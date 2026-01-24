曾是養老院復健工具… 這種手工藝翻紅 Z世代情緒出口

年輕人正在玩拼豆。（取材自湖州發布）

「拼豆」是中國Z世代的情緒出口，也是Z世代的社交新寵；即使玩到身體疲憊，即使每天面對自己做的「醜東西」，都讓當下年輕人在大環境壓力下，暫時切斷與外界的焦慮連接，獲得一種「痛並快樂著」的掌控感和滿足感。

中國Z世代自創的「玩具手工藝」又多了一種。一項名為「拼豆」的手工活動正悄悄席捲年輕族群，它曾是養老院 的復健工具、兒童益智玩具，如今在Z世代的二次創作下，演變為一種融合解壓、社交、創作與消費的複合文化現象，其「翻紅」帶動拼豆材料和配件銷量水漲船高，近一年搜尋量較去年同期上漲近500%，不僅在多個社群平台上被選為年度破圈興趣標籤，還帶火了一整條舒壓產業鏈。

拼豆的吸引力，遠不止於獨處時的解壓。其強大的社交屬性，是推動其裂變傳播的核心引擎。（取材自新快報）

★小塑膠管 拼出心靈秩序

據新快報報導，拼豆用的並非真的豆子，而是一種小塑膠管元件，色彩繽紛多達上百種，具體因品牌和產品系列而異，常見的配置有144色和221色。透過鑷子或拼豆筆，五顏六色的塑膠小顆粒，依特定圖案排列於帶孔模板上，再經加熱熨燙使其熔融定型。成品還能進一步製成冰箱貼、手機掛飾或立體擺飾等創意作品。

據了解，拼豆這項手工最早是作為養老院裡的康復器材被開發出來的，透過對手指末梢神經的精細刺激，讓老人們在排列顏色的過程中對抗生理性的認知衰退。後來，美國玩具公司Perler將拼豆引進北美市場，並改造為兒童益智玩具，用於鍛鍊兒童的手部精細動作、顏色辨識及創造力培養，英文名「Perler Beads」也由此而來。

拼豆作品。（取材自新快報）

拼豆的過程自然契合了「心流」所產生的條件，包括：明確的目標（完成圖案）、即時的回饋（每顆豆子的落位）、挑戰與技能的平衡（從簡單到複雜的圖案）。在資訊爆炸、注意力被無限切割的當下，這種需要高度專注的重複性手工，為年輕人構建了一個可掌控的「最小秩序單元」，更拼出心靈秩序感。

「玩拼豆其實挺累的，脖子痠、眼睛痛是常態，還容易看走眼，拼錯了就得重新黏」，某晚在廣州一家手工店裡玩拼豆的廣東工業大學大一學生小萱說，雖然身體覺得累，心裡卻很解壓，當親手完成的作品呈現在眼前時，那種成就感足以抵消之前的疲憊。這種親手創造的價值感，雖微小卻紮實，在快節奏的生活中，成為了一座「小型加油站」。

社交媒體平台上的拼豆作品曬圖。（取材自新快報）

★社交屬性 裂變傳播核心

拼豆的吸引力，遠不止於獨處時的解壓。其強大的社交屬性，是推動其裂變傳播的核心引擎。「『入坑』往往始於一份禮物」，玩家許先生說，他讀小學的女兒在收到同學贈送的拼豆掛件後，立刻要求購買全套設備。這種基於禮物饋贈的「入坑」模式十分普遍。而在線下手工店，拼豆桌成了新型的輕社交場域。

在香港 和雪梨讀研的Roro和Aura，假期相約回到廣州，在一家手工店度過了三個小時的拼豆時光。「能卸下一身疲勞，又有人安靜相伴」，Roro說。她們各自拼出喜愛的動漫與偶像圖案，製成專屬鑰匙扣。這種共處一室、各自專注又彼此陪伴的「平行創作」，提供了數字社交之外一種更鬆弛、更有溫度的關係連接。

店員小鍾觀察到，店內常出現偶遇熟人、發現「同擔」（喜歡同一偶像的粉絲）的場景，一句「你怎麼也在這兒」的驚呼，在拼豆桌旁形成一個個輕鬆交流的小圈子，手工店更像是年輕人的社交據點。有人花80元人民幣（約11.5美元）到90元購買全天套餐從早待到晚，面對多是同齡人聊動漫、聊男女團，而在社交媒體平台上完成的作品曬圖、互贈，以及社群內自發的圖紙分享，更是形成了玩家之間強烈的連接。

拼豆作品。（取材自新快報）

★全民熱潮 商機風險並存

報導指出，「全民拼豆熱潮」下，廣大商機與風險並存。在拼豆圈子中，對體驗者來說，幾十元的線下DIY或基礎材料包足矣。但對深度玩家而言，這才是「燒錢」的開始。首先是材料的「軍備競賽」。玩家圈對豆子品質極度敏感，色彩正、熔點穩定、成品光澤好的佳品，時常供不應求。這也催生了網上「拼豆代搶」、「豆子代拍」的二級市場，商機無限。

其次是工具的「專業化升級」。有資深玩家將幾塊錢的普通鑷子升級為近50元的高精度拼豆筆，家用小熨斗換成了數百元的專業燙畫機，再加上各式燙豆板、限位器、收納系統等，一套裝備堪比微型生產線。新一代玩家還推動玩法多維突破，從平面作品進階為立體磁懸浮擺件、IP手辦等，甚至出現拼豆時鐘、手鍊等實用物件，借助專業網站、AI工具將自拍照、寵物 照、影視角色轉換為像素化圖紙，被圈內戲稱為「拼豆界的工業革命」。

但在創作的過程中也帶有版權風險。大量拼豆賣家在網上直接售賣自行拼製而成、帶有知名動漫、遊戲、影視IP形象的成品或圖紙，可能因「未經授權使用」構成侵權。

其次，拼豆在製作過程中需要高溫熨燙融合，部分價格低廉、來源不明的拼豆原料，受熱時可能釋放刺激性氣體，造成健康隱患。由於目前拼豆在國內尚未形成統一的產品安全標準，消費者很難通過外觀直接判斷其安全性。

有網友分享「零元帶閨密出國旅遊」的方式就是出門帶著閨密們的「老鼠乾」。（取材自微博）

●陪飯陪玩當替身 醜萌玩偶「老鼠乾」火了

2025年騰訊影片星光大賞的紅毯上，男星王安宇胸前掛著一串「現在就出發3」、「出發家族」成員的「老鼠乾」登台領獎，成為當晚最出圈的意外焦點。日前，新劇「軋戲」主演在直播時拎起角色同款玩偶即興表演，再次引發相關討論。一隻形似風乾老鼠的醜萌玩偶正席捲Z世代的社交網路，以荒誕創意解構熱播劇的恐怖反派，成為一些中國年輕人對抗現實壓力的「情緒搭子」，打破次元壁的「老鼠乾」，正掀起一場低成本的情緒狂歡。

據新快報報導，「老鼠乾」並非橫空出世，其雛形可追溯至2016年前後興起的「照片定製抱枕」服務。隨著動漫、遊戲等二次元文化蓬勃發展，粉絲對角色周邊的需求日益多元，商家開始嘗試製作「異形公仔」：依據人形輪廓剪裁，去除圖案白邊後，玩偶變得四肢細長、比例誇張，再裝入鐵絲骨架使其可隨意拗造型。

正是這種「去白邊」工藝，導致成品往往乾癟扭曲、神態滑稽，被網友戲稱為「像被風乾的老鼠」。然而，這種看似粗糙的「缺陷」，卻意外擊中了年輕人的審美。「它不完美，反而有種打破次元壁的親切感和真實趣味」，一位玩家表示。

與傳統抱枕不同，「老鼠乾」徹底跳脫裝飾範疇，被Z世代創造性地融入多元生活場景，它可以放在工位旁「監工」，帶至餐桌邊「陪飯」，舉在景點前「打卡」，或作為缺席好友的「替身」參與合影等等，從一件靜態物品，轉變為可互動、可攜帶、可分享的「社交貨幣」與「情緒載體」。

在抖音，「老鼠乾」話題累計播放量已突破6.6億次，「這玩意兒愈醜，我下單的手愈不聽使喚」成為高讚熱評。某電商平台上，「老鼠乾」的單價在7元到20元，個別店鋪總銷量已超100萬件。

「老鼠乾」記錄玩家喜好。（取材自微博）

來自佛山的蝦蝦，最近一條朋友圈收穫了許多點讚，其分享的合照裡，一隻印著好友照片、約30厘米長的「老鼠乾」赫然在列。

「原本是宿舍聚會，但一個姐妹臨時來不了。有人提議『給她做個分身替她出席』，大家全票通過」，蝦蝦說，從提交照片到收貨僅三天，花費16.9元。蝦蝦覺得，比起以往在合照裡P上頭像，實體「替身」讓缺席者「參與感」更強了。

「以前旅行拍照最累人，化妝、穿搭、找角度、修圖…偶爾因為拍不出滿意照片還鬧得不愉快。這次我和男朋友只是舉著『老鼠乾』在景點前合影，幾分鐘就出片」，剛從廈門回來的小孫說，擺脫了「必須拍出精緻大片」的負擔感，此趟旅行更加專注地感受人文風景。她利用「老鼠乾」拍攝的旅遊視頻，玩偶的「微縮」效果與景點形成強烈反差，在視頻平台收穫了100多個點讚。

來自南昌的小周是一名「二次元愛好者」，她一口氣收集了五個遊戲角色的「老鼠乾」。「它們醜萌的造型打破了角色原本的嚴肅感，很有趣」，她發現，「老鼠乾」自帶「吸睛體質」，在公共場合拿出來拍照時，常能吸引旁人好奇詢問。

她說，「即便是不了解二次元的人，也願意通過它來主動了解我的興趣，這讓我很開心」，在同好圈內，看對方攜帶的「老鼠乾」角色，就能快速識別「同擔」，拉近彼此距離。

00後女孩軒軒是一名涉獵廣泛的「追星族」，收藏了幾十個玩偶周邊。最近，她在惠州一線下商場花15元購入了一個漫畫角色的「老鼠乾」。在粉絲圈，這類無官方授權的周邊被稱為「野周」。軒軒坦言：「正版周邊動輒上百元，『老鼠乾』價格親民，弄髒了也不心疼，還能拗各種造型拍照，社交互動性很強。」

她分析，「老鼠乾」在粉絲經濟中處於一種微妙位置：它因角色形象具備話題性，但沒有收藏和二手流通價值。「官方周邊是『資產』，『老鼠乾』更像是『情緒快消品』」，軒軒說，即便如此，她仍會妥善保存每一個，「它們記錄著我某個階段的情感與喜好，這本身就是價值」。

隨著「老鼠乾」走紅，相關法律風險也浮出水面。網友「冬冬肥寶別打架」為家中小貓定製的「老鼠乾」玩偶，初衷是想讓其成為專屬「毛絨水印」隨自己出行，卻遭到商家盜圖商用，她直言：「盜用別人寵物照的行為，在我看來跟盜別人家小孩照片商用沒什麽區別。他們做的仿貨粗糙，還把小貓的樣子改得面目全非。」

廣東國鼎律師事務所高級合夥人廖建勳律師指出，判斷定製和使用「老鼠乾」是否合法，關鍵在於是否獲得授權，以及是否用於商業用途。

根據民法典，未經肖像權人同意，不得製作、使用、公開其肖像；即使是私人使用，若製作後公開傳播，或用於商業銷售，均直接侵犯肖像權；若肖像權人明確反對，肖像權人有權要求停止使用、銷毀玩偶。對於商家，法律要求更為嚴格，即使未直接使用原圖，只要形象足以識別指向特定人物或角色，仍可能被認定為侵權。部分商家以盲盒、盲袋形式售賣明星款或二次元角色款「老鼠乾」，廖建勳認為可能侵犯肖像權、著作權。