「自駕遊阿姨」穿旗袍走上坎城紅毯：我值得擁有

蘇敏身著一襲靛藍蘇繡旗袍踏上坎城影展紅毯。（取材自微博）

「當我走上戛納（又譯坎城）紅毯，我想告訴全世界，這一刻，我不是媽媽，不是妻子，不是女兒，我就是我自己。」第78屆坎城影展 現場，中國電影「出走的決心」導演尹麗川與原型人物蘇敏攜手亮相。從河南 鄭州一路走上坎城紅毯，62歲的蘇敏已是有幾百萬粉絲的「自駕 遊阿姨」。回顧走出婚姻束縛的自己，她說：「謝謝那個曾經決定出走的我，我值得擁有」。

法國當地時間5月16日，第78屆戛納電影節現場，中國電影「出走的決心」導演尹麗川與原型人物蘇敏攜手亮相紅毯。（取材自澎湃新聞）

綜合紅星新聞、新華社報導，法國當地時間5月16日，第78屆坎城影展現場，中國電影「出走的決心」導演尹麗川與原型人物蘇敏攜手亮相紅毯。在全球最閃耀星光匯聚的紅毯上，身著一襲靛藍蘇繡旗袍踏上紅毯的蘇敏，以電影「出走的決心」原型人物的身分，與導演尹麗川並肩走進世界電影的殿堂。

此次兩人是受品牌方之邀，走上坎城影展參賽電影「愛丁頓」的映前紅毯。同場走上這期紅毯的還有影星娜塔莉波曼和魯妮瑪拉等。

蘇敏和「出走的決心」導演尹麗川亮相坎城影展紅毯。（取材自澎湃新聞）

蘇敏。（取材自微博）

走上紅毯的普通主婦

「作為一個普通人，從來沒想過能走在戛納電影節的紅毯上。對於很多明星來說，（走紅毯）可能是展示，但是對於我來說可能是一種體驗」，蘇敏說，當時她雖然很緊張，但因為和尹麗川導演一起走在紅毯上，導演全程牽著她的手，讓她心裡有了底氣，也就沒那麼緊張了。

在星光熠熠的現場，蘇敏的現身有著一種獨特的力量。這位62歲的中國阿姨，是一位來自河南鄭州的普通主婦。對大多數人而言，這個年齡意味著安穩退休、含飴弄孫；對蘇敏而言，卻是人生的新起點。

「前半生為家庭為孩子，後半生為自己。」56歲時，蘇敏做了一個在很多人看來「瘋狂」的決定：離開束縛自己的婚姻生活，開著一輛白色Polo車，踏上了自駕遊的旅程。她將自己的經歷分享在網路上，意外收穫了大量關注。她表示：前半生為家庭為孩子，後半生為自己，一人一車看世界。她的故事鼓舞了無數身處困境的女性，最終觸動導演尹麗川將這個故事搬上銀幕。

根據蘇敏經歷改編的電影「出走的決心」於2024年9月上映。影片沒有止步於展現個體的婚姻悲劇，而是將其上升為更具普遍性的生存困境：女主角被迫為弟弟放棄學業，婚後忍受丈夫的指責與謾罵，視為安慰的女兒面對事業壓力時，習慣性要求母親付出……漫長的壓抑與痛苦，最終化作了堅定的「出走」決心。

詠梅主演「出走的決心」。（取材自澎湃新聞）

自駕路上的蘇敏。（取材自微博）

詠梅在片中飾演的主角李紅，生動展現了一位女性從壓抑到覺醒、最終勇敢出走追尋自我的過程，讓許多觀眾感同身受。電影並收獲1.24億元（人民幣，下同）票房和豆瓣8.8的高分，成為去年下半年中國電影名副其實的一匹黑馬。

對根據自己故事改編的電影，蘇敏前後看了三、四遍。她在接受採訪時曾說，電影裡的故事情節、矛盾衝突，讓她彷彿回到那一天，「我當時看電影，都是哭得稀里嘩啦。雖然我已經走過來，但我還是哭」。她說，電影中很多畫面都來自她的生活，一點都沒有誇張。

「我只是做了很小的事」

「之前我總是會收到很多年輕朋友發來消息說，『阿姨你真的是位偉大的女性』。我總是覺得自己只是做了很小的事而已，可是看到電影裡的，那個迷失在沒完沒了的家務裡的我，那個想要為自己活一回而掙扎的我，那個終於決心出走去自駕遊的我……原來能『被看見』是這種感覺」。她說，電影「出走的決心」就像是一面鏡子，不論男女，希望更多人能勇敢做自己。

蘇敏自駕到海邊。（取材自微博）

今年1月27日，出走五年後的蘇敏發文宣布離婚。不少網友留言：「了不起啊， 現實版逆襲大女主角」，「蘇阿姨真是靠自己走出來喜歡的人生」，「太了不起了，每一步都是阿姨的努力啊」，「哇，她值得」，「看過她的故事很受觸動，希望更多人能勇敢做自己」。

今年5月8日，蘇敏在社交媒體上與網友們分享了自己即將去坎城走紅毯的好消息，並表示這是「再一次大膽的出走」，收獲了眾多網友的祝福。參加完坎城影展後，蘇敏在巴黎玩了兩天，5月21日回國。對於下一步的旅遊計畫，蘇敏直言她一般不做計畫，「因為你不知道這個計畫能不能完成，隨心所欲就是走到哪兒算哪兒就好」。

在這方全世界最美麗的女明星們爭艷的紅毯上，蘇敏的眼眸篤定堅毅，自信的微笑，從容的姿態，詮釋著女性之美的正解——不是薄紗裙下的完美曲線，也不是珠寶堆砌的奢華符號，而是一個普通人用堅韌和勇敢，開拓出自由而遼闊的遠方。