每天只更一章…三九音域 讓傳統文化在「廢土」中發光

三九音域。（取材自環球人物雜誌／受訪者供圖）

「網路文學最初誕生的目的，就是為了爽，讓大家看完之後有持續閱讀的欲望。」三九音域是近年來以戲曲、蘇繡等非遺題材出圈的代表性作者之一，這個年輕人將傳統文化元素融入網路文學創作，讓傳統文化在「廢土」中發光，每天只更一章仍火爆全網。他的小說與一般網路「爽文」不同，傳統文化的底色更厚，但他並不迴避「爽感」這個標籤，反而認為這是網路文學最直觀的生命力所在。

據環球人物雜誌報導，末日廢土之上，一個身著火紅戲衣的戲子緩緩行走，身影明亮且孤獨，與灰暗世界形成強烈對比。戲台上，他是萬眾矚目的主角；戲台外，他又是故事中掙扎的凡人。這是「我不是戲神」（以下簡稱「戲神」）開篇最具畫面感的片段，紅衣戲子是三九音域筆下的陳伶。書中，陳伶不僅生活於故事本身的舞台，更被置於讀者的注視之下，這種被內外兩層目光「雙重觀看」的設定，讓角色的命運打破了「第四面牆」。

「戲神」小說封面。（取材自環球人物雜誌／番茄小說官網）

「經過多年發展，網路文學已經不僅僅是爽感的載體，它還能傳遞悲傷、哀悼，無論是對時代、角色還是整個世界的哀悼，都是一個複雜的、多元情緒表達的過程」，三九音域表示，為了讓傳統戲曲自然融入劇情，他花了不少時間深耕鑽研傳統戲曲文化，這種對於創作理念的堅持，一直延續到他的新作「戲神」中，並最終讓傳統文化的元素也融入進來，最終在「戲神」中，除他自己原創的「安魂謠」外，其餘戲曲選段均取材於真實傳統曲目。

中學時期動筆寫小說

1999年9月，三九音域出生於江蘇省鎮江市。小學三、四年級，他開始借媽媽的手機讀網文，把「誅仙」、「遮天」、「求魔」、「凡人修仙傳」一本本啃下去，看得多了，自然也就有了自己動筆的衝動。中學時期，三九音域開始在作業本上寫武俠小說，高中階段與同學們熱烈討論網路小說，書單從「誅仙」換成了「龍族」。高考前，他的網文書齡已接近十年。高壓之下，閱讀是他最私密的快樂，讓他至今難忘。

動畫「斬神之凡塵神域」改編自三九音域的小說「斬神」。（取材自環球人物雜誌／番茄小說官網）

進入大學後，他在入學之初便確定了出國讀研的方向，攻讀工科與金融兩個學位。然而，大四那年，按部就班的軌跡突然迎來一段「不可控」的轉折，他開始動筆寫第一部小說「超能：我有一面復刻鏡」（以下簡稱「復刻鏡」），就這樣走上一條截然不同的路。開頭三個月，讀者寥寥無幾，面對負面評價，他也曾動搖，但最終還是撐了過來，畢竟「人生道路最終還是要自己決定」。

從「復刻鏡」叩開大門，三九音域開啟了自己的創作之路。本科畢業後，他赴海外攻讀金融碩士，疫情期間課程轉為線上，他又開始寫「斬神」，正式踏上職業創作的軌道。「斬神」的爆火讓他迅速躋身頭部網路作家之列，其改編動畫「斬神之凡塵神域」還入圍了第30屆上海電視節白玉蘭獎最佳動畫片提名。面對榮譽，他卻並未止步，轉頭扎進了「戲神」的創作中。

「戲神」每天僅更一章

「戲神」仍在連載之中，三九音域的寫作節奏比早年有所放緩，有時每天僅更一章。「主要是因為『戲神』的世界觀宏大，需要考慮的細節多，需要花大量心思構思」，他說，有時遇到卡文（指寫不下去），自己不再像早年那樣硬撐，而是選擇停更一天，整理大綱，緩一緩思路。

面對當下的AI浪潮，他的態度平靜而篤定。「AI確實可以提供很多好的點子，但在角色塑造和長篇劇情構造上，還存在問題」。他停頓了一下，又說：「我相信讀者更想看人類寫的故事，而不是AI寫的。所有角色、情感和設定匯聚成故事，這才是打動人的關鍵」。

正是這份對人文價值的堅守，讓他始終相信人類獨有的溫度與力量，這與他在「戲神」中 「人類璀璨如星辰」 的理念不謀而合。他解釋：「這句話分兩部分。第一句是『這個時代人命渺小如塵埃』，個體在宏大的時代浪潮下顯得渺小。但從宏觀角度看，每個人之間的聯繫匯聚成一個主體意識洪流，既表現個體的渺小，也表達整體的強大」。