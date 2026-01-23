牆繪「天安門」帶火小村 河南畫師：讓每面牆都成風景

我的頻道

中國新聞組／整理
天安門牆畫前的遊客。（取材自洪觀新聞）
天安門」牆繪帶來的流量，像一束光照進河南商丘吳營村，喚醒了村民們的溫情與主動。創作者吳承言對此始終保持著清醒：「流量是暫時的，但老人們能有一年多甚至多年的歡喜，已經足夠珍貴」。

一個總人口不到2000人的小農村，卻在2026年元旦假期裡，每天日均吸引數萬人造訪，在短短三天內創造了包括餐飲、住宿和農產品銷售等突破800萬元人民幣（約114萬美元）的綜合營收，而這全因為一幅畫。由鄉村畫師吳承言繪製的一幅長18米、高8米的「天安門」主題牆繪，不僅圓了村裡老人「看天安門」的心願，還讓這個小村莊一躍成為網紅打卡地。一幅牆繪帶火一座村，吳承言和村裡老人們開心地說，「村子又生機勃勃，生活更有盼頭了」。

吳承言在調色。（新華社）
★與牆繪合影 比啥都珍貴

據文匯報報導，在吳營村那幅「天安門」牆繪前，志願者有序引導著排隊的人群：有白髮蒼蒼的長者、抱著六個月大寶寶的四世同堂一家人，還有揮舞著小紅旗的小姐姐，每一張笑臉都寫滿對心願的珍視。這是天安片牆繪爆火以來，吳營村每天都能見到的熱鬧場景。

93歲王奶奶特意穿上簇新的紅色大棉襖，在兒子王先生攙扶下挪到牆繪前站定，「在網上刷到吳老師畫的天安門，老母親一輩子沒去過北京，說啥都要來圓夢」。現場攝影師按下快門的瞬間，王奶奶渾濁的眼睛裡閃著光。捧著剛塑封好的照片，王先生笑著說：「這張照片得好好收著，比啥紀念品都珍貴。」

不遠處，來自安徽的何阿姨正和剛認識的遊客分享照片，「這輩子沒去成北京，在這兒見著『天安門』，也算圓了心願」。剛拍完照的李阿姨手裡緊緊攥著合影，在一旁心滿意足地看著其他遊客打卡。這張小小的照片，定格了老人的心願，更留住了鄉土最滾燙的煙火氣。

「這牆繪畫得太逼真了，太震撼了。」遊客雲先生難掩讚嘆。他稱此前在抖音刷到吳營村相關視頻，日前特意在商丘留宿一晚，只為專程前來打卡。像雲先生這樣的外地遊客不在少數，一位來自山東菏澤的遊客坦言，自己特意驅車帶著年邁的父母前來遊玩，看一看「天安門」牆畫；許多旅遊等博主也在現場舉著手機直播。

吳承言在牆上作畫。（新華社）
★變身網紅村 煥發新活力

通往吳營村的道路兩側停滿車輛，村內道路兩旁，烤毛蛋、烤肉串、冰糖葫蘆等小吃攤一字排開，擁擠的人群沿著道路緩緩前行。一位村民攤主表示，「天安門」牆繪完成後，村裡徹底成了「網紅村」，每天早上8點就有遊客進村，直至晚上8點，客流才漸漸散去。

遊客大量湧入後，目前有城管執法人員、交警、派出所幹警與身著紅馬甲的志願者們分散在各個節點疏導人流、維持秩序。據商丘市睢陽區委宣傳部工作人員表示，自吳營村走紅後，當地迅速成立專項工作小組，每天安排100餘名工作人員駐點服務，全力保障遊客的遊覽安全與體驗。

「吳老師待會兒就來，」牆繪旁的烤蛋攤主常莉笑著對現場大批遊客說，「這下可好了，腿腳不便的老人不用出遠門，在家門口就能看見『天安門』」。上午10點多，伴隨著人群中「畫家來了」的歡呼聲，吳承言來到緊鄰「天安門」牆繪的「祈年殿」牆繪前，準備繼續創作。遊客們紛紛上前求合影，吳承言面帶微笑，熱情地配合大家合影。

吳承言的妻子常莉華講述了牆繪背後的暖心故事。去年12月，吳承言與村裡老人閒聊時得知，不少老人都有去北京看天安門的心願，卻因行動不便難以成行。得知這一情況後，吳承言便萌生了在村裡畫天安門的想法，2025年12月18日，吳承言正式動筆，歷時五天順利完成，如今，這幅牆繪不僅為村裡老人圓了去北京看天安門的心願，每天慕名而來的遊客絡繹不絕，讓這個昔日寧靜的小村莊煥發出新活力。

吳營村的街道上擠滿了遊客。（取材自新京報／受訪者供圖）
★村民當嚮導 接發展紅利

村裡的老人們也沒閒著，自發當起嚮導，熱情地給遊客介紹村裡風光。村民們則自發守護這些牆繪：看到孩子不小心蹭到顏料，會輕聲勸阻；發現牆面有小畫痕，會主動跟吳承言說進行修補。70歲的吳大爺以前不愛出門，現在每天都會繞著村巷轉兩圈，「不是閒得慌，是想看看咱村的畫，也瞅瞅有沒有需要搭把手的地方」。

一支畫筆，讓鄉親們的生活也有了新盼頭。「我今年74歲，自願加入村委會志願者隊伍，每天早上6點就起來打掃衛生！」穿著紅色馬甲、胸前別著志願者牌的吳西同，說話中氣十足，「咱沒啥高端配套，就盡最大努力搞好服務，讓來的鄉親有熱水喝、有熱飯吃、能方便上廁所」。 

沒有統一號召，村民們自發補位：誰家院子寬敞就騰出來供遊客歇腳，誰家常備熱水就主動擺上「免費供應」的牌子，樸素的善意讓流量有了落地的溫度。

吳承言站在腳手架上畫天安門。（取材自新京報／受訪者供圖）
當地政府沒有急於「打造」，而是順勢而為：修整坑窪的村口土路，增設停車場和休息驛站，村民們全都行動起來，穩穩接住發展紅利。

「以前村裡冷清得能聽見風聲，年輕人都往外跑，老人只能蹲牆根曬太陽打盹。現在一上午就能掙幾百元，戲聲、笑聲、叫賣聲混在一起，這才是村子該有的樣子，」賣炸串的吳大姐麻利地翻著串兒，臉上笑開了花。

吳承言坐在五菱汽車贈送的新車內。（視頻截圖）
●他揮灑畫筆 勾勒出老人去不了的詩與遠方

「我畫畫不用名貴顏料，能把老人們想看的風景如實畫出來，就夠了。」吳承言的創作沒有固定章法，全憑心意落筆，卻藏著最動人的真誠：「我不是神筆馬良，也不是畫夢師，就是鄉村老人的孩子。老人們去不了的遠方，我用畫筆搬來」。從在地下室裡畫畫無人問津的孤獨堅守，到鄉村裡被老人們盼著、等著的被需要感，吳承言用一支畫筆勾勒出老人們去不了的詩與遠方，也重構了藝術與鄉土的關係。

據報導，今年38歲的吳承言是吳營村人，生在醫者家庭，祖父、父親、母親皆是醫師，家人盼他繼承衣缽，可他一握打針的針管就發怵，唯獨對畫畫著了魔。「畫畫上癮了，紙上、畫布上、岳父開的超市後的雜物間裡，哪兒都能畫」，吳承言說，前些年，他滿腦子都是「筆法夠不夠精妙」、「構圖夠不夠專業」，把中央美院當作藝術的唯一燈塔，五次報考卻次次栽在英語上。

「或許命裡就少這一段緣分」，吳承言沒有執拗，畫筆卻從未停下，此後他在商丘開辦畫室教學生畫畫，後來考入洛陽師範學院。2023年，吳承言開始涉足牆繪創作，源於祖父坐在門口曬太陽，一聲輕嘆「想爬山，就是腿腳不利索了，爬不成了」，像根細針戳中了他心底最軟的地方。他連夜搭起腳手架，在岳父家門口的白牆上勾勒出「黃山雲海」，筆墨裡沒有複雜技法，只有最樸素的心意。

當老人仰頭凝望，感嘆道，山就在眼前，不遺憾了。吳承言豁然開朗：藝術不是高高在上，也不是藏之高閣，而是扎根於生活，是「可以讓大家開心，圓大家夢想」的。「村裡老人大多沒進過博物館、美術館，祖國的大好河山，許多老人因種種原因想去卻難以成行。我就想把風景把電影畫在牆上，把村子變成露天美術館，」他說，於是自己從2025年起在吳營村畫「哪吒」、畫「冰雪奇緣」、畫橘子洲頭、畫長城…「要讓村裡每一面牆都成為風景」。

畫天安門的想法起於2025年12月17日。吳承言說，當時他在畫其他牆畫休息時，看到村裡幾位老人坐在一起聊天，就湊過去問他們有什麼夢想、想去哪裡？其中一個大爺馬上說，那一定是北京，他就想去北京看看天安門。另一個大爺坐在輪椅上說「你可以去，像我這就不行了」。

這讓吳承言聽起來很遺憾、心裡難受，吳營村很多老人都沒去過北京，老一輩對北京的情感特別深，他心想，幫老人圓夢也像是孝敬父母，這次不如就畫個天安門。

吳承言翻遍300張影像素材，還特意託北京的朋友實拍城樓石柱細節，一筆一畫都透著較真。「我不用速成的噴漆，就用油畫的方式畫，要的就是立體效果和扎實質感，」他說，他要的是能刻進老人記憶裏的風景。為了讓老人們儘早看到「天安門」，他加班畫，每天都畫滿八小時，五天就畫完了。

很多老人圍在下面看，很激動地說：「太像了。」一位大娘握著他的手一直說：「真好，真好。」當天，吳承言到坐輪椅的大爺家裡去，把他從床上扶起來，穿好衣服和鞋，讓他閉上眼睛，說要給他一個驚喜。等到老人睜開眼，看到面前的「天安門」，忍不住抹了眼淚，他說今年的願望完成了。

「火」了之後，吳承言比之前忙了太多。但他還是堅持每天都要畫畫，「儘管進度比之前慢了很多，但手不能停」。面對未來，吳承言也有了新的打算，教孩子們畫畫，帶著他們在田埂上觀察草木的紋路，在牆前勾勒心中的家鄉，「希望這些孩子長大後，能記得家鄉的模樣，願意用畫筆為故土添彩」。

談及未來規畫，吳承言的妻子常莉華表示，夫妻倆計畫2026年開啟全國巡畫之旅，兌現對粉絲的承諾，但主要時間還是在吳營村，每月外出創作一次。

吳承言曾提及自己有一輛已開14萬公里的舊五菱汽車代步，不少網友喊話五菱汽車獲回應，五菱汽車日前特別贈送了一輛自家新車給吳承言。吳承言開心地說，他將開著這輛新車去全國各地畫畫。

儘管因連日忙碌聲音嘶啞，眼裡流露出些許疲憊，但吳承言坦言，這就是他所追求的「幸福生活」，他終於體會到了藝術最本真的模樣，「藝術是來源於生活的，我只是把它再帶回生活裡」。

在這裡，他不需要追求技法的極致炫耀，不以商業價值為唯一標尺，而是以真誠為墨、以熱愛為筆，以心願為顏料，在平凡的土地上扎根，為一方水土、一群人提供心靈的慰藉與精神的支撐。

