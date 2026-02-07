唐僧師徒割稻砍柴… 廣西版「西遊記」 村民取生活的經

一群廣西村民拍出大話西遊。（取材自南風窗）

生活裡的「難」不止九九八十一，擔子沉默地擱在他們的身上；他們沒有一部真正的經需要取，但人生本身就是一趟向著西天而行的「取經」之旅。在喧嘩的流量熱浪背後，這些幾乎沒出過大山的偏鄉村民，仍努力在土地裡扎根，一身戲服蓋住用力活著的汗水。

現實版的「西遊記」見過嗎？社交平台上一個戶外直播帳號「上里西遊記」近日爆火，一群廣西玉林上里村的年輕人，用特效和想像在家鄉的田埂、山川與溪流間走出了一條「取經路」。金箍棒是刷了金漆的PVC水管，九齒釘耙由村裡老鐵匠改造，竹編擔子裡挑的是直播用的充電寶和補光燈，他們按照電視劇「西遊記」的劇情，真走、真爬、真渡河地穿過崇山峻嶺的幾十秒鏡頭，動輒獲數萬點讚，而他們的現實身分比劇本還有戲。

據南風窗報導，這支模仿「西遊記」的團隊，叫「上里西遊記」，師徒四人都是玉林北流平政鎮農村人，平均年齡34歲，對大山熟悉，對1986年版楊潔導演的電視劇「西遊記」更熟悉。2025年春天，他們被最有點子的「唐僧」陳渺召集起來，穿上網上買來的服裝，粗糙地拍攝了第一條視頻。從此，流量湧來，改變了他們原本重複又枯燥的打工生活。

他們會「重走取經路」，在自家門口的山野—玉林的銅石嶺、白馬圩和沙桐圩，找一塊荒山陡壁當「蜀道」。孫悟空活蹦亂跳地打頭探路，唐僧騎著白龍馬跟在後頭，八戒牽著馬，沙僧在隊末挑擔。唐僧帶著「徒弟們」走上鎮裡街上，孩子們紛紛圍著他們拍照，相信他們是從電視裡走出來的高僧和猴子。2025年秋天，他們開始直播，最高峰時同時被5萬多人在線圍觀，視頻最高點讚量超36萬。

四人趕路。（取材自南風窗）

★草根天團 無業遊民 組成

「唐僧」陳渺今年41歲，出生成長於平政鎮的村莊，2002年，初中畢業後到廣東東莞做了十年裝修，後來又做勞務中介，因出門打工的人愈來愈少，2025年5月15日，閒在家中的他突發奇想，喊了村裡從小玩到大的四個老朋友，分別扮演豬八戒、沙悟淨，讓自己18歲的大兒子陳林扮演孫悟空，仿照小時候最喜歡的電視劇「西遊記」拍了「第一集」。一條名為圭江的江水由南至北貫流平政鎮，上游地段稱「上里」，取經團隊就叫作「上里西遊記」。

取經隊的其他成員都沒有固定工作。出生於1992年的「八戒」陳科棟是三人中最年輕的，以前接散單，光景好的時候一個月有20多天有活兒幹，2024年起常常好幾個月不出工，偶爾到市裡去刮膩子；「沙僧」陳科榮做過伐木工，但這一、兩年來，掙錢對他和陳科棟而言都變得困難，雖和陳渺同歲，但中年掉髮成了光頭，光頭和大肚子，成了他被喊來扮演沙僧的一大原因。

「孫悟空」陳林今年18歲，初中畢業後就沒再讀書，也沒出去幹活兒，他對「西遊記」沒特別看法，但最喜歡孫悟空，因為猴子最「帥」、最「搞笑」。陳林有一張不同於父親的白淨瘦臉，頭頂染成黃髮，平時很少說話，但一旦穿上孫悟空的那身行頭，戴上模仿猴毛的面具和手套，就彷彿變了一個人，輕盈地蹦跳、耍棍，還專門花一周時間到短視頻上學習了如何轉金箍棒。

主角齊了，陳渺又喊來鎮上36歲的小羅當「導演」，幫忙拍攝與剪輯。小羅曾幹過剪視頻，2016年回到老家後，專心搞自媒體。師徒四人在前方走的時候，小羅就拿著手機跟在後面直播，腰間掛著一個圓筒形的藍牙音箱，循環播放「你挑著擔，我牽著馬…」他給視頻配字幕，「取經」寫作「取道」，唐僧罵豬八戒「癡線」，他就替換成「小可愛」。幾個「無業遊民」就這樣組成了一支漫無目的的取經隊伍。

陳渺與陳科榮正在搬木材。（取材自南風窗／上里西遊記視頻截圖）

★回味童年 謀一份事來做

對陳渺而言，拍視頻是「取生活的經」，即「回味童年」。師徒四人偶遇一片果林，或置身稻田，原地開始割稻、摘果。幹活的視頻才幾十秒，但他們真的會把活幹完，拍上山砍柴，就真的砍足量木柴回家。拍收稻穀的視頻，是真的要收到天黑才回家。「做農活兒很苦的，現在的年輕人不知道的」，陳渺心裡懷著感慨。

孫悟空陳林。（取材自南風窗）

擔著擔子的沙僧陳科榮。（取材自南風窗）

★拍條視頻 工資僅300元

過去20年，農村普遍經歷機械化，成長於2000年以後的孩子不太下地種田了，他們關在手機裡小小的屏幕中。但對八戒、沙僧和悟空而言，「取經」更多是謀一份事來做。孫悟空很坦誠地說，他答應父親來扮演孫悟空，就是因為陳渺會給零花錢，透露每次拍完一條片，都能從父親那裡拿到300元人民幣（約43美元）到400元。陳渺給其他兩個「徒弟」的也一樣，他稱之為「零花錢」，但性質其實就是工資。

豬八戒扮相。（取材自微博）

西遊記團隊的開銷，也都是陳渺一個人支出的。師徒四人的服裝各自都有至少兩套，孫悟空的那身「鎖子黃金甲」就有五套，再加上妖精、佛祖等群演的衣服，一共花了「唐僧」2萬多元。師徒四人中，「唐僧」算是混得最好的，他的手機微信 裡，包括群消息在內，光未讀信息就有45萬條，置頂足有7000多個，暴露出他手上的業務活絡程度。但大部分消息他都不回，給人一種不缺錢花的感覺。

陳渺熱絡的性格，吸引不少村民主動來他的取經之路做群演。扮演「蜘蛛精」的冬梅是從30多公里外另一個縣城嫁過來的，生了兩個孩子後在鎮上找了一家電子廠打螺絲，一個月賺3000多元；冬梅的丈夫在東莞另一個廠。和鎮上大多數女人一樣，女人在家照料老幼，男人們則外出打工。冬梅也看過「西遊記」，但覺得自己不適合演妖精，也不適合演神仙，「我適合演助理」。

2025年10月，取經團迎來了最後一位主角—白龍馬。那是師徒四人到桂林遊玩時，陳渺花2萬元買來的，又花1000元路費將馬運回了玉林、4000元在家門口為牠建了一個馬廄，每天請人清掃，還請來16歲的同村少年小偉做馬夫，每個月給他3000元工資。為了拉運這匹馬，陳渺特地花4萬元買了一輛卡車。平時，師徒四人跋山涉水，自己開一輛車，馬站在卡車上緊隨其後。大家就叫它「白龍」，八歲，正值青壯年，重450公斤，性情溫和，任勞任怨。

馬來了，取經隊伍才真的完整了。在小偉來之前，村裡有個常穿拖鞋的「赤腳大仙」會主動幫忙去餵馬，他跟陳渺講，白龍馬是「全村的希望」。

上里西遊記拍攝過程。（取材自南風窗）

●被封被騙 「九九八十一難」永遠來自人

在現實世界裡，「西天取經」其實是個悖論。從玉林去一趟廣州，只需要四個小時高鐵 ；去上海和北京，都可以在一天內到達。一行人跋山涉水，但只要有路的地方，四輪車幾乎都可以抵達。現實世界也沒有妖怪和神仙，但在他們的直播中，有人、有真實的人間情感。現實中，陳渺一行人也沒有一部真正的經需要取，取經隊伍裡的每個人，每天唯一需要憂慮的，不是佛祖在哪裡，而是明天怎麼活，生活怎麼能在平淡的畫布上有些色彩。

取經之路也可能經歷一些獨屬於現代性的「難」。半年多來，「上里西遊記」帳號被封禁過幾次。他們在鎮上馬路邊走路邊直播，被平台判定為「阻礙交通」。他們應觀眾要求，上演「妖怪抓唐僧」的戲碼，被判定為「低俗」。「妖精」也不能在叢林裡追趕「唐僧」，這會被鑑別為「捕獵」行為。

多數時候，被封的原因每個人都琢磨不出來，包括最熟悉網路的年輕人孫悟空。但被封了幾次之後，陳渺不敢再「打妖怪」和「吃唐僧肉」，只敢拍四人趕路的畫面。

看不見摸不著的流量，可能會帶來「九九八十一難」之外的其他困阨。對此，陳渺一直持警惕態度。過去幾個月，他收到幾十個景區發來過邀請，但最後只去了桂林，在漓江邊上「走來走去」一趟下來，桂林旅遊局提供一些報酬，但數額給三個徒弟發工資都不夠，陳渺自己還貼補了幾百元。

省外的邀請，陳渺大多都不去，「那麼遠，時間上又要配合人家，很難的，給多少錢也不值得」。他秀出微信裡的未讀消息，隔壁鎮一個開超市的小老闆想請他去表演，能給大幾百元勞務費，陳渺沒回覆。一個快手的企業號給他發營銷信息：「在嗎？給你送錢來了。」陳渺皺眉劃走：「騙我的喔？」

他也怕被騙，因為被騙過。20多年前，陳渺揣著100元到外地打工的時候，曾被摩的扒手搶走了30多元，「很亂的（那時候），」陳渺說，「專門搶我們這些出來打工的善良的人」。

但他還是想成為真正的「唐僧」。陳渺對「西遊記」裡唐僧的評價，是「一個大善人」。電視劇裡，無論經歷多少磨難，唐僧都堅持行善積德，直至取得真經。他也不相信人世間的惡，「三打白骨精」裡，孫悟空明明告訴他了是妖怪，執拗的唐僧還是堅持與人為善。「太善良了」，陳渺回味得感動。

他也自認為是個善良的人。取經團隊成立初期，陳渺本想穿上這身衣服去做公益，到鎮上的低保戶家裡送溫暖。他自掏腰包買了2000多元的油和米麵，來到一對老夫婦家中，他們家裡沒有兒子，三個女兒都嫁出去了，如今沒有勞動力，也沒有工資收入。陳渺塞了2000元紅包給他們，沒想到轉頭就被隔壁有兒子的家庭罵開了，「他很生氣，說我們去了這家不去他家。那家他有男孩子，他有收入，他就眼紅我們」。

此後，陳渺就不再去「送溫暖」了。取經路上，真正難以預料的劫難和變故，永遠是人。

2026年1月底，同行了八個多月的導演小羅忽然離開團隊了，陳渺不知道原因，也許小羅有別的事情要去做。黯然回神過來，陳渺便另請了村裡兩個中學肄業的少年，發零花錢給他們，從零開始學剪輯和拍攝。

一天晚上，陳渺做了個夢，夢見小羅來到自己家裡拿東西，陳渺追出去找他，卻怎麼也跟不上，也看不見對方的影子。陳渺打電話給他，哭著問：「我們一起拍了這麼久的視頻，這麼久的點點滴滴，能不能回到從前？」他一面哭著，看見視頻裡的小羅也輕輕擦了擦淚水。

「也許他有他的苦衷。」陳渺釋懷了，醒來後，摸了摸自己的眼睛和臉，發現真的有眼淚。