1天玩10小時 遊戲障礙與賭博同屬「成癮行為」

中國新聞組／整理
青少年是遊戲成癮的高風險群。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）
「最瘋狂的時候，一天玩十幾個小時是常態。」

對今年剛上大二的馮駿（化名）來說，沉迷遊戲是一個難以擺脫的「壞習慣」，但他從沒聽說過遊戲成癮是一種病。但遊戲障礙（Gaming Disorder）在2019年被列入「國際疾病分類」第11版（ICD-11），與賭博同屬「成癮行為障礙」類別。此後，中國、英國等國家陸續開展遊戲障礙的臨床診療。

中國新聞周刊報導，「2024中國遊戲產業未成年人保護報告」顯示，中國未成年網民規模達1.96億人，未成年人互聯網普及率達97.3％。多項研究表明，國內遊戲障礙的平均患病率約為5％，其中青少年是高危群體。打遊戲到什麼程度算是病？該怎麼治？對於許多被遊戲困住的青少年和家長而言，這些問題依然陌生。

父母管控 易生反效果

馮駿從初中便迷上了遊戲。最初，他只玩簡單的益智類遊戲，後來逐漸入坑「王者榮耀」等競技類遊戲。上高中時，父母對他的手機使用進行了嚴格管控，周末才能拿到智能手機。但這種管控反而產生反效果，一旦拿到智能手機，馮駿會變本加厲，一天玩十多個小時。

高中住宿時，馮駿他用攢下的人民幣2000多元（約282美元），背著父母買了一台智能手機，「之後，就一發不可收拾了」。他的成績開始明顯下滑，高考時發揮得比平時更差，在他看來，遊戲是一種用於對抗高考壓力的「減壓閥」，「一次考試考砸了，我會很挫敗，但如果玩遊戲贏了，我會瞬間沒那麼否定自己」。

報導指出，像馮駿這樣的行為，已具備遊戲障礙的特徵。根據ICD-11的定義，遊戲障礙是指一種持續或反覆地使用電子或視頻遊戲的行為模式，通常需持續12個月以上方可診斷。上海市精神衛生中心康復科副主任鍾娜解釋，確診遊戲障礙，需同時滿足三個病理特徵。一是失控，對於開始打遊戲的時間、停止的時間，以及打遊戲的頻率和場景都無法控制；二是遊戲成為生活中最重要的事情，吃飯、睡覺、上學和其他興趣都變得不再重要；三是在明知遊戲有害的情況下，仍不顧後果。此外，還需要出現典型的社會功能損傷，如學習能力下降、人際關係變差等。

10至25歲的青少年是遊戲成癮的高危人群，北京師範大學心理學部教授張錦濤表示，這與網路遊戲的設計和青少年的心智發育特點有關。很多遊戲具有強烈、精美的視聽刺激，對青少年有很強的吸引力，遊戲玩家的操作會持續收到及時、明確且豐富的積極反饋，讓玩家花更多時間在遊戲上。

一名從業多年的遊戲設計師透露，設計遊戲時，他和團隊需反覆評估每一個任務的難度，並設定獎勵出現的時機。團隊中不少成員具有心理學背景，或擁有多年深度打遊戲的經驗，讓玩家停留更久，是他們核心的目標之一。

張錦濤分析，25歲之前，大腦的一些高級功能尚未完全發育成熟，特別是前額葉主要參與理性思維、計畫能力和邏輯判斷的功能仍在發育。青少年有更衝動、愛冒險、情緒起伏大的特點，這與遊戲的特徵高度契合，使他們成為「最易感」人群。

遊戲成癮 變蟄居青年

遊戲障礙會導致身體和精神出現一系列問題。張錦濤說明，打遊戲容易形成「焦慮—遊戲—更焦慮」的惡性循環，滋生懊悔、孤獨等負面情緒；此外，不少遊戲中包含暴力、色情等內容，還有「回血多條命」等設定，這些可能弱化孩子對生命價值的認識，對暴力後果和他人生命缺乏足夠重視。

「遊戲障礙侵蝕的是人生中最好的年華。」楊可冰說，隨著年齡增長，即便不再沉迷遊戲，功能損害也可能難以逆轉，嚴重者甚至會出現社會退縮。例如日本的「蟄居青年」群體，很多都是從遊戲成癮的青少年發展而來。

許多沉迷遊戲者並不知曉遊戲成癮是一種病。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）
報導指出，遊戲障礙的知曉率偏低、患者就醫意願不足，則是全球面臨的共同問題。楊可冰發現，患遊戲障礙的青少年很少主動尋求幫助，哪怕被家長強制拉到醫院，打算住院的也很少，甚至在門診諮詢時，有的家長不帶孩子來醫院，醫生很難給出準確診斷和建議。而且，大部分家長只是抱著試一試的態度，「住院幾天就要出院的患者也大有人在」。

治療困難 或反覆發作

和戒賭、戒菸等其他成癮性障礙的治療一樣，遊戲障礙的治療非常困難，並且很可能反覆發作。「一些家長希望像按開關一樣，把孩子送到醫院就能立即好轉，這是不現實的。」楊可冰說，一些患者和家長對於遊戲障礙的預後效果缺乏了解，但只有意識到問題的嚴重性，堅持治療，才有可能取得較好的效果。

醫院之外，社會工作者和諮詢師等力量也十分重要。內蒙古財經大學社會工作系講師、心理諮詢中心諮詢師嚴雲鶴表示，對於遊戲成癮者，社會工作者不僅能改變患者個人的認知和行為，還能與患者的家人、室友、老師形成「治療同盟」，從人際和環境方面對患者的康復全方位干預。

張錦濤說，一些研究顯示，通過一些自我認知訓練，也可以改變其對遊戲的注意和情感偏向，減輕對遊戲的心理依賴。馮駿現在迷上了戶外運動，在登山中獲得了成就感，「找到新的興趣點後，對遊戲帶來的正反饋就沒有那麼渴望了」。

目前，上海市精神衛生中心等機構已展開「家校預測、聯合預防」，發揮家庭和學校的力量，及早發現青少年沉迷網路遊戲的徵兆，防止發展為嚴重的遊戲障礙。

北京回龍觀醫院成癮醫學中心的行為治療室。（取材自中國新聞周刊）
高考 日本

