全因這制度 中國沒有「斬殺線」 贏麻了?

在這場網路狂歡中，有人說，「斬殺線」讓美國破大防，中國贏麻了；也有人認為，群嘲美國苦難的同時，也別忘了中國「脫貧」光環下照不到的那些陰暗角落。任何一個國家都可能有所謂的「斬殺線」，端看執政者的誠信與魄力。

近日，一名自稱在美國留學的中國博主提出的「美國斬殺線」理論在網路上暴紅，引來中美網民們也在小紅書等社群平台上「對帳」，比較後得出「美國中產被返貧斬殺，中國打贏脫貧攻堅戰」的結論，「斬殺線」頓時成了形容美國人民水深火熱慘狀的熱詞，富裕似乎不再是美國的代名詞，還印證了中國制度的優越性，多家中國官媒更是把握時機紛紛發文分享、轉載宣傳，「中國為什麼沒有美國的『斬殺線』」在網上引來熱烈討論。

★美中產若失業 恐墜深淵

綜合報導，「斬殺線」理論據稱最早源自一名被網民稱為「牢A」的博主「斯奎奇大王」，其在2025年10月底萬聖節前後標注「內容純屬虛構，旨在娛樂」的B站直播中，談起了一段「西雅圖 下水道慘劇」事件。

這名博主稱，他是在美國西雅圖的中國留學生 ，學習生化專業，兼職從事收屍行業，當地洪水爆發期間，有部分因失業淪為流浪漢的前程序員，因躲入下水道避雨而被洪水淹死。12月7日，「牢A」在直播中提出了「斬殺線」概念，意指美國中產階層一旦遭遇失業、疾病等意外，財務或社會地位跌破「斬殺線」後，可能迅速滑落至破產、無家可歸的生存深淵，形容體面生活下極度脆弱殘酷的現實困境。

「牢A」的分享引來大批網民迴響，其在B站粉絲量因此飆漲到超過50萬，「斬殺線」一詞也在網上瘋傳成為熱詞，「美國人承認斬殺線存在」、「年薪45萬美元(約314萬人民幣)程序員半年變流浪漢」等話題相繼衝上社群平台熱搜。

據香港新聞網，有中國網民翻牆Instagram、TikTok、Reddit等美國主流社媒平台提問「『斬殺線』是否真的存在於美國社會之中？」得到不少美國網民通過分享親身經歷來給出肯定的答案。

沒多久在中國網路上流傳較廣的一則題為「中國為什麼沒有美國的『斬殺線』？」的農民日報文章，先解釋了「斬殺線」是遊戲裡的說法，即當角色血條掉到某個程度，就算還有一點血，也可能被對手一招帶走。現在大家用它來形容一種現實：在美國，個人或家庭的財務狀況跌破某個底線，社會系統就會啟動一連串反應，逼得人無家可歸。就算是看起來體面的中產，也可能一夜之間淪為流浪漢。

文章並從住房、就業、醫療面向解釋美國人為何會被「斬殺」。先說住房，在美國，不管買房還是租房，每月都得繳納房產稅，一旦錢沒交沒地址，幾乎等於被整個社會「拉黑」，因為找工作、領救濟、辦社保、開銀行帳戶都需要固定地址證明；想租房，房東又會要求租戶有穩定工作。這就成了死循環，最後只能睡大街。嚴寒、酷暑或一場意外，隨時都可能讓他們被社會「斬殺」。

再來看就業，美國實行「隨意雇傭制」，老闆可以無理由裁員，並且不用付補償金。失業救濟金每周僅400美元，最長領26周，遠不能覆蓋住房、醫療和食品等基本生活開支。美聯儲的數據顯示，37%的美國人連400美元應急錢都拿不出來。這意味著，一次意外的失業，一場小病，一次罰單，就可能有超過三分之一的美國人瞬間財務崩盤，直接跌向「斬殺線」。

再看醫療，美國醫療費用高昂，一次救護車加急診費用高達數千美元，普通手術要花上萬美元。一旦成為流浪者，基本買不了正式醫保 ，小病只能靠止痛藥硬扛，中等疾病就可能致命；「在美國，人們害怕跌落，因為下面可能是懸崖，摔下去只有死」。

★中密織安全網 制度托底

文章接著話鋒一轉比較起了中國的優越制度。文中稱，在中國，2021年，中國打贏脫貧攻堅戰，而一些脫貧地區底子還比較薄，因病、因災、因市場波動等返貧致貧的風險依然存在；但「我們或許也害怕困難，害怕生活中的溝坎，可心裡踏實，知道下面總會有一張網接著，總會有人伸手拉我們一把」。

文中指出，與美國「斬殺線」形成鮮明對比的，正是中國的「安全網」，這是一套多層次、系統化的常態化防止返貧致貧機制。這張網的核心是「兜底」：通過監測幫扶信息系統，對存在返貧致貧風險的群體早發現、早干預、早幫扶，實現住房、就業、醫療、養老等全領域覆蓋。截至2025年10月底，全中國已累計識別幫扶超過700萬監測對象穩定消除返貧致貧風險。從「兩不愁三保障」到「四個不摘」，中國用制度剛性守住了不發生規模性返貧的底線。

住房上，持續改造危房，確保易返貧致貧戶和低保戶等低收入群體人人有房住、人人住得安全。就業上，不光給錢，更教本事、找門路。比如對大齡、低技能勞動力開展專項技能培訓，讓他們學會如何賺錢。還通過東西部協作、幫扶車間、公益性崗位等方式，幫助老百姓家門口就業。醫療上，織密醫療保障網，推進村衛生室納入醫保，讓小病不出村、大病有兜底，更多農民享有優質醫療服務。

★資本至上或人民至上?

資本至上還是人民至上？文中並針對兩國的制度做了探討稱，美國的「斬殺線」是資本主義制度的必然產物，資本主義制度以私有制為核心，政策設計首要目的是保障資本完整性，而非守護人的生存尊嚴。一個好的社會，不僅需要向上攀爬的梯子，更需要一張能兜住底、托起希望的「安全網」。

中國的「安全網」，根植於社會主義制度的本質屬性：以人民為中心的發展思想，通過集中力量辦大事的制度優勢，構築起惠及全民的堅實屏障。鞏固拓展脫貧攻堅成果的五年過渡期實踐也表明，這張網由黨的為民情懷驅動，由全社會共同維繫，讓每個中國人，即使身處困境，也能堅持下去，重獲新生。

「不管遇到啥困難，背後永遠有國家在撐著」，文中稱，這就是中國特色社會主義制度的顯著優勢，也是中國式現代化道路上最溫暖的底色。

而在另一家中媒觀察者網發出的「當美國人被一條『斬殺線』擊中…」報導裡也強調了美國資本主義下的福利制度悖論：你愈努力，受到的懲罰可能愈大，比如一個美國家庭年收入處於約4萬美元低位時可享受醫療補助、托兒補貼等福利，但收入提升至6萬甚至10萬美元時就會被取消或削減福利，此時卻要開始全額承擔昂貴的醫療保險、房租和大學貸款，一旦受創便可能被系統機制迅速「斬殺」。

報導並稱，美國究竟需要多長時間才能遠離「斬殺線」的威脅？或許沒有人能給出答案。但可以肯定的是，「斬殺線」的存在，已經成為美國社會無法迴避的傷疤，它的背後，是無數美國民眾的血淚與無助：我那麼努力地奔跑，原來只是為了停留在原地。甚至離那個深淵，更近了一些。

●醜化美? 中網熱議「斬殺線」傳陰謀論

對「美國斬殺線」成為2025年年底的網路熱詞，目前相關評論看法兩極。有意見稱，這條看不見的斬殺線，刻畫出美國中產階段與流浪漢之間僅一步之遙的殘酷現實，揭示了資本至上社會的冰冷邏輯，凸顯中國從制度層面築牢不讓底層群眾徹底返貧的溫暖底線。也有評論認為，「美國斬殺線」實則是一則網路陰謀論的敘事，將原本已存在於美國底層的現象誇大為一個新瓶裝舊酒的無邏輯推理，本質仍是中國藉醜化美國激發民族主義的一次宣傳案例。

據文匯報刊出評論指出，自上世紀90年代以來，美國一手推動的全球化高歌猛進，讓資本家賺得盆滿缽滿，但解決不了「分配正義」的問題，大量產業外包和轉移，導致就業機會的快速流失。另一方面，外來移民的大幅度增加也搶了一部分人的飯碗，美國人就業兩頭受壓，導致中產階級進一步萎縮。中產階級一向被認為是社會穩定的基礎，但這個基礎正在發生嚴重動搖。

美國上世紀70年代中產階級的比率高達60%左右，1971年前後達至峰值即62%，2025年估計會回到50%的水平。雖說這幾年美國三大股指漲了不少，但美國只有一半家庭持股，所以股市的「財富效應」只能惠及一半人。美國年輕人購房年齡的中位數，也從1981年的29歲提高至2025年的40歲，這充分表明年輕人根本買不起住房，只能與父母生活在一起。此外，美國大都市的一些街道完全被流浪漢所占據。

雖說美國這幾年名義GDP增長得很快，其中一個原因是GDP以美元計算，占了不少匯率便宜，但從實際購買力而言，普通百姓並沒有從中真正受益。在發達國家和地區生活，乍聽起來收入不低，但消費奇高，一根黃瓜、一個番茄要三、四美元，一根玉米要五、六美元，坐一趟公交車就要十多美元，一頓最簡單的飯要五、六十美元，一個50平方米的租屋更需2萬美元，這樣的生活質量並沒有大家想像的那麼光鮮。

所以，對人均GDP的認識，整個社會的看法也在深化，一些網民把GDP戲稱為「雞的屁」。而最重要的是，作為一個負責任的政府，不僅要關注名義GDP的增長，更要關心這種增長為居民帶來實實在在的利益，要讓居民增加「可負擔性」，否則美國總統川普再怎麼把經濟說得天花亂墜，但選民無感，仍會在2026年中期選舉中不買帳。

網路上另有一派意見對所謂「美國斬殺線」概念徹底進行了陰謀論的解讀，認為這個被熱議的話題疑是由一整套有意識的設計機制發動而成，目的是藉著醜化美國，激發在中國國內的民族主義，鞏固經濟大環境不佳、中美貿易戰未歇以及日本首相高市早苗迄今未依中國要求撤回涉台言論等困境下的人民團結氛圍，同時凸出中國特色社會主義的優越感，而引發全網狂歡的一場中國大內宣、大外宣的集體發聲。

尤其，有評論稱，發起「美國斬殺線」概念的博主「牢A」是否真有其人，其身分是否如他自己所說的是在美的中國留學生，這些都缺乏相關的佐證資料；而且就在「牢A」提出這個概念後不久，中國幾家官媒和多個民族主媒體也紛紛「跟進」刊文細數「美國斬殺線」的現況，也「不約而同」強調了中國制度的優點，批評資本主義下的美國，也讓不少網民因此質疑這個話題的背後是否有雙無法見光的推手。

但也有網民認為，一個博主的發言就被質疑成陰謀論，想法過於無知、簡單，從中國相關話題引發熱議的模式來看，這可能只是博主為博眼球、求流量的炒作罷了。畢竟中國官方若真要醜化美國，直接發出報導和評論文章就好，沒必要也不太可能用這種方式來搞陰謀論。但無論如何，從目前來看，中國在這個議題上似乎掌握了話語權，未來會如何發展，仍看網民是否買單。