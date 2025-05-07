我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

中國年輕人邊玩邊賺錢…旅遊擺攤正流行

中國新聞組／整理
聽新聞
test
0:00 /0:00
林向的「移動咖啡攤」。（取材自潮新聞）
林向的「移動咖啡攤」。（取材自潮新聞）

現在的中國年輕人，有人勒緊褲帶，也要花高價追逐網紅手作麵包，有人則在旅途中發展出了自己的小攤生意。與其稱流行「躺平」，倒不如說，在經濟困境下成長的他們，如今更懂得，即使卷不動了，也要用盡各種方法追求屬於自己的情緒價值。

邊旅行邊擺攤的年輕遊客。（取材自小紅書）
邊旅行邊擺攤的年輕遊客。（取材自小紅書）

今年「五一」小長假，中國青年遊客在各地街頭玩出了新花樣，一邊打卡景點，一邊支起創意攤位開啟「輕創業」模式。大學生租外骨骼裝備賣烤腸、90後攝影師租相機玩街拍、音樂發燒友租音響露天點歌賣唱……他們說，這種方式既能分攤旅行成本，又能體驗當地市集文化，「窮遊」成了「富遊」。「旅遊擺攤」流行風潮，為想「邊躺邊賺」的年輕人創造了新可能。

創業初期 充滿挑戰

5月1日清晨7點半，杭州西湖區一處城郊停車場，杭州80後移動咖啡攤攤主林向（化名）正將咖啡豆倒入研磨機。他的「移動咖啡館」頗具特色：一輛白色轎車後備箱內，專業咖啡機、手沖器具、移動電源一應俱全。他說，「五一假期，我的備貨量是平時的三倍」。

據潮新聞報導，林向以前做寵物電商，2024年8月，從業7年的他離職後投入1萬元（人民幣，下同，約1375美元），將愛車打造成一個移動咖啡攤。他表示，對創業小白來說，「移動咖啡攤」低成本、靈活性強、入行門檻低就很吸引人，且工作自由度高，還能邊賣咖啡邊賺旅費，初為攤主的他，從磨豆學起，盡管創業初期充滿挑戰，現在的他已經開始計畫如何規模化經營。

林向的移動咖啡攤今年3月底正式出攤，工作日擺在寫字樓旁停車位，周末轉戰青山湖景區，但不時被保安勸離，直到最近才在城郊一個鄉村找到了較穩定的出攤點位。林向的咖啡等飲品定價親民，美式15元、拿鐵20元，從4月1日算起至月底，林向的銷售額有4000多元。

一名女孩在景區裡的「行動飾品攤」，自己就是商品陳列架。（取材自小紅書）
一名女孩在景區裡的「行動飾品攤」，自己就是商品陳列架。（取材自小紅書）

而在林向旁邊，是一對80後姐妹花的鮮榨果汁攤位，她們曾經營實體店七年，今年3月轉型成一名「攤主」，清明節單日賣過2700元。對林向和李靈姐妹來說，多月擺攤下來，他們發現消費者對擺攤有著天然的親近，李靈說，現在愈來愈多年輕人加入擺攤隊伍。

鄭先生的燒鳥攤。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
鄭先生的燒鳥攤。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

享受自由 夢想開店

晚上8、9點，鄭先生的燒鳥攤前圍滿了年輕人，炭火上的雞腿蔥串香氣四溢。鄭先生一年前還是杭州某地產公司的職員，2024年初，從業八年的他，因行業寒冬導致收入下滑嚴重，熱愛美食的他決定換個新賽道，直接開店風險大，就從擺攤開始做起。

零基礎的他去了日料店學習了一個月，花2萬多元購置等出攤設備，去年5月「出道」。「燒鳥的靈魂在於新鮮」，鄭先生從每天11點開始忙到晚上7點，雖然辛苦，他享受這份自由：「有了更多時間陪伴孩子，研究新菜品獲得顧客好評也很有成就感」。

缺旅費了，就在街頭擺攤賣自己從景區採回來的水果。（取材自小紅書）
缺旅費了，就在街頭擺攤賣自己從景區採回來的水果。（取材自小紅書）

但挑戰也隨之而來，雨天客流驟減、隔壁攤油煙引來城管，鄭先生說，所幸目前杭州的管理比較人性化，對「野攤」以勸導為主。如今，像鄭先生這樣的轉型者不在少數，他們用靈活就業應對行業波動，也為城市煙火氣和消費市場注入了新活力。不過，鄭先生也表示，擺攤畢竟不能長遠，未來肯定會考慮開設燒鳥實體店。

一個年輕人在某景區開設的移動式咖啡攤，後方就是無價海景。（取材自小紅書）
一個年輕人在某景區開設的移動式咖啡攤，後方就是無價海景。（取材自小紅書）

另據網易報導，今年五一，25歲的王小楓也是開著他的咖啡車，邊旅遊邊賺錢。在海南鸚哥嶺瀑布觀景台，王小楓剛沖完一杯手磨咖啡，轉身就抱起吉他唱起了「去大理」。他的咖啡車被遊客圍成半圓，有人舉著手機錄像，有人跟著哼唱。這一晚，他靠賣咖啡和「氛圍感」賺了1800塊，第二天一早又開車奔向下一個景點。

鄭先生的燒鳥攤。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
鄭先生的燒鳥攤。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

像他這樣「白天看風景，晚上賣風景」的年輕人，正在成為五一旅遊大軍裡的新勢力；旅行擺攤，成了現在年輕人對抗焦慮的「解藥」。

政策助攻 改寫成功學

「大景區人擠人？不如去小城當『攤主』。」這個五一，寧夏中衛、甘肅天水等冷門小城擠滿了擺攤的年輕人。他們白天在丹霞地貌拍vlog，晚上支起攤位賣手沖咖啡、非遺魚燈，靠「反向旅遊」避開人流，還能日入上千。支付寶數據顯示，五一期間寧夏三座小城異地支付暴增，年輕人一邊旅行一邊把錢賺了，「窮遊」徹底變「富遊」。

林向的「移動咖啡攤」上的設備。（取材自潮新聞）
林向的「移動咖啡攤」上的設備。（取材自潮新聞）

廣西的95後林文興，用五菱EV電車改造的移動檸檬茶攤，五一期間跑遍三個城市，賺了平時兩個月的工資。他說，開奶茶店要砸20萬，擺攤只需5000塊啟動資金，不用交房租，賣不完還能帶著走。政策也在助攻，比如，重慶夜市提供免費攤位，貴州推出「1元日租」市集等。

在敦煌夜市教遊客畫壁畫的00後小鹿說：「看到有人因為我的攤位愛上傳統文化，比賺錢還爽」。年輕人也把擺攤當社交實驗，用攤位傳遞「我可以吃苦，但拒絕當工具人」的人生態度。他們正在改寫成功學：風景要獨享，錢要站著賺，生活要自帶BGM（背景音樂，background music）。

當旅遊遇見小攤經濟，既能感受遊玩的快樂，又能體驗生活「賺賺路費」，每段旅程都可能成為價值創造的新起點。你還能說現在的中國年輕人卷不動就躺平？不，年輕人正逐漸進化為要「邊躺邊賺」，你在城市行走中發現了哪些新可能？何樂不為？

杭州市錢江新城商圈的平安悅坊商業外擺。（取材自極目新聞）
杭州市錢江新城商圈的平安悅坊商業外擺。（取材自極目新聞）

寵物 甘肅 支付寶

上一則

中國祭出降準降息救市 A股三大股指高開逾1%

下一則

上海對東盟進出口 今年首季同比增長7.1%

延伸閱讀

習近平：下鄉越來越多 盼青年到最需要地方發光發熱

習近平：下鄉越來越多 盼青年到最需要地方發光發熱
慶祝亞太文化月 洛中領館開放日 逾70師生體驗過端午

慶祝亞太文化月 洛中領館開放日 逾70師生體驗過端午
中國經濟新註腳…邊旅遊邊擺攤 年輕人流行「游牧式創業」

中國經濟新註腳…邊旅遊邊擺攤 年輕人流行「游牧式創業」
找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」

找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
蒙古馬和牠的主人。(視頻截圖)

蒙古馬被賣 1個月跋涉300里滿身傷回家 主人淚允不再賣

2025-05-02 07:30
五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)

五一花錢旅遊不如囤低價貨 「窮鬼超市」2新店被買爆

2025-05-02 21:05

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵