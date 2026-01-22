重慶合川1場殺豬宴 意外帶火1座城

殺年豬習俗。（取材自封面新聞）

各地陸續出現的「殺豬宴」，究竟是治癒的情感補償，還是少數人為拚流量的無底線掠奪？判斷的標準該是當喧囂散去，留下的不該是滿地狼藉，而應是對真實生活的回歸與尊重。

2026年1月9日，重慶合川女子「呆呆」在網上求助，希望有人能幫忙按豬，並承諾提供刨豬湯招待，沒想到吸引了數千名網友從各地前往，導致合川區雲門街道慶福村交通擁堵、場面火爆。這場被網友戲稱為「捅婁子」的活動，不僅意外帶火了一座城，讓更多人了解合川的旅遊和文化，還帶動全國多地湧起「殺豬宴」熱潮，吸引了大量遊客前往農村，感受鄉土記憶裡人們渴望的「年味」。

合川殺豬宴擠滿人潮。（視頻截圖）

★一則視頻 引爆鄉村狂歡

綜合羊城晚報、封面新聞、澎湃新聞報導，網名「呆呆」的女子9日在網路上發布視頻，稱家中11日要殺兩頭年豬，因父親年邁無力按住豬，希望網友前來幫忙，承諾以刨豬湯答謝，她玩笑式地期待「家門口停滿車，比結婚還熱鬧」，並在評論區公布了自家地址。視頻發布後短時間內爆火，按讚數高達11萬， 「呆呆」開設的報名群組瞬間被3000多名網友擠。11日當天，數百名來自各地的網友駕車奔赴現場，汽車從村頭排至村尾。

網路的加持讓這場鄉村狂歡突破了地域限制。 「呆呆」的直播間從清晨6點開始，圍觀「按豬」人數就達2萬多人，其個人帳號粉絲數一天內暴漲20萬，原本準備的兩頭豬難以滿足招待需求。合川文旅部門迅速響應，不僅贈送了兩頭豬，還在官方帳號上發出「歡迎來蹭飯」邀請，一天內連發九條視頻推介合川景點資源和特色刨湯文化，並在現場發放釣魚 城門票、合川桃片等地方特產，成功讓合川躍升為「網紅打卡地」。

直到12日，流水席仍繼續，仍有大量網友聞訊趕到「呆呆」家。一些網友驅車帶著豬上路，他們表示，「呆呆」家的豬可能不夠吃，願意獻出自家的豬來招待網友。面對潑天流量，合川文旅委官方帳號寫道「歡迎來合川蹭飯」。

重慶合川的「刨豬湯」火了之後，全國多地湧起了「殺豬宴」熱潮。

呆呆因辦殺豬宴一度被網友起底。（視頻截圖）

★體驗兒時記憶 特別療癒

13日下午，湖南長沙蓮花鎮一座農家小院裡歡聲笑語不斷，一頭重約185公斤的年豬被6名老師傅拖了出來，「沐浴」完畢的白淨年豬即將接受大廚烹飪。周邊群眾和本地網友聞訊而來，大夥將在當晚喝上2026年的第一口刨豬湯。

14日，湖北黃岡英山縣溫泉鎮百澗河村村民娜娜家舉辦的「殺豬飯」吸引了來自鄂、湘、川、蘇等地近2000名遊客，是預估的十倍，甚至有人從四川專程自駕 趕來，規模也從「一頭豬」緊急擴容至「兩頭豬」。百澗河村村支書黃開峰說，百澗河村1000多村民以前過年都是鄰里互相殺豬串門吃飯，辦這種大型活動是第一次，村裡幾十名志願者從早忙到晚搬桌椅、備菜，現場還安排文藝演出、打糍粑體驗區，讓遊客們沉浸式體驗英山濃郁鄉土年味。

安徽阜陽潁州區馬寨鎮網紅村幹部李振雷也熱情發出邀約，於15日舉辦殺豬宴，有大鍋菜，也有羊肉湯。14日，舉辦殺豬宴前一天，馬寨鄉李仲窯村已是一片繁忙景象，村民忙著在田間採收黃心菜、騰出場地，或忙著抓豬、分切豬肉。李振雷說，辦殺豬宴既是想還原皖北過年「殺豬逮豬」的年味，藉流量推廣「佛手薑」等本地農產品，沒想到殺豬宴視頻發出後，原本預估1000多人參與，報名已有萬把人。

15日在四川資陽安岳縣通賢鎮帽石村，也有一場刨豬宴鄉村民俗文化活動。早上8時，就有人忙著殺豬；當天上午9時許，慕名來參加活動的車輛從村口排到了幾公里外。現場廚師和工作人員幾十人，另一側有抓雞、套圈等趣味遊戲。中午12時，刨豬宴準時開席，數十張圓桌排成一條長龍，到場人數有上萬人。從成都驅車而來的網友劉先生稱「體驗到了小時候的味道，抓雞鴨鵝時的喜悅、喝湯時的暢快，都是最真實的生活體驗，特別治癒」。

村支書關祖蘋說，其把這個活動向上匯報後，得到當地政府的大力支持，第一時間成立了專項保障小組，並特意請來有資質的鄉廚團隊，帶著全套專業設備入駐。安岳人熱情贊助蔬菜、大米、各色調料，還有人拉來150多公斤手工灌裝香腸，當天其抖音 直播間當天在線觀看人數突破1萬人。至於辦此次活動的初衷，關祖蘋表示，一方面是請全村人在年前熱熱鬧鬧聚一次，另一方面是答謝這兩年在電商直播中支持當地農副產品的粉絲。

廚師在製作刨豬宴。（取材自封面新聞）

★年味現場 含群體幸福感

殺豬宴為什麼能在網路迅速發酵，成為全網熱議的文化現象？澎湃新聞引述中國非物質遺產研究院院長、民俗專家柯小杰分析認為，「如今城市禁鞭砲，市民生活也小家庭化，物資豐富，冷鏈豬肉隨時買，但傳統文化中的『年味』卻愈來愈淡了。而殺豬宴提供了最具攻擊力的年味」。

至於網友駕車去現場，他認為，表面上是湊熱度，實際上是城市人償還「人情債」，把線下缺席多年的幫工一次性補上了，這也是一種稀缺的集體療癒—城市裡禁鞭砲、小家庭化，冷鏈豬肉隨時能買到，年味失去了感官體驗，而殺豬宴提供了最具衝擊力的年味現場，不管是視覺、嗅覺還是味覺，都讓大家得到了感情的補償。

華東師範大學教授田兆元認為， 「殺豬宴本質上是農業社會『秋報』禮儀的延續，承載著感恩神靈、感恩牲畜奉獻、感恩鄉親互助的三重文化內涵，是過年的『序曲』」。他強調，大眾追捧的並非刨豬湯本身，而是其中蘊含的儀式感與群體幸福感。

對於「刨豬宴」能否成為民俗旅遊新熱點，上海工藝美術職業學院非遺理論與應用創新基地負責人方雲認為，把刨豬宴作為旅遊項目是可行的，但關鍵在於守住民俗的核心價值，「要把感恩之心放在首位，讓大家感恩上天、感恩勞動、感恩豬本身的奉獻。其次要強化儀式場景和儀式活動，不一定是大吃大喝，還可以加入一些表演，比如說說久違的民俗四言八句、吉祥話等」。

燦燦更新視頻稱，殺豬宴辦到15日截止。（視頻截圖）

●流量是雙刃劍 地方若接不住恐碎一地

面對突來的潑天富貴，不是每場鄉村殺豬宴都這麼順利。據媒體報導，部分殺豬宴因突如其來的人山人海，致活動變調或是出現亂象，一些網友的熱情成了主辦人的壓力，不得不請出官方文旅部門支援來化解；有人為了蹭熱度，甚至拉著一車活豬堵在門口，逼主辦人繼續「營業」；在自發幫忙的善意網友中，混入了大批職業網紅蹭流量，還有專程來跟風蹭飯的路人等等，讓原本溫馨的流水席亂了套，也考驗著地方政府的應變能力。對於希望「接住流量」的地方政府，流量是一把「雙刃劍」，接不住會碎一地。

據極目新聞報導，湖南株洲淥口區龍船鎮堂市村女子燦燦11日在社交平台發布視頻稱，18日他們家準備殺兩頭豬，她父親年紀大怕按不住，邀請網友前來給她按豬，「我請你吃殺豬飯」。這個邀請吸引上萬人報名，燦燦回應網友的熱情稱，已經準備了十頭豬，會提前把菜準備好，讓大家滿意而歸。

12日晚，數十名的殺豬宴先遣部隊已經抵達燦燦家。燦燦爸爸稱，每頭豬大約200公斤，總共價值3萬多元人民幣（約4300美元同），已經從株洲市區請來了20人的廚師團隊，專業負責流水席。由於參加殺豬宴的人數較多，燦燦連夜到相關部門進行了報備。但18日活動還沒開始，就因「燦燦子」的社交帳號主頁曾標注了一個小號，引來營利質疑質疑。15日，燦燦被迫更新視頻稱，殺豬宴辦到15日就截止了。

在直播間，只見她拿著喇叭，一邊在吃殺豬宴的來賓說話一邊大哭不止，「你們不要帶任何東西，我也不會收你們的東西，大家千萬別信那些冒充我的騙子。這幾天我要承受很大的輿論壓力，我的能力也有限，我真的要給你們說一聲對不起」，並稱「沒想到因為我的經驗不足，來的人遠遠超乎了我的想像，搞出那麼多不可預料的問題」。

另據網易報導，再以合川慶福村的殺豬宴為例，上萬名遠道而來的網友讓那個原本只想讓家門口「揚眉吐氣」的女孩呆呆徹底懵了，並感受到網友們熱情所帶來的豬不夠、接待人力不足等所帶來的壓力。

有人為了蹭熱度，拉著一車活豬堵在呆呆家門口，逼她繼續「營業」；在自發幫忙的善意網友中，混入了大批職業網紅，他們一進門就把鏡頭懟到呆呆和其父母臉上。其中一名穿紅衣的女主播，句句不離「漲粉」和「搞錢」；周圍的村民也開始跟風蹭飯，這讓呆呆和年邁的父母從早忙到晚，還要配合網紅合影、拍視頻，呆呆一度在鏡頭前崩潰大哭，「你們都在直播，沒有一個人幫忙」。

不僅如此，還有人曝光呆呆的過往，將她做過美容行業、買房買車的經歷當成「原罪」進行審判。有人看到她抖音粉絲數暴漲到超過200萬，估算她稅後收入700萬元，給她冠上「暴發戶」的名號。逼得呆呆在活動後心痛發文，「家人渴望恢復正常生活」。17日在重慶市兩江新區蔡家崗街道舉人樓舉辦的刨豬湯活動，也傳出擁擠、踩踏事件。

當事人「臥龍哥」道歉。(取材自潮新聞)

新京報評論殺豬宴「翻車」現象指出，14日在江西豐城張巷鎮東嶺村辦的「百桌殺豬宴」，原預估2000人卻實際「來了4萬人」，雖然當地政府已安排人員維持秩序，但仍發生了搶食、掀桌等現象。舉辦者「臥龍哥」確實把人潮「做出來了」，可惜的是，在規模陡增後卻出現現場秩序混亂，成為模仿潮下的「翻車」樣本。

評論指出，這個反差揭示了一個關鍵問題：在平台社會裡，最難的不是「把人喊來」，而是「把人接住」。當本來靠人情維繫的習俗被盲目推入陌生人群體，組織能力卻停留在「村宴配置」，讓一次民俗宴席變成公共事件。把傳統風俗當成「風口」運營，應視作公共事件治理。對於希望「接住流量」的地方政府，流量是一把「雙刃劍」，也是一場壓力測試，通過了考試是政績，沒通過則是災難。