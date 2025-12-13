舊國標電動車禁售…新國標電動車 困住2000萬外賣騎手

舊國標電動車都能裝外賣到滿出來，讓不少外賣小哥擔心若換了新國標電動車，此情此景恐不復見。示意圖。（中新社）

一邊是「跑不快」的電動車 新國標，另一邊是「跑太快」的外賣平台新國標，外賣騎手們被卡在矛盾點，在夾縫中求生存。

12月1日，「電動自行車安全技術規範」（即「新國標」）過渡期正式結束，舊國標電動自行車全面禁售，整個二輪電動自行車市場迎來一場不小的震動，新國標的設計、價格和速限等操作限制，看在外賣騎手眼裡，直呼「這車根本沒法送外賣」，購買意願低，但二手車 價高難買，退出外賣行業又很難找到適合的工作，有外賣員形容，全國2000萬外賣騎手，就這樣被困在電動自行車新國標裡。

據鳳凰網財經報導，12月4日下午1時，在上海多家外賣平台做眾包的騎手大黑（化名）匆匆吃過午飯，打開短視頻平台開始直播，直播間很快湧進百來號人，多數是像他一樣的騎手，這天他們的共同話題很快轉向在銷售端正式落地的電動車新國標政策。

沒後座 連後視鏡也沒有

大黑說，他見過的新國標電動自行車，金屬車身，車型纖細，空間窄小，泡發材料的座椅能隨手卸掉，沒有後座，也沒有後視鏡，「這車根本沒法送外賣」，他在直播間忍不住吐槽稱，而且，「按照新國標，車速不能超過25公里/小時，年輕人使勁騎自行車也能達到這個速度」，他無奈地開玩笑：「真要是那樣，送外賣的門檻就提高了——沒點體力真幹不了，普通人一天騎10個小時自行車，根本扛不住」。

QuestMobile數據顯示，截止到2025年7月，快遞外賣行業從業人員規模已達約2000萬。但大黑直言，「我敢說99.9%的騎手都不會考 慮購買新國標車」。他曾經做過測試，如果真用不到25碼的時速送餐，騎手和等餐的顧客，都得「喝西北風」。可困在算法裡的騎手們，除了抱怨幾句，什麼也改變不了。

店家人員正向顧客說明新國標電動車構造和價格。（取材自鳳凰網）

大黑表示，他聽說，有部分城市要求騎手在非機動車道上行駛時速不超過15碼，這個標準更嚴格，他又特意測試了一次，只接了三單，送的三個目的地各差兩公里左右，每單距離大概三到四公里。

連小孩輔輪車 也追不上

路上，兩旁的車飛速從他身邊經過，他眼看著前方有人騎共享單車，還有一個小朋友在人行道騎著輔輪車，連這他都趕不上去，心裡乾著急，不禁一邊騎一邊想，「規定這個時速的人，到底有沒有騎過二輪車？難道不是速度愈慢，愈不穩嗎？騎得東倒西歪的」。

最後，第二單送完，第三單只剩下七分鐘配送時間了，最終超時四分鐘。當時，超一秒鐘就扣此單配送費的40%，超的時間愈多，扣的錢愈多。三單一共用了一個小時左右，才賺了12塊錢（人民幣，下同，約1.69美元）。至於合理的限速，他認為保保障45到50碼左右的車速，送單時間比較充足，而且煞車也來得及。

剛上市的新國標電動車。（取材自鳳凰網）

在上海，美團、餓了麼、京東這些平台，最低單價有3塊左右的，如果按平均4塊錢一單算，一次帶6單就是24塊錢，「以我45到50碼的速度，送完這6單再回商圈，差不多要40分鐘到1個小時，這樣算下來，時薪大概在25塊錢左右，剛夠平台承諾的最低時薪」，他說。

但現在落地的新國標，可以說是「史上最嚴」，杜絕了非法「改速」的可能性，還引入了「超速斷電」機制，一旦車速超過25km/h，電動機就會停止動力輸出。再加上北斗定位，簡直是把超速的可能性堵死了。

大黑認為，這樣一來，大部分單子肯定都會超時，只能選擇帶一兩單送，時薪也就10來塊錢，「跑一天下來，在大城市，連飯錢、生活費都不夠」，他說，自己是幹了九年的老騎手，附近的小區，閉著眼睛都能找到，不用浪費找路的時間，他尚且如此，那些新入行的騎手用新國標電動自行車，肯定更費時間，根本賺不到錢。

有網友搞笑演示了新國標下電動車置物空間不足的困境。（取材自小紅書）

他表示，現在外賣平台的單價愈來愈低，配送時間卻愈來愈短，好多單子給到他們的配送時間也就20來分鐘。「平台要求我們準時送達，可新國標又一個勁地限制車速，這讓我們很難辦」，他說。

其實，就算是上班族，都不可能完全按照新國標車速執行。在上海，很多人上班離公司二、三十公里，要按25碼騎電動車，得騎一個小時，可按45碼騎，半個小時左右就能到。

在乘載量上，大黑表示，網上很多新國標電動自行車的圖片、視頻裡顯示，那車真的非常小，還是單座，前面的腳踏部分小得可憐，一個正常的40升外賣箱都放不下。更奇怪的是，這車連後視鏡都沒有，轉彎時若回頭看後方，有緊急情況，根本來不及煞車，太危險了。

鋁鎂合金雖輕 價格卻高

新國標車的價格也特別高。大黑說，以前騎手買老國標的外賣車，2000多就能買到，好一點的三、四千。但新國標車很多器材得用更輕的鋁鎂合金，不能純粹用鐵，因為鐵太重，還有限重要求，所以造價反而更高了，最便宜的新國標車都要3000多，這對沒什麼收入和積蓄的新騎手來說，必須面對來自買車成本和後續收入的雙重壓力，「壓力太大了」。

大黑說，按老國標的車算，新騎手第一個月因為不熟悉商圈和規則，收入不會太高，在上海能賺到5000塊左右，勉強維持開銷就不錯了，二線城市的收入只會更低。可要是買了新國標車，車速被硬性限制，新騎手帶單會更少，還更容易超時，一個月只能掙3000來塊錢，根本不夠用。

「今後只能搶購老國標車了」，大黑無奈地說，可是，現在能過戶的已上牌老國標車數量有限，自從12月1日以後，這些二手車都漲價了，很多廠商現在也不怎麼生產老國標車了，都轉向生產電摩。

這讓大黑腦中突然閃過退出外賣這個行業的念頭，但看到很多上了歲數的騎手，沒其他就業機會，也沒別的技能，「想脫離外賣行業，其實又挺難的」，他說。

北京房山一商業區內供外賣員休息的驛站。（取材自紅星新聞）

另一個新國標 日接單禁超8小時 騎手憂收入

外賣騎手近日面對的另一個新國標，是國家市場監管總局發布實施外賣平台推薦性國家標準「外賣平台服務管理基本要求」，這項「外賣新國標」原意是在幫助外賣平台提升服務質量。有外賣騎手認為，新國標實施後，平台現在都會給他們每周休息的時間，但也坦言還是會在新國標要求的接單不能超過八個小時之後自行去跑單，因為「跑外賣就是想多賺點錢」，所以他們更希望爭取的，還是獲得保障的收入。

據紅星新聞報導，「外賣平台服務管理基本要求」標準，旨在進一步推動外賣行業在良性競爭中創新發展，其中接單時長原則上不超過八小時；平台計算配送時間時，電動自行車的平均時速不應超過15公里/小時等條款受到廣泛關注。淘寶閃購、美團、京東外賣三大外賣平台相繼通過官方渠道發布聲明，表示將自願執行這一國家標準。

平台的疲勞監測。（取材自紅星新聞）

接單4小時 疲勞提示

以38歲的外賣騎手老冉為例，一般一天會跑10個小時左右，早上8時出來跑到13時30分午高峰結束，下午回去休息會睡一覺，17時出來接著跑，到22時左右收工，他已經全職跑了七、八年外賣，在站點是單王級別的人物，一天能接50多單，日收入約200到300元（人民幣，下同，約42.47美元）。他所在的平台此前已開始實施接單時間的提醒，他們把這個叫做「疲勞值」，一天接單時間超過八小時，平台會提醒騎手休息，超過12小時，就會強制騎手下線。

「新國標」對配送員工作時間作出明確限制：每天接單時長原則上不超過八小時，達到八小時後需經騎手確認方可繼續接單；連續接單超四小時應發出疲勞提示，並暫停派單20分鐘。

在老冉看來這與實際工作節奏相近，也是可以接受的，現在平台也會提醒他們連續接單了四小時，但不會停止派單。但他坦言，他可能還是會在八個小時後自願選擇繼續跑單，因為「跑外賣，都是想多賺點錢嘛」，首先是在線時長，如果限制接單時長在八個小時的話，意味著無法跑到八個小時，因為接單中途還會遇到各種突發情況，比如說商家出餐慢等等。

老周今年37歲，也是一名跑了很多年的老騎手，他也說，基本跑上四個小時，就到了吃飯的時間，吃飯大概也會花上30分鐘左右。老張是一平台外賣站點的站長，他所在的站點有將近500名專職騎手，其所屬平台做過數據盤點，真正超過平台規定休息時間的騎手是少部分，其中又以中年人較多，他們生活壓力比較大，需要錢，但在平台看來，長時間這樣，對騎手本身來說是有風險的。

外賣騎手在路邊休息或等待派單。（視頻截圖）

派單線路 得到優化

外賣新國標中提到，平台不得以算法優化、衝單獎勵等方式強制或變相強制騎手超時勞動。

「大部分人都會選擇去拿衝單獎勵，畢竟會多幾十塊，有時會多100多，也是一筆收入」，外賣員老周說，獎勵是階梯性質的，比如每完成10單一個階梯，完成20單一個階梯，會拿到相應不同的錢。不過他所在的外賣平台並不是每天都有衝單獎勵，一般來說，在周末或者節假日，單多的時候才會有。

在老冉看來，平台派單算法近年來不斷優化，派單愈來愈順路，超時率較低，也沒有給騎手導航逆行的路線了，「系統會建議配送順序，但我們根據經驗自己調整，比如有顧客趕飛機，我會先送他那單」。