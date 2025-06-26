資質、技術參差不齊… 女性私密整形 400億市場亂象多

私密整形主要滿足一些女性對私處緊致、年輕化、增敏等需求。示意圖。（本報資料照片）

大小陰唇整形、陰道緊縮、陰蒂包皮環切、處女膜修復…女性私密處整形項目因商業取向「愈整愈多」，背後是逾400億人民幣(約55.7億美元)市場裡，因資質和技術參差不齊而叢生的亂象。

中國醫美市場競爭激烈，愈來愈多醫療及醫美機構另闢新藍海，在對身體其他部位的整形「開發」已趨飽和之際，紛紛將正規醫學中的「會陰整形」包裝成「私密整形」，對準女性市場。據統計，中國私密醫美規模在2023年已達420億元，正成為醫美行業的新賽道。但也因相關政策「三不管」，市場魚龍混雜，甚至家長也被說服帶女兒去做小陰唇手術。

大眾印象中，醫美多聚焦於面部改觀，但一位醫美行業從業者透露，有不少女性將私密部位整形作為醫美的起點。「私密整形」最早由私立醫美機構提出，涵蓋男性與女性，如今這一概念更多指向女性，且市場不斷在擴大。據和君諮詢發布數據，估計中國私密醫療美容市場規模2027年將增長至約1007億元。

成都市婦女兒童中心醫院婦產科主任醫師查莉在手術中。（取材自知乎機構號「醫學界」）

★小陰唇整形 位居首位

私密整形涵蓋手術和非手術項目，以滿足女性緊緻、年輕化、增敏等需求。目前國內私密整形手術集中在中國醫學科學院整形外科醫院（即「北京八大處整形」）、上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院（以下簡稱「上海九院」）等大型三甲醫院，以及部分具備醫療資質的醫美機構。非手術項目大部分在私立醫院開展。

上海九院整復外科主任醫師劉陽從事私密整形臨床工作已20餘年，據她觀察，就診女性約8成在20到45歲，需求主要分兩類：一是外形修復類，涉及小、大陰唇整形，及陰蒂包皮環切整形等手術；二是改善功能類，涉及陰道緊縮、盆底功能修復等手術。多名受訪的三甲醫院醫師說，從手術量來看，小陰唇整形排第一，隨後是陰道緊縮術和處女膜修復。

成都市婦女兒童中心醫院女性私密門診由該院婦產科主任醫師查莉坐診。查莉表示，選擇處女膜修復術的患者，主要是為了滿足心理需求；尋求陰道緊縮術的女性，多是為提升性滿意度，也有部分女性為了解決產後撕裂、鬆弛問題。

對私立醫美機構而言，私密整形的利潤率並不低。同濟大學附屬上海東方醫院婦產科主任、婦兒生殖醫學部主任段濤表示，如果孕婦在分娩時出現陰道前後壁膨出問題，公立醫院婦產科只能按「陰道前後壁修補術」來收費，一台手術收費可能只有幾百元。但私立機構把這類治療打包成比如所謂的「幹細胞治療」，多個療程收費可能高達幾十萬甚至上百萬元。

私密整形興起背後，是社會結構、文化、心理的綜合反映。中國性學會私密整形與產業分會主委孫中義表示，比如選擇外形修復手術的患者增多，某種程度上反映了社會性心理和行為的變化。過去，人們性行為較為私密，對私處關注有限；如今資訊發達，男性在社交平台或媒體上看到的內容，會潛意識裡影響對伴侶的期待，女性也會因此產生焦慮與自我審視。

某婦科診所一進門的宣傳廣告。（取材自微博）

★家長也焦慮 帶女兒求診

查莉見過太多被焦慮驅動的私密整形求診者。更讓她擔憂的是，有家長看到網路宣傳認為女兒的小陰唇「過於肥大」，要為孩子做整形。查莉多次解釋導致小陰唇失去功能的可能性，家長才打消念頭。

在私密整形領域，部分女性主動或被動接受了本不需要的手術或治療。北京八大處整形會陰整形與性別重塑科主任醫師李峰永說，非手術私密整形項目中，外陰漂紅和私處脫毛最常見。受西方文化影響興起，助長了「粉嫩外陰」刻板審美，甚至出現「外陰顏色深或小陰唇肥大，意味著濫交或性行為頻繁」這樣的謠言。

事實上，無論男女，私密部位本就存在天然色素沉積，屬正常的生理現象。多名受訪專家表示，從醫學角度看，沒必要一味追求所謂的私處粉嫩或美白。

查莉表示，還有一些私立醫療機構被利益驅使，鼓動消費者做宮頸整形，聲稱能幫其將宮頸外觀恢復如初。段濤表示，「這是一種『裹挾』，是對醫學信息的濫用。」

行業過度商業化的同時，真實的醫療需求也在被忽視。暨南大學附屬第一醫院生殖內分泌科主任高綠芬表示，部分女性對自身症狀缺乏清晰認知。一些常見的私密健康問題，如漏尿、陰道鬆弛，甚至子宮或膀胱脫垂等問題，其實可以通過運動、局部物理治療、手術等來規範治療。

查莉注意到，不少選擇陰道緊縮術的患者更關心術後性生活的滿意度。這種手術通過縫合因分娩等導致鬆弛的盆底肌肉筋膜，實現陰道收緊。「事實上，這種手術還有助於緩解因盆底功能障礙，引發的壓力性尿失禁、子宮脫垂、性功能障礙等」。

成都市婦女兒童中心醫院女性私密門診由該院婦產科主任醫師查莉看診，圖為查莉與團隊和患者合影。（取材自知乎機構號「醫學界」）

★手術恐失敗 後果嚴重

私密整形的手術風險不容忽視。劉陽感慨，「門診中最讓我痛心的，就是遇到那些本想『錦上添花』，卻造成嚴重損傷的患者」。

李峰永曾接診過一位因消費誘導接受「大陰唇注射」失敗的年輕女性。她被私立醫美機構鼓動接受所謂「飽滿填充」，以遮住小陰唇，術後出現紅腫、灼熱、劇烈疼痛，甚至徹夜難眠，最終被診斷為肉芽腫性炎症反應。而她所注射的材料和操作者，均無正規資質。

「兩、三年前，我們科室幾乎每隔一段時間，就能接到私密整形手術失敗需要修復的女性。」李峰永表示，以小陰唇手術為例，不少失敗案例因醫師縫合不當或術後癒合不佳，導致小陰唇大面積缺口、邊緣鋸齒狀，甚至整塊組織被切除，修復難度極大。一些患者術後一、兩年，小陰唇出現反覆腫脹、變形，甚至在檢查正常的情況下，仍長期感到不適。

李峰永在門診曾遇到一名小陰唇整形手術失敗的患者，一側小陰唇被切除後，被粗大的縫線間距過寬地縫合，留下類似「蜈蚣腳」的瘢痕。李峰永通過手術對疤痕組織進行修復，並嘗試重建小陰唇，患者術後反饋不適感消失，「不過很難判斷，是組織鬆解後真正緩解了症狀，還是患者心理上得到了安慰」。

不少產後女性，面臨不同程度的陰道鬆弛問題。李峰永指出，陰道鬆弛程度難以精準評估，醫師通常用手指粗略判斷：可容納兩指為輕度鬆弛，三指為中度，四指及以上則為重度鬆弛。陰道是否會鬆弛，關鍵在於其兩側維持結構的肌肉是否有支撐力，常見的治療方法是陰道緊縮術。這一手術的醫師須具備紮實的解剖知識和至少五年以上婦科手術經驗。

「這類手術風險並不低。」李峰永表示，手術首先需切開陰道後壁黏膜，再逐一尋找並結紮可能出血的血管，最後逐層縫合，每一步都涉及重要結構，操作稍有偏差就可能帶來嚴重後果。例如，剝離時剪刀角度或深度控制不當，可能刺破直腸，造成陰道直腸瘻，這是一種嚴重的併發症 。縫合太深可能穿透直腸壁，最終出現相同併發症。

劉陽說，一般陰道長度七至九厘米，「縫合的層次愈深、範圍愈廣，陰道恢復緊緻的效果也愈好，但手術的技術難度和風險就愈大」。因技術要求高，目前能完成整段陰道緊縮術的醫師並不多。段濤表示，如今很多私立機構宣傳的「陰道緊縮術」，僅進行陰道口緊縮，未涉及整個陰道，很多患者術後不久陰道便會鬆弛。

私密處整形必須由合格的醫護人員進行。（取材自小紅書）

●行業「三不管」 不少非專業醫師還在「練手」

如今，在私密整形領域，國內尚未有相關指南出台。2022年8月，李峰永參與撰寫的「小陰唇增生肥大整形外科治療中國專家共識（2022版）」（以下簡稱「共識」）發表，用意在規範小陰唇整形手術的臨床操作，減少不必要的二次修復。

該「共識」列出，小陰唇至少要保留一厘米的寬度、切除組織遵循「寧少勿多」原則等操作要點。李峰永表示，「小陰唇至少要保留一厘米的寬度」是在無數次臨床跟蹤和討論後才最終確立的。

但其適用範圍、循證醫學證據、約束力都比較有限。「私密整形行業目前是『三不管』狀態」，段濤表示，政府相關監管部門、專業學會、專業指南對私密整形還沒有全面的管理要求。國內的私密整形整體還處於發展初期，不少醫師都還在「練手」階段，很多手術操作者並非經過專業培訓，技術水平參差不齊，市場魚龍混雜。

業內人士指出，失敗的私密整形手術，並非都由小型醫療機構或無資質醫師所做，也有公立醫院的婦產科醫師和整形外科醫師。劉陽表示，早些年，有的醫師邊參加聽課培訓，邊在臨床直接手術，由於缺乏深入訓練，導致了不少術後產生併發症的病例。

愈來愈多女性藉由醫美各種手術重塑自己定義的美感。示意圖。（取材自小紅書）

北京聯合麗格第一醫療美容醫院副主任醫師呂玲玲稱，有些從事私密整形的醫師並沒有掌握完整的手術流程和美學設計。以縫合技術為例，她看到不少患者手術縫合線頭凌亂、對合不齊，術後常出現疤痕增生、傷口裂開等問題。這些看似「小毛病」，實際上反映出操作者對解剖結構和癒合機理認識不足，是基本功不扎實的硬傷。

目前做私密整形手術主要包括整形外科和婦產科醫師。對婦產科醫師而言，想做私密整形手術，首先要獲得整形外科的執業資質。劉陽表示，在公立醫院，一名醫師很難同時擁有整形外科和婦產科的執業醫師資質。這讓婦產科醫師在私密整形手術操作中，「束手束腳」。段濤表示，而理論上只要是受過正規培訓，婦產科醫師和整形科醫師都可以做這種縫合。

近年來，國內關於私密整形的培訓課程開始增多，這些培訓由中國整形美容協會、中國醫藥教育協會整形美容外科專業委員會等主辦，培訓專家大多來自北京八大處整形、上海九院等權威醫療機構。不過，段濤指出，這類行業培訓所拿到的證書並未得到國家相關部門認可，且全國能真正將私密整形手術做好的醫師數量，尚遠遠無法滿足需求。

規範化體系建設的另一大障礙，在於私密整形本身高度的跨學科屬性。孫中義表示，想做好私密整形，不僅要懂性醫學，還要熟悉婦產科學、整形外科學、泌尿學、生殖醫學、心理學及社會學等領域，具備這種能力的醫療團隊在全球範圍內都是稀缺資源，「這種複雜性使得制定統一規範和培訓體系更加困難」。(中國新聞組／整理)