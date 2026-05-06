曾一個月領1.5萬元 …「超級中學生」恰好踩在風口上

圖為某科技公司生產車間內的AI生產設備。（新華社）

無論是被大廠盯上的下一代準精英，或是將傳統文化注入網路文學的年輕作家，他們認為自己並沒有什麼尋常之處，只是恰好踩在了風口，是時代給了他們機會。

近年，騰訊、字節跳動等企業通過訓練營等方式發掘「天才少年」，一些「中學生」因此提前接觸到了大學畢業生才能體驗的工作，被冠上了「超級中學生」稱號。進廠前，他們可能還是每個月只有20幾元（人民幣，下同，約美元）零花錢的普通中學生，一夕間成了月領1.5萬元的大廠員工，強烈的反差激發了他們的創意和新技能，也讓他們感受到了「賺錢很容易」的錯覺與焦慮，學習如何讓自己「普通就好」。

九派新聞邀請了曾作為「超級中學生」的兩位學生，通過自述分享了他們在大廠的經歷，巧合的是，不認識的兩個人，卻有著相似的體悟。

騰訊訓練營吸引不少青年參加。（取材自鳳凰網／圖源：騰訊青科實訓營官網）

會搓智能體 進大廠體驗

★講述人：mio，21歲，高三開始進大廠體驗工作，現在南韓讀人工智能

我手頭有大概六段AI產品方向的實習經歷，最早是高三下學期去的大廠。2023年4月到11月有一個很火的概念叫「prompt」，我對科技很感興趣，又正好要留學，就自己去摸索，賺了一點小錢，後來靠這些作品集和prompt，成功進入大廠體驗相關工作。

說句實在話，那時候我就是想賺錢。2024年年初，留學材料準備得差不多了，我就全職去幹了，工作內容主要是AI產品和智能體方向。剛進去那天，leader讓我先搓兩個智能體出來，我20多分鐘就搓完了，他馬上發了一個三小時的會議邀請。

這件事讓我感到特別強烈的反差。一天前，我還是個在留學機構裡上課的學生，再往前推六個月，我還是個普通高中生。突然被扔到完全陌生的職場環境，特別不適應。leader看我狀態不對，我直接跟他說：「不好意思，哥，我可能要離職了，心理上有點承受不住」，他給我批了兩天假，讓我先休息，別著急離職。我調整了一下，心想來都來了，第三天重新開工，也就適應了。

人工智能被認為是容易出現「天才少年」的領域。示意圖。（新華社）

leader知道我是高中生。我猜他們正好需要一個會智能體的人，當時這個概念太新沒人會，所以他根本不在乎我是不是高中生，只在乎我之後能不能為業務組帶來價值。現在回頭看，我覺得90%以上都是踩中了風口，這個行業正好缺我這麼一批人，所以我去了。從學生變成「打工人」，心態和思維上有不匹配的地方。互聯網有個詞叫landing，意思是給新人一周時間融入團隊，但公司都是把我當一個插件，直接插進來幹活。

我以前零花錢少得可憐，一個月只有25塊錢，在學校對面超市買一塊錢一串的魚丸，一天只能買一串。實習一個月後，月收入達到了1萬5000元。我全部取成現金，去了華為旗艦店，問最貴的手機是什麼，買給我媽。還剩4000塊，又買了兩個小物件，都給了家人。

當時覺得這事兒真帥。但現在回頭看，對一個自理能力不健全、心智也不健全的人來說，突然拿到這麼多錢是有點危險，容易誤入歧途，也會給我一種賺錢很容易的錯覺。項目結束後，我有幾個月沒收入，特別焦慮，我想，高三就進了大廠，難道這就是我人生的高光了？這種焦慮持續了快一年。

大一剛入學，我更焦慮了，於是不斷找實習、做項目、改簡歷，又去了一家投資公司做行業研究。也是在那個時候，我才發現原來其他大學生是可以旅遊、可以玩的，而我沒有。現在我的心態變了，再找實習，是為了體驗更多人生、讓青春更精采，而不是為了幾年後的秋招。

兩年前，我想成為那種穿西裝戴勞力士、到處說說話就把錢賺了的成功人士。現在如果問我希望成為什麼人，我想成為一個平凡且幸福的人。

中國青年就業不易，讓「超級中學生」們幾乎被視為天之驕子。圖為一場高校畢業生專場招聘活動。（中新社）

參加訓練營 學到新技能

★講述人：小林，17歲，高二，12歲起就在大廠訓練營裡做產品、搞開發

有人把我們叫作「天才高中生」，這個說法有點過了。我們做的東西並不是什麼普通人做不到的，我只是恰巧參加了這個活動，然後被報導出來了。

那時AI剛剛興起，國家號召大廠注重青少年培訓，我在微信公眾號上看到了騰訊的招募，就報了名並通過了筆試和面試。這個訓練營對學生的要求就是好學、敢提問、能操作，到騰訊的目的就是學習新技能，然後做出一個產品。我其實不算實習，更像在大廠裡學習，跟同齡人小組合作，也沒有所謂的「工資」。

騰訊總部大樓。（中新社）

騰訊會讓相關領域的高管或員工來給我們授課，這些指導老師很好、很熱情，我們的關係不像上下級，會有很多交流，這樣的經歷在外面很難體驗到。這五年，我基本上有空就會去參加騰訊的訓練營。每一期教的技能都不一樣，我不僅學到了新技能，也提升了溝通和合作能力。

記得有一次營地，我們需要把小程序開發和AI聯繫到一起，他們對字體、排版、邏輯跳轉這些小細節要求很多，更像是把產品思維前置進中學生的腦子裡。有時候我們做的產品是會落地的，比如我們做過一個和北京中軸線相關的東西，後來被接入他們的小程序裡，用戶點擊板塊就能跳轉到我們的作品。

我打算高中畢業去留學。大學有gap year機制，第一年可以申請不去上學，我想利用這一年先接觸社會，再進入大學生活。我肯定會上大學，因為大學真的很重要，不管是對人格的塑造，還是環境對你的影響。

我很難想像10年後或15年後的人生，以我目前的狀態，頂多預測幾個月後的事。我這個人情緒波動不大，比如我打比賽，國賽成績很好，全球賽拿到全球第二，很多人誇我，但我沒有任何情緒波動。這不是裝，我覺得我做了我能做的。

從高中生的角度說，我以後想做什麼樣的人呢？我挺世俗的，肯定想賺錢。至於其他的，就做個普通人就好，有穩定的工作，有個好的伴侶，有自己的娛樂方式。我會不會一直做AI相關的東西也說不準，如果以後不做了，目前的初高中經歷只是一個很有意思的經歷，就像假期裡找個地方體驗一下。