「成為中國人」暴紅 熱愛中式生活的老外穿棉拖、煮蘋果水

中國新聞組／整理
不少外國人從社群平台上認識中國，進而來中國旅遊、學藝。圖為外國學員在海南學習中醫理論與八段錦。（(新華社）
前言：當一杯溫水、一雙棉拖都能成為文化紐帶，這場跨越地域的文化共鳴，不僅刷新著世界對中國的認知，更折射出中國文化軟實力的不斷提升，見證著中式生活智慧在全球範圍內的價值認同。

穿棉拖、煮蘋果水、熬粥煲湯、練八段錦、貼春聯披紅圍巾…...近日，以「Be Chinese」（成為中國人）、「Becoming Chinese」（變成中國人）為標籤的中式生活模仿熱潮，正風靡海外社交媒體。一開始，一位博主發了一個「從明天開始，你要變成中國人了」視頻，在抖音迅速獲得百萬播放，評論區裡留言全是「我正在變成中國人」，外國網友們認真記錄自己源自中國的養生習慣，老外熱捧中式生活相關話題累計播放量已突破10億。

據大公報報導，2026年開年，「Be Chinese」席捲了TikTok、Instagram、YouTube等海外主流社交平台。美國博主清晨煮上一鍋熱粥代替冷麥片，德國女生用蘋果枸杞水緩解感冒不適，巴西小哥對照24節氣安排作息等等，這些中國人習以為常的生活場景，如今成為了海外網友爭相打卡的「新風尚」，#IWantToBeChinese（我想成為中國人）、#Chinesebaddies（中式辣妹）等話題，見證著中式生活智慧在全球範圍內的價值認同。

溫水熱食 養生金科玉律

「從明天起，你要變成中國人了。」美籍華裔博主Sherry在TikTok發布的這條短視頻，成為這場全球熱潮的「引爆點」。視頻中，她以幽默的口脗列出「中式生活守則」：戒掉冰水喝溫水、回家必換棉拖鞋、秋冬穿秋褲保暖，視頻在24小時內播放量破百萬，評論區被「我正在變成中國人」、「第一次當中國人怪緊張的」等留言刷屏。

中式生活的模仿浪潮由此蔓延開來，覆蓋飲食、養生、家居等多個場景，網友們更是主動「交作業」，分享自己的「中式變身」心得。

外國網友曬出自己「成為中國人」的紀錄。（視頻截圖）
外國網友享受著自己做的中國蒸蛋。（視頻截圖）
曾幾何時，部分西方網友將「多喝熱水」視為中國人的「萬能藥方」而加以調侃。如今，這句中國長輩常掛在嘴邊的叮囑，正被愈來愈多外國人奉為健康生活的「金科玉律」。

邁阿密博主Sasha Noel在TikTok上分享，「成為中國人」的第一步是晨起喝一杯溫水，加些檸檬或蜂蜜，「幫助消除浮腫、對皮膚好」。她直言：「這種天然的養生方式，比咖啡更讓我精力充沛」。也有美國女生在社交媒體上分享稱，堅持喝熱水和薑茶後，困擾多年的胃病得到了明顯緩解。

「中式熱食」也頗受海外網友的偏愛。一位來自美國聖地亞哥的博主曬出早餐從冷麥片改為皮蛋瘦肉粥的過程，她在配文中寫道：「熱粥下肚的溫暖，是冷餐永遠給不了的」；另一位美國博主Natalie則痴迷於中式老火湯，從砂鍋選購、火候掌控，到食材搭配、時辰講究，每一步都仔細學習記錄。

拔罐、八段錦 緩解不適

「中式養生潮」同樣火熱。從穿棉拖、喝熱茶到練八段錦，外國網友們紛紛曬出自己新購入的中式棉拖、保溫杯等「新裝備」，包括：有外國博主分享：「自從開始中式養生，我的生活從沒這麼規律過」、「我學了一周中國人的生活方式，現在連早餐都想著喝粥了」。還有博主總結起「中式生活清單」：「1、在家穿拖鞋；2、動起來「每天早上隨便跳50下；3、一天多次喝溫水／花茶」。

博主Charles在TikTok上分享的拔罐視頻更是引發跟風嘗試。在YouTube平台，「八段錦教學」、「二十四節氣養生指南」等視頻播放量持續攀升，有海外網友留言表示：「跟著視頻練八段錦後，肩頸酸痛明顯緩解，終於理解中式養生的智慧」。

外國網友在家復刻紫菜蛋花湯，有網友支招：「這紫菜太單薄了」。（視頻截圖）
外國博主分享的蘋果水。（視頻截圖）
貼春聯穿紅衣 過農曆年

中國農曆新年已然臨近，為這場「中式生活熱」增添了濃厚的節日氛圍，海外「新中國人」們紛紛行動起來，沉浸式感受中國年的魅力。

博主Sherry開始分享如何正確貼春聯、為何除夕要守歲；博主Lorna Jane為自己備好了喜慶的紅圍巾；還有網友在評論區曬出自己的「新年裝備」──紅色的手機殼寓意著吉祥如意，字裡行間滿是對第一次體驗中式新年的期待。

如今，這場熱潮早已超越了單純的模仿，演變為中外網友雙向互動、溫暖共鳴的跨文化交流場景。

刷短視頻 活成遠方親戚

外國網友Leo堅持每天早上喝粥，卻苦惱熬粥耗時太久，評論區的中國網友紛紛主動支招，推薦她購買帶定時功能的電飯煲。這樣的溫馨互動在各大社交平台上屢見不鮮，中國網友耐心分享中式生活小竅門，海外網友積極反饋實踐心得，文化的認同在雙向奔赴中不斷深化。

有意思的是，這些參與者絕大多數從沒來過中國，他們靠刷短視頻、看教程，硬生生把自己活成了「遠方的中國親戚」。

對於近期海外社交媒體掀起模仿中國生活方式熱潮的現象，復旦大學國際關係與公共事務學院國際政治系教授沈逸表示，這可以看作是海外網民對中國日常生活文化的接受與認可，比單純對文化象徵性符號的認識與接受要更加深入，是中外文化交流互鑑在新的歷史時期，通過社交媒體為代表的新工具與新平台，在新型認知與交流氛圍下取得的積極進展。

沈逸並認為，當前中國式生活方式的「出圈」也體現了跨文化傳播的普遍規律。中國式生活方式的圈粉、中國文化的傳播，在溫和且自發的普通民眾交流互動中實現，具有更多的文化交流互鑑特徵，體現了通過社交媒體等平台「自然而然地」實現文化交流、浸潤、互鑑的良性過程。

「對中國式生活方式的模仿，是中國優秀文化巨大吸引力的必然結果」，沈逸說，文明交流互鑑並不能自然解決所有問題，也從來不是「萬能鑰匙」。中國面臨的局面更加複雜也更加微妙，中國已經做出了有效的創新，通過民間交流達成突破認知壁壘、促進不同文明交流互鑑的積極目標。

不過，沈逸也提醒，應理性看待這一現象，避免陷入「以他人模仿證明自身優越」的認知誤區。他強調，在中外文化交流中，主體始終是中國與中國人民，應立足於自身主動展現真實、全面的中國形象，在主觀認知與客觀實踐中保持清醒，確保交流互鑑沿著對等、尊重的軌道健康、持續發展。

免簽擴容 訪客暴增三成

國家移民管理局數據顯示，2026年元旦假期，外國人出入境82.8萬人次，較去年同期增長29.8%，其中適用免簽政策入境的外國人達29.2萬人次，同比增長35.8%。中國目前已對55個國家實施240小時過境免簽政策，適用口岸擴大至65個，「說走就走的中國遊」成為愈來愈多海外遊客的選擇。

「免簽政策徹底簡化了出行流程，讓我的中國旅行計畫快速落地。」來自英國的遊客詹姆斯說。此次行程，他先後遊覽了北京、上海、成都等城市，感受了不同城市的中式韻味與現代活力，「親自體驗後才發現，中國的獨特遠不止於喝熱水、穿秋褲這些表層印象，更在於人與人之間的溫暖互動，以及城市無處不在的便捷與安全」。

與詹姆斯一樣，來自英國的遊客kropka也是中式文化的忠實愛好者。此次中國之行，拍攝一套「中式寫真」是她旅行清單上的必打卡項目。在拍攝過程中，她不僅沉浸式感受了中式服飾、傳統場景的獨特魅力，還收穫了眾多陌生人的誇獎與熱情幫助。「這趟旅行讓我真切感受到，中國是一個充滿善意的國度」，她說。

可觸摸實踐 打破認知壁壘

有分析認為，這波熱潮之所以能夠引發全球共鳴，一個關鍵在於它打破了長期以來國際社會對中國的刻板印象。

以前外國人一提中國，都是長城、功夫、熊貓這些傳統元素，這次內容從「景觀」下沉到了「日常」，認知從「符號」具體到了人。過去，普通外國人對中國和中國人感興趣，往往只能從西方媒體那裡得到一個嚴重扭曲的刻板印象，可如今，情況變了，從在社交平台上，就能跟中國網友直接對帳，互聯網兩端，不再有「中間商賺差價」。

外國博主吃自己煮的中國長壽麵過生日。（視頻截圖）
外國網友在社群平台上記錄「成為中國人」的過程。（取材自人民日報）
與以往聚焦功夫、書法、大熊貓等符號化元素的「中國熱」不同，此次熱潮的核心是生活化浸潤。曾被調侃的「多喝熱水」，如今成為海外博主推崇的養生秘訣；中式棉拖、保溫杯這些日常物件，成了跨文化種草的「潮品」。這種從宏大符號到煙火日常的轉變，恰恰說明中國文化正打破認知壁壘，以可觸摸、可實踐的形態走進海外普通人的生活。

文化感召力的背後，是硬實力托底與軟實力輸出的雙向賦能。中國持續擴大的「免簽朋友圈」，讓線上模仿熱潮延伸為線下親身體驗，入境遊數據的大幅增長，印證著世界對中國的好奇與嚮往。當外國遊客親身感受中國城市的便捷安全、人與人之間的溫暖互動，文化認同便在真實體驗中深化。「2026年全球軟實力指數」報告顯示中國多項指標全球第一，國際聲譽首次超越美國，這份認可正是綜合國力與文化魅力共同作用的結果。

文化自信底蘊 贏得認同

這場熱潮更重塑了文化傳播的新範式。沒有刻意的議程設置，沒有單向的價值灌輸，而是通過社交媒體搭建起民間互動的橋樑。中國網友為海外博主支招熬粥技巧，海外網友分享實踐心得，這種雙向奔赴讓文化交流回歸本真。不同於西方文化的強勢輸出，中式生活的「出圈」以溫和自發的方式實現，為跨文化傳播提供了良性範本。

有外國網友學上了打麻將。（視頻截圖）
幾名來自義大利的遊客在北京天壇公園體驗練習太極拳。（新華社）
當然，理性看待熱潮才是文化自信的底色。堅守文化主體性，以開放包容的姿態展現真實中國，讓文明在對等尊重中交流互鑑，方能讓文化魅力持久綻放。

中式生活的「出圈」也讓世界看到，文化交流的本質，不是刻意且單方面的迎合，而是彼此間的雙向奔赴。有效的文化互動，往往提供了一個低門檻、可參與的「實踐入口」，它不再停留於空泛地闡述「博大精深」，而是接地氣地具象展示「為我所用」。當一種文化能切實融入生活日常並帶來積極改變時，它自然就擁有了穿越邊界、自主生長的生命力。

在「成為中國人」暴紅，老外熱捧中式生活的風潮下，這樣的中國，比起說再多的政治語言，更有底氣贏得世界的認同。

一位美國博主在社交媒體分享自己在中國拍中式寫真的經歷。（取材自人民日報）
TikTok YouTube 大熊貓

