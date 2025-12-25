中國避孕套難賣、情趣品爆單 性生活不再需要另一半？

超市裡的避孕套貨架。（取材自小紅書）

有學者認為，許多中國年輕人的婚戀觀，已由「關係型親密」轉向「性生活不再需要另一半」，削弱了人們維繫長期關係的意願，同時也促成了情趣商品市場的消長。

有英國媒體分析統計數據，發現過去五年，中國避孕套市場規模縮水四分之一，而同期情趣用品市場幾乎翻倍，認為兩類性用品「一冷一熱」現象，顯示一些中國年輕人從需要承擔情感與經濟重擔的「雙人模式」中撤退，轉向更為廉價且可控的自我滿足。另一方面，情趣用品業者摩拳擦掌，運用各種特色行銷、渠道甚至引進AI伴侶聊天等模式，競逐市場規模近2000億元人民幣（約284億美元）的「羞羞賽道」。

各種情趣內衣。（視頻截圖）

★雙人模式 變成單人模式

據英國廣播公司（BBC）報導，在深圳一家藥房，工作人員反映避孕套周轉周期明顯拉長，以前大約兩周就能賣完一批貨，現在需要一個月甚至更久，進貨量也相應減少。報導認為，這意味著避孕套真的賣不動了，而這並非個案，中國範圍內避孕套銷量的持續下滑有數據支撐。

艾媒諮詢發布的「中國避孕套行業發展報告」顯示，過去五年中國避孕套市場規模大幅縮水。2020年疫情 初期市場規模尚有208億元，2024年已跌至156億元，累計縮水25%。這是連續第四年負增長，且業內預計2025年仍將延續下行趨勢。頭部品牌的境況同樣不容樂觀，杜蕾斯天貓銷量從2019年的372萬件跌至2021年的84萬件，兩年暴跌77%。

根據天眼查數據，2020年至2024年間，伴隨市場規模萎縮，中國避孕套相關企業累計註銷7.8萬家，平均每年有1.7萬家企業退場。

避孕套銷量下滑，是因為更多人選擇生育、不再需要避孕？答案似乎是否定的。小紅書 上一位網友的留言或許道出了真相：「不帶套是不可能的，但不想做也是真的」。報導認為，這折射出一種更深層的社會心理，即避孕套銷量的下滑，可能意味著性生活在減少。

但另一組數據似乎在進一步說，減少的似乎只是「雙人性生活」。與避孕套的頹勢形成鮮明對比的，是中國情趣用品市場的爆發式增長。同樣來自艾媒諮詢的數據顯示，2024年中國情趣用品市場規模已接近1942億元，預計2025年將突破2081億元。短短五年，這一市場幾乎翻倍。

這兩組數據並置，在中文互聯網引發廣泛討論。一位網友的評論「現代人的性生活不需要另一半了」，迅速成為熱門話題，報導認為，這精準捕捉到這場消費變遷背後的社會情緒，亦即從「雙人模式」向「單人模式」的遷移，從需要情感投入的親密關係轉向更可控、更低成本的自我滿足。

對避孕套行業而言，未來的路可能更加艱難。自2026年1月1日起，避孕藥品和用具將不再享受增值稅免稅優惠，多適用13%稅率。這一政策轉向背後，是中國生育政策的根本性變化，過去為控制人口增長而對避孕產品免稅，如今為刺激生育而對其加徵賦稅。但這一舉措能否真正提振生育率，仍是未知數，且更可能讓一個本已萎縮的市場雪上加霜。

圖為一對新人從福建福州愛情島公園「我愛你」雕塑旁經過。（中新社）

★經濟壓力 斷崖式性蕭條

這種一升一降的消費變化，很難用單一原因解釋，更像是多重力量疊加的結果。在一位未具名受訪的26歲深圳金融從業者李小姐看來，避孕套銷量下跌，首先與避孕方式的多元化有關。口服避孕藥、皮下埋植、甚至避孕針等方式近年被不斷推廣，這些工具更強調把避孕的主動權交還給女性。

過去四年，短效口服避孕藥的零售額和皮埋的使用量都出現兩位數以上的增長，只是整體規模仍不算大。短效避孕藥的市場體量約在10億元左右，皮埋年使用量也只有40多萬支。

她還注意到另一個變化：疫情幾年間，社交媒體上性教育內容大量湧現，尤其是關於女性高潮的科普。「我和當時的男朋友看了很多科普，才意識到陰道高潮其實很難，」她說，「後來我們開始用情趣用品，對我來說體驗更好，對他來說壓力也小很多。」

報導並稱，在經濟學和市場分析領域，有一個被頻繁引用的「避孕套悖論」：經濟愈低迷，避孕套銷量反而愈高。1929年美國大蕭條 、2008年金融危機期間，包括南韓和中國在內的多國都出現過避孕套銷量逆勢上漲的情況。但在疫情後的中國，這條「鐵律」似乎失效了：經濟復甦不及預期，避孕套銷量卻呈暴跌。

新加坡國立大學社會學系副教授穆崢認為，這背後不僅是消費習慣的變化，更是親密關係模式、青年文化與責任觀念的整體重組。不斷攀升的經濟壓力、高度內卷的職場競爭以及居高不下的房價，一方面推遲了結婚年齡，另一方面也削弱了人們維繫長期關係的意願。

李小姐也承認，如今的生活節奏和社交方式讓「獨自解決」變得更普遍。「節奏太快、壓力太大，遇到新的人，很難有耐心一點點培養感情，」她說，「大家每天資訊流那麼多，要找到真正聊得來的對象並不容易。而且，解決性需求也不一定非得先變成情侶，那實在太麻煩了。」

穆崢指出，在這樣的環境中，一段感情往往意味著巨大的情緒和經濟風險，會嚴重透支年輕人在工作和生活中本已有限的精力。因此，當「自我關愛」被包裝成一種賦權話語時，某種程度上也遮蔽了人們對親密關係的非自願撤離。這種撤離既源於內卷壓力，也源於性別角色期待的僵化，尤其體現在那些既要在教育和職場衝刺、又要背負傳統家庭責任的都市女性身上。

報導稱，相比日本和南韓，中國市場化改革的速度和尺度催生了更為極端的競爭環境，也可能是中國出現「斷崖式性蕭條」的獨特背景。社交媒體小紅書上一條獲讚很高的評論，或許為這種心理畫上了一個生動的注腳：「兩個人到家都10點了，睡覺時間都不夠，哪有心情搞那些。」

情趣娃娃。（取材自小紅書）

★不婚不育 形成無解循環

人口學者、威斯康星大學研究員易富賢表示，這一現象背後是人口結構的根本變化。他認為，避孕套銷量下滑主要源於結婚人數減少、育齡人口萎縮；情趣用品暴漲則是適婚未婚人群擴大的直接投射。

報導認為，歸根結柢，年輕人「不婚」是這串多米諾骨牌的起點。這並非孤立的消費波動，而在與宏觀人口數據相互印證。2022年中國人口減少85萬，正式進入負增長；2023年人口數減少進一步擴大至208萬。避孕套與情趣用品銷量劇烈分化的過程，與這一轉折期重合。

隨著青少年人口占比收縮，全社會供養負擔持續加重，養老金缺口日益擴大。對於身處其中的年輕人，這更像一個無解循環：生活壓力劇增讓他們對生育望而卻步；新生力量匱乏疊加老年人低消費意願，又導致經濟活力減弱，推動社會滑向惡性循環。

易富賢用了形象的比喻：「人口是社會發展的決定性因素。無論執政水平如何，解決的都是『做麵包』的技術問題；而人口意味著是否還有『麵粉』。沒有麵粉，何談麵包？」

近年來，中國政府在嘗試「止跌」。例如今年5月推出婚姻登記「全國通辦」，不再局限戶籍地，政策調整後，今年第三季度結婚登記同比增長22.5%。但易富賢對政策效應並不樂觀，他認為，政府可以透過強制絕育和墮胎減少出生人口，卻無法強迫人們結婚、懷孕。鼓勵生育意味著政府必須在補貼、福利與教育等方面投入真金白銀的大量支出。

清華大學社會學系副教授嚴飛在關於「懸浮時代」的研究中也指出，社會高速變動帶來「沒有根基、缺少安全感」的「懸浮」狀態，人們因此更容易產生身分迷茫、焦慮與對未來的不確定感；同時，都市生活的人際關係也更趨淡漠、離散、疏離，連結變弱。

在「懸浮時代」，政策需要面對的可能不僅是經濟成本，也包括安全感與社會心理結構變化—這些因素可能才是影響年輕人對長期承諾與人生規畫（包括婚育）的關鍵因素。

AI情趣娃娃。（取材自小紅書）

●情趣用品 男關心爽不爽 女注重安全性

據每日經濟新聞報導，許多行業外的人認為情趣用品市場是個超級暴利行業，但實際上，多家情趣用品企業公布的財報都顯示為虧損且行業競爭激烈。在消費者特性方面，已婚人群購買情趣用品比「單身狗」多，京東數據顯示，2014年以來，已婚人士均是購買自慰器的主力，最高銷量占比甚至高達70%。

用戶年齡分布主要以80後和90後為主，從收入情況看，小白領、藍領人士是在線成人用品的消費主力軍。值得注意的是，愈是收入少的用戶群體，愈是青睞情趣用品來滿足自己的欲望，小白領和藍領反倒更多在購買計生用品。而在性別方面，男性人口比率連續多年高於女性，但最近幾年，女性情趣消費者的占比日漸攀升。

從計生用品到情趣用品，可以分為避孕套、孕檢用品等計生用品，延時噴霧、潤滑劑、按摩油、情趣制服、飛機杯、振動棒等，還有衍生的智能硬件和情趣酒店，滿足了多類人群的需求，也催生了多個細分市場。什麼情趣產品賣得最好？安全避孕是男生與女生共同的追求。此外，男生就剩下了追求爽爽爽；相較之下，女生還會關注自身「安全」、是否懷孕情況，使得驗孕測孕產品在女性購買產品中排名第六，然而這類產品並未出現在男性購買產品的前列。

據「趣解商業」報導， 實際上，成人情趣用品市場的「頂流」，仍然是情趣玩具與情趣服飾。據艾媒諮詢數據，消費者較為偏好的情趣用品類型中，情趣服飾/內衣和女用器具占比分別為39.5%和38.9%。而這兩大品類，也引得各互聯網平台來分一杯羹。「大數跨境」數據顯示，京東2023年就成為了全球情趣用品GMV(平台交易額)最高的電商平台，相關品類GMV 103億美元(約724億人民幣)，比第二位的淘寶高出50億美元。

只是，性知識的科普和相關產品的推廣，並不是靠砸錢就一定能換來收益；互聯網大廠想吃下這塊蛋糕，未來也必然要在市場教育上花心思。目前看來，情趣行業的開拓與滲透，仍然前路漫漫。