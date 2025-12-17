愛犬遭毒死 飼主苦等千日討公道 等來「注定是輸的贏」

我的頻道

中國新聞組／整理
受害犬主用看板感謝「Papi媽媽」。（取材自微信公眾號「最人物」）
受害犬主用看板感謝「Papi媽媽」。（取材自微信公眾號「最人物」）

這天的北京低溫零下2度，前一天的凌晨3點，睡不著的Penny在社交媒體上發：注定是個「輸」，Papi回不來了，但希望能「贏」。如今，她等來了這場「注定是輸的贏」。

12月11日，在經歷漫長的1184天後，「Papi媽媽」Penny終於等來了一個結果：被告人張某華構成投放危險物質罪，被判處有期徒刑四年。這是北京首例寵物中毒公訴案，當天在北京市朝陽區人民法院溫榆河人民法庭一審宣判後，張某華當庭提出上訴。這起案件造成11隻寵物狗中毒，其中九隻死亡，Penny的愛犬Papi就是其一，她自學刑法，聯合其他11位飼主為寵物狗討公道，即使網暴也如影隨形，她堅持，壞人必須得到懲罰。

Papi。（取材自微信公眾號「最人物」）
Papi。（取材自微信公眾號「最人物」）

★寵物中毒公訴 北京首例

據鳳凰網刊出微信公眾號「最人物」報導，這一切的起點，要回到2022年9月14日，搶救台上，Papi疑中毒去世，牠是隻步入老年的西高地白㹴，圓溜溜的眼睛到離開時依舊努力睜得很大，幾個月後就是牠13歲的生日。

那是哭聲、慘叫聲此起彼伏的一天，附近的寵物醫院都是同一個小區的居民和他們正在搶救的小狗，很多小狗前後15分鐘就沒了。Papi毒發後堅持了六個多小時，是年紀最大堅持最久的小狗，連搶救的寵物醫生都驚嘆於牠的求生意志。

Papi，在西班牙語裡是好兄弟的意思。2010年，媽媽把兩個月的小狗帶到她身邊，她為牠取名Papi，把牠當兄弟，再後來視作她的家人、孩子，他們互相陪伴了12年，一起上山、看海、爬長城。Papi七歲步入中老年後，出行有了作為代步工具的小推車；查出高血脂和輕度的腎衰竭後，食譜新增了果蔬、魚油和輔酶Q10，以控制體重。Penny的分離焦慮一天比一天更重，每一天睡覺前，她都在祈求時間再慢一點。

如今她的小狗走了。Papi的病理報告單寫著：「肝臟指標升高，血鉀過高，肌酸激酶升高，高度疑似中毒。」這和Penny的猜想吻合，極大可能是有人投毒。Penny把Papi放回了牠的小床，蓋好被子，到處是Papi吐的血、嘔吐物和失禁時的大小便。Penny掏出手機，快速聯繫警方進行屍檢、聯繫殯儀。想討回公道的不止Penny。那一天，她當時所在的暢頤園小區共撥出了24個報警電話。

首開暢頤園小區只有三棟樓12個單元，一天裡卻有11隻寵物狗疑似中毒、9隻死亡。這在整個小區內引起了恐慌。家長不敢再讓三歲的孩子在樓下逗留，幾個月的時間裡，抱著孩子進出；養寵物的人，出門把自家小狗牢牢抱在懷裡。樓下出現了很多走訪調查的便衣警察，朝陽重案組四個隊全部出動了。

她也每天在小區裡繞，終於從刑警口中得知小區裡被投放的危險物質名為氟乙酸，劇毒，屬國家明令禁用的化學品，不能在市場流通和售賣。零點幾毫克氟乙酸即可致成年人死亡，對於Papi這樣的小型犬來說，聞嗅即可致命。半個月後，65歲的男業主張某某因涉嫌故意投放危險物質罪，被抓獲歸案。

張某某後來在法庭上交代，他在市集買了雞脖子，將吃剩的雞脖剁碎，浸泡在氟乙酸藥水裡，撒到人來人往的車棚門口和兒童樂園附近；下毒是因為孫女不喜歡小狗，且他的三輪車曾被狗撒尿。

但北京市六環路以內禁止正三輪摩托車通行，且據Penny所說，嫌犯的車一直停在小區內阻礙消防通道的地方。與這些違規相對應的是，中毒的小狗都有狗證，辦了正規手續。

派出所最初以「被故意損毀財物案」受理，確定是氟乙酸後，變更為尋釁滋事罪。法律是Penny的知識盲區，她想知道是否可以數罪併罰，但在新聞和裁判文書網裡找不到可參考案例。Penny想要投毒者坐牢，擺在面前的卷宗和答覆卻告訴她，多數投毒者並沒有受到實際刑事處罰，多是取保或賠錢。

她開始買書自學法律，同時建群連接11人的起訴隊伍。事發一年後，最後一個中毒犬的撫養女孩入群，11隻中毒犬，11人組成起訴隊伍。

Penny走出法庭。（取材自微信公眾號「最人物」）
Penny走出法庭。（取材自微信公眾號「最人物」）

★苦讀刑法 爭取數罪併罰

2022年12月，Penny收到的立案告知書顯示，朝陽分局以張某某「投放危險物質罪」正式立案。2023年1月，朝陽法院正式立案。這是北京第一例走到刑事訴訟階段的寵物中毒案。

立案後，Penny終於有時間停下來，去趟醫院了。她的爸爸急需手術，住院又和退休前手續辦理等時間衝突。2022年在小區進出都困難的情況下，她作為獨生女，不得不獨自據理力爭，幫父親協調退休問題的同時，三個月裡接連為父親安排好兩次心臟手術。

Penny當時是某頭部影視公司的骨幹員工，恰逢負責的項目殺青上線，出品人、演員到視頻平台的負責人，無數人無數消息等著她處理。

Papi離開後，Penny沒睡過一個好覺。她整夜失眠，心率加快、耳鳴、發抖，人生第一次為了能呼吸，在家裡準備了許多氧氣瓶。靠著吃藥，她才能在天亮前後，勉強睡一會。Papi離開的第一周，她瘦了5公斤，之後因睡不著覺暴食又胖10公斤，她在重度焦慮和抑鬱中，克服生理本能，苦讀刑法，動力只有一個，讓投毒者依法量刑。

後來，在寵物中毒最常用也最重的故意投放危險物質罪之外，Penny在刑法裡發現了投毒人的行為可能還觸犯了第125條裡的「非法製造、買賣、運輸、儲存危險物質罪」，若「非法買賣、運輸、儲存原粉、原液、製劑500克以上」或「造成公私財產損失20萬元以上的」，屬於125條裡「情節嚴重」的，「處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑」。

2023年2月，11人遞交起訴狀，要求「判處被告人故意投放危險物質罪，尋釁滋事罪，損毀他人私有財產罪，數罪併罰」；要求賠償11個起訴人搶救費和精神損失費等。2023年10月26日，案件在朝陽區人民法院溫榆河刑事法庭開庭，11個起訴人，全部到場，此時距離11隻小狗中毒死亡已過去1年1個月。書記員得知投毒案是個狗的案子，一時沒反應過來，「在法院待這麼長時間，第一次聽到狗中毒的事情還能走到刑事案件，沒聽說過」。

庭審現場，嫌犯無悔罪表現，堅決拒絕所有賠償。寵物主中，上了年紀的大爺大媽第一次看到被告，控制不住情緒，在發言時已哭作一團。Penny作為原告代表發言，她也是原告席最冷靜的一個，她必須像正常人一樣，才能去提問，才能不剝奪發言甚至旁聽的資格。中場休息時，對方律師告訴Penny：「我覺得你就應該當律師。你不考司法，太可惜了。」

可Penny翻閱卷宗、自學刑法以及她的冷靜、口才，並沒有等來一個結果，案件並未當庭判決。被告的實際量刑，要根據其是否造成嚴重後果，即「致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的」。因目前該案未造成人員傷亡，是否造成公私財產遭受重大損失，要考慮鑑定價格和因投毒產生的就醫費用。

Penny和Papi。（取材自微信公眾號「最人物」）
Penny和Papi。（取材自微信公眾號「最人物」）

★難走出傷痛 無法再養狗

這正是難點，11隻受害犬的司法鑑定價格至今沒做成功。因為所有小狗沒有血統證，司法鑑定失敗的理由寫著：缺少鑑定參數。Penny打電話給北京相關鑑定部門，對方的反應是，「從來沒有聽說過還有人給狗做鑑定的」。一審後，11位飼主決定請個律師。找律師、確定、簽字，也是Penny帶著律師一家一家去聊的。為此，她必須重返案發小區。

重回故地，Penny又想起了Papi。世面見多了，Papi早早學會了享受狗生。在公園散步時，牠會把腳搭在塑膠跑道上面，而不是興奮地撲進草坪撒歡。牠已經能清楚分辨水泥地、草坪和跑道哪個腳感更好，夏天草裡是否打過藥水。

小區裡，很多人養了新的小狗，依舊是原來的品種，用著原來的名字，但沒人能徹底從傷痛中走出來。而Penny無法再擁有一隻小狗了，她無法承受類似悲劇再來一次的風險。

Papi的靈堂。（取材自微信公眾號「最人物」）
Papi的靈堂。（取材自微信公眾號「最人物」）

●雖遭網暴 她堅持「壞人必須得到懲罰」

她說：「我總說沒有人能共情我做的事。你把牠想像成一個13歲的小男孩，疼痛、抽搐、驚懼、尖叫、吐血、大小便失禁，整整將近十個小時，或許你才能共情我的痛苦。」

身邊的朋友勸Penny，即便對方判四年，你都已經贏了100%的養寵人。目前寵物刑事案件最重判刑三年七個月。Penny不想要這樣的勝利。她的訴求始終如一，清清楚楚明明白白查清案子。在此之前，她的生命卡在這裡無限循環，她的名字只剩下一個，西高地白㹴Papi媽媽。

網暴從Penny為Papi討公道的第一天就開始了，她給小狗討公道，因此自然而然地成為了一部分人的「靶子」。她在直播時回憶起最後一次抱著Papi的場景，哽咽著苦笑，被人罵怎麼笑得這麼開心；她半夜哭到控制不住，被人罵哭著作秀；哭笑說話都是錯。網暴者一方攻擊的點是惡犬傷人、不文明養犬；另一方罵人的每一個字眼都是只跟女性相關的器官和疾病，且在男性身上並不通用。

不久前，Penny將她的經歷授權給了一個影視公司，還有一個團隊想把牠孵化成話劇。她有時會想像，如果電影能拍出來，上映那天，會不會就是投毒者刑滿釋放的時候？Penny並不享受Papi帶來的流量，但只有表達，才能讓更多人看到，讓Papi被注意到。

魯迅說，世界上本沒有路，走的人多了，便成了路。Penny也這麼想。20年來養寵物的人從少到多，為小狗伸張正義的刑事訴訟也是一樣。過去沒有，現在很少，但她不是正在堅持嗎？

Penny很喜歡「三大隊」的主題曲「人間道」，歌裡唱著：「惡人還須犟人磨，我是你殺生得來的報啊，也是你重生的因果，為一口氣，為一個理，為一場祭，老子走到底……我要白日見雲霞夜裡舉火把，我要這朗朗乾坤下事事有王法」。

Penny自認是個犟人，但不是向來如此。過去，她不是剛烈的性格，近幾年的堅持，讓她看到不合理的事，會主動站出來。通過學到的刑法知識，她阻止過馬戲團的動物表演，也成功舉報過非法的狗肉產業鏈。有關注Papi案子進展的孩子媽媽因為她買回了法律書籍，每天睡前陪著女兒讀一章，希望孩子在未來遇到麻煩時，有能力用法律自保，而不是說一句「算了」。

能多影響一個孩子，Penny覺得太過於難得。她也想往前走，放手的前提還是那句話，壞人要得到懲罰。

