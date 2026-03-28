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追緝20年人口販子…「梅姨」落網了

中國新聞組／整理
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申軍良在尋子途中蹲在路邊吃盒飯。（取材自央廣網）
申軍良在尋子途中蹲在路邊吃盒飯。（取材自央廣網）

電影「羊城暗哨」中有一個叫梅姨的神祕人物，最後查明是女特務頭子；現實生活中的廣東等地則流傳另一個梅姨──她是拐賣兒童的人口販子。經過20多年的追蹤，人販子梅姨總算落網，對受害家庭來說，心中的結總算能解開，但人口拐賣帶給他們的傷害，就算癒合了還是留下一道疤。

「梅姨」落網了。3月21日，廣州警方證實，牽涉多起拐賣兒童案的梅姨已被抓獲；梅姨原名謝某某（女），對販賣兒童的事實供認不諱，目前已被廣州公安機關逮捕。多名被拐孩子的家屬得知梅姨落網，有的人喜極而泣，感嘆「這一次是真的抓到了」；還有家長表示，希望從法律上嚴懲梅姨，要她賠償損失。

梅姨到底是誰，來自哪裡？據澎湃新聞、央廣網等媒體報導，2023年4月，拐賣兒童的罪犯張維平被執行死刑，據法院審理查明，2003年至2005年期間，張維平在廣州增城、黃埔以及惠州市博羅縣，先後拐走了九名男童──當時最小的一歲，最大的三歲。

男友也沒看過身分證

據張維平供述，他拐走的九名兒童，都是透過梅姨尋找買家，賣到河源市紫金縣等地。張維平稱，每交易一名兒童可獲得1.2萬元（人民幣，下同，約1747美元）左右的「撫養費」，他會從中拿出1000元作為「介紹費」付給梅姨。在張維平犯案的那幾年，有時梅姨還會主動聯絡他，問他「有沒有小孩」。

2016年張維平落網後，廣州警方根據各種線索調查梅姨。報導指出，張維平記得幾次與梅姨會面，她從增城「十車隊路口的那個斜坡走出來」，他估計梅姨當年居住在何屋村。此外，他從梅姨與他人打電話時的通話分析，她的老家應該是韶關市新豐縣。

2017年6月，廣州公安局增城區分局公布梅姨的模擬畫像，向社會徵集線索。通報稱，綽號梅姨的女子涉及多起拐賣案件，真實姓名不詳，現年65歲左右，身高1.5米，講粵語，會講客家話，曾長期在增城、鱘關新豐地區活動。

當時，辦案員警帶著張維平去紫金縣黃砂村，找到梅姨的前男友──一名姓彭的老漢。彭老漢稱，他12年前曾與50歲的婦女交往，六年前就沒有聯絡了，該名女子叫番冬梅（音）。彭老漢說，在兩人交往的兩年中，這名女子每次在他家住一陣就走了，說是去做生意，過一陣又回來，而且從來不讓人看她的身分證。 

2019年3月，山東模擬畫像專家林宇輝來到紫金縣，與彭老漢等人交流後，畫出了梅姨的另一幅模擬畫像。與警方公布的畫像相比，此次的梅姨畫像臉型偏胖些。

「不找到梅姨不甘心」

在張維平、梅姨拐賣兒童的一系列案件中，被害人家屬飽受骨肉分離之苦，許多人踏上艱難的尋親之路。河南人申軍良為尋找兒子申聰，連續多年輾轉廣東等地，一度懸賞10萬元尋找線索。在這段期間，警方透過DNA比對、人臉辨識等科技手段，將被拐賣的孩子們一一找回家。

九名被拐孩子找回來了，但即便有目擊者、有模擬畫像，梅姨就像只存在於言談間的傳說，警方經過20多年的搜查，始終無法將她逮捕歸案，這也成為被拐孩子家長們的「心結」。

「我一直覺得肯定有梅姨這個人」，申軍良表示。申軍良的兒子申聰，是2005年1月被「搶走」的，當時兩名男子衝進屋內，綁住了申軍良的妻子，將躺在床上的一歲申聰抱走。此後，申聰被周容平等人交給張維平，透過梅姨賣至紫金縣一帶。

2020年2月，申聰被警方找回，如今已結婚成家。這些年，申軍良最大的心願是找到梅姨，他多次到廣東等地尋找線索，「不找到梅姨，我死都不甘心。」

自2019年以來，廣東、湖南、江蘇等地陸續傳出「梅姨落網」的消息，但都被警方證實是謠言。直到2026年3月21日，終於傳來好消息。申軍良表示，當天增城公安一大早就打電話來，說梅姨落網了，「這真的太好了」。作為被拐的孩子之一，申聰也首次公開發布影片，稱「我等這一天等了十多年」。

被拐孩子家長驚喜

得知梅姨落網，對被拐孩子的家長來說是「最大的驚喜」，「終於把她抓到了，把我們害得太苦了」，被拐孩子歐陽佳豪的父親歐陽國旗說，他希望從法律上從嚴懲處梅姨，還要她「賠償」。

在漫長的調查期間，警方曾一度釋出「梅姨不存在」的消息。2020年3月，時任廣州市公安局增城區分局副局長李光日表示，三年來接到多地群眾舉報的梅姨線索，經核查後均被排除，「目前還沒有證據直接證明梅姨是存在的」。這其實是一種偵查策略，用於麻痺犯罪分子，有「神筆警探」之稱的林宇輝評價說，這一做法非常高明。

2025年，在公安部統一指導及外省公安機關協作支持下，專案組發現一名謝姓女子的體貌特徵、活動軌跡與「梅姨」高度吻合，經數月核查確認，謝某某正是梅姨，並成功將其逮捕。

梅姨為何能躲那麼多年？申軍良的代理律師劉長認為：「不是她有特別強的反偵查能力，不是她有什麼特殊手段，相反很有可能因為她特別普通，你根本想像不出她是一個犯罪分子。」

劉長進一步分析：「當時被拐賣的兒童群體，大致都是距現在20多年前，而且案發的地點都是在工廠、出租房，一些流動人口特別密集的地方。那個時候作案留下的痕跡特別少，這也是導致辦案困難的一個方面。」 

梅姨只負責「轉手」孩子 可能判死刑嗎？

梅姨落網後，很多人關心，她只是負責「轉手」孩子的中間人，是否和直接拐孩子的人同罪？北京市京都律師事務所合夥人徐偉解釋，根據中國刑法，拐賣婦女、兒童罪，是指以出賣為目的，有拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉婦女、兒童的行為之一的。

也就是說，即使只實施了接送、轉機、介紹販賣的行為，只要參與拐賣鏈的任何一環，就構成拐賣兒童罪，屬於共同犯罪，在罪名認定上與直接實施拐騙的行為人同等入罪，均需承擔對應的刑事責任。

從目前通報的案情來看，梅姨參與了九名兒童的拐賣行為，完全符合該條款中「拐賣兒童三人以上」的加重處罰情節，對應的法定刑為十年以上有期徒刑，或者無期徒刑，情節特別嚴重的處死刑，並處沒收財產。

徐偉認為，此前該案主犯張維平已因拐賣兒童罪被執行死刑，而梅姨作為該系列案件中不可或缺的核心中轉、販賣環節，若最終查實犯罪情節特別嚴重，可能被判處死刑。

拐賣行為發生在2003年至2005年，至今已超過20年，還能追究梅姨的刑事責任嗎？徐偉解釋，這裡需要明確追訴時效的核心規則。根據刑法，法定最高刑為無期徒刑、死刑的，追訴時效為20年；如果20年以後認為必須追訴的，須報請最高法院核准。

但更關鍵的是，刑法同時規定，在公安機關立案偵查以後，逃避偵查或審判的，不受追訴期限的限制。該案案發後，公共安全部、廣東省公安廳早已將其列為督辦案件，公安機關在2016年就已立案偵查，梅姨多年來一直逃避偵查，因此完全不受追訴時效的限制，無論潛逃多久，司法機關都有權依法追究其刑事責任。

對於苦苦尋子多年的受害家庭而言，能否向梅姨主張民事賠償，也是大家關心的重點。

徐偉表示，根據法律規定，受害家庭可以提起刑事附帶民事訴訟，要求梅姨賠償尋親過程中產生的實際物質損失，包括多年來尋子的交通費、住宿費、誤工費、尋人啟事費用等為恢復監護狀態支出的合理費用。另一方面，非法使被監護人脫離監護，導致親子關係遭受嚴重損害的，監護人有權另行提起民事訴訟，主張精神賠償。 

「梅姨案」時間線

2003年9月至2005年12月

九名一歲至三歲的男童先後失蹤，案發地分別位於廣州增城、黃埔以及惠州市博羅縣。

2016年3月3日

申聰被拐賣案嫌犯周容平、楊朝平等人在遵義市被抓獲。

2016年3月11日

拐賣兒童犯罪嫌疑人張維平在貴陽市被抓獲。

2017年1月

廣東省公安廳牽頭，組織廣州、東莞、惠州三地公安機關成立張維平拐賣兒童系列案專案組。

2017年6月

廣州公安局增城區分局公布梅姨模擬畫像，向社會徵集線索。

2017年8月

申聰的父親申軍良懸賞尋子，這一系列拐賣兒童案引發社會關注。

2017年11月

廣州市中級人民法院公開開庭審理張維平、周容平等人拐賣兒童案。

2018年12月

廣州市中級法院作出一審判決，五名被告人犯拐賣兒童罪，其中張維平、周容平被判處死刑，被告人楊朝平、劉正洪被判無期徒刑，陳壽碧被判處有期徒刑十年。

2019年3月

山東模擬畫像專家林宇輝繪出新的梅姨模擬畫像，但警方未公布。

2019年11月

被拐孩子陳前進、楊佳鑫被發現。此後四年間，警方繼續尋找其他七名被拐孩子。

2020年3月

廣州市公安局增城區分局通報稱，申軍良夫婦已與失散15年的兒子申聰團聚；警方會繼續調查相關案件線，但「目前還沒有證據直接證明梅姨存在」。

2021年12月

廣東省高級人民法院作出終審判決，維持對張維平、周容平等五名上訴人的定罪量刑。

2023年4月

廣州市中級法院對罪犯張維平、周容平執行死刑。

2024年9月

在南昌鐵路公安民警的協助下，廣州警方找到被拐孩子鍾彬、歐陽佳豪。至此，涉案被拐的九名孩子已找回。

2025年

在公安部指導、外省公安機關的支持下，廣州警方發現女子謝某某的特徵與梅姨高度吻合。

2026年3月

專案組宣布近期抓獲梅姨謝某某。謝某某對其販賣兒童的事實供認不諱。

申軍良（右）在兒子申聰回家後，仍未放棄追查梅姨。（取材自大象新聞）
申軍良（右）在兒子申聰回家後，仍未放棄追查梅姨。（取材自大象新聞）

中國拐賣兒童問題嚴重，一些父母走遍全國，只為找回自己心愛的孩子。（中新社資料照片...
中國拐賣兒童問題嚴重，一些父母走遍全國，只為找回自己心愛的孩子。（中新社資料照片）

當年尋人啟事上的孩子們已被全部找回。（取材自大象新聞）
當年尋人啟事上的孩子們已被全部找回。（取材自大象新聞）

林宇輝根據描述繪製「梅姨」模擬畫像。（取材自央廣網）
林宇輝根據描述繪製「梅姨」模擬畫像。（取材自央廣網）

「梅姨」的模擬畫像。左圖為廣州警方公布，右圖為畫像專家林宇輝繪製。（取材自澎湃新...
「梅姨」的模擬畫像。左圖為廣州警方公布，右圖為畫像專家林宇輝繪製。（取材自澎湃新聞）

申軍良尋找兒子和梅姨。（取材自極目新聞）
申軍良尋找兒子和梅姨。（取材自極目新聞）

2017年，張維平拐賣兒童案在廣州市中級人民法院開庭審理。（取材自央廣網）
2017年，張維平拐賣兒童案在廣州市中級人民法院開庭審理。（取材自央廣網）

當年部分被拐孩子的照片 。（取材自澎湃新聞）
當年部分被拐孩子的照片 。（取材自澎湃新聞）

2017年11月，家長們在廣州一家旅館內商議尋找孩子。（取材自澎湃新聞）
2017年11月，家長們在廣州一家旅館內商議尋找孩子。（取材自澎湃新聞）

2021年，申聰等九名兒童被拐賣案二審開庭，申軍良在法院外。（取材自央視新聞）
2021年，申聰等九名兒童被拐賣案二審開庭，申軍良在法院外。（取材自央視新聞）

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