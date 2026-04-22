低成本「解壓」方式…年輕人「微醺經濟」 打散酒再翻紅

唐三兩打酒鋪正舉辦「89元人民幣無限暢飲」活動。（取材自觀察者網）

高失業率和「內卷」，讓愈來愈多的中國年輕人追求低成本的「解壓」方式。於是花3塊人民幣喝2兩白酒，閒暇養一隻雞，就能慢慢治好他們的精神內耗。

「打酒鋪」這種在中國有著上千年歷史根脈的古老業態，正以一種意想不到的面貌，重新回到年輕人的視野裡。業者採取「像點奶茶一樣點酒」的策略在多地迅速擴張，吸引多家知名酒企入局，將高不可攀的白酒，以散酒形態，由「輕奢品鑑」拉進了「日常快消品」的平民語境，另闢平價賽道，同時帶動了年輕人「微醺經濟」崛起，成為新的解壓方式。

唐三兩打酒鋪外的打酒車。（取材自觀察者網）

嵌入社區 吃的是煙火氣

據觀察者網報導，以四川成都為例，某條居民樓密集的小街，相距不足50米，就有「唐三兩打酒鋪」與「斑馬俠散酒鋪」打酒鋪，這是一門嵌入社區的生意，吃的是居民的煙火氣和下班後的放鬆需求，這也是頭部打酒鋪品牌選址的共同偏好。

晚上10點半，唐三兩店內正舉辦「89元（人民幣，下同，約13美元）無限暢飲」活動，一位年輕小伙端著精釀IPA，「中午跑了三個客戶，下午又開了兩小時會，整個人崩著弦，下班直接過來了」，89元暢飲「點2到3杯就回本了，喝到微醺剛剛好，比去酒吧划算，氣氛也沒那麼壓抑」。收銀台處一位女顧客說，她在這裡「天天打卡」，「上班累了，回來在攤子上喝點酒，微醺一下，去KTV太鬧，去酒吧太貴，這裡剛好」。

唐三兩打酒鋪的白酒產品酒牌。（取材自觀察者網）

唐三兩的酒單上，精釀、白酒、洋酒、米酒、梅酒應有盡有，白酒產品命名尤為講究，推出了「醬香品鑑」、「濃香大師」、「馥郁香大師」、「五糧宗師」、「濃香年份」、「清香年份」等產品，口碑最好的是「52度濃香大師」，定價9元/50ml；賣得最多的是「45度濃香年份」，售價6元/50ml，換算下來一斤不過60元，遠低於同定位的盒裝品牌白酒。

斑馬俠的大型價目牌，光白酒一欄，價格就從清香口糧的0.99元/50ml一路覆蓋到醬香宗師茅的29.99元/50ml，橫跨了30倍的價格區間，還開闢了專門面向女性的產品區。店員推薦一款米酒「有明顯的花香，沒什麼酒味，而且不會很甜，負擔不大」，說明散酒鋪的消費邊界已遠超「中老年男性打二兩白酒」的傳統想像。

在湧入打酒鋪賽道的新勢力中，蜜雪冰城旗下的鮮啤品牌「福鹿家」是其中最值得關注的一個。今年1月，這家茶飲巨頭以2.97億元拿下福鹿家53%股權，完成了對平價精釀賽道的戰略卡位。一家位於成都大學城附近的福鹿家門店，奪人眼球的還是門口的宣傳立牌，「外帶鮮啤免費試喝」、「福鹿鮮啤5.9元/斤」最貴的區域限定款也不超過15元，定價像極了一份精釀界的「蜜雪冰城價目表」。

白酒名企 闖打酒鋪賽道

然而，比啤酒更值得關注的，是近期密集入局打酒鋪賽道的白酒名企。過去幾年，白酒行業產能急劇擴張，終端消費卻未能同步跟上。壓力之下，打酒鋪「現打現賣」的模式，天然繞開了複雜的經銷層級，既能幫助酒企加快去庫存，又能重建對終端定價、產品陳列和消費數據的掌控力。

唐三兩打酒鋪。（取材自觀察者網）

安徽酒企的集體行動最為典型，古井貢酒在亳州開出首家「古井打酒鋪」，兼售養生酒與果酒；口子窖的「口子酒坊」主打50至60元/斤的純糧散酒；迎駕貢酒以加盟模式在合肥快速擴張，產品價格覆蓋十幾元至198元/斤寬泛區間；川酒集團依託旗下260餘家酒企的整合產能，已在瀘縣推進「散酒鋪子」與「白酒訂製中心」的建設，主攻下沉市場；山東龍頭泰山酒業也以「本地名酒+親民價格」組合切入社區口糧酒市場。

打酒鋪的復活，不是偶然，而是多重結構性力量在同一時間窗口疊加的結果。

首先是行業存量博弈，庫存積壓倒逼渠道革新。傳統「大商制」的效能明顯減弱，打酒鋪「直連消費者」的模式，對這一困局是一種釜底抽薪式的解法。同時，消費理性化浪潮，讓性價比成為新的消費共識，名酒祛魅，正在深刻改變消費者對酒的認知框架，散酒鋪「去包裝化、去品牌溢價、回歸酒本身」的核心邏輯，切中了這一時代情緒。

位於成都大學城附近的福鹿家門店，門前空地上搭起了一頂保溫棚，棚內擺出四張桌子，儼然一家簡易小酒館。（取材自觀察者網）

追求場景 不追求「喝倒」

此外，年輕人「微醺經濟」崛起，散酒完美契合新飲酒場景。Z世代不追求「喝倒」，而是追求「微醺」，一種介於清醒與微醉之間的舒適狀態。與此同時，他們對消費場景的要求更高，顏值夠高、可以打卡、支持外賣點單。新式打酒鋪多類型產品、外賣配送已成標配，「像點奶茶一樣點酒」，打破了散酒鋪的地理限制，將觸達半徑從門店擴展到整個社區三公里。

打酒鋪的再度翻紅，折射出這個時代消費市場的多重變化，白酒行業的深度調整、消費理性化浪潮的持續蔓延、年輕一代對生活方式的重新定義。它的出現，並不意味著高端白酒時代的終結，也不代表名酒品牌的衰落，而是一種消費結構分層的自然演進，讓貴的更貴，讓實惠的真實惠，讓「喝酒」這件事重新回歸到它最本真的狀態。