中國年輕人邊玩邊賺錢…旅遊擺攤正流行

林向的「移動咖啡攤」。（取材自潮新聞）

現在的中國年輕人，有人勒緊褲帶，也要花高價追逐網紅手作麵包，有人則在旅途中發展出了自己的小攤生意。與其稱流行「躺平」，倒不如說，在經濟困境下成長的他們，如今更懂得，即使卷不動了，也要用盡各種方法追求屬於自己的情緒價值。

邊旅行邊擺攤的年輕遊客。（取材自小紅書）

今年「五一」小長假，中國青年遊客在各地街頭玩出了新花樣，一邊打卡景點，一邊支起創意攤位開啟「輕創業」模式。大學生租外骨骼裝備賣烤腸、90後攝影師租相機玩街拍、音樂發燒友租音響露天點歌賣唱……他們說，這種方式既能分攤旅行成本，又能體驗當地市集文化，「窮遊」成了「富遊」。「旅遊擺攤」流行風潮，為想「邊躺邊賺」的年輕人創造了新可能。

創業初期 充滿挑戰

5月1日清晨7點半，杭州西湖區一處城郊停車場，杭州80後移動咖啡攤攤主林向（化名）正將咖啡豆倒入研磨機。他的「移動咖啡館」頗具特色：一輛白色轎車後備箱內，專業咖啡機、手沖器具、移動電源一應俱全。他說，「五一假期，我的備貨量是平時的三倍」。

據潮新聞報導，林向以前做寵物 電商，2024年8月，從業7年的他離職後投入1萬元（人民幣，下同，約1375美元），將愛車打造成一個移動咖啡攤。他表示，對創業小白來說，「移動咖啡攤」低成本、靈活性強、入行門檻低就很吸引人，且工作自由度高，還能邊賣咖啡邊賺旅費，初為攤主的他，從磨豆學起，盡管創業初期充滿挑戰，現在的他已經開始計畫如何規模化經營。

林向的移動咖啡攤今年3月底正式出攤，工作日擺在寫字樓旁停車位，周末轉戰青山湖景區，但不時被保安勸離，直到最近才在城郊一個鄉村找到了較穩定的出攤點位。林向的咖啡等飲品定價親民，美式15元、拿鐵20元，從4月1日算起至月底，林向的銷售額有4000多元。

一名女孩在景區裡的「行動飾品攤」，自己就是商品陳列架。（取材自小紅書）

而在林向旁邊，是一對80後姐妹花的鮮榨果汁攤位，她們曾經營實體店七年，今年3月轉型成一名「攤主」，清明節單日賣過2700元。對林向和李靈姐妹來說，多月擺攤下來，他們發現消費者對擺攤有著天然的親近，李靈說，現在愈來愈多年輕人加入擺攤隊伍。

鄭先生的燒鳥攤。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

享受自由 夢想開店

晚上8、9點，鄭先生的燒鳥攤前圍滿了年輕人，炭火上的雞腿蔥串香氣四溢。鄭先生一年前還是杭州某地產公司的職員，2024年初，從業八年的他，因行業寒冬導致收入下滑嚴重，熱愛美食的他決定換個新賽道，直接開店風險大，就從擺攤開始做起。

零基礎的他去了日料店學習了一個月，花2萬多元購置等出攤設備，去年5月「出道」。「燒鳥的靈魂在於新鮮」，鄭先生從每天11點開始忙到晚上7點，雖然辛苦，他享受這份自由：「有了更多時間陪伴孩子，研究新菜品獲得顧客好評也很有成就感」。

缺旅費了，就在街頭擺攤賣自己從景區採回來的水果。（取材自小紅書）

但挑戰也隨之而來，雨天客流驟減、隔壁攤油煙引來城管，鄭先生說，所幸目前杭州的管理比較人性化，對「野攤」以勸導為主。如今，像鄭先生這樣的轉型者不在少數，他們用靈活就業應對行業波動，也為城市煙火氣和消費市場注入了新活力。不過，鄭先生也表示，擺攤畢竟不能長遠，未來肯定會考慮開設燒鳥實體店。

一個年輕人在某景區開設的移動式咖啡攤，後方就是無價海景。（取材自小紅書）

另據網易報導，今年五一，25歲的王小楓也是開著他的咖啡車，邊旅遊邊賺錢。在海南鸚哥嶺瀑布觀景台，王小楓剛沖完一杯手磨咖啡，轉身就抱起吉他唱起了「去大理」。他的咖啡車被遊客圍成半圓，有人舉著手機錄像，有人跟著哼唱。這一晚，他靠賣咖啡和「氛圍感」賺了1800塊，第二天一早又開車奔向下一個景點。

鄭先生的燒鳥攤。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

像他這樣「白天看風景，晚上賣風景」的年輕人，正在成為五一旅遊大軍裡的新勢力；旅行擺攤，成了現在年輕人對抗焦慮的「解藥」。

政策助攻 改寫成功學

「大景區人擠人？不如去小城當『攤主』。」這個五一，寧夏中衛、甘肅 天水等冷門小城擠滿了擺攤的年輕人。他們白天在丹霞地貌拍vlog，晚上支起攤位賣手沖咖啡、非遺魚燈，靠「反向旅遊」避開人流，還能日入上千。支付寶 數據顯示，五一期間寧夏三座小城異地支付暴增，年輕人一邊旅行一邊把錢賺了，「窮遊」徹底變「富遊」。

林向的「移動咖啡攤」上的設備。（取材自潮新聞）

廣西的95後林文興，用五菱EV電車改造的移動檸檬茶攤，五一期間跑遍三個城市，賺了平時兩個月的工資。他說，開奶茶店要砸20萬，擺攤只需5000塊啟動資金，不用交房租，賣不完還能帶著走。政策也在助攻，比如，重慶夜市提供免費攤位，貴州推出「1元日租」市集等。

在敦煌夜市教遊客畫壁畫的00後小鹿說：「看到有人因為我的攤位愛上傳統文化，比賺錢還爽」。年輕人也把擺攤當社交實驗，用攤位傳遞「我可以吃苦，但拒絕當工具人」的人生態度。他們正在改寫成功學：風景要獨享，錢要站著賺，生活要自帶BGM（背景音樂，background music）。