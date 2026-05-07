宇樹最新雙臂機器人不到3萬人民幣 低價讓網民驚喜：買得起了

該雙臂機器人還具備較高總自由度。（取材自微信）

人形機器人除了唱歌跳舞逗人類開心，在工業應用化領域的發展腳步也沒停歇。中國領先的通用人形機器人與四足機器人企業「宇樹科技（Unitree Robotics）」近日就推出了支持工業及日常家用多元場景應用的R1系列雙臂人形機器人，這是宇樹首款主打桌面、面向工業場景的低成本輕量化上半身雙臂方案，2.69萬元(約3938美元)的售價，被稱為是宇樹發布其迄今定價最低的人形機器人，讓不少網友驚喜：「這下我真買得起了」。

這款機器人支持兩種固定方式：固定底座和移動底盤；支持兩種機械臂：5自由度和7自由度（單臂）。（取材自微信）

據紅星新聞報導，4月30日，宇樹發布宇樹雙臂人形機器人，據官方介紹，這款雙臂機器人主打高性能，包括搭載高性能電機、減速器、編碼器及各類機器人傳感器，集成雙目視覺與語音交互能力，輕量輕巧，實現更智能的任意任務開發。

其支持固定底座、移動底盤兩種固定方式，能在家裡、工廠應用。該款人形機器人由電池供電，續航時間約1.5小時。

主打桌面超大作業範圍

這是宇樹首款主打桌面、面向工業場景的低成本輕量化上半身雙臂方案，主打上半身的雙臂操作，配備視覺雙目算力模組，支持15到31自由度，手臂自由度可選 5x2/7x2。單臂可選5自由度、7自由度版本，腰部自由度為1，頭部自由度為2，末端自由度為1至7×2。它還具備更大範圍的作業空間，腰關節運動空間達Yaw±150°，頭關節運動空間為Yaw±115°、Pitch±36°。

宇樹雙臂人形機器人主打上半身雙臂操作，末端有雙指、三指、五指可選。（取材自微信）

據「智東西」微信公眾號報導，換句話說，這款機器人擁有超大作業範圍，腰關節左右可旋轉±150°，頭關節能左右旋轉±115°、上下俯仰±36°，原地就能覆蓋幾乎無死角的視野和操作空間，不用頻繁移動底盤就能高效完成不同角度的工作。

這款宇樹雙臂人形機器人的末端可更換多種執行器，也就是不同種類的靈巧手，官方展示了雙指、三指、五指等產品。其配備高性能算力模組，提供卓越的計算能力，包括8核高性能CPU、10TOPS頭部模組算力、8核高性能CPU機身處理器。

該系列機器人主要包括R1-A5、R1-A7、R1-A5-D、R1-A7-D四個版本，前兩款為固定底座，後兩款為移動底盤，重量分別為11kg、13kg、30kg和32kg。2.69萬元起價大概率為最輕量化的不帶移動底盤的R1-A5版本，比此前最便宜的R1 Air（2.99 萬）更便宜，也是目前市面上已知的、價格最低的商業化人形機器人。

從官宣海報來看，這款雙臂機器人可以勝任工廠裡擰螺絲、搬運快遞、分揀貨物等工作，可適用於工業場景。同時，它也能玩魔方、乒乓球，可見也具備生活場景的適配度。該機器人還支持開放性的程序接口，包括開源底層、機械臂、音頻、燈光、視覺控制等接口，支持拖動示教。

去年7月25日，宇樹科技在官微宣布，正式發布第三款人形機器人「Unitree R1智能伙伴」，售價3.99萬元起，支持開發/改制，靈活超輕量約25Kg，集成語音和圖像多模態大模型。宣傳視頻顯示，第三款人形機器人Unitree R1擁有26個關節，包括腿部6*2+腰部2+手臂5*2+頭2，可以實現翻跟頭、倒立行走、奔跑、打拳等動作。

宇樹科技表示，R1系列支持全棧開放二次開發，支持底層流程調用與重寫，具備較強的可編程性。通信方面支持Wi-Fi 6與藍牙5.2，可選配NVIDIA Jetson Orin高算力模組（40-100TOPS）。

價格維度來看，宇樹科技已完成從萬元到數十萬元的產品價格帶布局：旗艦H2約30萬元，中端G1基礎版9.9萬元起，入門R1 Air此前的2.99萬元再拉低近3000元。橫向看，國內人形機器人廠商松延動力Bumi預售價低至9998元，加速進化Booster K1限時2.99萬元起，主攻教育和娛樂展示。

根據宇樹科技招股書披露，2025年前三季度，其人形機器人收入的73.6%來自科研教育機構，行業領域場景應用占比為9.01%，多數應用於展廳導覽、智能製造等相對可控環境。

據21世紀經濟報導引述工信部賽迪研究院「機器人產業」雜誌總編輯王沛霖表示，初步看該款機器人可以完成工業場景的夾取、搬運的任務，但是大規模部署或還有一定難度，畢竟完成的任務複雜度不高，可替代人工完成的任務也有限，工作效率和工作精度都有待驗證。