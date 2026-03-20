婚介審核漏洞多 2女遭「名校菁英」詐騙

婚介機構推薦的「本碩博長腿歐巴」相親信息。（取材自小紅書）

中老年女性難以招架數字人霸總的呼喚，「名校精英」、「年收入百萬」等學霸條件，則是不少都會年輕女性追求的理想對象。她們在知名、號稱高端婚介公司尋求婚戀服務，卻陷入了騙子編織的陷阱中，還背上數百萬（人民幣，下同）的債務，才知這些完美人設都是假；與此同時，婚介機構對會員信息審核形同虛設、員工私下行騙等問題，也暴露出行業監管存在漏洞。

名校背景全造假

上游新聞報導，近日有多位北京女性反映了遭這類婚介公司騙財騙色的受害經歷。其中，女子重生（化名）稱，2021年3月，她通過北京一家公司尋求婚戀服務，先後分兩次繳納費用共2.95萬元，其中第一筆2萬多元購買三個月服務，第二筆8000多元將服務期限延長至半年。該公司向其推薦了男子馬某某，明確標註其「無婚史」，學歷為「人大工商管理本科、北大EMBA碩士」，年收入60萬元以上。

重生表示，該公司自稱是北京市創辦較早的婚介公司，是清華畢業生創辦的，擁有眾多名校單身男女資源，公眾號介紹，該公司是學霸校友戀愛脫單交友平台。交往期間，馬某某頻繁以「老婆」、「寶貝」等親密稱呼相待，還承諾「見父母」、「買房結婚」，甚至虛構「父母準備婚房」、不斷展示其與「大老」的合照及參加各類活動的照片，謊稱是中醫世家，家境優渥，獲取她的信任。

但自兩人認識兩個月後，馬某某開始以「公司資金周轉」、「項目投資」等理由，誘騙重生貸款。四年間，重生先後在12家金融機構辦理累計234.83萬元信用貸款，此外還被直接索要11.9萬元。「我後來不願意再貸款給他，他說不借給他錢就分手吧」，重生痛心地說，2025年2月她提出結婚，馬某某拒絕並失聯，此後她查出對方的姓名、婚史、學歷等信息全是偽造，馬某某早已在老家結婚生子，其名下關聯公司也無實際業務。

馬某某則否認和重生存在戀愛關係，稱兩人是股權糾紛，相關問題需通過法院解決。但重生表示，經數月調查確認，馬某某長期使用多個化名以相同手法欺騙數人，婚介公司審查不嚴，提供虛假信息促成騙局，也應該承擔相應責任。涉事婚介公司則稱不清楚重生被騙一事。

戀愛2年扛巨債

與重生有類似經歷的還有北京白領程諾（化名），2024年3月通過深圳我主良緣信息科技有限公司北京朝陽分公司尋求婚戀服務，欺騙她的是該婚戀機構的員工。程諾說，該公司員工袁某某以「回訪」名義將其約至婚介公司門店，誘導其簽訂了7萬元婚介合同，其中寫著匹配對象為六人，由該公司提供匹配約見服務，服務期半年。

「在付款時，袁某某看到了我的帳戶餘額，在簽訂合同當日就提出向我借款的請求」，程諾說，袁某某自稱是該公司股東、年收入百萬、高考700多分、華東政法大學實驗班畢業，租住朝陽優質公寓，頻繁展示會議、消費、存款截圖，在袁某某的攻勢下，程諾答應和袁某某交往。此後，袁某某以短期周轉、幫忙業績等理由向程諾反覆借錢並拖延還款，直到借給袁某某累計300多萬，背負了大量的債務，對方2025年底失聯，她才知他是大專學歷且已婚已育，「所有承諾全是騙局」。

程諾認為，袁某某利用相親公司的資料，尋找詐騙目標，再利用相親公司工作的經驗，以及客戶急於結婚的心理，精準定位受騙客群，進行行騙，行騙模式固定、熟練，疑經過公司培訓。她懷疑婚介公司是否為其同夥，並從此對相親公司、婚戀產生心理陰影，「再也無法相信任何相親活動，甚至不再相信婚姻」。

涉事深圳我主良緣信息科技有限公司品牌負責人稱，2025年北京門店配合警方對袁某某進行調查，發現他私下跟會員產生經濟糾紛，品行不端正，通過協商在2024年讓其離職，「其私下做的事情公司是不知情的」。

目前，重生和程諾都表示，數年的情感投入和婚姻期待，因為欺騙瞬間崩塌，她們長期失眠、焦慮，身心俱疲。此外，由於欠下大量銀行貸款，銀行持續的催收和巨大的還款壓力讓她們難以支撐。

針對此事，河南澤槿律師事務所主任付建認為，婚介所故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實，或者提供虛假情況，損害委託人利益，據「中華人民共和國民法典」規定，不得請求支付報酬並應當承擔賠償責任。

付建認為，當前婚戀行業存在監管漏洞，婚介機構不屬於行政許可事項，工商登記即可經營，無註冊資本要求、從業人員資格要求、場地標準等，導致行業人員參差不齊。應對婚介服務期間產生的大額、頻繁資金往來，鼓勵或要求婚介機構對會員進行書面風險提示。

婚介機構掛出一整面牆的「單身女嘉賓」。（取材自小紅書）

不少父母仍會通過公園的相親角為兒女尋覓良緣。 （取材自微博）

高端婚介機構提供的浪漫相親活動。（取材自小紅書）

婚介機構推薦的「超級大美女」條件。（取材自小紅書）

婚姻介紹機構提供的服務項目。（取材自微博）

婚介機構提供個人信息應負責審查之責。示意圖。（取材自小紅書）

重生出示貸款累計數額。（取材自上游新聞）