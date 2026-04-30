重慶火鍋漫畫備菜間很療癒 網：充滿煙火氣、幸福味道

走紅之後的備菜間。（取材自上游新聞）

在重慶巷子裡，老街的溫柔，突然成為被人追逐的風景；在成都的江邊，市民的熱情，讓愈來愈多歐亞水獺游進城區。四川這兩座城市，正以人情暖意，詮釋著一座城市最柔軟的底色，與最深切的守候。

近日，重慶火鍋「漫畫備菜間」全網刷屏。這原本只是火鍋店老闆和員工們每天擠在重慶戴家巷筒子樓裡備菜的狹窄空間，一周前，這個不起眼的角落忽然被流量砸中：三大央媒集體點讚，全網瀏覽量破億，被稱為是「治癒系勞動NPC」。造訪此地的網友、遊客和攝影者說，他們喜歡這方寸之間裡的煙火氣、幸福的味道和無法複製的生活質感。

繁忙時，店長劉菊站在備菜間的位置仰頭搖人下來幫忙。（取材自上游新聞）

★阿姨們幹活 勤勞如NPC

據上游新聞報導，「漫畫備菜間」的起源，是火鍋店擠在重慶戴家巷筒子樓裡，空間受限，備菜間索性被挪到了露天。兩人多高的木蒸籠旁，食材錯落鋪陳，阿姨們刀鋒過處，土豆皮蜷成弧線；指尖一捋，香菜根鬚整齊落下。陽光慷慨地灑在色彩斑斕的蔬菜上。大家各自低頭忙碌，一切井然，又生機勃勃。網友們認為，這毫不修飾的煙火氣堪稱一幅「春日治癒漫畫」，備菜阿姨們也被親切地形容「勤勞如NPC」。

走紅前，52歲的冷政群最熟悉的就是給土豆削皮，18歲的傳菜小妹向她解釋了兩遍什麼是「NPC」，她聽完琢磨了片刻說：「就是背景裡不停幹活的那種？那還挺準的。」

重慶戴家巷這棟樓，始建於上世紀70年代。這幾天，來拍照的人遠比幹活的人多，但人再多，終究無法替她們分擔腰背的痠痛，畢竟，五顏六色的手工花捲，一次要擀五斤(約2.5公斤)以上的麵；需要削皮的土豆，每天30斤起步。備菜間的俯視視角，有人看到了歲月靜好；但若仰視，才更像畫中人真實瑣碎的生活。

門店相關負責人王天琴回憶，2021年店鋪盤下3層老居民樓時，結構已是難題：打卡機位在平層，後廚落在負二層，店員端著盤碗在迂迴老舊的樓道間穿梭。於是，需洗泥去皮的備菜加工，便被移到了室外的石板地上。這裡有下水道，水一沖就淨，每天上午9點半開始，三小時備齊全天的菜，成為多年摸索出來的效率。

第一個以這個角度對準她們的，是25歲的重慶妹子蘭欣玥。某天路過戴家巷，她偶然被阿姨們忙碌備菜的構圖和色彩擊中，匆匆按下快門就走，作品發上社交帳號後一夜爆火，點讚近70萬。74歲的攝影愛好者羅曉寧特意從李家沱急匆匆趕來，下午3點，菜早已備完。但哪怕只是拍下那把靠在蒸籠旁的梯子，他也覺得沒白來一趟，「我看到了一種幸福感」。

同樣興奮的，還有店長劉菊，「我們的備菜間火了！」。很多人以為，爆紅的畫面是精心設計營銷的網紅布景。走紅之後，火鍋店曾一度拒絕媒體採訪。王天琴原本擔心有人說錯話，說服他們鬆口的，是這句話：「但這本來就是我們重慶和重慶火鍋的樣子啊」，另外一句「酒香也怕巷子深」同樣說到了管理者們的心坎裡。

門店並不否認畫面中存在一些人為的設計。掛在一旁的辣椒、玉米是道具搭景，那些壘得極高、甚至需要搭梯子去夠的蒸籠，一方面是為了出片好看，「實際只有最上面三層在蒸東西」。另一方面也是老闆的情懷，「老闆的父親以前在鄉下做流水席，我們想藉此還原老重慶包子鋪的紅火氛圍」。

下午的備菜間。（取材自上游新聞）

★戴家巷老街 摺疊度驚人

充滿生機的畫面魅力，很大一部分來源於戴家巷驚人的「摺疊度」。垂直向上20米，是近年出圈的網紅打卡地，貓咖、民宿、特色小吃扎堆，年輕人舉著印有「重慶」字樣的奶茶貼臉拍照；水平向外20米，是750米的崖壁步道，遊客們正在煮茶看江；向下深入10米，才是備菜阿姨那方小小天地。

火鍋店打卡點旁，民眾閒聊。（取材自上游新聞）

戴家巷老街於2021年開街，火鍋店是目前巷子裡僅存的幾家「老字號」之一。遊客帶來的巨大流量，讓臨街底商租金增長了八到十倍。以前無人問津的二樓、三樓也被居民自發改造，成為了古著店、咖啡館和茶室。戴家巷物業管理陳茜手上有一組數據，巷子改造後常住人口增加了約八成，許多年輕人搬了回來。

但這裡從來不是憑空設計出來的網紅街區。老社區底色還在，這是原住民真實生活與商業自然生長交融的結果，在戴家巷，你能看到老鄰居在黃桷樹下聊天，聞到誰家窗戶飄出的家常菜香，這種「生活的質感」是無法複製的。

兩隻「戀愛」中的歐亞水獺。（取材自封面新聞／余歡攝影、供圖）

★聊市井細碎 鬆弛又真誠

面對流量，門店既未抗拒，也沒被裹挾。網友口中的「漫畫場景」，被店家做成了漫畫風明信片，連同礦泉水、小零食，贈予每位來訪者。消費與否，皆以重慶人的熱忱相待，生意確實變好了，阿姨們的作息沒變，備菜的節奏沒變，甚至連該出鏡的蔬菜都盡量保持不變。

冷政群是貴州人，從未有過一份職場工作，大半輩子都圍著家務、種地、帶娃打轉。她有三個孩子，小兒子工作後，她不想再被困在一方田地。經老鄉介紹，她獨自來到重慶打工剛滿兩個月，每個月實打實比同行略豐的收入，自己支配，慢慢攢錢，踏實安穩。

那個狹小的備菜間裡，幾個年紀相仿的女人，一邊低頭幹活，一邊慢悠悠地聊兒孫瑣事，聊老家近況，聊市井細碎。人與人的相處簡單直白，各司其職，彼此照拂。也正是這份鬆弛又真誠的氛圍，才讓一個露天備菜間，沉澱出難得的治癒感。

2026年4月14日，成都東安湖，胡敏和余歡在尋找水獺可能活動的區域。（取材自封面新聞）

●回城市談戀愛 歐亞水獺在成都安家了

歐亞水獺是國家二級保護動物，也是淡水生態系統的「頂級捕食者」。在老成都人的口中，牠們叫「魚貓子」，漁民用牠捕魚的習慣，持續到了上世紀50年代。不過隨著城市發展，水獺種群迅速減少，城市再也很難追尋到痕跡。但近年隨著愈來愈多學者、志願者和市民們加入保育工作，記錄者很開心地證實，「歐亞水獺在岷江中游的成都平原已有穩定分布」。而面對「老鄰居」歸來，這座城市也正逐步進行著與「獺」共處的準備。

★魚貓子 昔漁民用來捕魚

歐亞水獺是個鼻短眼突有鬍鬚，短手短腳大尾巴的「小傢伙」。這些年，作為保護者，胡敏和余歡持續搜集著公眾目擊水獺的紀錄，最早紀錄是在2021年的都江堰區域，成都彭州、簡陽等沱江流域也相關紀錄，但沒有影像佐證。因此，當2024年12月4日晚上，余歡在手機上看見那隻在成都高樓下悠然游泳的歐亞水獺時，他激動得直接從沙發上蹦起來，「這可是在成都中心城區清楚記錄到這一保護動物」。

從那天開始，愈來愈多的成都市民在自家附近，用鏡頭捕捉到歐亞水獺的痕跡。「一隻歐亞水獺游進成都一個城市化非常高的區域，這是很重要的信號」，從事城市生物多樣性研究和保護多年的胡敏說，當歐亞水獺在成都的河裡游泳時，岸上還有人在跑步，這樣和諧的背後，意味著牠們正成為離人很近的一種動物。

「當一種野生動物回到城市時，牠會對我們整個城市治理、還有市民認知和態度造成一系列挑戰。我們需要提前去預測這些可能性」。為此，2025年夏天，胡敏和余歡等保護工作者通過和科研機構合作，以公民參與方式，發起「成都岷江內江水系歐亞水獺公眾科學計畫」，首批就招募到了分布各個行業的100多位公眾志願者，如今他們散落在成都密集的河網各處，成為成都水獺監測的重要支持力量。

愈來愈多關於歐亞水獺在成都的痕跡被追尋到，據胡敏統計，截至今年3月底，已經有超過800條歐亞水獺的活動紀錄，「個體的數量超過我們的預期」。

「牠們的適應能力比我們想像得要強，也更聰明」，讓余歡念念不忘的，是一隻總能從小路這邊的自然河流，去到對面的人工池塘裡捕魚吃的水獺，這小傢伙是怎麼做到的，余歡和胡敏百思不得其解。直到河水褪去，他們順著腳印，才發現這隻水獺已經能夠攀爬近90度的硬化河岸，過馬路去另一邊的池塘「加餐」。

在自然中，水獺會在河岸的天然洞穴裡休息，但到了成都，有時候市政排水渠成為了牠們的「臥室」，白天窩在排水渠裡休息，到了晚上再探出頭，沿著自己探索出的固定路線，游泳、吃飯、做標記。

★老鄰居 調控河流物種群

曾經很長一段時間裡，胡敏每天晚上都去等待兩隻「戀愛」的水獺。中山大學生態學院副教授張璐判斷牠們是準備在此安家。胡敏透露，成都都江堰的外江，也發現了密集的歐亞水獺活動痕跡，從目前觀察和監測收集的數據來看，成都平原的一些河道正在重新具備滿足歐亞水獺整個生命史的條件。

「我們很珍視這個物種，牠給我們帶來的關於城市生態系統、城市生物多樣性的大量信息」。如胡敏所言，圍繞出現在成都的歐亞水獺，愈來愈多的力量已經加入。在科研人員和相關機構的幫助下，已經有11台紅外相機，安放在了成都市內水獺活動頻繁的五個點位；來自四川農業大學以及成都的動物分子遺傳團隊，在水獺數量、種群結構等方面都參與了調查研究。

「居民也是支持的」，胡敏坦言，居民問得最多的，「就是水獺有沒有攻擊性，會不會把河裡的魚吃完了，破壞食物鏈」。這時候，他們就會展開相應的科普，一遍遍告訴居民，歐亞水獺不是外來物種，而是「老鄰居」歸來，牠們站在河流生態系統中比較高的位置，某種程度上起到調控整個河流物種群的作用。

但在余歡看來，這些問題背後，「水獺歸來，城市有沒有做好準備迎接牠們呢？」歐亞水獺研究團隊顧問張凌青認為，城市裡看似無用的「消極空間」，實際上是保障生物多樣性的「積極空間」，他希望在以後城市建設規畫中，保留此類「消極空間」。

胡敏計畫未來用五到十年的時間，長線監測記錄下歐亞水獺在成都的回歸和生活。她總會想起自己2024年12月看到游進成都市中心的那隻歐亞水獺，「我們的故事，是從這隻勇敢的歐亞水獺開始，並將一直持續下去」。