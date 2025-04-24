免簽、離境退稅… 上海好好玩 泰國遊客也嗨爆

下午一兩點左右，小巨蛋前已經排了十幾名遊客，目測其中80%左右來自東南亞。（取材自上觀新聞）

近年隨著貿易戰開打，中美關係和交流氛圍起了明顯變化，加上中國近來另闢「新藍海」，陸續擴大實施了免簽、離境退稅等措施，外籍人士赴中國旅遊的生態正在改變。繼南韓人擠爆之後，上海湧入大量泰國 人，被吐槽的景點意外翻紅。

繼南韓人擠爆之後，來自泰國的遊客也一波波湧進了上海。他們大都組團出遊，隨身攜帶了不輸專業水準的直播器材陣仗，不去東方明珠等知名景點，而是跟著社交媒體上瘋傳的「上海攻略」喝喜茶、吃自助、逛潮玩店掃貨、發視頻。在北外灘「小巨蛋」、天安千樹等非傳統外籍遊客旅遊目的地，都可見到他們的身影，讓原本吐槽這些景點的中國人也因此要重新玩上一遍。

社交網路上有許多泰語的上海旅遊攻略視頻。（取材自上觀新聞）

★冷門景點 泰人獨家私藏

據上觀新聞報導，最近上海含「泰」量飆升，繼南韓人之後，泰國人又扎堆來上海了。不少網友反映，現在走在上海街頭，左耳韓語、右耳泰語，「在迪士尼玩熱力追蹤，一車除了我都是泰國人」、「去新天地，耳邊一團一團的路過飄來泰語」。

而一個工作日的下午，在北外灘濱江綠地，著名景點「小巨蛋」前就排了十幾名遊客，目測其中80%左右來自東南亞 。這些東南亞年輕遊客們多自拍桿、單反等設備齊全，衝著出片做足了陣仗。

相比於更大眾的豫園、外灘、陸家嘴、迪士尼，北外灘如此高密度的外籍遊客多少會讓人意外。天安千樹則是另一個東南亞籍遊客們的私房景點，每到下午，這裡昌化路橋上也擠滿了外籍遊客直播。兩位在橋上維持秩序的城管說，其中多數來自泰國，周末人更多。

天安千樹曾經因為設計被中國民眾吐槽，如今泰國人來了，商場的人氣似乎也隨著丕變。「你要是周末來的話，能遇到更多」，一位雲南餐廳工作人員介紹，最近兩個禮拜，商場內外籍遊客的確增加了不少，「周末飯點，能有個三、四桌是東南亞遊客吧」。

主打吃牛肉的牛new壽喜燒，下午5點剛到，門口就已經有很多人在等位，其中大約60%是東南亞遊客。（取材自上觀新聞）

★不愛羊肉 卻上烤羊肉店

北外灘「小巨蛋」、天安千樹等非傳統的外籍遊客旅遊目的地，甚至本地人都不感興趣，為何會受到東南亞遊客的追捧？一些在當地的泰國遊客幾乎異口同聲表示：跟著社交網路上的上海旅遊攻略來的。某種程度上，泰男泰女沿襲了韓男韓女的打卡清單，比如他們愛去的很久以前羊肉串、好利來披風捲等地，都是被南韓人帶火出圈的。

很久以前羊肉串第一百貨店店長胡鎮江表示，泰國人不太愛吃羊肉，更喜歡牛肉和豬肉，但從今年3月開始，店內泰國顧客開始增多，「大概占比10%到15%」。泰國遊客的英語大多不錯，菜單和指示有英文就夠了，不用增加會泰語的服務員；「泰國人組團出遊的比較多，很多都是六個人以上一起來店裡」。

至於為何不愛羊肉卻選擇主打吃羊肉串的烤肉店，來自泰國的Tk、Tle等一行人表示，這家店不僅好吃，而且服務好。

而主打吃牛肉的牛new壽喜燒明顯東南亞遊客比重更高，下午5點剛到，門口就已有很多人在等位，粗略觀察有60%是東南亞遊客。這家店還有專門的泰語菜單。

南京東路上，潮玩店掃貨、牛肉店吃自助，也是很多東南亞遊客的必列清單。一位從越南來的女生Nhat Hoa，拎著兩個碩大的黃色潮玩袋子。她說，裡面裝的都是泡泡瑪特新品，已經買了700多元人民幣（約95美元）。

而據網上的泰文上海攻略，他們會去安福路、武康路上拍美美的照片，也會去淮海路上買國貨潮牌，去INS新樂園、FOUND158蹦迪，也必不可少地會去迪士尼做一天公主或王子，還會去大董吃烤鴨、去洗浴中心狂炫自助餐。

美食清單上有喝一杯喜茶，吃萊萊小籠、佳家湯包、小楊生煎，也有買吳江路的麵包，打卡米其林粵菜或者本幫菜。行程最後似乎都會落腳在好利來等各類甜品烘焙店，掃貨芝士蛋糕和披風捲，再要上足夠的冰袋，帶上飛機捎回家當伴手禮。

看完泰國人攻略，如今中國人都要重新玩一遍上海。難怪有位跟拍師說：「我問他們要不要去東方明珠玩，他們都回答no tower, no tower」。

Nhat Hoa和朋友。（取材自上觀新聞）

★文化相似 吃得慣又方便

為什麽入境的東南亞遊客暴增？一位在上海工作三年的泰國導遊Hannah說，主要是免簽政策出台，而近期暴增則因為正值泰國假期。「上海離得近，機票也便宜，淡季機票來回只要1000元左右，即使是旺季，機票也就是1700、1800元左右」。

Hannah表示，如果時間充裕，遊客們還會從上海去杭州、蘇州，「去看看不同的風景」。Tk、Tle、Jin和Dear一行就是先落地上海，中間去了趟蘇州，又回到上海玩。

被問及為什麽來上海，泰國遊客們則給出了這些回答，「上海吃的選擇多，跟泰國比較接近，我們能吃得慣」、「氣候很好，不冷不熱」、「不是很遠，文化也比較相似」。

而這些體驗讓一些泰國遊客對上海留下了深刻印象，「有超級App」、「支付寶很方便，哪裡都能付錢，泰國有不同的支付軟件，有時候得用這個有時候得用那個，有時候又得用現金」、「微信也很方便，能點菜，又能付錢，最關鍵是能翻譯，可以把菜單翻譯成英文」、「人很多，但交通秩序井井有條，管理得很好」。

三亞市中醫院醫師為俄羅斯等外籍遊客演示中醫理療。（新華社／三亞市中醫院供圖）

●針灸取代伏特加？ 俄羅斯 掀三亞旅遊熱

上海迎來愈來愈多的泰國等東南亞遊客，而俄羅斯則成為中國知名度假勝地海南省第一大遊客來源國，部分旅行社接單量同比增長了200%。其中，三亞是俄羅斯遊客的最愛。他們扎堆來這裡進行「康養之旅」，針灸取代伏特加，成了俄羅斯心頭好？而當地俄語導遊時薪甚至已追平了日語導遊。一位莫斯科遊客說，「這裡的陽光療法結合中醫調理，比黑海療養更讓人驚喜」。

據觀察者網引述國際旅遊行業媒體「旅行與旅遊世界」報導，在中國濱海城市三亞，街頭巷尾的俄語交談聲已逐漸取代英語，成為這座著名度假勝地最顯著的國際標籤。

最新數據顯示，2024年，海南島共接待了17.8萬名俄羅斯遊客，同比激增11倍，創下全球海島旅遊市場罕見漲幅；2024年前5個月，僅三亞就接待俄羅斯遊客3.8萬人次，位列入境旅遊客源地首位，是2023年全年接待俄羅斯遊客量的2.6倍。據預測，2025年，俄羅斯遊客赴海南省的旅遊需求將持續增長。

「旅行與旅遊世界」報導稱，在三亞大東海景區，中俄雙語標識已成為標配，90%以上的餐廳配備有俄語菜單。而以中醫理療為特色的健康旅遊，正形成三亞新的旅遊經濟增長點。全市有三家三甲醫院開設國際醫療部，中醫特色療癒套餐預訂火爆，海濱步道上俄語宣傳的針灸、推拿廣告牌鱗次櫛比，專為俄語遊客開設的中醫診所接診量同比翻番。

大東海沿岸鱗次櫛比的中醫養生館，針灸、推拿項目需提前一周預約，專為俄語客群配備的翻譯器供不應求。此外，投資額超20億元的中俄合建項目「健康產業園區」已落地海棠灣。俄版「支付寶」接入三亞85%商戶，跨境支付便利度提升300%。三亞正從中國度假勝地升級為歐亞大陸的「會客廳」。

俄羅斯衛星通訊社報導稱，三亞宜人的氣候、優美的風景、醫療健康服務、免簽政策等多重優勢，充分滿足俄羅斯遊客需求。使得俄羅斯遊客流連忘返並期待重遊。俄羅斯遊客弗拉基米爾就說，這是他第二次來海南療養，「來三亞主要是為了治療頸椎問題，中醫的療效令人驚嘆」。

三亞也是太極拳、八段錦愛好者的熱門目的地，每年冬季都有數百名俄羅斯遊客前往三亞研習。他們認為，中國傳統武術既能運用於對抗競技，更能幫助掌握調動人體潛能的養生之道。

據報導，一位在海南旅行的俄羅斯遊客說，俄羅斯冬季日照稀少，因此三亞的陽光、沙灘和美景極具吸引力。另一位俄羅斯遊客表示，她雖遊覽過中國眾多城市，但近年來幾乎每年都會重返三亞。她特別強調，相比其他國家的熱帶度假地，海南的治安環境更為安全。

受訪者還提到，三亞擁有南山佛教文化苑、天涯海角等各具特色的景點，既是潛水愛好者的天堂，也能購買到中國黎族手工藝品等特色商品。

報導稱，在旅遊購物方面，2024年，俄籍遊客人均消費達1.2萬元，總銷售額同比上升35%，香水與腕表成最受歡迎品類。另外，俄語導遊的時薪已突破500元。一家濱海酒店大堂經理坦言，「俄語服務人員工資已追平日語導遊，這是五年前無法想像的」。

來自俄羅斯、現年32歲的三亞俄語導遊安德烈表示，「三亞很受俄羅斯遊客的歡迎，他們的旅程通常為七天至十天。他們最喜愛去海邊沙灘曬太陽，或去熱帶雨林參觀遊覽，品嘗熱帶海鮮、水果等」。

報導說，三亞市旅文局相關負責人表示，下一步將重點開發俄語導遊培訓、風味餐飲等配套服務，並計畫與俄方合作建立旅遊職業教育基地。

據俄羅斯「生意人報」報導，今年大量的俄羅斯人正計畫前往中國度暑假，一些旅遊企業的訂單量猛增了25%，有的旅行社接單量甚至同比增長了200%。其中約一半的訂單申請來自有孩子的家庭，大部分人出行目的地是中國海南。至少有十家俄羅斯旅遊公司推出了海南遊。

「因為有免簽證制度，而且幾乎每天都有直飛航班，價格也很便宜」，俄羅斯一家旅遊機構分析師表示，夏季飛往中國的機票平均價格同比2024年下降了10到15%。

他說：「我們已經和海南航空公司商定了到海口機場的特價機票。我們在島上的合作夥伴正在招募講俄語的導遊。今年1月到3月，我們收到了比去年多出至少兩倍的申請。從旅遊預訂情況看，4月、5月和6月是活躍的，部分旅遊機構甚至已收到了7月中旬的訂單。各大旅行社預計，今年到海南旅遊的俄羅斯遊客數量仍將成倍增長。」