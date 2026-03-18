年輕人瘋養「龍蝦」 背後藏失業隱憂

在浙江省湖州市五星級產品購物中心裡，電腦螢幕上正在播放關於開源人工智慧助理OpenClaw的新聞報導。（新華社）

特斯拉 創辦人馬斯克 曾預言，到2026年底，編程將徹底自動化，AI會跳過編碼直接生成二進制文件，程序員作為一種職業可能將很快不復存在。轉變仍在發生，誰也不知道這行業重塑後會長什麼樣。

2026年農曆春節後，「養龍蝦」這個詞突然在中國多個社群平台上火了，不僅多家科技巨頭公司推出這個名為OpenClaw的開源AI智能體的各種載體供民眾安裝，還有大批使用者在網上分享自己「養龍蝦」經驗，各種形態線下交流活動辦得如火如荼，學生、家庭主婦和科技大廠老闆、AI工程師們也陸續加入，隨後還衍生了炒股和風險疑慮。只是，「龍蝦」就這麼炸了，在年輕人排隊瘋搶的背後，還隱藏著影響深遠的人力精減及失業等問題。

據中國新聞周刊報導，「龍蝦」是名為OpenClaw的開源AI智能體，來自美國Amantus Machina公司，最早版本始於去年11月，今年1月成為全球最火的AI工具。這隻「龍蝦」能在獲得設備訪問權限後全權接管設備上的各種軟件，用戶相當於雇傭了一位個人助理，整理文件、收發郵件，只需要一句話，而此前的AI助理只能給口頭建議。由於模型輕量，門檻極低，不少年輕人感到，這大概是有史以來普通用戶與「能幹活的智能體」距離最近的一刻。

工程師下令 智能體代工

韋澤和同事就開始在手機上養起了「龍蝦」。韋澤碩士畢業後入職了杭州一家AI電商初創公司，主攻智能客服。三年前他剛入職時是算法工程師，當時，程序員行業的核心邏輯是「手搓代碼」；如今，90％的內容變成了指揮多個AI智能體（Agent）幹活。智能體成了寫代碼的「磚工」，韋澤成了「工地總指揮」。

尤里是中國某科技大廠的高級算法專家，從業10年，他舉例，假設有個處理複雜Excel報表的需求，以前程序員需要翻文檔、查函數、編寫調試至少兩小時，但現在只需要把需求告訴智能體：「有一個Excel，A列是日期，B列是銷售額，C列是成本。需要按月份匯總銷售額和成本，計算毛利率，生成柱狀圖，圖要做好看點」，十幾秒後，完整的代碼就能來到你面前，並且一定比普通程序員的代碼更乾淨。

尤里說，現在的工作流程變成，想清楚自己要什麼，用語言描述需求，等AI生成代碼，測試、修改、集成。那些曾經程序員自豪的能力——記住各種函數、手寫複雜算法、敏銳的排錯直覺——正在變得不再必要。

正因如此，韋澤所在的公司從去年秋季開始已不再招新的算法工程師。多位受訪者提到，以前一個多人團隊幹一個月的活，現在一個人一周就幹完了。

放眼全球，程序員的就業形勢前所未有地嚴峻。2月的最後一天，前推特聯合創始人傑克·多爾西給他現在就職的移動支付公司Block的所有員工發了一封郵件，內容只有一個：裁員40％，稱公司現在業務非常強，利潤一直在漲，客戶也愈來愈多，但還是決定裁員，這被業內視為史上第一次完全由AI擴張引發的裁員。

AI不能不管 還是會踩雷

那麼，我們現在已擁有具備獨立開發能力的智能體了嗎？答案是否定的。美國喬治亞理工學院理論計算機科學學院教授桑托什·溫帕拉稱，目前模型能力仍與理想有差距。AI開始能編寫大段代碼，將大項目拆解成一些小事項逐步執行，其能力邊界確實在快速擴展，但AI仍不能自發去完成一個項目，或在無人監管的情況下工作。

「AI一直在試圖模仿人類思考的過程，但這種模仿更像是一種窮舉，當窮舉到一種可以實現的路徑時，AI就去執行了，它不會主動考慮優化的可能性」，NVIDIA（輝達，又譯英偉達）自動駕駛首席工程師吳雙舉例說，類比自動駕駛，AI知道該怎麼去目的地，但如果駕駛員說前面抄小路會更快一點，AI不具備足夠的大局觀來評估這樣的建議，因此還不知道如何採納及執行。「更快一點」這種抽象的目標需要人來提出，並和AI慢慢討論出實現路徑。

況且，AI仍會犯錯。以韋澤熟悉的電商視角，如果直接把AI寫的代碼用於落地，隨著功能增加，系統錯誤將會頻發，比如在設定的促銷活動中，某一商品賣出了庫存三倍的量。

「這都是我們踩過的『雷』。」韋澤說，核心原因是，AI不懂得管理預期。在銷量激增時，負責銷售的智能體沒有在代碼中設置庫存警報，或者與負責補倉的智能體溝通，任由庫存變為負數。此外，AI生成的每一個模塊都是獨立會話，沒有統一的架構約束。如果人為插手修改，要麼花大量時間去代碼裡找錯誤，要麼反覆提問AI，「有時AI一邊道歉一邊繼續給出錯誤答案」。

「AI更像職場上一個沒有經驗又一根筋的『菜鳥同事』」，吳雙說，有時工程師告訴它不要這麼幹，它還是那麼幹。多位受訪者表示，這更多是人機協作問題。溫帕拉指出，沒有經驗的工程師容易在某些細節的表述上模稜兩可，AI就可能會選擇錯誤的理解，並在之後的聊天中不斷鞏固這種錯誤，很像人類平時的思維定式。這時最好的辦法是換一個模型，或重啟一次對話。

行業變遷 氛圍編程火爆

因此，程序員的核心價值發生了改變。清華大學智能產業研究院首席研究員聶再清表示，初級開發者的價值已被AI取代，而系統如何架構，目標如何設計，目前還是人類思想的自留地。通常系統架構師的角色資深程序員才能勝任，因為需要有判斷代碼好壞的能力。

據吳雙觀察，行業變化太快，即便是大廠和最前沿的工程師，也只是對智能體編程有粗略的共識，但具體怎麼用，還沒有清晰的評判標準。

比如，人類是否應該插手代碼這個問題。多位受訪者認為，AI寫代碼，人類審核和修改代碼，是目前的標準工作流程，雖然人已成為其中最慢的一步，但要形成質量穩定的產出並保證安全性，這一步不可取代。

「業內最近湧現的觀點是，人類也許不應該再去看代碼了」，吳雙認為，隨著觀念轉變，人類對於「模型與我想得不一樣」的容忍度應逐漸變高，正因為需要工具代勞，人類才應該讓渡一部分代碼控制權，從而聚焦如何通過交流讓AI實現目標，而不是具體如何實現。

這種觀點的極致，便是新近火爆的一種編程理念：Vibe Coding（即氛圍編程），也叫直覺編程。特斯拉前AI總監安德烈·卡帕西於去年2月提出了這一概念，很快，「自然語言就是新的編程語言」這句話被無數工程師奉為圭臬。程序員不再需要懂各種語法，不需要管實現路徑，只要對著AI喊出需求，然後看AI給出的結果是否對上自己的感覺（Vibe）就行了。

在這樣的語境下，編程從一個非常追求準確性與確定性的工作，變成了一個略帶「不正經」的隨機性工作。但溫帕拉持堅稱，氛圍編程會讓程序員過度依賴AI工具，從而出現能力退化，很快他們將不再能判斷代碼的好壞。

高階程序員卷訓練智能體 不怕被取代

就在氛圍編程高歌一周年的關口，其創造者又親手終結了這一概念。今年2月，卡帕西發文表示，氛圍編程應被另一個上位概念所替代，那就是智能體工程（Agentic Engineering），既然智能體已成為編程領域的默認設置，那麼智能體工程理應成為一門可以不斷精進的學科。

去年秋季，史丹福大學開了一門新課「現代軟件開發者」，內容覆蓋了AI編程的整個開發周期，從寫提示詞到搭建智能體、從開發環境到終端操作、從測試安全到代碼審查。不難看出，這門課正是為氛圍編程或者說智能體工程而生。

「許多工具的最佳實踐尚未形成，常態是，上一個工具才剛找到點感覺，新的東西又出來了」，吳雙說。由於不確定新工具會帶來怎樣的變化，以及這樣的變化對自己是好事還是壞事，大廠也在觀望，開始重新審視自己需要什麼樣的人。

去年8月，哈佛大學兩位勞動經濟學博士研究生收集了美國過去10年近6200萬勞動者、超過2.45億則招聘信息，發現採用了AI的企業中，初級開發者崗位快速減少，就業率下降約10％，高級崗位則持續增多。除了裁員，放緩招聘也是就業難的原因之一。

智聯招聘報告顯示，過去三年裡，中國計算機專業本科畢業生的平均月薪從8192元（人民幣，下同）降至7639元，薪資排名也從第二跌出前十。類似的變化也出現在軟件工程專業，西南地區某「雙一流」高校一位計算機專業大四學生表示，原本本科生想要就業，要瘋狂「卷」專業能力，最好還要有完整項目經驗。現在很多大廠不僅縮招，招聘條件中還會寫明「需要有智能體協作經驗」。

吳雙認為，AI把編程門檻降低之後，開發者褪去光環，變成了普通的藍領工作，崗位的邊緣收益也在迅速降低。多位受訪者表示，如果AI的加入讓一些原本高端的業務變得親民，那麼行業價值分配也會變化，相當於「把蛋糕重新切一遍」，有的人會丟掉工作，有的人會賺更多。聶再清指出，編程的門檻愈低，高階程序員的門檻就愈高，未來優秀程序員會像明星一樣被各方哄搶。

由此來看，該「卷」什麼也就變得清晰了。吳雙將其類比數學，以前花在背九九乘法表上的精力，比花在學習計算器上的多很多，但現在好像只需要學怎麼用計算器就行了。能力外包將競爭維度從技術本身推向了統領和指揮，技術還必要，但已不再形成競爭優勢。真正該訓練的是與AI的高效交流能力。

程序員究竟是否還需要會寫代碼？聶再清認為，不會寫就不會看，就像雖然大模型包含了大量文史資料，但人依然要讀書，因為這是一種潛移默化的思維訓練，寫代碼能力也是如此。高校除了需要更加關注跨學科培養，讓學生上手體驗如何用AI解決具體問題外，更好的方案也許是指導學生去使用各種AI工具，「嘗試就是最好的學習」。

在吳雙看來，更激進的預測是，軟件開發的生產資料變得不再稀缺，生產成本無限逼近於0，那麼軟件就不需要再保持長期穩定。未來的軟件將變成即拆即用的快消品，可能只存在一個月就被拋棄，再也沒有用戶，同時軟件生態急劇爆炸，各種小眾生態都能被滿足。

無論如何，程序員之中的一部分現在應該叫智能體工程師，永遠站在技術革新浪潮的前端，「像一台掘進機的鑽頭一樣，我們不斷被磨損和更換，但不會真正被取代」，溫帕拉說。

「龍蝦」能幫忙做什麼？

●訊息蒐集

自動上網搜資料、下載文件

●郵件與消息管理

郵件分類、歸檔、自動回覆，消息匯總與推送

●文檔處理

處理各種格式的文檔文件、撰寫報告

●知識管理

制定學習計畫、提煉知識點

●系統操作

執行命令、管理文件

●任務執行

每日待辦排序、會議提醒、項目進度周報

●日程與任務管理

日程創建、提醒、匯總，待辦跟蹤

●多平台交互

通過飛書、釘釘、企業微信、QQ等常用聊天工具遠程指揮

(資料來源：大公報)

業者開班教授「養龍蝦」的宣傳視頻。（取材自小紅書）

民眾在安裝「小龍蝦」。（取材自小紅書）

AI代理帶來便利，同時也引發了行業焦慮。圖為一部手機螢幕上正在運行開源人工智慧助手OpenClaw。 （新華社）

騰訊深圳總部門口滿是排隊要「一鍵養龍蝦」的人潮。(取材自微博)

中國民眾近來瘋AI代理「小龍蝦」。（中新社）

網友分享的「養蝦日記」。（取材自小紅書）

線下舉辦的「小龍蝦飼養交流會」。（視頻截圖）

業者開班教授「養龍蝦」的宣傳視頻。（取材自小紅書）

名為「小龍蝦」的AI智能體OpenClaw在深圳引發「養龍蝦」熱潮，大批民眾詢問安裝及如何使用「小龍蝦」。（中新社）

AI的興起，不少人耽心會衝擊就業，也有人認為不致被取代。示意圖。（路透）

在江蘇省南京市，一名技術人員（右）在安裝開源OpenClaw後與使用者交流。（新華社）

騰訊公司為民眾免費安裝OpenClaw現場。（取材自觀察者網）