十五全運會／嶺南瑞獸鰲魚游弋 傳統文化煥新生

全運會開幕式日前在廣東奧林匹克體育中心舉行，圖為開幕式現場表演。（中新社）

嶺南瑞獸鰲魚帶著「獨占鰲頭」的氣勢，在15屆全國運動會開幕式讓觀眾大大驚豔；鰲魚是中國神話傳說中的動物，也是廣州人熟悉的文化符號，從建築、舞蹈、雕刻，以非遺的形象「貼地」存在，這回在全運會大放異采，也是傳統文化在當代獲得新生的成功嘗試。

「那是醒獅嗎？」第15屆全國運動會開幕式日前在廣東奧林匹克運動中心舉行，開幕式上，一尾巨大的龍首魚身花燈驚艷全網。牠既非現場觀眾誤以為的龍、獅，也非網友口中的「金龍魚」、「大頭魚」，新快報報導，牠是流傳千年的嶺南瑞獸鰲魚。

全運會開幕式副總導演、銳豐文化總經理黃沛凌表示，身為廣州本地人，鰲魚是她從小看到大的文化符號。「小時候逢年過節，番禺沙湧村、沙灣鎮一帶都會有鰲魚舞，那種歡騰熱鬧場景一直印在心裡。所以當總導演郎昆提出『在場館裡造大海』的創意時，導演組就想到有海要有魚，而且要最能代表南嶺文化的『大魚』，鰲魚的形象就出現在腦海。」

黃沛凌覺得「獨占鰲頭」是種向上的好彩頭；鰲魚的形象又不像龍那麼高高在上，牠憨憨的，帶點樸拙的喜氣，很「貼地」； 「這特別能代表我們嶺南人務實、樂觀，又敢為人先的精神：有衝勁，但不張揚；有傳統，但不守舊。」黃沛凌說。

全運會開幕式日前在廣東奧林匹克體育中心舉行，圖為演員在開幕式現場表演。（新華社）

報導指出，此次開幕式上的鰲魚造型，並沒有完全復刻嶺南傳統建築、舞蹈中的模樣，而是在尊重傳統的基礎上做了創新，重新拓展飛行藝術裝置的邊界。對此，美術總設計尚天寶解釋，設計團隊耗時八個月，走訪粵港澳多家非遺工坊，力求呈現出「獨占鰲頭」的氣勢與精髓。

「我們保留鰲魚最經典的『龍首魚身』造型和鮮豔色彩，同時，為了讓年輕觀眾也能關注這個傳統符號，我們在魚尾的弧度上做了一些巧思：既保留原型的雄渾，又加入浪花翻湧的曲線」，「魚身則採用碳纖維，看起來更輕盈」。

武校少年 放飛鰲魚

報導指出，這尾鰲魚身長27米，體型魁梧，牠是怎麼飛起來？

「通俗點解釋，鰲魚其實是氣球做成，內部由多個氣囊構成。」尚天寶介紹，氣囊分布在魚頭、魚身、魚鰭和魚尾處，氣囊間留出活動空間，仿生分段結構使牠更能靈活「游動」。為更生動呈現鰲魚遨遊天海效果，設計中也大量使用輕薄的軟紗，以呈現「魚游天海」靈動飄逸的效果。

如何讓氣球懸浮在半空中？開幕式總製作人王銳祥揭祕：「裡面灌注的是氦氣和空氣，但比例需要非常科學。浮力太大，會把牽線的人拉走；浮力太小，又不能實現空中懸浮的效果。」為了實現這一段表演，主創團隊經過多次試驗，才確定如何調配氣球中氦氣比例，確保能長時間停留在空中，不會掉落也不會飛走。

全運會開幕式日前在廣東奧林匹克體育中心舉行，圖為開幕式現場表演。（新華社）

至於「怎麼飛」；仔細看鰲魚遨遊軌跡，是由20名少年武者透過繩索牽引，來自佛山黃飛鴻文武學校的小小少年們訓練有素，配合默契，最終達成人魚合一的藝術效果。

報導指出，鰲魚是古代中國神話傳說中的動物。相傳遠古時期，金色和銀色的鯉魚拚盡全力想躍過湍急的龍門，飛入雲端升天化身為龍，但牠們偷吞了海裡的龍珠，最終變成龍 頭魚身的鰲魚。雄性鰲魚金鱗葫蘆尾，雌鰲魚銀鱗芙蓉尾，終日在大海遨遊嬉戲。

明朝「菽園雜記」記載：「鰲魚，其形似龍，好吞火，故立於屋脊上。」這種似龍的脊飾已被稱為「鰲魚」了。明清時期，民間多有「獨占鰲頭」紋樣，連屋脊都喜用鰲魚脊飾，此時的「鰲魚」用「獨占鰲頭」之意，以此彰顯科舉考試占首位的榮譽，寄託了讀書人想金榜題名的願望。

在廣東民間則流傳這樣一個故事：遠古時期，金鯉魚吞下深海龍珠成為鰲魚，一書生赴京趕考不料路上遇到險情，幸虧鰲魚相助。後書生金榜題名，羽化成文魁星，為報答鰲魚救命恩情，在海邊為鰲魚披紅戴花並助其躍龍門成仙。

沙湧鰲魚舞 傳承600年

鰲魚象徵著吉祥和力量，作為吉獸，被廣泛地裝飾於嶺南建築。嶺南各地都有舞鰲魚的傳統，蘊含著對後代科舉高中、事業高升的期望。同時，鰲魚舞也融合廣東地區音樂、手工技藝、民間信仰等多重元素，是嶺南非遺文化的活體載體。

廣州番禺區沙湧村因一支傳承600年的鰲魚舞，成為中國民間藝術之鄉；報導指出，這座古村鰲魚的印記無處不在，宗祠大門前「金鰲派遠，彩筆花濃」的對聯更是意蘊悠長，而在村子專屬的鰲魚舞文化站內，82歲的江炳賢，是廣東非物質文化遺產沙湧鰲魚舞傳承人。

「根據宗譜記載，沙湧村舞鰲魚世家江氏，原籍安徽省金鰲山下，於明洪武年間隨南征大軍來廣東屯墾。在番禺沙湧村落戶時，傳入原籍帶來的鰲魚舞。村裡的鰲魚會，每九年一屆，始終保持著以九為尊的傳統，已有600多年歷史。」江炳賢熱情展示滿屋的鰲魚。

一公配一母 寓意和睦

江炳賢指出，沙湧村一直把鰲魚看作吉祥瑞物，鰲魚舞最吸睛的環節，就是扮演狀元郎的成年男子，站在雄鰲魚的頭頂，展現獨占鰲頭。沙湧鰲魚的外形特徵是尾巴上翹，扁嘴大口，一組犄角一大兩小插在鼻孔上。公鰲魚是紅底金勾邊魚鱗，尾巴呈葵扇狀。母鰲魚是綠底銀色勾邊魚鱗，尾巴呈芙蓉狀。出場時基本上都是一公一母搭配起來，寓意夫妻和睦、互相尊重。

「這些鰲魚都是村民晚上無償加班製作出來的，一般要熬好幾個月才能做出來，但使用年限能夠去到十年左右，都是心血。」江炳賢摩挲鰲魚，滿臉自豪。「鰲魚其實只是用竹篾片紮成，塗上六層沙紙再加一層布。能讓鰲頭上站人，也是我們在1985年改良出來的成果」；「現在，鰲魚不僅嘴巴、鰓、尾巴會動，眼睛還加裝手電筒，亮起來炯炯有神，每條鰲魚重量也從50斤降到23斤」。

據報導，從20多歲的青年到80多歲的老者，村裡的男丁自發性組成表演隊，代代傳承鰲魚舞。只要看到有興趣的苗子，便採「人盯人」的方式，一對一帶著發展對象參與每次表演。「六個步伐，堅持幾個月的晚上練習，才能學下來。」

江炳賢坦言，開幕式上的彩色鰲魚和村裡鰲魚形象不太一樣，有了創新。他希望，大家能在被驚豔的同時，也多注意一下沙湧傳承了幾百年的鰲魚舞。

「重要的不是傳說，而是意義。」廣州嶺南文化研究會會長、廣東省文化學會副會長、廣東財經大學教授江冰作為文化界的代表參加開幕式。他認為，鰲魚在開幕式上的大放異采，得益於嶺南文化對中華文明的完美保存。

廣東省博物館展出的鰲魚陶塑工藝精湛、色彩明艷、造型傳神。（取材自新快報）

傳統符號 代表奮鬥精神

他說，「鰲魚作為古代的傳說，並沒有被束之高閣。時至今日依然鮮活地存在於人們的日常生活中。在這裡，鰲魚既保留了原來的功能，又契合中華兒女的心理；既有歷史源頭，又具有重要意義，還能活化利用。」

「在全運會開幕式的宏大舞台上，當一隻色彩綏爛的鰲魚游弋而出時，帶給我的觀感是極其震撼和驚喜的。」廣州博物館副館長朱曉秋表示，與傳統建築之上的鰲魚不同，開幕式上的鰲魚採用高飽和度的艷麗色彩和超脫靈動設計，打破歷史的厚重感，極具現代審美的親和力。「透過全運會開幕式的演繹，鰲魚得到成功活化，從一個地域性的傳統符號，躍升為代表奮鬥精神、引發全民共鳴的文化IP，這正是傳統文化在當代獲得新生的成功嘗試。」

廣東省非物質文化遺產鰲魚舞傳承人江炳賢。（取材自新快報） 陳家祠屋脊上的鰲魚陶塑。（取材自新快報）

「鰲魚吞脊」氣象萬千 成嶺南建築印記

「看鰲魚出場非常震撼。」廣州沙灣本土磚雕藝術大師、非遺傳承人何世良是開幕式的觀眾之一，新快報報導，他表示：「全運會開幕式應用鰲魚題材，契合體育的拚搏精神，也展現我們中華民族獨占鰲頭、東方崛起的氣象。」

報導指出，鰲魚被廣泛使用於嶺南寺廟宗祠內；造型上，整個魚身是縱向而立，魚尾是向上並且捲曲，龍頭的雙眼凸起，嘴巴張開顯示出獠牙，還雕刻有龍鬚和龍角，整體比較霸氣。工藝上，鰲魚脊飾多數使用陶塑製作，釉色渾厚，色彩鮮豔，其他建築部位的鰲魚使用木雕與石雕製作。

水為財 鰲魚寓意吉祥

「鰲魚的吉祥寓意是非常棒的，廣東以水為財，所以特別喜歡運用鰲魚。牠們通常成對出現，口含脊吻，姿態生動，被稱為『鰲魚吞脊』。」何世良說。

「作為古建築脊飾的鰲魚，有著吞火吐水的含義，是人們對古建築免於火災的期盼；立於屋脊上，還有一層美好的寓意，意即『獨占鰲頭』，是讀書人喜愛的意象。」廣東民間工藝博物館長黃海妍島表示。

在嶺南建築中，處處可見鰲魚的身影：廣州最古老的建築之一光孝寺，就有鰲魚的造型。

「嶺南建築藝術明珠」陳家祠瓦脊兩端的鰲魚陶塑共有九對，分別位於陳家祠九座廳堂的屋脊上」、「建於明朝的大型古廟群─鰲山古廟宇因山體像鰲，還得名鰲山」、「南海神廟的屋脊上，鰲魚尾部高高翹起，龍頭處伸出兩根長長的龍鬚，可謂是威風凜凜！」

此外，鰲魚也是廣州市番禺區的「明星」：大嶺村的古祠堂屋、沙湧村的廣琚江公祠屋簷、番禺石樓鎮善世堂的正脊兩端等都有鰲魚的足跡。何世良、黃海妍忍不住為嶺南建築打call：「歡迎大家來大灣區 ，尋找建築中的鰲魚。」

廣州博物館館藏的石灣窯鰲魚。（取材自新快報） 番禺區沙湧村江公祠屋脊上的鰲魚。（取材自新快報）

石灣窯鰲魚 鎮館寶物

屋頂上的鰲魚太高看不清楚？鰲魚舞時隔太久等不及？別急，「博物館主理人」幫你把鰲魚從瓦脊上「喊」下來了。

「廣州博物館的鎮館寶物之一就有石灣窯鰲魚，牠是明萬曆年間佛山霍韜祠堂脊飾兩端的裝飾物，為一級文物。」廣州博物館副館長朱曉秋介紹，石灣窯鰲魚文物分頭、身兩部分，頭部似獅子，張口露齒，突眼彎角，身體渾圓，遍體魚鱗，尾巴上翹，通體施黃、綠、紫三色，色彩斑斕，有強烈的藝術效果。其色彩可與石灣窯生產的三彩器互相印證，可考證是明清嶺南地區著名的陶瓷窯口─佛山石灣窯早期的器物。

粵港澳傳統建築 很常見

「在全運會之前，石灣窯鰲魚就是2010年第九屆中國藝術節吉祥物『鰲鰲』的原型了。看到我們的鰲魚，你可以了解石灣窯明代生產情況，也可以窺見嶺南建築文化的一隅。」朱曉秋說。

廣東省博物館的「百年灣區情─粵港澳大灣區近現代文物展」正在熱展中。一組清光緒年間的「石灣窯花鳥瓜果少獅太獅瓦脊」，左右兩邊的鰲魚陶塑工藝精湛、色彩明豔、造型傳神。