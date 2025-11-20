帶「毛孩子」逛街 掀起「寵物友好」經濟熱

成都市錦江區一寵物咖啡館內的「熊貓狗」，吸引不少年輕人前來探訪。(中新社)

商場內，小狗跟隨主人悠然漫步；咖啡 館，貓咪安靜蜷縮休憩…中國愈來愈多公共場所有了寵物 一席之地，「寵物友好」逐漸成為城市新常態；但公共空間管理標準不一、商家服務水準參差，及養寵者與非養寵者的摩擦等，都是「寵物友好」融入城市公共空間的挑戰。

★犬貓商機 突破3000億元

每逢周末，廣州白雲區無限極廣場草地上，各類犬隻在綠茵間奔跑、翻滾、追逐，草地邊，市民三五成群或閒坐聊天，或與愛犬互動嬉戲；廣場周邊的咖啡店和餐廳露台成了人寵共享的角落，不少家庭牽著寵物漫步商場，新快報導，這片「寵物友好」的空間，構成城市生活中一道溫馨的風景線。

據悉，「寵物友好」理念興起於二戰後的西方，隨著中國經濟的快速發展，寵物市場也隨之擴大，畢馬威發布的「2025年中國寵物產業市場報告」指出，2024年中國城鎮犬貓市場規模已突破3000億元人民幣(約421億美元)，預計2027年將突破4000億元。

同時，受老化和單身人口增加影響，寵物們也逐漸被賦予「毛孩子」的身分，愈來愈多人希望與愛寵一起逛商場、旅遊，甚至參與各類社交活動，社會對「寵物友好」環境關注度亦不斷提升。

2023年，韓亦媛（化名）養了一隻小狗「花捲」，從此閒暇方式和消費習慣悄悄發生變化； 「以前出門，只考慮自己去哪裡吃、去哪玩，現在首先要想的是花捲能不能一起去。」韓亦媛說，「無論是餐廳、咖啡館還是理髮店，我都會先在網上查看評價，或者直接打電話確認是否能帶寵物。」她還提到，養狗前常去的一家西餐廳，自從發現不允許攜竉入內後，她就再沒去過了。

海底撈深圳「萌寵派對」店，不少寵主帶著「毛孩子」前來用餐。（取材自新快報）

★吃喝玩樂 打造行銷亮點

像韓亦媛這樣的寵主並不少見。據報導，小紅書數據顯示，截至2025年11月15日，「寵物友好」話題累計瀏覽量已達7.4億次，討論量高達621.1萬條。話題中，寵主們熱烈分享各類「寵物友好」場所和城市，也有商家藉此吸引顧客，將「寵物友好」打造成新的行銷亮點。

調查數據也印證這個趨勢；據報導，第138屆廣交會主題論壇活動現場，上海設界科技集團首席趨勢專家曹磊指出，寵主研究中，超40%寵主因情感需求養寵。消費決策也以情感驅動為主，32.2%願為情感寄託類產品付費，為能提升寵物生活品質、帶來情感慰藉的產品付費。

曹磊說：「作為情緒價值與功能美學交織演化的產物，『寵野同行』（即與寵物共同參與戶外活動）精準回應當下消費者對陪伴感與生活儀式感的雙重追求。」可見，「寵物友好」經濟已形成龐大的消費力。

寵主消費偏好變化，推動愈來愈多商圈與品牌將「寵物友好」理念融入服務體系。

報導指出，廣州多個「寵物友好」商圈幾乎每家商場都配備寵物推車、飲水機、拾便袋、寵物紙尿褲等寵物用品，並且還設置「毛孩子專屬電梯」。商場內不少餐廳推出寵物專屬菜單，讓寵主與愛寵共享用餐時光。

不僅如此，「寵物友好」也從基礎服務延伸至社交娛樂場景。今年9月，粵海天地舉辦「粵海天地寵物節」，現場變身寵物秀場；10月，漢溪K11攜手翹翹公園推出寵物友好主題市集「1+1友好市」，設置寵物障礙賽和幹飯比賽等環節；領展廣場的「拍爪樂園」及天環Parc Centra的「萌寵樂園」則配備了跳圈、隧道、秋千等設施，為寵物打造「專屬遊樂園」。

粵海天地表示，「自推行寵物友好政策，消費數據發生積極變化，在商場公共區域和店內攜帶寵物的顧客已成常態，寵物推車也經常處於租借狀態」。

除依托商場生態的「寵物友好」門市，也有企業獨立探索「寵物友好」路徑。據報導，早在2018年，星巴克便設立寵物友好門市，提供專屬座位及免費「爪布奇諾」（寵物奶油）及寵物專用飲水服務。隨後，多家茶飲和咖啡品牌也陸續推出類似服務。

今年9月，海底撈在深圳上河坊也開設全國首家「萌寵派對」主題門市，不僅配備強力新風系統與寵物專用空氣淨化器，還採用防刮耐磨的家具，並為寵物提供飲水碗、牽引繩掛鉤、安撫零食及專屬現做的寵物菜品菜單，吸引大量消費者前去打卡。有顧客打趣道：「狗開不開心不知道，人挺開心的。」

亮眼的經營數據隨之而來，據報導，海底撈方面表示，自攜寵專區首店開業，試營業至今累計接待「毛孩子」超3100隻，養寵新客增80%，門市營收對比去年同期成長30%，海底撈新創戶專區相關話題提升在社群媒體曝光量上成長1000萬，實現1000萬以上。

「吃喝玩樂」之外，「住行出遊」場景同樣持續升溫。攜程飯店數據顯示，今年端午期間寵物友好飯店熱度較去年同期成長超20%，可攜帶寵物入住的飯店占近20%，且相較一般飯店，寵物友好飯店平均房價 溢價近30%。

盡管文華東方、花間堂、亞朵、希爾頓等飯店早已系統布置寵物友好服務，但服務內容不斷升級。如今年7月，希爾頓集團宣布，旗下近160家飯店同步升級寵物友好服務，推出客製化萌寵主題活動、「寵物遊好禮包」及聯合滴滴寵物出行打造「住行一體」體驗等。

交通領域亦有突破性進展。根據央視報導，今年4月剛推出「可攜寵列車」時，只有京滬線上的五座車站十班列車可以辦理。短短半年多，已增加到遍布多條路線的50趟列車。

在服務探索下，不少企業也將「寵物友好」與社會責任結合，如海底撈「萌寵派對」門市攜手流浪動物救援組織小芝領養中心，連動深外國際部學生公益樂團開展愛心音樂療癒演出，拓寬流浪動物領養管道的傳播度；霸王茶姬開啟寵物友好季活動，為流浪動物捐獻超2.6噸愛心口糧。

哈爾濱極地公園日前舉辦「萌寵友好日」活動，寵物們亮相現場。(中新社)

★提振消費 准入機制成熟

「寵物友好」商業模式的崛起，離不開基礎准入規範的逐步建立。愈來愈多「寵物友好」的商業場所要求顧客在進入、用餐、入住時出示寵物免疫紀錄、狗證或電子晶片訊息，透過疫苗核查、禁養犬篩檢等措施，守住公共衛生與合法飼養的底線。

隨著准入機制趨於成熟，「寵物友好」業態永續性得到驗證，進而被多地政府視為提振消費、優化城市服務的新抓手，系統性納入城市發展策略。

除廣東省外，還有不少城市在積極布局「寵物友好」經濟。今年9月，無錫市發布「市政府辦公室關於促進寵物產業發展的實施意見」表示，力爭到2027年，全市寵物相關產業規模突破30億元，並打造一批「寵物友好」社區、商圈、景區及寵物主題樂園。

整體來看，2025年，「寵物經濟」與「寵物友好」加速進入政策視野，含有相關關鍵字的政府工作報告、專項規畫及實施意見在全國範圍內密集出台，據不完全統計，截至目前，已有浙江、安徽、廣東、江蘇、北京、上海等十餘省（市）或下轄城市系統布局「寵物友好」經濟，涵蓋產業培育、城市空間改造、消費場景建設、標準監管都多個維度。

這些資訊表明，「寵物友好」理念，在歷經商業探索後，躍升為城市治理現代化的重要組成部分，成為連結民生需求、消費升級與產業轉型的關鍵紐帶。

●真服務？假友善？ 恐成商家抬價牟利工具

盡管「寵物友好」進入政策主流議程，基礎准入制度也初步建立，但在各地標準不一、相關定義模糊與公眾素養參差不齊的背景下，「寵物友好」的理想仍頻頻撞上現實的棱角。

最突出的是養寵者與非養寵者之間的摩擦。 「『寵物友好』的前提不應該是不影響他人嗎？」一名網友在社交平台上反映，她在一家餐廳就餐時，隔壁顧客的小型犬直接爬上餐桌，「一抖毛全飛到我碗裡了。」

類似的矛盾並不罕見。 新快報報導，8月31日晚，一顧客於西貝用餐時，發現鄰桌顧客將寵物狗置於餐椅並用公筷餵食。該名顧客投訴，店長卻稱「沒有不讓帶寵物的政策」。溝通未果，顧客報警。西貝在輿論發酵後回應稱，餐廳確有「禁止寵物入內」的規定，涉事餐具已被丟棄並對餐廳進行消殺處理。

矛盾背後，是多重因素疊加的結果，有些餐飲門市雖標榜「寵物友好」，卻缺乏專屬區域或專用餐具；寵物主人對寵物的定位各異，而非養寵顧客對寵物的接受程度也不同。即便是喜歡寵物的人，如果對毛髮過敏，也會感到困擾。因此，也不乏「寵物友好」門市因難以平衡養寵顧客與非養寵顧客的權益，最後宣布取消「寵物友好」。

盡管人們對部分區域是否允許寵物入內存在不同看法，但在功能明確的空間裡，人寵活動區域「錯配」的情況也並不少見。

「兒童遊樂園有人帶兩隻狗玩滑梯，結果狗追著孩子跑，嚇得孩子直哭。」有不少家長反映，在一些城市社區公園和商業綜合體，本應專供兒童使用的遊樂設施頻頻被寵物狗占用，從而引發爭執。

而另一邊，專為寵物設置的「寵物樂園」也常被兒童占據。 2023年8月，某商場的寵物樂園內，專供寵物玩樂的設施被許多家長帶孩子占據玩耍。商場工作人員回應媒體稱，保安多次勸阻無果，對方拒絕配合，甚至發生爭吵乃至肢體衝突，相關情況已上報處理。

「空間互侵」下，雖然責任畫分清晰，但若發生意外，由於一方本就無視規則，衝突便極易迅速升級為激烈對抗。

在商業環境中，「寵物友好」同樣有明顯落差；由於界線不清，這個標籤會被部分商家用作行銷噱頭，引發許多養寵消費者的困惑與不滿。

去年曾有網友在社交平台曝光，浙江一家八角麵館門口貼了「寵物友好門店」標識，但同時附註「請推車或牽繩」、「僅允許外擺區域玩耍」，更醒目處還貼著禁寵標識「寵物請勿入內，長得再萌也不行」。有人調侃稱，「是你的矛比較厲害，還是你的盾比較厲害」、「明明不友好，卻硬說自己友好」。

報導指出，有一些寵物主人也反映「假友善」現象；韓亦媛表示，有次她帶花捲去一家自稱「寵物友好」的商場，卻被告知狗不能落地， 「只能全程抱著或用推車，根本沒有一點自由活動空間」。

另一名寵物主人李先生也提到，有些商場對寵物設有肩高或數量限制，對中大型犬、多寵家庭並不友善； 「我的狗肩高沒有超過40厘米，只是看起來稍大一些，每次保安都會多說幾句，總覺得不太自在。」

據報導，在商業利益的驅動下，「寵物友好」正被一些商家當作抬價避責的牟利工具。

以飯店業為例，真正注重寵物體驗的飯店通常會將清潔與管理成本納入房價，僅在寵物造成明顯損壞或嚴重衛生問題時，收取合理補償費用。但現實中，有許多標榜「寵物友好」的住宿場所收取固定金額的「寵物清潔費」，且收費並不低。

對此，有網友認為「明碼標價，願者自來」；也有網友質疑合理性，直言「這根本不叫友好」。在某些極端案例中，清潔費甚至遠超過房費。有消費者指出，這種做法涉嫌「以天價門檻變相拒絕寵物入住，或涉虛假宣傳」。

在中國企業資本聯盟副理事長柏文喜看來，「寵物友好」理念在實務上屢遭誤讀，根源在於認知偏誤、制度滯後與商業邏輯的疏離。部分人將其簡單等同於「寵物優先」或「高端消費」，卻忽視核心要義，即在尊重他人權益與公共秩序的前提下，實現人與寵物的和諧共處，並切實保障動物福利。