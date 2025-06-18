我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告未來數年人力將減少

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

Z世代賽博「養娃」 玩偶成另類情感寄託

中國新聞組／整理
棉花娃娃近年來討論度愈來愈高。(取材自小紅書)
棉花娃娃近年來討論度愈來愈高。(取材自小紅書)

不僅僅是「泡泡瑪特」旗下的Labubu，近年一個熱鬧、多元的「娃圈」也正在年輕人中迅速蔓延。從軟萌可愛的棉花娃娃，到風靡全球的Labubu，再到擬真精緻的BJD人偶，沉浸在「娃圈」中尋覓和感受一種另類的情感出口和消費文化，在「不生孩子，但賽博養娃」(意指「虛擬孩子」)的潮流下，Z世代正選擇以「買娃」來構建自己的精神烏托邦。

棉花娃娃吸引許多年輕人收藏。(取材自小紅書)
棉花娃娃吸引許多年輕人收藏。(取材自小紅書)

據文匯報報導，不生娃，卻在「買娃」上愈陷愈深，這不是段子，而是Z世代真實的生活狀態。社交平台上，「棉花美娃娃」微博超話熱度持續攀升，發帖量突破300萬，討論人數超百萬，堪稱潮玩圈頂流。從市場來看，2021年棉花娃娃線上銷售額達10億元(人民幣，下同，約1.4億美元)，2024年市場年複合增長率約10%，過去五年平均增速15%。中國，正是全球棉花娃娃消費的主場。

而泡泡瑪特人氣玩偶Labubu的出現更是將「娃圈熱」推向高潮，3.0版本在國內外一上架即秒空，曼谷、紐約的主題店動輒排隊三小時，「為娃打架」也頻頻登上熱搜，泡泡瑪特三年內海外營收增長10倍，東南亞市場貢獻超40%。此外，圍繞Labubu還衍生出「代吃代排」、「二手炒賣」、「定製換裝」等灰色服務鏈條。

對於更小眾的圈層，BJD人偶則是另一種深度情感寄託。據廣西南寧的資深「娃娘」思林介紹，BJD因其靈活的球形關節、細膩外貌與高度的可塑性，成為玩家投射自我、表達情緒的重要載體。「親手改妝、換裝的過程，其實就是在呵護一部分內在的自己」。

報導指出，從盲盒的隨機驚喜，到Labubu、jellycat的潮流狂熱，再到BJD的人格投射，「娃娃」早已不只是玩具，而是Z世代對情感慰藉與自我表達的具象回應。

打扮換裝 具象化「養育」

「賽博養娃」為當代年輕人提供了新的情感出口。那些縫進娃娃身體裡的棉花不僅是纖維，更像壓縮了的精神創可貼，不需要天長地久的承諾，只需要此時此地的陪伴與安慰。在她們眼中，娃娃既是朋友，也是「孩子」，更是能隨身攜帶的「家人」。

「定製娃娃的熱度，其實源於一種『便攜式家人』的情感需求。大家通過定製專屬娃娃、為它穿衣化妝、安排生活，完成了一次具象化的『養育』」，銷售棉花娃娃「娃衣」的網店店主兔子(化名)如是說。

BJD人偶靈活的球形關節、細膩外貌與高度的可塑性，成為玩家投射自我、表達情緒的重...
BJD人偶靈活的球形關節、細膩外貌與高度的可塑性，成為玩家投射自我、表達情緒的重要載體。(取材自微博)

「娃娃不是替代誰，但它確實填補了很多時候沒人懂我的那種空白。」南寧「00後」大學生嬌嬌(化名)擺擺手說道。這種情緒投射背後，折射出的是現代生活中人與人連接的稀缺。在快節奏、社交壓力重重的時代裡，年輕人用「娃娃」搭建出一個屬於自己的穩定情感空間：它不會吵鬧，不會失聯，也不會背叛，只會默默地陪伴和承接情緒。

「2023年中國新消費趨勢白皮書」的數據顯示，近一年來，「娃圈」興趣圈層筆記互動量同比增長近200%，僅 「娃衣」 這一細分領域，近兩年「00後」消費人數滲透率快速增長，消費金額同比增長超146%，平均購買單價同比增長超32%。

「娃圈」互動 重構社交

在碎片化的社交時代，「娃圈」這個曾被誤讀為「玩物喪志」的小圈層，正憑藉社交媒體和資本聯動實現破圈躍升，從亞文化角落大步邁向大眾視野中心。年輕人通過構建 「娃媽 / 娃爸」 身分與同好社群，是對原子化生存(指現代社會中個體缺乏緊密情感聯結與社會支持的生存狀態)的主動回應 —— 藉由玩偶與圈層互動，重構情感歸屬與社交連接。

這也使得「改娃師」成為職場新寵，不同類型娃娃的改妝堪稱「指尖上的微雕藝術」，比如Labubu毛絨材質的染色需調配專屬色漿，用噴槍反覆暈染出漸變效果；小布娃娃(BJD娃娃的一種)的眼皮繪畫則要在3毫米區域內勾勒精細圖案。一套包含雕刻、彩繪、拉環製作的 「迷你布」 改裝，工時長達40小時，定價2500元仍供不應求。

改娃達人」小紅書博主言吾豪的BJD人偶。(取材自小紅書)
改娃達人」小紅書博主言吾豪的BJD人偶。(取材自小紅書)

「改娃達人」小紅書博主言吾豪將明星形象和動漫IP融入BJD人偶或是泡泡瑪特IP改妝中，在小紅書收穫4.6萬粉絲。他常埋頭在桌前一坐就是一整天，他把BJD或泡泡瑪特人偶改造成王一博、卡卡西等大眾熟知的明星和動漫人物，一個娃的誕生往往要耗時24小時至60小時，不僅成就了他個人的藝術表達，也擊碎了「玩物喪志」的刻板印象，讓「娃圈」成為連接創作與情感的真實場域。

南寧師範大學新聞傳播學院副院長、教授梁穎濤指出，Z世代「養娃不生娃」的文化實踐，反映玩偶已超越收藏品屬性，成為承載審美、情感與價值觀的符號系統。「在算法驅動下，『曬娃』行為實質是將個人審美轉化為 『文化資本』的社交博弈」，年輕人可在 「職場菁英」 與 「娃圈創作者」 間自由切換，「但更本質的是，這是年輕人在規訓社會中保留的『自我飛地』」。

棉花娃娃的各種娃衣。(取材自小紅書)
棉花娃娃的各種娃衣。(取材自小紅書)

Labubu 泡泡瑪特 小紅書

上一則

公職3人聚餐就違規？中國「禁酒令」被指層層加碼

下一則

必比登連9年推介 北角古月7／19結業「把時間留給家人」

延伸閱讀

小紅書首個境外辦公室 落戶香港 財爺：助拓展全球布局

小紅書首個境外辦公室 落戶香港 財爺：助拓展全球布局
小紅書估值飆升至260億美元 有望今年啟動IPO

小紅書估值飆升至260億美元 有望今年啟動IPO
小紅書估值飆升到260億美元 行業人士預計最快今年啟動IPO

小紅書估值飆升到260億美元 行業人士預計最快今年啟動IPO
以為是爛片卻看上頭 5部劇「黑翻紅」播出後好評不斷

以為是爛片卻看上頭 5部劇「黑翻紅」播出後好評不斷

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病