中國「校園餐」反腐 金額小…關注大 祭史無前例專項行動

北京市第一六六中學附屬校尉胡同小學的學生們排隊取餐。（取材自新京報）

相較一般貪汙案件，「校園餐」查處案件普遍存在金額小等情況，但往往一經披露，旋即引發極大關注，因為這些不法人員從孩子口中「奪食」，群眾有切膚之痛，更撼及國家未來棟樑。

統一就餐口取代了教職工窗口，學校食材採購改由教育局公開招標，每所學校食材驗收點都加裝了攝像頭監控配送數量，新食堂數字管理平台從學校下單到配送、入庫等環節都有電子化存檔……這是成都市溫江區中小學及幼兒園這學年起的新變化，也是一年來史無前例的全國中小學「校園餐」專項整治行動縮影。隨著多部門加強聯動，「校園餐」反腐治理已進入新階段。

「捫心自問，（我）特別慚愧。」1月5日，吉林省長春市汽車經濟技術開發區第七小學（以下簡稱「七小」）原後勤主任戚世國出鏡懺悔道。

利益輸送 犯罪結構龐大

2010年8月，吉林省高爾夫餐飲管理公司為與七小建立長期合作關係，通過給予回扣方式對校內人員進行利益輸送，時任校長與戚世國從每位學生每餐餐費中拿1毛錢（人民幣，下同）回扣，後來隨著「校園餐」餐費調漲，回扣也增加到了3毛錢。從2010年8月至2019年12月的9年多裡，該公司從學生餐費裡剋扣了70餘萬元用於單位行賄，其中戚世國受賄23萬餘元。

戚世國案一經披露，旋即引發極大關注。自2024年5月以來，各省紛紛響應中央部署，開展「校園餐」專項整治。從公開案件看，北京廉政法治協同創新基地主任彭新林則表示，「校園餐」查處案件普遍存在涉案人數多、頻次多、金額小、潛伏期長等特徵，校長、學校食堂分管領導及招標採購等關鍵崗位人員是辦案重點監督和調查對象。 中國校園餐反腐進入新階段，圖為小學生在學校食堂排隊領餐。 （中新社）

學校校長並不是腐敗利益鏈條的最後一環。據不完全梳理，全國已有至少10名縣委書記、教育局局長等因「校園餐」腐敗問題被查處。不過，彭新林表示，受利益驅動、過程透明度低、監管疲軟、制度漏洞等多種因素影響，「校園餐」腐敗問題並未得到根治。此輪「校園餐」專項整治則在中央紀委國家監委統一部署下，更強調系統治理和跨部門協同合作。

以次充好 損害學生健康

中小學食堂分兩類，一類自營，一類外包。外包，就是由第三方餐飲公司承包經營中小學食堂，上文提及的吉林省高爾夫餐飲管理公司就屬於外包食堂的腐敗。多地紀委監委及市場監管局工作人員表示，中小學外包食堂腐敗，通常表現為外包餐飲公司以利益輸送的方式拿下食堂承包權，在經營中剋扣經費、以次充好，導致食品變質或不達標，損害學生健康。

黑豆團餐標準研究院執行院長蔣方源表示，目前各地中小學食堂對外承包招標過程不夠透明，企業進駐、招標存在人為設置的壁壘，「更具資質、合規的企業反而競爭不過『有關係』的企業」。知支之（上海）商業管理有限公司創始人孟慶剛也證實了這一現象，「一些地區中小學食堂的招標沒有市場化流程，甚至有些不良交易，沒有正規、開放的流程」。

企業透過賄賂、給予回扣等方式得標後，項目支出也隨之增加，蔣方源說，為維持利潤，企業就需要在後續執行過程中「找補」，例如降低材料質量、減少成本或虛報開支。同時，通過利益輸送得標的企業，其運營模式不規範，缺乏有效的財務監督，後續環節更可能出現經費問題，形成惡性循環。 學校食堂工作人員正忙碌備餐。（中新社）

類似問題也出現在自營的中小學食堂中。彭新林發現，這類貪腐問題集中在資金管理方面，「一是食材招投標，二是食材驗收，這兩大環節是重災區」。以食材招投標來說，採購決策權集中少數人手中，缺乏有效監督和制衡就可能產生貪汙腐敗；而在食材驗收環節，如四川廣安市一家公司就通過陳米替代新米、蔬菜替代肉品，在學生營養餐項目不當得利180餘萬元。

不難看出，無論是自營食堂還是外包食堂，都存在腐敗產生的條件。兩者出現腐敗環節的共性是：流程不夠公開透明和正規，關鍵環節的權力集中，缺乏外部的有效監督。做了30年中小學食堂研究的中國後勤協會中小學後勤分會副會長孫廣學表示，事實上，安全不取決於何種經營模式，而在於全鏈條更公開透明的流程管理和更有力的監督。

這些年，國家的相關政策也始終在朝這一目標努力。2024年開展「校園餐」專項行動以來，各地正逐步落實食堂對外承包要公開招標、信息上網。而在自營食堂的食材查驗環節，教育部也規定進貨查驗人員至少包含學校食品安全員和食堂管理人員，集體驗收，公開透明，有條件的學校還應保留影像資料，清晰翔實記錄進貨查驗情況。

實時監控 緊盯食材運用

多地教育局及紀委監委工作人員還表示，近段時間以來，他們已經陸續在各校食材查驗點加裝攝像頭，通過實時監控監督食材出入庫情況，「食材一上秤，就能自動錄入系統」。這些改變都遵循同一個原則，即「校園餐」的各環節盡量公開。

北京大學公共政策研究中心副主任莊德水提出，接下來，「智慧監管」系統的權限不應局限於教育局，應當將其推向大眾，尤其是家長等利益相關方。無論是否有電子化技術，教育行政部門和學校都要定期公布資金明細帳目、原材料採購、配餐標準等信息，主動接受媒體和社會監督，「只要願意做，有100種公開透明的方法」。

浙江縣杭州市桐廬縣專項督查組實地走訪該縣部分中小學食堂，對校園食品安全和膳食管理情況開展檢查。（取材自杭州日報）

「陽光食堂」智慧監管 讓學生吃飽又吃好

一所華南地區有近70年校史的鄉鎮初級中學，該校高層辦公桌裡塞滿了學生控訴「校園餐」吃不飽的投訴信，卻直到多年後該校長官們組成長達11年的「校園餐套取餐費犯罪共同體」涉貪案件曝光才被聽到，隨著反腐查緝擴大，一周內曾有20多人投案。目前該區已成立「陽光食堂」智慧平台等智慧監管，學生們不僅吃得飽又吃得好，還出現「校園餐」第一次退費情況。

2024年5月，全國中小學校園食品安全和膳食經費管理突出問題專項整治活動拉開序幕。同月某天，該區區委巡察辦清晨對該校飯堂供應當天配送的食材突擊檢查，發現送銷單上寫著這天的送銷金額在6000元（人民幣，下同，約842美元）左右，實際秤重，價格僅有約4500元。這樣的虛增讓巡察人員十分震驚，2024年6月將這一線索移交至區紀委監委。

大數據揪出弊案

該案主辦人王小飛（化名）說，辦案人員利用大數據等手段查出該校時任飯堂負責人張雲寶與涉案供應商實際控制人是堂兄弟關係，成為突破口。隨著辦案力度的進一步深入，張雲寶迫於壓力在當月主動投案，並交代了其與該校時任副校長黃凱華、校長練金峰與堂弟的涉案情況，同年8月，黃凱華被區紀委監委移送檢察機關，練金峰與涉案供應商實控人相繼被留置。

經查實，練金峰涉及「校園餐」腐敗問題始於2013年3月，到2024年6月案發，作案時間長達11年之久。2013年1月，張雲寶擔任該中學飯堂負責人後兩個月就開始在「校園餐」上做手腳，該中學的食堂一直是自營，張雲寶在市場找到了一些配合其套取學生餐費的供應商，練、黃、張三人約定將套取的學生餐費按8.5：0.75：0.75的比例分配。

三年後的2016年，住校生人數增加，餐費也提高，疫情發生後，該校住宿生由100餘人增加到了400餘人，食材採購量進一步增加，「這時，張雲寶每個月留給自己的套取餐費有時可達上萬元」，王小飛說，張雲寶等人的套取手段主要包括缺斤少兩、以次充好等，這個犯罪結構體能從平均7元的午餐費或晚餐費裡面，套取2元多餐費。

這所中學是一所鄉鎮初中，學生餐費全部來自學生家長。學生家庭並不富裕，多數都在農村。該校一名班主任跟辦案人員說，家長節衣縮食給孩子交餐費，孩子卻連飯都吃不飽，「我們跟校領導反映過，也得不到解決。我只得跟同學們建議，盛飯的時候，嘴甜一些，讓飯堂阿姨多給你加一點米飯」。 通過「陽光食堂」平台，學生餐食製造過程一覽無遺。（取材自荔枝新聞）

最終經查證，張雲寶、黃凱華、練金峰三人套取侵吞校園餐費共92萬餘元。2024年10月，區人民法院一審宣判，張雲寶和黃凱華因貪汙罪，分別獲刑1年3個月、1年。二人認罪認罰，沒有上訴。涉事的供應商也被查處。

2024年11月6日，在區教育局召開的現場警示教育會上，區紀委監委相關負責人通報了該中學「校園餐」問題，並對現場教育工作者表示：「你們很多人也是從農村出來的，你們面對的很多學生都是農村孩子，如果涉及『校園餐』問題，你們於心何忍？」若能主動、如實、全面說清問題並退贓且保證引以為戒，可以從輕處理。

會議結束一周內，全區有20餘名校長、副校長、飯堂負責人等主動向區紀委監委投案，均涉及「校園餐」問題。截至目前，全區共查出30餘名涉及「校園餐」問題的教育工作者，涉案金額共計200多萬元，手段和張雲寶等人類似，分別受到了嚴重警告、警告、降職、取消評優資格等處分。

目前，多方監管的智慧平台是該區開展「校園餐」整治工作的重要舉措之一，這一平台正在區內一所小學試點運行，試圖構建「源可溯、量可視、質可控、用可統、責可究」的校園食堂監管新體系。 蘇州市吳江區中小學投入使用了「陽光食堂」系統，學校錄入每日採購食材信息，包含價格、重量等，並附上發票收據作為佐證。（取材自澎湃新聞）

智慧平台電子屏幕的左下側，滾動顯示供應商的名稱和當日採購明細，還可以將信息同步推送至審計、市場監管、紀委監委等部門，接受多方監督。飯菜上桌，智慧平台的監控依然繼續，顯示當日飯堂的消費總額以及所有人員就餐消費明細。全區19所設有食堂的公立學校在2025年5月統一完成安裝智慧平台，該區還要求師生「同餐同菜同價」，做到師生「同吃一鍋飯」。

餐費下降還退費

此外，該區的「校園餐」價格在去年出現了整體下降現象。該校現任校長表示，2024年下半年，該校早餐3元價格不變，午餐晚餐由7元降至6元，還增加了3元夜宵。「考慮到我區經濟不發達，我們主動壓縮利潤空間，現在送到學校飯堂的食材是當地菜籃子價格的九折」，該供賀合作聯社主任說。

2024年12月，區紀委監委到該中學清點當年的餐費情況，發現當年還結餘3.1萬餘元，後來，這筆餐費退還給了學生。這是該校第一次出現「校園餐」退費情況。而在該區，3.6萬名師生「校園餐」專項整治工作還將繼續。