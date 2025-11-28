秋天撿落葉變「金葉」 季節限定的浪漫

銀杏葉引發的「金色經濟」還在持續發酵。（取材自半島全媒體）

前言：秋冬是個攢錢的好季節？有人撿落葉變「金葉」，帶火浪漫生意。莊稼漢則將甘蔗地爆改為「密室逃脫」遊戲，最多時可日賺近萬元。意外走紅的秋冬副業背後，是情緒價值的變現，還是季節限定的流量狂歡？

誰也沒想到，秋天的落葉也能「撿」出真金白銀。近日，網路上掀起一股「賣樹葉」熱潮--銀杏葉、楓葉、梧桐葉被明碼標價，100片售價20元左右，可裝裱成花束、塑封為書籤，甚至成為婚慶布景的搶手貨。家住江蘇南通的軒女士靠賣銀杏葉，已向雲南一家公司單次發貨超萬片，全家齊上陣「撿金葉」。從江蘇到雲南，從上班族到學生黨，有人靠撿葉子月入數千，也有人跟風當「空軍」，網上買賣收入頗豐。

賣家曬出的銀杏葉。（取材自揚子晚報）

按片計價 賣樹葉暴紅

揚子晚報報導，今年秋天，「賣樹葉」悄然在小紅書 、閒魚、淘寶 等平台走紅。若上網搜索，可以發現僅淘寶就有數十家店鋪專門售賣銀杏葉，部分店鋪成交單量已突破500單。除了銀杏葉，楓葉、梧桐葉、黃櫨葉等秋日特色落葉也紛紛上線，不少商家還提供深加工服務，如塑封裝、壓平乾燥、搭配乾花製成裝飾花束，甚至定製「秋日浪漫禮盒」。

這些樹葉普遍按片計價，100片售價約人民幣20元，300片優惠至35元左右，文案多標註「現摘」、「天然無處理」、「適合拍照/裝飾/手工」。發貨地集中在江蘇、河南 、山東等地，其中蘇州、南京、南通均有供應方。一位買家留言：「沒想到幾十塊錢就能買到一大包金燦燦的銀杏葉，比自己滿城找省事多了。」

值得注意的是，這股風潮並非偶然。近期，大量博主在小紅書、抖音等平台發布手工教程：有人將銀杏葉扎成迷你花束送給戀人，有人在葉片背面手寫祝福語製成書籤或掛飾，還有人將其嵌入相框搭配乾花打造「秋日記憶牆」。這些充滿儀式感的內容迅速點燃網友的創作熱情。「看著視頻就想試試，但我們這兒根本沒有銀杏樹」，一位網友評論道。

銀杏葉變身網紅商品。（取材自半島全媒體）

南北接力 銀杏打頭陣

江蘇南通的軒女士去年秋天第一次在小紅書曬出老家河南的銀杏葉照片，配文「出售銀杏葉」，意外引來上千條評論和私信求購。「很多人說他們城市沒有銀杏樹，想買點葉子做手工或拍照。」

用飄落的銀杏葉做一把銀杏傘。（取材自澎湃新聞）

如今，軒女士已形成「南北接力的供貨模式」：河南老家的銀杏先黃，10月底開始採摘發貨；11月中下旬輪到南通的銀杏成熟，可持續供應至12月。最「闊綽」的一筆訂單來自雲南一家乾花公司，去年一次性採購了1萬多片，「他們說北京的銀杏葉更大更金黃，從那邊採購的也更多。」

軒女士坦言，自己有本職工作，賣葉子「純屬發著玩玩」，沒成想訂單火爆，連老家河南的堂弟一家都加入「撿葉大軍」，每天忙著掃落葉、分揀、晾乾、打包，「一周大概賣出50多單，賺個奶茶錢綽綽有餘。」

南京上班族王先生則把賣樹葉當成「愛好變現」。他喜歡在紫金山東路、頤和路一帶散步，常會順手撿拾形態完整的法國梧桐葉、銀杏葉和楓葉，回家後用塑封機封裝，三片一組售價20元，目前已賣出30餘單。

家住南京的王先生在網路上販售塑封裝的梧桐葉。（取材自揚子晚報）

集體渴望 秋天儀式感

「南京的梧桐是城市名片，很多人買去送朋友，很有秋天的氛圍。」他說，訂單最遠寄到海南和黑龍江，買家多用於書籤、相框裝飾或情侶紀念，「也不只是為了賺錢，看到別人喜歡這座城市還挺開心的。」

蘇州虎丘區的李小姐近期才入局。她在社交平台看到「北方樹葉少，婚慶公司高價收」的消息，立刻在購物平台掛出銀杏葉鏈接。「剛掛兩天就有人下單，要得特別急，但我來不及撿，最後沒成交。」她笑稱自己「還沒起飛就落地」。

在買家端，購買動機看似簡單--省時、省力、價格便宜，但背後湧動的，是對「秋天儀式感」的集體渴望。這份渴望，既屬於熱戀中的情侶，也屬於為孩子手工作業發愁的家長，更有網友稱「買來給倉鼠墊窩」。

用各色落葉做個迷人的「小翅膀」。（取材自澎湃新聞）

山東的張小姐即將訂婚，特意網購300片銀杏葉用於訂婚現場布置。「我喜歡那種金黃色的浪漫感，拍照特別出片。」她坦言，本地雖有銀杏樹，但很難找到足夠數量且品相統一的葉子，「網上二、三十塊買一堆，還能挑大小顏色，比自己滿城撿省心多了。」

傳送千里 賣的是詩意

另一位蘇州市民則買了100片銀杏葉做成花束送給女友。「刷到博主用銀杏葉做永生花，覺得很有創意，也很浪漫。」他說，女友收到後特別驚喜，「雖然自己撿更有意義，但時間緊，網購能保證效果。」

而在這股熱潮中，還有一群沉默卻龐大的買家--家長。南京的陳女士（化名）上周剛下單買了150片銀杏葉，為了完成孩子的手工作業。「幼兒園老師要求用自然材料做拼貼畫，但是平時工作忙，沒辦法陪孩子一片一片撿。」她說，看到購物平台有賣就毫不猶豫下單，「25塊錢，孩子高興，作業也有著落，值了。」

軒女士的評論區裡，有人曬出網購的銀杏葉，有人表示不理解，「一堆葉子也能有人買」，更有人暖心留言，「其實不用買，我們這兒滿地都是，需要的話我給你寄一袋。」