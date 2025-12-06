吃住在一起的6萬元國考班搶破頭 有人大一就開始拚考公

2025年11月15日，濟南公考一條街上的寫字樓裡，學員在自習室埋頭學習。（取材自南方周末）

眼下，這個快速增長的行業正在經歷一場洗牌，巨頭試圖重振旗鼓，中小機構拚命搶灘。如何在日益激烈的競爭中站穩腳跟、吃到更多蛋糕，是每一家培訓機構心照不宣的商業企圖。

某公考培訓基教室裡黑壓壓的人頭。（取材自微博）

經濟景氣和青年就業率復甦不如預期的大環境下，通過國考成為公務員，成了愈來愈多中國年輕人的優先選擇，這也使得中國公考培訓機構市場前景看好，市場規模從2016年為201億元（人民幣，下同），估計2026年可達505億元。行業激烈競爭下，行銷招式推陳出新，培訓機構爭相興建大型封閉式培訓基地，大學一年級就能來此備考，即使報班費高達6萬元(約8492美元)，仍是一位難求。而從業者之間的戰場，也從一線城市打到了二、三線城市。

據南方周末報導，所謂國考，即中央機關及其直屬機構公務員錄用考試。自2019年以來，國考連續7年擴招後，今（2025）年首次減少計畫招錄名額。但這並未影響人們的報考熱情。據國家公務員局數據，2026年度國考共有371.8萬人通過用人單位資格審查，較上年增加30餘萬人，創歷史新高，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約98：1，錄取率僅1%。在考研人數連續3年下降後，國考人數首次反超考研人數。

6人1間宿舍 每天做考題

過去一年內，為謀求一份體制內工作，方然（化名）花費近6萬元報班學習，參加了13次大大小小的考試。這一次為衝擊國考，她參加了一個有點特別的培訓班——上床下桌、獨立衛浴，6人一間的宿舍。自2025年8月以來，方然在這裡已經住了4個多月。她和同住在這裡的其他300多名同學每天的主要生活內容，就是上課、複習和做題。

這裡是一個以幫助學員通過各類公考為目標的封閉式培訓基地——華圖教育青島旗艦基地，大廳正中間貼著滿牆的考試信息；名為「上岸廳」的教室，專門用於開設高壓套題衝刺班，16天裡有14場行測考試和15場申論考試，考試科目及時長與國考一模一樣。

自2025年8月投入使用後，目前有300多名備戰公考的學生在此吃、住、學，另外還有200名左右走讀生，2層教室和3層宿舍因此顯得緊巴巴，教師只好給學生騰出宿舍去住不遠的賓館，工作人員的會議室也被徵用作教室。基地負責人石建一邊面試前來應聘的員工，同時還在和房東商量，希望再租一層教室，以應對國考筆試後的面試培訓高峰。

華圖教育。（取材自中國證券報）

2025年11月12日，華圖教育青島旗艦基地。三百多名備戰公考的學生在此吃、住、學，另還有兩百名左右走讀生。（取材自南方周末）

每周建成一個大型基地

過去，這樣的培訓基地往往建在省會城市，華圖教育創始人易定宏發現，市場需求正快速下沉到地市。他表示，一個人口兩百萬左右的地級市，就能聚集起四五千名長周期學員，如果達到千萬人口，規模可以擴大到兩三萬人。他的商業野心是：「每周建成一個大型基地。計畫一年左右，在地級市培育出一批年營收超過1億元的超級校區」。

發展公考基地的不光是華圖一家機構。2024年12月，學仕教育宣布占地11萬平方米、單體樓層達24層的昆明基地正式啟用，並配有獨衛宿舍、開放式自習室、食堂、健身房、便利店等基礎設施。寧夏三人行公考基地於2025年8月投入使用，公司宣稱要在銀川市永寧縣2萬平方米的空間裡「打造高三式封閉學習環境」。鼎成公考則在濟南、臨沂、青島、鄭州、石家莊、瀋陽、陝西西咸新區都建立了寄宿制學習基地。

大一學生 已經開始備考

某公考頭部培訓機構高管觀察到，很多城市修建人才公寓，出發點是為留在當地工作的畢業生提供住宿，但實際上「不少被公考培訓機構拿完了」。在基地建成前，外地來的學生多數住在酒店。石建算過，以青島為例，一個人住宿一個月要2100元，基地住宿費每月僅需500元，不僅減少了學生的支出，提高了學習效率，還方便機構進行管理，更重要的是，營造了一種互相督促互相競爭的集體學習氛圍，「這裡更像是高中」。

他還注意到，每年12月份的國考，過去很多考生都是從9月和10月才開始準備，備考時間只有兩三個月。但近年來，考生備考周期在逐漸拉長，從半年變成一年，現在有的考生甚至要花兩到三年時間。2025年，青島基地推出了高校就業直通車課程，能讓學生從大一上到大四，現在班裡已經有五六十個大一學生，「以後的備考時間會愈來愈提前」，他說，最近一兩年甚至有家長在高考 剛結束就領著孩子過來想上課。

伴隨考公人數多年的持續上漲，愈來愈多的人投身於這一行。他們先是選擇成為公考培訓大機構裡的講師，做個幾年便轉身離開。這行業最大的資產就是老師，在公考行業流傳著一句話，「捧誰誰走」，捧高了身價後，不少人離開機構另立門戶。石建也感受到了市場的變化，新興的中小機構，多喜歡用新奇甚至是出位的營銷手段來拉客。

穆松刷到過不少視頻，有家叫導氮教育的公考培訓機構，派出不少小伙子，在考場外站成一排，拉著橫幅或是舉著旗幟，還有人站上車頂，大聲喊「學面試找導氮，導氮帶你穩上岸」。還有一家機構分校負責人曾直言不諱，「你們招點漂亮的、長得帥的，把總部的課多聽幾遍，給學生們講講就行了」。用穆松的話說，一切以市場為導向，「能把學生拉來就是最牛的」。

2025年11月15日，濟南公考一條街。機構門頭上的LED屏幕，把馬路照得通紅。（取材自南方周末）

公考一條街 招生出花招

濟南的「公考一條街」位於歷城區寰宇國際中心，附近10公里內聚集了山東師範大學、山東財經大學等多所高校，這條幾十米長的街面上有六家公考機構。開業時機構喜歡在門口擺上金黃色的麥子，討個課程大賣的彩頭。門頭都安裝LED顯示屏「歡迎免費試聽」。還有的更簡單直接，「60%過線，沉著努力，就有你」、「你一定能上岸」。

在這條街上，最早來的機構是2024年6月開業的新途徑職教。新途徑負責招生的教師王麗紅說，剛開始開設了10天10晚的體驗課程，包吃包住只要299元，「好多人聞風就來了」。新途徑獲得成功後，其他的公考培訓機構陸續搬到這裡，競爭的結果很快顯現：低價的引流課程報班率不如去年，「招生要難得多」。

某公考培訓基地教室裡鼓勵考生的各種標語。（取材自微博）

考生、家長、機構結盟 承擔沒上岸風險

競爭白熱化之下，一些機構感受到了「獲客之難」。王麗紅則發現，即使仍有不少學生報名，「學生的質量也不如從前高」。機構們的任務不再是光讓學生來上課，每天還要看他們到底來沒來上，並每天通知家長。新途徑職教研發了一套教輔系統，家長登錄小程序後，能看到學生上課打卡出勤情況、做了多少題、模考考了多少分。表現不好的學生在班級群中會被通報批評，出勤率不高於70%的學生面臨被勸退的可能。

學仕教育的開放式自習室。（取材自微博）

嚴督學模式 招生利器

不過王麗紅坦言，實際上被勸退的學生很少，除了擔心因此招致家長覺得這家機構教得不行的埋怨，另一個更重要的原因是，「學生不上岸，我們的上岸率不就拉低了嗎？」。在公考行業，愈來愈多的機構正採用這種「嚴督學」的模式，甚至成為招生宣傳時的招牌。

某家大型公考機構曾委託第三方對用戶群體進行調研，考生對機構和公考的期許是什麼？一位知情人士表示，以往答案都聚焦在具體的問題上，比如需要多少場模擬考試，上課時間如何安排。但現在更多變成了一種情緒的傳遞，家長、考生和機構結成了盟友，一起承擔沒有「上岸」的結果。

在推行「嚴督學」的同時，不少機構還打出了「好服務」的招牌招徠學生。一家機構的負責人將這一套組合打法形容為「胡蘿蔔加大棒」。比如，在濟南公考一條街上，有從業者安排了學生們揮舞螢光棒的結營儀式，還有抽獎環節；第一名的獎勵是一雙耐克空軍一號的鞋子，或一套SK-Ⅱ化妝品，而給學生送秋天的第一杯奶茶，中秋 節送月餅，組織學生舉行燒烤派對……在公考一條街上都不是新鮮事。

在有12年公考培訓經驗的司曉龍看來，各種活動和服務是為了增加學員黏性。即使最終沒有上岸，但過程中用戶體驗很好，第二年考生還有可能報這家機構，或是推薦給其他考生。

穆松知道有家地方小機構，收費並不便宜。下午茶時間，學生想喝什麼品牌的奶茶咖啡 就給訂什麼。羊毛出在羊身上，但學生復購率極高。這家一度瀕臨關閉的機構起死回生，在2025年的招生量差不多是穆松公考的兩倍。

在A股上市的中公、華圖，還有在港股上市的粉筆是公考行業的三巨頭。穆松回憶，其中中公教育在2022年經歷了一次退費風波，「讓出了市場很大一塊蛋糕，迅速出現了很多地方性品牌」。

學仕教育的宿舍。（取材自微博）

激烈競爭 「小黑班」冒出

2025年11月，國信證券經濟研究所發布的研究報告稱，歷史諸多原因導致此前行業的絕對龍頭中公教育團隊穩定性受損，有較多老師外出單幹，成立「小黑班」，導致競爭惡化。2024年，頭部機構除華圖無可比數據外，粉筆及中公教育收入端均有下滑，預計市占率有所降低。

面對激烈的競爭和下沉的市場，去二、三線城市開設培訓基地，是華圖等公考培訓巨頭們的奮力一擊。

易定宏就表示，中小機構在市場上一直存在，不斷「出現─倒下─出現」，但並沒有對大型機構形成巨大的衝擊。當下很多學員有「返鄉備考」的需求，包括華圖在內的一些大機構的優勢就是具備吃、住、學一體化的大型交付基地和長周期的課程交付能力，這兩點是中小機構不具備的。

某公考培訓基地食堂裡的菜色。（取材自微博）

最大不確定性 來自政策

整體而言，「經濟形勢對我們的影響不大」，司曉龍說，經濟形勢好的時候，雖然報班的人數相對較少，但大家手裡有錢，課程定價可以高一點；大家手裡沒錢的時候，報班的人數更多，無非價格定得低一些。真正的不確定性來自政策。在某公考機構管理者看來，政策對機構的影響是巨大的，「但它可能無法徹底消滅這個行業」。

不過，不止一位公考行業從業者認為，當前能確定的最大挑戰，是2035年後高校生源的大幅縮減。

在某公考頭部培訓機構高管看來，到了那時，公考培訓機構或許會逐漸消亡，要靠替企業招人才能掙到錢，但在眼下，「還是先把2035年之前的市場蛋糕吃到」。