亞洲自由潛水第1人 「在水下112米，他感受活著」

于志瀛攀繩下潛。(取材自澎湃新聞)

菲律賓邦勞島今年6月舉行自由潛水亞洲杯，33歲的中國選手于志瀛以112米的攀繩下潛(FIM)成績打破亞洲紀錄並奪冠。自由潛水極度挑戰身心，選手們想在海下百米感受「活著」，除了需鍛鍊肌肉力量、心肺功能外，還需做二氧化碳耐受、低氧耐受等訓練，對心理層面的要求也非常高。

比賽中的于志瀛。(取材自澎湃新聞)

那片海域格外蔚藍，水下112米的深處仍有亮光，周圍一片死寂。于志瀛感受到一種神秘而深沉的愜意。抵達這個深度時，他只穿著一件厚度0.5毫米的潛水服，沒有氧氣瓶，嘴裡閉著一口氣。112米，按層高3米計算，相當於一棟37層樓的高度。而在水下，那裡有著11倍於大氣壓的水壓。

成為全職運動員不到3年

澎湃新聞報導，于志瀛成為全職自由潛水運動員不到3年，此前，他曾下潛至水下100米。在周圍的人看來，賽前他預報的112米深度似乎是一個非常激進的選擇。

「似乎不呼吸的時候，我才感覺自己活著。」現場只有兩名裁判、四名安全員。和其他運動項目不同，于志瀛的賽場是大海，對手是他自己，沒有觀眾。深潛之前3分鐘。他開始把注意力拉回來，拋除所有負面情緒，直到完全平靜。

裁判報時30秒。他開始啜吸，像離開水的魚一樣張嘴吃進空氣，試圖填充肺部的每一個角落--從橫膈膜深處到肩胛骨之間很少被用到的氣囊--讓盡可能多的氧氣進入他的身體。

當裁判倒數到「1」時，他把臉龐浸進水裡，顛倒身體，頭向下潛入水中，像一支人形弓箭射向海底。

于志瀛參加的是攀繩下潛(FIM)項目，不帶氧氣瓶，自主屏息。垂直下潛，一根安全繩通向海底，是他的響導。他睜著眼睛，像大部分運動員一樣沒有戴面鏡，看東西都是模糊的，他只是盯著繩。

大腦必須極度專注。如果閉眼或者注意力不集中，一旦身體傾斜，與繩子產生摩擦，會導致降速。他需要控制時間，在達到閉氣極限前下潛得足夠深，並能安全返回。

下潛到20米左右時，人會產生呼吸欲望，橫膈膜開始抽動，身體感到難受。于志瀛已通過大量練習適應了這種感覺。

入水30秒後，他到達35米的深度。那時，他讓自己完全放鬆下來，呼吸變得不那麼迫切和必要。

離水面愈遠 他愈平靜

他採用的是加拿大 自由潛水運動員Eric Fattah發明的一種耳壓平衡技術：到達某一個深度時，把氣提到嘴裡並閉住。

這口氣很重要，也很難控制。隨著深度增加，海水變得愈來愈冷，人一緊張，打一個哆嗦，就容易把這口氣吞回去或漏出來。但沒了這口氣，無法維持耳壓平衡，身體也會隨之失衡。

入水一分鐘時，他下潛到60米。離水面愈來愈遠，他卻愈來愈平靜。

接下來是100米。這是一般人無法企及的深度，水壓是氣壓的約11倍，海水冰冷，卻需要潛水員盡力放鬆，並能夠忍受氮醉--肺部的氮氣在高壓下會產生麻醉作用。如果氮醉發生，人會突然感到天旋地轉，身體失去平衡感，就像喝醉了酒一樣。

在中性浮力區、負浮力區，他放鬆身體不再用力，讓身體自由下落。他知道什麼樣的動作水阻更小，更少消耗體內的氧氣。

下潛約一分半鐘後，他抵達預報的終點112米。

他把安全繩底部的tag撕下來，這是自由潛水深度賽用的標記。他要把它帶回水面。如果沒能帶回，會被扣分，只能得到一張黃牌。

于志瀛在返程。(取材自澎湃新聞)

回程需要對抗負浮力

回程是更大的考驗。他的閉氣時間不是無限的，潛得愈深，回程時需要對抗的負浮力越大。他要用力往上拽繩，不停蹬腿，否則會持續往下掉。

于志瀛感覺很累。他的上肢肌肉力量較弱，在與負浮力做鬥爭時，他極度渴望呼吸，而由於乳酸堆積和肋間肌收縮，雙腿感覺就像著了火。

返程至距離海面40米處，他看到安全員了，這帶來心理安慰，意味著能與救援隊碰頭。此時，乳酸堆積和低氧（缺氧）很容易引發運動員的身體問題。

終於浮出水面。他在15秒之內讓自己保持清醒，面對裁判，做出「OK」的手勢，並說出「我沒事」。如果手抖、手勢不清楚，裁判可能會判定成績無效。

于志瀛這次安全返回，一共用時4分27秒。兩名裁判都給出白牌，于志瀛以112米的下潛成績，打破攀繩下潛項目的亞洲紀錄並奪得冠軍。

提前3個月上島適應環境

為了這次比賽，于志瀛提前三個月到島上熟悉和適應環境，調整身體狀態。整個訓練從去年8月持續到今年6月，他的目標是打破當時的亞洲紀錄：水下深度111米。

每天，他起床後先做瑜伽熱身，再做拉伸。拉伸訓練可以提升胸腔和腹腔的彈性，以裝下更多氧氣，並有利於在水壓變化的情況下調整氣量，預防擠壓傷的發生。

訓練期的飲食結構經過特別調整。自由潛水運動員通常不吃早餐，偶爾會吃一根香蕉，方便消化。如果脹著肚子，無法吸入盡量多的空氣。每天午餐，他只吃固定的海鮮碗，裡面有糙米飯、金槍魚、蝦、紅豆，必須排除高脂和不易消化的食物。

賽前確診 瘋狂陸地訓練

這次比賽前晚，于志瀛一夜沒睡。他感到十分焦慮。那天晚上，他用DeepSeek「算了一夜的命」，他把比賽細節餵給AI ，預測第二天的成績和成功率。但愈算愈低，最後只剩下22%的成功率。

他並不相信AI的答案，一直算到早上5點半，便直接起來做拉伸訓練。

4月，新冠疫情 在菲律賓捲土重來，許多人中招，于志瀛也未能倖免。這對於一個即將參加比賽的潛水運動員無疑是致命一擊，呼吸道黏液增多、鼻竇堵塞無法保持壓力平衡，只能做簡單的陸地體能訓練。

啟蒙教練楊奕用「瘋狂」形容于志瀛當時的狀態。亞洲杯比賽前，出於對于志瀛身體狀態的考慮，楊奕勸他好好休息，但于志瀛只要覺得自己狀態良好，就會跑去下水，像一隻無法勸阻的、奮力下潛的魚。

透支身體 靠意志力撐

訓練計畫調整後，于志瀛仍感到不安。他認為，如果在賽前訓練沒有達到理想程度，比賽中也不可能實現目標。另一個教練氨基則相信「數據不會騙人」，只要遵循訓練計畫，一定能在比賽中達到目標下潛深度。

訓練中，于志瀛強烈地希望下潛得更深，而氨基認為他的身體狀態不允許他再做「耗盡自己的訓練」。

氨基看出來，于志瀛需要心理疏導。他說，自由潛水是一項需要不斷突破自我、突破生理極限的運動。盡管平日裡做了充足的訓練，臨賽之際仍會因緊張、恐懼等情緒而「自亂陣腳」。於是，他用具體的數據和例子給于志瀛做心理疏導。

亞洲杯比賽到來那天，如氨基所料，于志瀛突破了個人最好紀錄。此前在南韓潛水店舉辦的比賽中，于志瀛已經「透支了他的身體」，在亞洲杯，「他完全是依靠意志力支撐的」。

于志瀛在為比賽做準備。(取材自澎湃新聞)

潛水排空抑鬱 閉氣中…跨越那座大山

于志瀛最初接觸自由潛水是出於偶然。2018年，他和妻子李小琳旅行結婚，去了模里西斯的海邊。玩水下項目時，他們背著氧氣瓶潛到海裡。

李小琳不會游泳，覺得大海是危險的，海浪是恐怖的，但丈夫喜歡下海。當她還在海面上時，他已經下潛到十幾米深處，興致勃勃地去看海底沉船了。

氣瓶用完後，上岸脫掉裝備，他還想跳下去，學那些自由潛水的人，只吸上一口氣，鑽進海裡。回家之後，于志瀛便說要學自由潛水。

那次模里西斯之旅並不是于志瀛第一次接觸大海。他四歲時，父母帶他去北戴河的海邊，父親和他在海裡游到離海岸很遠的地方。漂浮在浪花翻湧的海面上，他是完全放鬆的。

33歲的中國選手于志瀛以112米的攀繩下潛(FIM)成績打破亞洲紀錄。(取材自澎湃新聞)

生活重新恢復生機

決定做全職運動員，是在2022年底，他潛到水下80米的深度後，發現自己可以在這項運動上做得很好。

他想達到更高的目標，起初，家人都反對他。李小琳看到丈夫每次下水前都有充分的安全措施，慢慢地，她打消了疑慮。

這幾年，李小琳也逐漸改變看法，自由潛雖然花掉他們不少積蓄，但相比讓一個人重新恢復生機來說，這些花費也變得不值一提。

他們曾一起度過一段迷茫頹廢的日子。2017年，大學畢業沒多久，丈夫的公司突然倒閉。他沒有出門的動力，他說他有抑鬱症。

兩人是大學同學，談戀愛前，于志瀛就告訴她，自己有抑鬱症。她當時不理解，但覺得他與眾不同，留著長髮，瘦削、白淨，似乎只活在自己的世界裡。

有段時間，兩人曾天天泡在網吧，通宵打遊戲。于志瀛感覺自己一直在下墜，世界已經兜不住他。

後來，李小琳了解到抑鬱症會出現軀體化症狀，嚴重到輕生。她逐漸理解，對生活積極向上的態度，他是感知不到的。

熱情與不放棄 感動妻子

直到丈夫學自由潛水，到廣東惠州上訓練班，頭埋在水裡閉氣，一遍一遍練習，李小琳看到他的執著、熱情和不放棄。

于志瀛考潛水教練證的時候，要寫一篇文章，他寫的主題是自由潛水對緩解抑鬱的影響。在黑暗的水下，每一次下潛都是一次強制正念，在閉氣中，他必須思緒集中，那些焦慮緊張的情緒也隨之排空。當他拋除雜念，專注運動本身時，那隻一直追趕他的「黑狗」逐漸離他愈來愈遠。

「整個人就像活了一樣。」李小琳從未見過丈夫為一件事情如此努力過，她知道，生活回來了。

于志瀛小時候在海裡游泳。(取材自澎湃新聞)

不開心的童年時光

水裡跟岸上不一樣，像是兩個不同的世界。于志瀛的記憶中，不開心占據了大部分童年時光。父母工作忙，經常爭吵，母親有抑鬱症，有時對他很寬鬆，有時又非常嚴格。

他的兩個舅舅，一個上清華，一個去了北航。上清華的舅舅是施一公，他去了美國，從博士讀到博士後，2003年成為普林斯頓大學分子生物學系歷史上最年輕的正教授。回中國後，施一公進入清華大學，如今是西湖大學校長。

對于志瀛而言，舅舅施一公是燈塔一樣的人物。「他的每一個目標定得都不可思議，但都完成了。」這位舅舅一直是潛伏在他體內的影子。他總在想，舅舅能取得這些成績，他也可以。

精神不好的狀態一直持續到他18歲。之後，就是關於自由潛水的故事，他像一個天才般，在這個運動項目上，取得令人驕傲的成績。

2022年時，他跟舅舅施一公說，準備去破國家紀錄。當時喜歡跑馬拉松的舅舅說，運動是由基因決定的，是有上限的。他不看好，但也不完全反對。

找到屬於自己的道路

第二年，他潛到了80多米，算是做出了成績。那時在中國，能潛到這個深度的人屈指可數。當時，他的目標是超過亞洲紀錄。

直到潛到100米深之後，他感覺自己的努力被認可。和舅舅一塊吃飯，話也多了起來。他覺得，他找到了屬於自己的道路。

其實，于志瀛已經設定好了明年的目標--無蹼項目下潛到91米的深度，單雙蹼項目下潛到105米，攀繩項目下潛到125米。對他來說，那是他嚮往的全新的世界。