹她覺得裡面的門道愈深。

打下手 從修補到裁剪

李洋洋回憶，那會兒是在網站上偶然看到的招聘「古籍修復師學徒」的廣告，她投了簡歷被錄取，剛進公司的頭六個月是實習期，李洋洋跟在有經驗的師傅旁邊打下手。第一個上手的工作是拆書編號，這是最基礎的活兒。修補是進公司一個月後才開始的，老闆收了一本蟲蛀比較多的書，看她細心便給了她機會。

修補的第一步是配紙，補紙的顏色要比原書頁略淺一點點，厚度要略薄一點點，這一點點的分寸，要全靠眼力和手感，她比了五、六次才找到合適的紙頁。正式修補時，先在底下墊一塊塑料布，把書葉展開，將褶皺摺損處撫平。修補的順序是「先補中間再補四邊」，補好之後「撤潮」，把多餘的水分吸走，晾乾後壓在壓縮機或壓石下面。而這只是一個破洞，一間工作室裡，同時在修的書可能有兩三套。

李洋洋說，剛接觸這個行業時，她最喜歡修補這個步驟，如今她更喜歡的卻是裁剪的工作。「到裁剪這一步，有點類似於一個很喜歡盆栽的人，去修剪盆栽的枝葉」，她說，「裁剪需要考慮到一整冊書的整體質感，並兼顧書頁所有邊角的細節平衡。看似是方寸之間的工作，但看到修補後的成品，內心的滿足感爆棚」。

裁剪用的剪子需要趁手，她常用的就有四把。剪的時候，紙張之間可能會有輕微的錯位，剪下來的尺寸「可能只有一根頭髮絲這麼多」，這等於是拿剪刀去做一種很細微的調整。到了裁剪這一步，一本書就快成型了。李洋洋打了個比方：就像寫完一篇稿子，最後一遍潤色，把每一個錯別字都改掉，把每一個格式都調齊。

技術傳承 自創工作室

李洋洋的第一份古籍修復工作做了不到兩年，因不太認可老闆的一些理念決定辭職，後來進了另一家做古籍的數字化服務等的公司。有一、兩年時間，她經常摸古籍、看古籍，更專注在古籍的內容上，讓她對古籍的版本有了更全面的了解。2024年9月底，李洋洋辭職，投入35萬（人民幣，下同）開一間屬於自己的古籍修復工作室，她在武漢湯遜湖邊租下一間158平方米的房子，自己裝修，8月15日營業。

古籍修復的收費按書頁數量算，每頁單價根據破損程度而定，一般在30到300元不等，一冊古籍通常70、80頁，修下來幾百到上千元。「這個價格定得是比較低的，畢竟修復時長擺在那裡，人工擺在那裡，這是硬支出」，李洋說，工作室現在還是虧損狀態，「反正不著急，古籍這種事兒急不來」。

開工作室之後，丈夫幫了不少忙，拍修復視頻就是他的主意。後來，恰逢一本破損嚴重的「易經」，適配 「金鑲玉」工藝裝幀，李洋洋便全程拍攝修復過程，剪輯後發布在網路平台。一位網友的留言讓她記憶深刻：第一次看到有人修復古籍，在裝幀的過程中把線都捋得整整齊齊，整個畫面看著特別乾淨，有種「特別治癒」的感覺。

她也開始做一件有意義的事：將古籍修復的技術傳承下去。李洋洋收徒時，不看熱情，看耐心、平常心和「拿不準時不動手」的敬畏，目前有兩個學員長期跟著她學。

把僅有耐心全給古籍

李洋洋自己承認是個急性子，但她把僅有的耐心，幾乎都給了古籍。「工作賦予我的一個感悟就是，有的事情急不來」，她說。剛入行時，她也想過怎麼樣才能修得又快又好，但最終的修復效果往往不盡如人意，甚至還需要二次返工修補。「該做的步驟不能落下」這個道理，古籍教給了她。慢慢地，生活裡的她也在學著不那麼急。

這種耐心，在遇到那本薄薄的畫冊時用到了極致。有位客戶寄來一本宣紙畫冊，上面是水墨花草，宣紙極薄，黑色的墨跡幾乎透到下一頁，還有一些破損和汙漬，書名位置也被汙漬遮擋。李洋洋為每一頁都襯了一張紙，又去掉了汙漬，重新裝幀，10幾頁修了近一個月，客戶收到書後很開心，爽快地付了款。

不是每個訂單都這麼順利。有一個客戶修復了兩次，第一次看到李洋洋做的金鑲玉裝幀，覺得自己的書也適合就寄來修好；第二次又寄來一本書要求同樣做金鑲玉，這次的書頁有一點光澤，李洋洋選了一種帶有類似光澤的燕皮紙做襯紙，書寄到客戶手上後，變形了。李洋洋沒有迴避這次失誤，她讓客戶寄回來，重新做了修復裝幀。

「燕皮紙不太適合做襯紙，沒有工作累積是想不到的」，她說。這是一個專業修復師對經驗的尊重——有些東西，不親手做砸一次，是學不到的。

更多的時候，李洋洋會勸人不要修。她遇過客戶把書保存得很好，紙張pH值測出來7左右，沒什麼大破損，只是時間久了，紙張蒙上了一層灰濛濛的舊色，客戶想加一個新的封皮。李洋洋告訴他，「舊書配舊封皮，本來就有一種古樸的韻味」。

能不修，就不修。這是古籍修復的原則之一。這跟她教學員時反覆強調的那幾句話一樣：修舊如舊，保持最小干預，修復材料可逆性，始終搶救為主修復為輔，拿不準的不要動手。

2026年5月，李洋洋做古籍修復的第10個年頭，她找到了自己的人生志業：讓失去修復價值的古籍殘片，以全新的方式延續文脈與美感。

李洋洋正在自己的工作室裡修復一頁殘頁。（取材自北京青年報）

修復古籍所用到的工具。（取材自北京青年報）

用小鑷子去掉古籍紙頁上的碎渣。（取材自北京青年報）