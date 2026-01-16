新疆三文魚養殖 這公司工作3年免費配房 10年擁所有權

新疆尼勒克縣喀拉蘇鄉的三文魚養殖基地，運輸船運送剛捕撈上來的三文魚。（新華社）

三文魚(鮭魚)養殖業的發展歷程，是新疆 新興產業的一個縮影，在這裡，鮮味的故事還不止於此。在新疆，新的漁業趨勢相繼湧現，顛覆著全國消費者的味蕾體驗。這片土地提供了優質的水源和適宜的溫度，而在美味面前，尊重自然和時間走過的痕跡更加重要。

中國離海最遠的新疆產「海鮮」了。新疆正在產出各種外界意想不到的水產品，其中又以三文魚的規模最大，還打開了海外市場。三文魚產業「從無到有」，也帶動著整個地方生態的變化。漁業的發展不僅抑制了土地鹽鹼化，牧民成了漁民之後，收入增加，生活也隨之改善，家家戶戶都有一輛小汽車；而在特定企業工作滿三年，能免費分到一套縣城裡的花園式洋房，滿十年則能擁有房子的所有權，讓不少外地人喊「我也想去新疆養三文魚了」。

新疆尼勒克縣喀拉蘇鄉三文魚養殖基地捕撈上來的三文魚。（新華社）

★冷水富氧 飼養好地方

據「南風窗」報導，新疆三文魚一個最大的養殖基地就在尼勒克縣，尼勒克縣喀拉蘇鄉地處偏遠，但擁有著相當純淨的自然環境。尼勒克是伊犁三大冷區之一，喀什河流經這裡，天山山脈融化的水純淨冷涼，水質清澈、富氧，整體水溫常年保持在20℃以下。可以說，這裡正是飼養和等待三文魚成長的合適地點。

十幾年前，浙江人張秀最早來到此處考察，他之前幹過建築工人、蓋過廠房，還從事過旅遊行業，敏銳地發現，在這裡進行三文魚養殖也許是合適的機會。2014年，他投資了2.6億元人民幣（約3700萬美元）成立天蘊有機農業有限公司，天蘊副總經理姚丁香說：「當時建設的環境特別艱苦，冬天氣溫到達-20℃，養殖區不通電也不通水，更別說像其他地方一樣有5G信號。我們一點點把這裡建起來，不停地種樹，不停地改造自然環境。」

得天獨厚的地理條件讓他們發現了大規模養殖三文魚的可能，天蘊養殖的品種是三倍體虹鱒魚。行業內，三文魚是鮭科魚類的統稱，包括大西洋鮭、虹鱒、銀鮭等。目前國內飼養的三文魚魚卵主要來自丹麥，當上百萬顆魚卵從國外運輸到養殖基地後，需要進行一系列的培養流程。

第一個階段是魚卵期，為期六個月，地點在循環水車間內，魚卵從卵破膜後，會被安放在箱子裡孵化繁育。這個階段存活率不高，水溫和疫病的控制尤為關鍵；第二個階段是小魚期，三文魚逐漸從10公克長到150公克，這時會按照大小分箱管理，讓密度控制在合理範圍內；第三個階段，三文魚會被放進更大網箱接受自動投餌系統每天定時投餵，各種監測機器會調整水溫、溶氧等數據，待成長到3公斤以上，就能達到上市標準。

在新疆，養殖三文魚的企業愈來愈多，除了地處伊犁的尼勒克縣，位於天山東部的吐魯番也在嘗試大規模養殖三文魚。吐魯番是出了名的高溫地帶，炎熱的天氣長達半年之久，不過，當地擁有豐富的地下冷泉水資源，在冷泉水裡養出來的三文魚，水溫環境能穩定控制在19℃以下。2024年開始，吐魯番已經建成兩處大型三文魚養殖基地，產能逐漸提升。

其實，中國早就是三文魚消費力極強的國家。2023年，中國超越日本 和南韓，成為挪威冰鮮三文魚在亞洲最大的市場；與此同時，中國的三文魚消費也依賴進口，每年進口數量已經超過10萬噸。 在這樣的市場空間之下，國內的三文魚養殖產業一直躍躍欲試。

新疆養殖的鮭魚不僅躍出天山，端上了國內眾多餐廳和家庭的餐桌，還「游」向海外，出口到多個國家。圖為員工正在包裝三文魚。（取材自微博）

★牧民變漁民 增加收入

青海龍羊峽有「中國三文魚之鄉」之稱，養殖歷史悠久，是國內最大的鮭鱒魚養殖基地，產量占全國的39%；甘肅也有規模龐大的三文魚養殖產業，年產量占據全國三分之一；此外，新疆、山東、黑龍江等地，也紛紛形成規模化的同類型企業。

其中，新疆則是最有特色的後起之秀。2025年上半年，新疆三文魚產量預計突破5000噸，其中主產區伊犁哈薩克自治州三文魚產量達4117噸，同比增長47.40%，預計產能還會繼續擴大。

事實上，新疆的三文魚不僅分發到全國各地，還打開了海外市場。根據天蘊提供的資料，他們的三文魚產品還會被運往東南亞 、英國、日本、沙烏地阿拉伯、俄羅斯等地，海外市場占據總銷量的20%，「走到全球都會被問，為什麼中國能產三文魚？」

尼勒克縣曾是國家級的貧困縣，人們過往生計是放牧，與外部世界的聯繫很少。天蘊打算到這裡創業養殖三文魚時，雙方連語言溝通都存在障礙。隨著企業進駐，牧民變成了漁民，一開始他們白天工作完，晚上去喝酒，第二天就沒辦法上班。在天蘊培訓下慢慢融入，現在很多當地人都加入養殖三文魚的產業，收入增加，生活也變好了，「家家戶戶都有一輛小汽車，」姚丁香說。

新疆多處養殖場飼養三文魚（鮭魚）。（新華社）

★養殖周期 達三年之久

養殖三文魚，其實是一件需要等待和耐心的事情。在新疆，三文魚養殖周期達到三年之久，而且，三文魚有很多特別的生活習性，比如牠們吃東西靠的是眼睛，如果水體渾濁，就沒辦法及時找到餌料。此外，三文魚不喜歡高溫環境，只要水溫高於20℃，就容易得病。

姚丁香回憶說，三文魚養殖屬於成本高、回收周期長的重資產投資，在公司發展的路上，他們遇到過很多坎，其中，八年前的一次危機讓她印象很深刻。2017年，尼勒克縣的漁業迎來新的管控要求，要全面清退網箱養殖以維護環境，但這正是天蘊的漁業養殖模式，禁令無異於「晴天霹靂」，而對新疆「貧養水體」來說，網箱養殖是有必要的，能有效投餵飼料和進行捕撈，後來在他們的爭取下，負面清單鬆綁，全國網箱養殖從業者也鬆了一口氣。

★吸引人才 員工福利優厚

如今，在三文魚行業裡，科技也逐漸推廣開來。2024年新疆三文魚總產量為8104噸，其中90%以上出自天蘊。其中，科技的幫助尤為關鍵。在龐大的養殖水域裡，水下清淤機器人發揮了重要作用，它能潛到水下60米的地方回收魚糞便和殘餌並做成有機肥，保證水質的幹淨；遠距離智能投餌系統能保障三文魚及時吃到飼料，且不會超過牠們的胃口，帶來浪費和污染，還能分析水域環境數據，精準投餵。

這也意味著，技術人才的支援很重要。新疆偏離發達地區，在招人這件事情上，難免會讓企業面露難色，姚丁香說：「有些年輕人可能來上班沒多久就離職了，畢竟這裡的娛樂活動和配套不算很多，吸引不了年輕人。」為吸引技術人才，他們給出頗為優厚的員工福利，一線員工在工作滿三年之後，能免費分一套縣城裡的花園式洋房；工作滿十年後，他們就能擁有房子的所有權。

麥蓋提縣養殖戶在池塘裡養殖的澳洲淡水龍蝦長勢良好。（取材自南風窗／麥蓋提縣融媒體中心供圖）

●南疆攻克鹽鹼水域 海鮮成餐桌新選擇

如果說，三文魚是北疆獨有的故事，那麼南疆則有著別的「海鮮」故事。

在南疆，板結、荒涼的鹽鹼地是最顯著的土地問題之一。2023年數據顯示，新疆的鹽鹼地規模占據全中國的三分之一，其中大部分在南疆。很長一段時間裡，由於鹽分的過度堆積，不管是鹽鹼地或鹽鹼水域，人們都難以批量養殖經濟價值高的作物，土地失去了開發和利用的價值。不過，在大批專業人士研究下，近年來，鯽魚、草魚、羅非魚、石斑魚、南美白對蝦，正在鹽鹼水域裡慢慢長大，成為本地人餐桌的新選擇。

塔里木大學水產養殖學教授陳生熬是青海人，在撰寫碩士和博士論文期間，他接觸到了鹽鹼水漁業，了解到塔里木河原是一條淡水河流，但隨著周邊灌溉量增加，河流裡鹽鹼度上升，有的魚類瀕臨滅絕。他還發現，一種名叫葉爾羌高原鰍的土著魚類展現出良好的耐鹽鹼性能，鹽度上升依然能存活。

於是，五年前，他和中國水產科學院東海水產研究所專家一起開展相關研究，思考能否發現以及培育特定的耐鹽鹼魚類，給漁民帶來經濟效益，也給本地的生態環境帶來社會價值。團隊選取了阿拉爾市的天鵝湖作為示範點，在這發現了一些原生的鯉魚、鯽魚，科研團隊嘗試大規模地投入魚苗餵養，令人驚喜的是，「經過一年的時間，這些魚類的長勢沒有絲毫的減退，反而順利地生長」。

後來，羅非魚、加州鱸、石斑魚也得到試驗，陳生熬和團隊還養出了新疆最早的一批石斑魚。「這些石斑魚是從浙江引入的，不過由於新疆的冬天氣溫不高，魚類生長周期有限，所以石斑魚長不到內地那麼大，最大的一條在800公克左右」，陳生熬說。

隨著適應水土的魚類增加，參與養殖的漁戶變得愈來愈多。在魚類的養殖以外，他們還嘗試了蝦類的養殖。養蝦的難度要高得多，尤其是含肉率最高的南美白對蝦。「它需要養殖水體中八大離子的配比非常穩定」，陳生熬逐步調控，引導南美白對蝦逐步適應當地水體環境，過程中需要經常測量鎂離子、鈣離子等的含量，經團隊人員共同努力，南美白對蝦也實現了量產。

鹽鹼水和海水有一些相似處，是「海鮮」品種能陸地養殖的原因之一，但差別也很明顯，陳生熬分析，鹽鹼水的鹽度在8‰到22‰，而海水鹽度值是35‰以上；前者濃度還會進行浮動和變化，用鹽鹼水養殖水產充滿著不確定性。但現在，新疆不僅有南美白對蝦、石斑魚，還小範圍地養殖出三門青蟹、澳洲淡水龍蝦。陳生熬說，這些魚類嚴格意義上不能定義為「海鮮」，畢竟新疆離海洋很遠，但是屬於新疆裡的河鮮，他們更喜歡將其稱為「新鮮」。

從土地的調研數據來看，業界和學界都有共識，新疆待開發的鹽鹼地還有不少，不過，這裡面的規律還有待進一步釐清。最確定的事情是，在新疆一切都得因地制宜，緩慢生長。三文魚需要遵循規律慢養，南疆新出產的海鮮也在循序漸進地增產。更進一步的是，漁業的發展能反過來抑制土地的鹽鹼化，魚體在水中的擾動和產出的排泄物能改良鹽鹼土地，慢慢地，魚池會變成良田，實現了鹽鹼水漁業的生態修復功能。

報導指出，在生態脆弱的邊疆地區，漁業的發展不只是經濟效益上的作用，還是基於環保上的考量。放置在尼勒克縣的養殖三文魚網箱，都具備生態保護功能，能消減養殖水產在水體內的殘存，保護所處的環境；專家們考慮和論證新引入的魚種，也需要考慮對生態的影響，「不然就算產量再高，這個地方也承載和代謝不了」，陳生熬說。