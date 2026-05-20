高空遊樂失序 懸崖鞦韆證照掛零

年輕人穿漢服體驗懸崖鞦韆。(取材自小紅書)

在規則落後於市場創新的「空窗期」，如何防範懸崖邊緣的失控？當設備在幾百米高空運轉時，遊客的生命安全面臨著怎樣的考驗？即便國標出台，監管執行能否到位更需被關注。

5月3日，在四川廣安華鎣市瑪琉岩探險公園，16歲劉姓女子體驗「瀑布鞦韆」時墜亡。這並非個例 ，近年，懸崖鞦韆、瀑布大擺盪等新興高空遊樂項目在全中國各地井噴，意外不時傳出。而在豐厚的利潤之下，被稱為「蕩繩」的軟繩懸吊高空大擺盪火爆項目，據媒體調查，目前拿到合法證件的「一個都沒有」，而「懸崖鞦韆」也遊走在監管灰色地帶，不僅硬體設備安全堪慮，未經培訓的操作人員也能上崗，危險如影隨形。

據中國新聞刊報導，五一假期，唐銘一家四口在瑪琉岩瀑布風景區遊玩，準備挑戰飛拉達項目（利用鋼扶手、腳踏、固定纜索等器械在岩壁上行進的攀岩運動）。不過因為年齡超標，唐銘沒能參與挑戰，留在瀑布鞦韆降落點附近休息期間，他用手機意外記錄下劉女墜落前的最後畫面。

意外事故 業內心驚

瀑布鞦韆啟動後，唐銘看見劉女離開出發平台，隨即身體向下墜落。失去牽引後，她在空中翻轉，撞到了凸出的大塊崖壁，安全帽碎裂的悶響清晰可聞。女孩隨後繼續往下翻轉，被繩索往山谷中央擺盪。整個墜落只發生在數秒之間。

事故消息在高空遊樂行業內部群流傳。西南某高空極限景區安監部工作人員李濤對涉事項目感到心驚。「如果對照現行標準，這個項目在建造時就埋下了隱患」，入行該領域十餘年的開發商王海同樣認為，設備存在先天缺陷，缺乏防止提前釋放的「防呆設計」。

懸崖鞦韆有明確的設施裝置要求。2023年11月市場監管總局發布的「大型遊樂設施安全技術規程」，將懸崖鞦韆納入特種設備中大型遊樂設施實施監管。該規程以及實施於2025年3月1日的強制性國家標準「懸崖鞦韆安全技術要求」都提出，提升裝置應當設有限位和極限位置保護裝置。

也就是說，合規設備不允許將安全完全寄託在操作員的「手感」或狀態上。「正常的設計是，遊客掛上去後，只要沒有滑到最前端的指定釋放點，哪怕操作員失誤去拉釋放機構，鎖也打不開，人絕對不可能脫落」，王海說。即使聯鎖失效、人被意外釋放，如果繩索處於繃緊狀態，女孩也不會徑直下墜。

而在本次事故中，遊客被送出去時，身上的繩子處於鬆弛狀態。這意味著在脫扣發生的瞬間，她經歷了一段毫無保護的自由落體，直到繩索被拉直。多出來的這段距離，成了女孩撞擊崖壁的致命距離。

李濤還提到，事故也暴露了項目方選址不夠謹慎的問題。高空項目風險評估的第一步，是要預設「如果遊客在推出去的瞬間直接掉落，會落在哪裡。安全的懸崖平台，釋放點垂直下方必須是完全淨空的，但涉事女孩觸碰到了凸出的山體」。「他們連墜落軌跡都沒有預判清楚」，李濤說，如果在設計時將出發平台向外再懸挑幾米，避開下方凸出的山體，哪怕繩索鬆弛導致下墜，女孩也會落在半空中，悲劇原本可以避免。

每天，國內有多少高空遊樂設施在懸崖峭壁間運轉，即便是深耕多年的從業者，也無法給出確切的數字。

陳鑫在河南新鄉經營一家體育遊樂設備廠已有十年，公司主營飛拉達、懸崖鞦韆、軌道爬山車等項目。他記得，從2016年起，在過山車、大擺錘等傳統高空遊樂設施之外，行業開始依託自然地形開發極限項目，初代引爆點是玻璃棧道和玻璃橋。

高空鞦韆吸引不少追求刺激的年輕人。(取材自南風窗)

懸崖鞦韆 暴漲逾300台

之後十年，行業在流量和收益的刺激下，走向更高、更險的維度——2018年出現了鋼架結構的懸崖鞦韆，2019年出現了更為驚險的軟繩類項目「極限蕩繩」，業內也稱空中飛人或魔鬼鞦韆。到了2024年，借助短視頻平台，這類極具視覺衝擊力的高空大擺盪項目迎來了爆發式增長。央視2025年報導，截至2025年1月，全中國懸崖鞦韆超過300台。

中部某省特種設備檢驗檢測研究院工程師吳曉說，在監管部門針對創新項目作出明確的「特種設備」定性前，它們容易遊走在監管的灰色地帶，如果某類設備被畫入特種設備的「大型遊樂設施」範疇，其設計、製造、安裝、使用以及後續檢驗，都有一套法規和技術標準規制。然而，新興網紅項目在初期往往缺乏清晰的類別界限，導致一線檢驗機構沒有專門技術標準和法規可作為查驗依據。

王海說，許多開發商和景區因此將這些高空項目包裝成「高危險性體育運動」來申報運行，「有良心的廠家可能會做三、四倍的安全係數和雙重備份，但有些廠家為了壓縮成本，根本不管這些」。而一窩蜂來「取經」的景區只抄走了外形，在相關國標出台前的幾年裡，盲目跟風導致的懸崖鞦韆事故已有發生，「底層的安全邏輯和環境評估，光靠拍幾張照片是復刻不了的」，李濤說。

蕩繩類懸崖鞦韆近年是網紅旅遊項目。(取材自中國新聞周刊／視覺中國圖)

一窩蜂取經 只抄外形

2025年，懸崖鞦韆的國標施行。國標對懸崖鞦韆的設計、製造與安裝、使用管理等作了全面規範，包括乘人裝置承載人數不超過兩人、需設置防止吊掛結構失效的保險裝置、應設安全柵欄、惡劣氣候條件下停止運行，以及每日須對鋼絲繩等關鍵部件進行檢查並記錄。按照國標規定，存量設備被要求整改，不合規的不得使用。

在西南某高空極限景區運營部工作近六年的宋起回憶，2024年底，景區對照國標進行評估，發現原有的鋼架懸崖鞦韆項目已經無法滿足最新要求。他解釋，早年的鋼架結構依山而建時，在承重和機械空間上沒有為多重保險、電氣聯鎖等裝置預留位置，若要強行整改加裝，幾乎等同於推倒重建。最終他們沒有選擇整改，而是將該項目永久關閉。

與不合規設備同樣危險的，是人。根據「大型遊樂設施安全技術規程」，從事大型遊樂設施安全管理和作業的人員必須取得相應資格，持證上崗；大型遊樂設施運行時，每台至少配備一名持證操作人員。使用單位還需根據要求對作業人員進行培訓、考核與資質審查。

但在一些景區，王海見過不少亂象，「不培訓，也不考證，只要找個膽子大一點的人，看著別人怎麼操作，跟著學一下就直接上手了」。中部某省特種設備檢驗檢測研究院高級工程師周嚴表示，目前人員資質的培訓體系相對鬆散，更多依賴景區內部「傳幫帶」式的實操經驗傳承，難以保證培訓內容能夠及時跟上設備更新和安全標準的提升。

劉女事故在高空遊樂行業內部群流傳，圖為劉女墜落的瞬間。(取材自南風窗)

百萬投資月內回本 蕩繩經濟熱忘了安全

多名業內人士觀察到，「蕩繩」項目迅速風靡，一方面因其帶來更極致的自由落體感，在短視頻平台上更有傳播優勢，吸引資本下場複製；另一方面，當懸崖鞦韆的合規門檻大幅抬升，形態靈活的軟繩項目成了部分投資方尋求變現的新出口。

不過，推薦性國家標準「空中飛人通用技術條件」自2026年3月1日起實施。北京權佑律師事務所律師王奇表示，推薦性國標屬於法定最低安全技術要求，違反即構成「違反安全管理規定」，可直接關聯行政責任與刑事責任。

對從業者而言，納入特檢意味著要走一套漫長的流程，大型遊樂設施的安全把關須格外慎重，但全中國特種設備鑑定人員數量有限，而等著排隊的設計方案可能多達兩三百個，僅排隊等待鑑定就可能耗時三個月。

懸崖鞦韆愈來愈多。(取材自小紅書)

最近一年，王海都在為拿到「空中飛人」項目的特種設備鑑定證書而奔忙。據他所知，目前國內已經落地的蕩繩類項目約有100個，但「真正走完特檢流程、拿到合法證件的，一個都沒有」。

周嚴也提到，國標實施後，大量存量設備處於合規改造期，受制於現場條件、改造成本和製造單位配合程度，「合規推進速度較為緩慢」。此外，具備大型遊樂設施型式試驗資質的檢驗機構數量有限，「檢驗資源的排期成為合規進度的制約瓶頸」。

按照以往的監管經驗，規範發布後，市場監管總局會下文要求同類產品全部停業，整改取證合規後再運營。但這一次，針對性的停業文件並未下發。於是，已建成的項目還在繼續運行。

更讓業內人士覺得心驚的是，蕩繩類項目尚在排隊等合規，複合創新項目已經出現了。陳鑫發現，此次發生墜亡事故的瀑布鞦韆在物理結構上混合了滑索和鞦韆兩種形態，目前找不到對口的國家強制標準，而它又確實載著人在幾百米的高空飛。

王奇建議，對於無對應國標的「非標」創新設備，必須強制委託國家級機構進行安全評估，未經備案的項目不得投入運營。肖化明也表示，當前飛天魔毯等大量網紅遊樂設施尚未被納入特種設備監管，監管須遵循「從嚴不從寬、就高不就低」的原則，「當多個標準對同一參數有不同的要求時，按最嚴格標準執行」。

懸崖鞦韆的國標已落地，為什麼仍有業內人士覺得不合規的項目在心照不宣地運行，未經培訓的操作人員仍在上崗？

一方面是其豐厚的利潤。王海算了一筆帳：一套嚴格按照特種設備規範要求進行取證、建設、驗收的懸崖鞦韆設備，整體造價在150萬（人民幣，下同）到200萬元。以國內某知名項目為例，單人體驗票價398元，加上128元視頻拍攝費，客單價超過500元。在滿負荷運轉的節假日，一台設備一天能接待120到130人，單日營收達5、6萬元，1個月能回本。

懸崖鞦韆拍照效果。(取材自南風窗／瑪琉岩景區發布視頻截圖)

「如果按照不合規的搞法，建一台設備只需要三、四十萬元。算下來，十天半個月就能收回全部投資」，王海觀察到，巨大的利潤空間，讓一些從業者在利益與安全之間，選擇了前者。

另一方面，各地對整改的執行尺度並不一致，落實中仍有監管盲區。「牽扯利益方太多」，陳鑫說。王海也提到，「網紅極限項目多是景區引流、吸金的主力」，如果關停重整，營收將大幅縮水，地方整改易陷入被動。

據南風窗報導，奇絕風景與極限項目本可相得益彰，但前提是安全不可妥協。瀑布鞦韆墜崖事故再次敲響警鐘，高空項目的每一步運營，都必須嚴格謹慎。否則，白熱化的文旅內卷，透支的是對安全的信心。