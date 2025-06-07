「中國最美公路」獨庫公路再通車 1日穿越天山4季

獨庫公路宛如一條巨龍盤旋在天山之間。（取材自南方都市報）

「中國最美公路」告別了冰封期，重新恢復通車。在遊客們瘋狂湧入拍照打卡的背後，縱貫天山的獨庫公路無聲訴說著萬名築路兵用生命開闢道路的故事，也記錄了廣東與新疆 兩地的另類情緣。

蜿蜒曲折的公路，沿途鑲嵌著藍色的湖泊，宛如天使的眼淚；從高空俯瞰，山上的積雪如同一團團散落的棉花…這裡是被譽為「中國最美公路」的獨庫公路，縱貫天山南北，可領略「十里不同天，一日遊四季」的奇幻，是每年遊客們最為期待的景點之一。

獨庫公路有「中國最美公路」之稱。（取材自微博）

★獨庫公路 宛如巨龍盤旋

南方都市報報導，歷經漫長的冬季，獨庫公路在5月31日恢復通車，比去年提前了一天，也是近五年來最早的一次。當天首批1000多輛自駕車 排隊從儀式現場出發，標誌著這條橫跨天山的「最美公路」恢復通行，一年一度的旅遊旺季就此拉開序幕。

據報導，來自廣東的旅行團嘗到了獨庫公路恢復通車後的「頭啖湯」。廣東一家旅行社的領隊三毛（化名）展示了前方同事傳回的照片，從蜿蜒山路到皚皚白雪，這是與平原地區截然不同的風景。

獨庫公路是連接南北疆的重要通道，宛如一條巨龍盤旋在天山之間，北起克拉瑪依市獨山子區，南至阿克蘇地區庫車市，全長561公里，其中一半路段海拔在2000米以上，穿越峽谷、冰川、湖泊、草原、森林、戈壁等多種地形地貌，以獨特的自駕體驗，成為無數遊客心中的「此生必駕」之路。

從兩側壁立千仞的峽谷、野花爛漫的草原、倒映著藍天白雲和遠處的雪山的湖面…，獨庫公路憑藉其獨特景觀成為打卡勝地。2024年車流量突破372萬輛次，遊客接待量超過705萬人次。

受山區高海拔及天氣、地形等多種因素的影響，每年10月以後，隨著山區降雪增多，獨庫公路出現積雪、結冰等現象，車輛無法通行，公路會暫時封閉，有長達八個月的交通管制期。但三毛說，只要獨庫公路開通，「基本上就是新疆旅遊最火的一個路段」。

獨庫公路縱貫天山，橫亙崇山峻嶺、穿越深川峽谷。「我們常說，獨庫公路是『一日遊四季，十里不同天』。」新疆當地旅遊團領隊微微（化名）描述了獨庫公路的變幻莫測，雨雪冰雹後也許是晴空萬里，遊客能在這一條公路上盡覽四季風光，經歷氣候變換。

「近期迎來了一個旅遊小高峰，因為5月31日公路恢復通車，我們現在旅遊車的訂單也非常多，一些車型還出現短缺的情況。」微微介紹，在她接待的遊客團裡，來自北上廣的客人更多。

三毛表示，獨庫公路每年都會吸引許多廣東遊客，去年他就帶領了三、四批遊客前往，而今年旅行社的首批廣東遊客團已經抵達當地。

受冬季降雪、結冰等影響，獨庫公路每年都有大約半年「冬眠期」。（新華社資料照片）

★夏季雪景 更加吸引遊客

報導指出，6月的哈希勒根達坂仍被積雪覆蓋，這裡是獨庫公路中南北疆的分水嶺，海拔3390米，是最具標誌性的景點之一。三毛帶團遊獨庫公路已經三年多，「對廣東遊客而言，夏季雪景更加吸引人，現在部分山上的雪可能還很厚。」

翻過哈希勒根達坂後，沿公路自北向南，便能看見大草原，羊群也多了起來。「我們有時會碰到牧民帶著羊群轉場，偶爾一些羊會走上公路，導致車流緩慢。大家常開玩笑說，只遇過堵車，沒遇過『堵羊』的。」三毛笑道。

微微觀察發現，近年來，「堵羊」現象開始緩解，「可能當地部門也和牧民溝通過」。

而為了讓遊客有更好的旅遊體驗，新疆交通運輸廳表示，為確保這條景觀大道安全暢通，當地自3月起統籌推進清雪除冰、病害處置、隱患排查及服務設施優化等工作。

遊客在哈希勒根達坂遊玩。（新華社資料照片）

★9彎27拐 被譽天險之路

烏蘇段作為全線最險峻的路段，海拔從1300米急劇提升到3300米，全線包含27個U型彎、9個S型彎等，被譽為「天險之路」。當地交警表示，「中隊新增30名警力，每輛巡邏車都配備了千斤頂、十字扳手、移車器等維修工具和急救藥箱」，通車後，騎警和警車將採取「定點+機動」的方式巡邏，確保快速幫助遊客處理突發情況。沿線服務設施也迎來全面升級，烏蘇驛遊客服務中心新增十座快速充電樁、哈希勒根達坂區域停車位增至1000餘個。

報導稱，隨著獨庫公路恢復通車，當地民宿最直觀的變化是「前台辦理入住很忙」。那拉提草原景區附近一家民宿的老闆還來不及寒暄，便匆匆說：「我這裡很多客人來辦理入住，一大半都是廣東人，你先加我微信 ，晚點再聊。」

「獨庫公路恢復通車，很多廣東人慕名而來，對我們家的民宿生意影響還是很大的。」那拉提另一家民宿的老闆是新疆本地人，每當遊客問起沿途的風光，他總是知無不言，「山川河流、草原林木、懸崖峭壁…當你從雪山突然進入草原，那種感覺是很棒的。」

獨庫公路恢復通車，象徵當地旅遊旺季揭開序幕。（新華社資料照片）

★旅遊旺季 持續到9月底

深圳人鄧先生和朋友在獨庫公路附近開了一家以「粵」為名的民宿，營運已有三年，「今年才開放，昨天（6月1日）我們店就爆滿了」。按照慣例，旺季會一直持續到9月底。鄧先生說，「往年客人都是爆滿的，我們甚至會介紹給別家。」

粵新兩地的交流交融，不止於此。

獨山子是獨庫公路的起點，這裡有一家經營七年多年的潮汕牛肉火鍋店，老闆李女士是本地人。她說自己在廣東吃過一次潮汕火鍋，覺得挺好吃的，回來一年後，就在新疆開了一家。

為此，李女士還特意尋找品牌加盟，專門去學習怎麼做地道的潮汕火鍋，她說，「廣東與新疆在飲食文化上有默契，新疆人也喜歡吃牛羊肉，口味相通」。

在獨庫公路通車期間，店內顧客絡繹不絕。因為經營潮汕牛肉火鍋，李女士還結交了來店裡吃飯的廣東朋友，「他們遊玩獨庫公路時，往返都會光臨。」她感到很驕傲，「他們說我家火鍋的味道跟廣東當地的很像，比較符合他們的口味。」

庫車則是獨庫公路的終點。剛剛過去的5月，廣東江門台山與新疆庫車，簽訂了鑄牢中華民族共同體意識工作跨區域協作交流協議。雙方協議約定，實現資源信息共享，策畫定期合作項目；開展非物質文化遺產項目和民俗藝術交流活動；開展「台山庫車青少年手拉手」行動，促進兩地青少年情感交融等。

獨庫公路上的粵疆情緣，仍在延續。

喬爾瑪烈士紀念碑。（取材自微博）

●逾萬築路兵用生命挺進 天塹10年變通途

獨庫公路，又被稱為「英雄之路」。從人跡罕至到遊人如織，其背後是一段驚心動魄的艱苦築路史。

獨庫公路從崇山峻嶺、深川峽谷中通過，地勢異常複雜，其中280多公里的路段都是在海拔2000米以上。建成之前，南北疆往來路程有1000多公里。

綜合南方都市報、新疆日報報導，1974年以來，一場關於「加強天山國防公路建設」的大會戰在天地間展開，當年4月，1萬3000多名基建工程兵揮師西進，在沒有機械助力、更無技術經驗的條件下，要在險峻的地勢間開辟出一條連接南北疆的道路。

獨庫公路縱跨天山，70%的線路延綿於深山峽谷之中，既有車輛不能通行的沼澤濕地，也有遭受多次構造破壞形成的不穩定岩堆帶來的泥石流威脅，更有頻繁的雪崩和風吹雪等自然災害。280多公里路段在海拔2000米以上，全程三分之一是懸崖絕壁、五分之一處於高山永凍層，修築過程十分艱難。

獨庫公路博物館資料顯示，無處落腳的「飛線」地段施工風險極大，築路官兵一般先打一個洞，鉚一根鋼釘，吊一根安全繩，將炮手沿懸崖緩緩放下，他們身背風鑽，腰纏炸藥包，懸在懸崖邊，打眼放炮。圖紙上的「飛線」就這樣從虛線變成現實中的一條公路。

築路官兵們克服艱險、流血流汗，硬是在「不通」的達坂上鑿通了隧道，修建了一條跨越天山、化天塹為通途的公路，這也是中國西部邊陲的一條重要國防公路。為了打通這條天山戰略要道，共有168名築路官兵獻出了寶貴的生命，其中年齡最大的31歲，最小的只有18歲。

在1萬多名築路兵中，有1000多人來自廣東。報導指出，鄧龍輝是梅州興寧人，1978年3月入伍，參加獨庫公路喬爾瑪烈士紀念碑至巴音布魯克路段建設，曾多次與死神擦肩而過。

1982年初春，作為排長的他帶領3名推土機操作手徒步12公里，到一個機械停放點執行清除道路積雪任務。一路上都是山溝，兩邊山上積雪很厚，隨時有發生雪崩的可能。12公里的路程他們走了6個多小時，途中發生了兩次雪崩，所幸都避開了，「事後想起來還心有餘悸，真是有驚無險」。

廣東籍老兵牛永祥同樣在1978年3月前往新疆參與獨庫公路建設。「我們當時坐了七天八夜的悶罐車到達烏魯木齊，又坐了四天汽車才到達那拉提。上山修路的時候，把背包扔地上就看不見了，雪太厚了。」

青春在天山留下了深刻的印記，幾十年過去，2022年7月，牛永祥等十多名參建獨庫公路的廣東籍老兵帶著親屬前往獨庫公路，重溫那段天山往事。「我們想回去看看，再不去就走不動了。」

牛永祥說，在獨庫公路博物館裡，他們看到了修建公路時的寶貴資料，「看到繫著安全繩在懸崖上作業的照片，回憶起當年的情景，好幾個老兵都哭了」。

他們還前往喬爾瑪烈士陵園，緬懷築路犧牲的戰友們。紀念碑上，正面書寫著「為獨庫公路工程獻出生命的同志永垂不朽」18個蒼勁有力的大字，背面基座上鐫刻著他們的名字。

十年築路，天塹變通途。每當向遊客講解獨庫公路，領隊三毛都會提起這段英雄故事，「經過喬爾瑪烈士紀念碑時，遊客也會去緬懷英烈，感受當時修路的艱辛。」