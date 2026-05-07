進不了工廠打工 人形機器人改接商演 唱歌跳舞逗人類開心

人形機器人國樂隊正在排練。（取材自微信）

商演租賃，是機器人目前最佳變現方式。這場機器人租賃熱潮，是曇花一現的虛火，還是長期向好中的沉澱？有行業人士認為，從商演走向實用，成為具身智能落地的主流方式，才能為中國機器人產業扎下穩固的根基。

人形機器人在景區與遊客握手。（取材自微博）

今年央視春晚上的機器人表演，帶火了中國人形機器人市場，市場估計2026年國內出貨量有望攀升至6.25萬台。中國機器人產業發展一個重要目標是使製造業升級為智慧化並走入家庭，但在目前機器人尚無法全部進廠打工的現況下，廠商紛紛先投向了租賃，人形機器人接商演占比已超九成。而當租賃市場也愈來愈「卷」之際，機器人何時能從吉祥物變成真正的生產力，攸關中國機器人產業的未來發展。

據鳳凰WEEKLY刊出「差評X.PIN」微信 公眾號文章指出，今年春晚結束之後，多款機器人都賣爆了，但所謂賣爆，是建立在「人形機器人租賃」市場上。據艾媒諮詢預測，2026年中國機器人租賃市場規模將突破100億元（人民幣，下同）。由於競爭愈趨激烈，有廠商搞起了「共享經濟」，就像你租車、租相機一樣，現在機器人也能租著玩了，而且這還是一個不容小覷的市場。

機器人舞蹈表演。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

租賃平台 選熱門機器人

比如，智元機器人親自下場，成立了租賃平台，不久前，由智元主導的機器人租賃平台「擎天租」上線，頁面相當直觀，按「熱門場景」和「熱門機器人」分好了類，詳情頁全是大白話，哪怕你是個外行，點進去也能按需下單。平台雖是智元主導，但裡面的產品可不止它一家，還外加宇樹、逐際動力、眾擎機器人、加速進化、靈初智能，市面上比較主流的幾家機器人，上面都有。

據多家媒體報導，擎天租現在不僅拿了融資，還與海底撈、蜜雪冰城等連鎖品牌大戶合作，而且官方還放話說，要在2026年春節前鋪滿200個城市。

在大家最關心的價格方面，四足機器狗，最低259元就能領回家玩一天；如果想租更硬核的人形機器人，基本大幾千，最貴的9980/天。若是土豪公司開年會，他們還有打包好的全家桶方案：一天13300元，直接拉來5台機器人，其中3台是不同配置的人形機器人，還有兩台機器狗。

與此同時，就在擎天租上線的同一個月，另一個叫「萬機易租」的機器人租賃平台也跟著成立。智元的高管姜青松對外透了個底：據智元統計，2025年機器人租賃市場的規模，已經突破了10個億；他還預測，照這個平台化的玩法搞下去，2026年這個數字至少能翻十倍，成長到100億。

實際上，機器人租賃這種商業模式一直都有。文章引述業內人士張程（化名）表示，2017年，他就已經在做機器人租賃的業務，那時機器人還不像現在這麼火，市面上能動的鐵疙瘩也少，他接了一個電影節的單子，機器人上去總共露臉5分鐘，就賺了16000。

只不過這兩年，隨著人形機器人概念的火爆，再加上更先進的產品形態出現，機器人租賃市場又被重新炒熱了。 大概從去年開始，在閒魚、小紅書上，就出現了一大波做機器人租賃的商家。由於生意火爆，想租人形機器人，還得看他們的檔期排不排得開。

但值得注意的是，這些租賃服務商並不是造機器人的廠商，他們大多是機器人的代理商或者活動策畫公司。這幫人早在2025年春晚之後，就敏銳地捕捉到了商演市場對機器人租賃的需求。以前商場、店鋪開業，為了熱場子，一般都得請真人去唱歌跳舞，換成機器人就不一樣了，往那一站就是流量，甭管3歲小孩還是80歲大爺都愛看，而且互動性強又還聽話。

對商家來說，其實租一台機器人的綜合性價比會高一點，所以這種市場需求，又重新點燃了機器人租賃市場。按照多位租賃服務商的說法，去年上半年一台人形機器人的租金，能喊到1萬多甚至2萬/天。有租賃服務商買了10台，官方定價9.9萬的宇樹G1回來，租出去10天就差不多回本了。

機器人出場總能吸引不少遊客。（取材自微博）

出貨量增 平台打價格戰

不過，這種賺快錢的情況，很快也發生了變化。宇樹2025年全年人形機器人實際出貨量超5500台，多份研報顯示智元機器人的出貨量約5200台。而在2024年，各家出貨量還在1000台以下。隨著機器人出貨量的增多，以及愈來愈多租賃商的加入，價格戰在所難免。幾家租賃商現在的報價已經跌到了3000到6000元，要是碰上非節假日的淡季，砍價再稍微狠一點，不到3000就能租到。

由智元主導的機器人租賃平台「擎天租」上線。（取材自微博）

不懂技術？工程師全搞定

隨著價格被打下來的，還有租賃的門檻。現在市面上的租賃服務，基本已經進化出了一套標準流程，不論租期多久，廠商都會派專門的技術人員帶著機器人上門，到了現場，開機、調試、操控機器人表演，全由工程師搞定，租賃者根本不需要懂技術。另一個有意思的現象是，還有一波專門做機器人二次開發的服務商，給市場提供已經開發好的動作、技能，顯示機器人租賃已形成一個發展得相對成熟的市場。

但在租賃市場火爆的背後，一個扎心的事實是，雖然機器人的花活兒愈整愈多，但現階段仍然缺乏一個可以實際落地的應用場景，能捨得掏真金白銀把機器人買回去的，大部分還是高校還有一些數據採集公司做科研用的。至於目前比較熱門的應用場景，比如開業表演、年會/展會表演，大都是一次性需求，買一台動輒數十萬的機器人回去，顯然不划算。

春晚同款機器人在天門山迎賓並與遊客合影。（取材自微博）

賣不動先租 過渡商業模式

既然賣不動，不如先租出去，讓機器人在市場上刷刷存在感，就成了整個機器人行業的一個過渡性質的商業模式。租賃或許是機器人商業化前夜的一場預演，但真正的爆發，還得看機器人什麼時候，能從吉祥物變成真正的生產力。而在此之前，若機器人多到讓民眾愈看愈沒新鮮勁，又暴露出更多短板，最重要的還是，儘快告別裸租，靠技術與服務破局，機器人產業才不會淪為泡沫。