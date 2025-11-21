地下水有金子 鑽機打井轟鳴震全村

據村民介紹，目前只有位於清河沿村河北岸的村民家裡，地下水裡含有金元素，河南岸的村民家則無法「抽水吸金」。 （取材自新京報）

前言：河北青龍縣一山村自從發現地下水含有黃金後，村民興起抽水淘金，日日夜夜從深達百米處抽取地下水，流經裝有活性炭的鐵桶，金子就被吸附在炭上。隨着金價 飆升，投身抽水淘金的村民日增，有人抽水1年電費 近8萬（人民幣，下同，約1.1萬美元），「吸金」戶一年少則掙二、三十萬（約2.8至4.2萬美元），多則上百萬（約14萬美元）。

新京報報導，河北青龍滿族自治縣涼水河鄉清河沿村，一戶村民正在自家院中打井，鑽機轟鳴，黃色的泥漿順著村道緩緩流淌。當地村民表示，村裡又多了一口「抽水吸金」的井。

地下水被抽上來，流經裝有活性炭的鐵桶，金子被「吸」附在炭上，廢水排入河道。更換下來的活性炭經焙燒等工序處理後，就能提煉出黃金。當地村民將這一過程，稱之為「抽水吸金」。

金價帶動 掀起熱潮

清河沿村及周邊村莊多位村民表示，這一現象已持續多年。近年來，黃金價格一路上行。金價上漲的刺激傳導到村裡，「吸金」的人愈來愈多。

沿村裡用於「抽水吸金」的深井，多數無取水許可證，抽水量巨大，每小時可達數十噸。為了「抽水吸金」，有村民家月用電量高達1萬多度，全年用電量9萬多度，花費近8萬元。由於大量抽取地下水，周圍村莊村民家民生用水的淺井時有抽不出水的情況。

清河沿村路上的人不多，乍一看，這個村子與燕山腳下的其他村莊相似，村道不寬，院落緊湊，秋後的玉米堆在牆邊。但不同的是，這個村的村民習慣將院門緊閉，並且對進入村裡的陌生人保持高度警惕。

經觀察發現，清河沿村管道縱橫，粗細不一的管道從院牆內延伸出來再進入地下，直通村裡的一條小河，河邊能看到數個大小不一的排水口，不論白天黑夜，這些排水口均有嘩嘩的水流不斷注入這條小河，導致這條流經村裡的小河，下游水面也變得寬闊起來。

清河沿村一戶村民家用於「抽水吸金」的鐵桶。 （取材自新京報） 清河沿村裡，能看到被隨意放置的鐵桶，一旁黑色的管道內包裹著多根粗細不一的管道，從院牆內延伸出來再進入地下。 （取材自新京報）

一名村民透露了這個山村的秘密，「地下水裡面有金子！」據村民透露，通過管道排入河中的，正是村民淘金後的尾水。

在清河沿村一戶村民的院子裡，可以看到，兩只鐵桶並列放置，高約兩米，每只直徑約一米，鐵桶上方和下方分別有一根進水管和一根排水管與之相連。

用活性炭 過濾雜質

靠近能聽到嘩嘩流水聲。掀開蓋板可以看到，鐵桶內置一層細密的鐵絲網，並用石頭壓著，桶內裝著黑色物質。

清河沿村村民王亞軍表示，這樣的鐵桶就是用來吸金的裝置，桶內的黑色物質是活性炭，「就是把地下水抽上來，用活性炭過濾一遍，金子就留下來了。」

「這叫抽水吸金。」王亞軍介紹，由於工藝十分簡單，據他了解村裡有上百戶村民通過這種方式淘金，「河的北岸幾乎家家戶戶都打了深井，晝夜不停地抽水。」

透過航拍畫面可以發現，至少有十幾戶村民院落裡安裝有類似用於「抽水吸金」的鐵桶，而有些村民家裡有體積更大的鐵桶，則加裝頂棚進行遮蓋。

事實上，用活性炭「吸金」並非新鮮技術。早在1994年，中國林業科學研究院林產化學工業研究所的一篇研究論文就指出，「近十幾年來，用活性炭吸附法提金愈來愈被人重視。」其原理是浸金藥劑可以溶解礦石中的金，變成溶於水的金絡合物，能被活性炭吸附，經高溫焙燒後再進行提煉，就能得到黃金。

一處煉金加工點屋外，地面鋪著厚厚一層黑色粉末。 （取材自新京報）

村民王亞軍表示，後續的煉金工藝比較複雜，村民沒有辦法提煉出黃金，一般每隔三個月左右，村民會將鐵桶中的活性炭撈出，「先把活性炭燒成灰，再拿去提煉，也可以直接送活性炭去提煉。」

在青龍滿族自治縣的另一鄉鎮，有專門煉金的加工點，他們主要的客戶正是清河沿村的村民。

最大成本 逾萬電費

「抽水吸金」最大的成本是電費。清河沿村多位村民家中用電量異常偏高，其中一戶村民家裡2024年全年用電量約9.6萬度，電費7.7萬餘元，有的月份單月用電量就超過1萬度，而當地普通村民家裡，通常月用電量只有100度左右，相差近百倍。

清河沿村多位村民家中用電量異常偏高，其中一戶村民家裡2024年全年用電量超過9.5萬度，電費7.7萬餘元，有月份單月用電量超1萬度。 （取材自新京報）

經調查20餘戶村民發現，多位村民平均每月電費為兩、三千元。王亞軍表示，這樣算下來，抽水三個月的電費約一萬元，活性炭的成本7、8000元，包括其他成本在內，總成本約為2萬元。按照目前黃金價格8、900元每克來計算，每一批更換下來的活性炭煉出20克黃金，村民差不多就能回本。

王亞軍指村民每換一次活性炭，煉出的黃金「最少也有百八十克」，刨除成本每次最少「也能賺四、五萬」。

「抽水吸金」的收益與黃金的價格直接相關。一名向清河沿村村民售賣水泵的老闆證實「抽水吸金」是這兩年突然增多的，「去年和今年最多，因為金價高了。」

務工村民 返鄉淘金

「現在一年最少掙二、三十萬元，大戶都掙上百萬元。」王亞軍說，以前金價比較低的時候，村民核算下成本，發現並沒有賺到多少錢，所以參與的村民就比較少，現在很多外出務工的村民也紛紛回到村裡淘金。

為了多「吸」一點兒金子，村子裡的井愈來愈多、愈打愈深，泵換得更大，活性炭換成了吸附能力更強的高標準炭。「抽水吸金」似乎成了一場地下的「軍備競賽」，也帶火了一整條生意鏈。

周邊地區一家水泵店老闆一聽來的是「清河沿村村民」，便笑著表示明白來意，「選金的。」另一名水泵店老闆表示，村民們需要的都是大流量的水泵，「水壓愈大，抽金子愈多。」

一位打井隊負責人表示，清河沿村裡的井深從50多米到150米不等，多數為8、90米深。他們打井按米收費，現在每米100多元，為了「抽水吸金」打井的口徑比普通農戶的吃水井要粗一些。

當被問及在村中打井是否向水務部門備案時，他表示自己有打井資質，但一年幹那麼多活，「老百姓打吃水井哪天天報備？」

在清河沿村及周邊村莊的電線桿上，隨處可見打井的廣告。 （取材自新京報）

隨著「吸金」人群增多，賣活性炭的生意也有了競爭。一位賣活性炭的商人表示，他幹了四、五年，往清河沿村賣活性炭的不只一家。

他稱自己曾在村裡做過試驗，比較過不同原料活性炭的吸金效果，「清河沿村現在都用杏核炭，不用椰殼炭，都是當時試出來的。」他說，村民一般一到三個月更換一次活性炭，周期長短取決於各家工藝，有人一個月就能「出一次金」。

堆浸採礦 流入地下

清河沿村的地下水中為什麼能提煉出黃金？金從何處來？據清河沿村村民表示，村裡有一座已經停採多年的金礦。有專家認為，村民之所以能從地下水中提煉黃金，很可能與這座金礦有關。多位專家也認為，出現「抽水淘金」的情況，很可能與早年堆浸開採金礦有關。

位於清河沿村的一處金礦，十多年前已停止開採。 （取材自新京報）

中國地質科學院地質研究所研究員蘇德辰說，村民們現在能夠「抽水吸金」，或與之前金礦的開採方式有關，「用高強度的化學藥物溶解金元素的時候，造成流失，它流到了地下，與地下水混合到了一起。」

「原本含有金元素的地下水本來可能埋藏在很深的地方，不會汙染飲用水或者灌溉用水，但村民們把它們抽上來後，不可能把水裡的所有金元素都吸附乾淨，這樣再排入地下或河裡會造成二次汙染。」蘇德辰認為應嚴禁「抽水吸金」，「普通的金元素對人體是沒有好處的，它是重金屬。」

他同時提示，當前黃金價格上漲，使一些過去品位低、經濟價值不足的礦石重新具備開採收益，呼籲相關部門應加強對尾礦和廢棄礦山的監管，避免造成生態破壞。

抽水再排 二次汙染

青龍滿族自治縣人民政府網站顯示，當地礦產資源豐富，黃金探明礦脈300餘條，年產黃金近3萬兩，為國家「萬兩黃金縣」之一。

而清河沿村本村就有一處已停止開採的金礦。根據一家香港公司曾披露礦產產權交易信息，其中就包括青龍縣清河沿金礦相關內容。文件提到，清河沿金礦自2007年初已停止營運，關閉前具備一定規模的採礦和冶煉設施。生產工序包括籌備堆浸池、堆放礦石、霧化及浸出、活性炭吸附等。

當地村民表示，礦區持續開採了十餘年，「當年金礦開採時用過藥，工人用藥劑噴淋礦石，再收集含金溶液提煉黃金。」

「這叫作堆浸法。」中國地質科學院地質研究所研究員蘇德辰表示，該工藝在20世紀八、九十年代中國黃金產量快速提升的階段被廣泛使用，噴灑的藥劑為含氰化物的化學溶液，如氰化鈉或氰化鉀。這些藥劑能將金從岩石中溶解出來，使金以絡合物的形式溶解於水，再通過活性炭吸附或金屬置換等後續工序完成提取。氰化物是劇毒，因此金礦開採和冶煉都會考慮到對環境的汙染問題。

蘇德辰表示，村民們現在能夠「抽水吸金」，反映出當年尾礦和廢液的處理可能並不達標或者標準不夠高。一方面是當年堆浸過程中若廢液處理不當、排放不達標，含金的化學溶液可能滲入地下水系；另一方面，廢棄礦石堆裡化學反應可能仍在進行。

此外，村民大肆盜採地下水淘金，雖非所有村民都投入，但整個村莊都在承受缺水的「代價」。

水井乾枯 電力告急

在一個清河沿村交流群中，有一條清河沿村村委會5月5日發布的信息，其中提到，「進入枯水期，水位下降，在這關鍵時期，抽水戶還大量往外抽水，現在水井乾枯戶已達到50多戶。」

在王亞軍的記憶裡，清河沿村從來不缺水。他家中一直靠井吃水，但今年枯水期時，井裡抽不上水，持續一個多月，只能從村外面運水回來，直到雨季時降水多了才好一點兒。多數村民認為，這就是大量「抽水吸金」導致的地下水位下降的結果。

8月5日，青龍滿族自治縣水務局對當地一名村民作出行政處罰。處罰材料顯示，該縣村民王某在未取得取水許可證的情況下，於今年6月至7月期間，間斷抽取地下水，平均日取水量約30立方米。水務局責令其停止違法行為、拆除取水設施，並處以2.3萬元罰款。

一名清河沿村村幹部曾在村民群中轉發「關於立即停止抽水『吸金』違法行為告知書」，落款為涼水河鄉人民政府，時間為2025年8月13日。

但10月下旬，村民不僅沒有停止「抽水吸金」，反而仍在不斷開挖新井。

有當地村民表示，「抽水吸金」之所以如此暴利，是因為村民一直在無償抽取地下水。有村民認為，如果把地下水的成本核算進去，村民便不會有那麼高的淘金熱情，「這屬於盜採國家資源吧。」

除了村民飽受缺水之苦，頻繁抽水也導致清河沿村電力告急。

清河沿村裡，近兩年新裝的變壓器。 （取材自新京報）

一位村民提供的群聊記錄顯示，今年春節 前夕，該鄉變電站工人在群中反覆呼籲村民適度抽水，「請大莊所有抽水戶晚上6點把水泵停了，11點（晚上）以後再抽，如果不停變壓器燒了，誰也用不了電了。」