「世界那麼大，我想去看看」辭職10年的女教師後悔了嗎？

顧少強的辭職信被譽為「最具情懷」的辭職信，在網路引發各種熱議和討論。（取材自新京報／受訪者供圖）

當城市白領因996工作制而疲憊不堪時，校園裡不論師生也都受困於「工時」。10年前，有一名中學老師因此決定「出走」，走上追尋自己夢想的道路；10年後的今天，更多學生則被迫在校園課堂和補習班之間，像精密儀器一樣在標準化流程中切換。

現在的顧少強。（取材自微博）

10年前的2015年4月，河南 省實驗中學心理教師顧少強決定辭去這個不少人羨慕的工作，她在網上發出自己只寫了10個字的辭職信後爆火，一句「世界那麼大，我想去看看」炸翻了無數人按部就班的心，顧少強也隨之走紅，成了許多人心中「追求自由」的代言人。10年後，很多人仍想知道，現在的她是否後悔當年不要「鐵飯碗」。顧少強的回答是，有遺憾，但絕不後悔。

放下11年教師經歷

新京報在10年後的今天找到了顧少強。回想10年前做出的辭職決定，顧少強說，2004年來到河南省實驗中學任教，她喜歡通過溝通調整孩子們的心理狀態，但教師還包括行政、軍訓管理等其他工作，那時11年的教師經歷也讓她進入了職業倦怠期，想著自己還有很多夢想沒實現，某次心理課，她思索了20分鐘後決定辭職。

「作出這個決定後，我在學校的樹下站了一會兒，下午的陽光透過樹葉的縫隙照在臉上，我心裡想，從現在開始我想去哪去哪，想愛誰愛誰，這種感覺太爽了。我的人生從此掀開新的一頁，但這新的一頁因為有不確定性，所以讓人更加期待」，她說。

構思辭職信時，她想到曾看過一本書裡寫「世界很大，如此浩瀚，來一趟不易」，以此為靈感寫下了「世界那麼大，我想去看看」，希望今後用另外的生活方式來認識世界。母親聽說她辭職後，只問想好去哪兒了嗎？這也讓她沒有太多顧慮，「我認為只要不危害社會、不影響他人，我可以最大限度地去做自己，滿足自己內心的渴望」。

2015年4月13日，顧少強把辭職信發到朋友圈後開始被大量轉發後爆火，有企業找她做廣告、代言、坐遊輪環遊世界，還有一個網路遊戲公司出100萬元（人民幣，下同）找她做廣告，她拒絕了，「很多網遊讓青少年沉迷，我不會為賺錢代言網遊，這是我的原則和底線」。

定居在街子古鎮後，顧少強喜歡趕早集，感受古鎮熱鬧的早晨，背著背簍買些新鮮蔬菜。（取材自新京報／受訪者供圖）

甘願做一個小鎮姑娘

辭職後，顧少強說，她拿著11000元(約1497美元)的積蓄，開始了旅行生活，去過成都、重慶、杭州、紹興等地，還有烏鎮、南潯古鎮、街子古鎮。「有時為省錢住8人間青旅，發現同住的4人中3個是辭職旅遊的，原來我不是個例」，她說。

3個月後，顧少強決定定居在四川青城山下的街子古鎮。2015年10月，她和此前在雲南結緣的丈夫結婚，共同裝修、經營客棧民宿，1年後，女兒小魚出生。「我愛街子古鎮樸素寧靜的生活，這讓我不願再擠進繁華都市，而是心甘情願做一個小鎮姑娘」，顧少強說。

每天早上，她戴著草帽穿上草鞋背上背簍去逛菜市場，騎自行車唱著越劇穿梭在人群中，和市場裡的大媽討價還價。買完菜回來做飯；客棧的生活很繁瑣，但也有詩意，空閒時就練字、彈古琴、喝茶，忙的時候就努力賺錢，「我的生活慢了下來，不急不躁」。

顧少強說，客棧女掌櫃的生活讓她探索了生活方式的另一種可能。旅遊淡季時，她就帶著女兒出去散心，現在除了新疆、西藏，其他省份她和女兒都踏足過。疫情 期間，客棧生意受影響，師範大學心理專業畢業的她，開始給受疫情影響不能回國的留學生提供心理諮詢。

2021年，跟她一起生活的母親身體出現不適，不能適應南方環境，她帶著母親和女兒又回到鄭州 。現在顧少強的工作是在短視頻平台做線上心理和家庭教育諮詢。

2017年，顧少強和丈夫帶著女兒搭機從四川成都到湖南長沙，並發文稱這是女兒人生中的第一次飛行，當時女兒未滿百天。（取材自微博）

當初想看世界 如今開客棧

這10年來，顧少強堅持「做自己」，但網路輿論對她的關注從沒停過，從最初辭職時覺得她很牛，到發現她去開客棧、結婚生孩子就罵聲一片，說原來顧少強沒有去看世界，而是結婚生子開店了，直到最近看到她回到河南鄭州定居工作，罵聲依然不斷，說她當年立下豪言壯志要去看看世界，如今又回到原點，「任性了一把，結果啥也不是」。

「但我不認為一直旅行、打卡世界各地才算是看世界」，顧少強說，開客棧讓她有另外一種人生模式，不用朝九晚五，有一定程度的自由，「有一方客棧招待形形色色的旅人，這也是我認識世界的方式」。

直到現在顧少強在直播做心理諮詢時，還有很多人問她後悔當初辭職的決定嗎？「我的回答是，這十年中遺憾可能會有，但是不多，但後悔肯定沒有」，顧少強說，留在學校當老師可以獲得一輩子的安穩，但那樣的安穩不是她想要的，「任何選擇都會有捨有得，大家覺得我捨掉了穩定的工作，但是他們沒有看到我這些年內心的豐盈，內核愈來愈篤定」。

明白自己想要的生活

顧少強說，一個人想明白自己要過什麼樣的生活很重要。「我對生活的要求很簡單，從不會被物質的東西困住，到現在沒買房子，衣服很少有100元以上的。我認為夢想、家人、孩子，自由、快樂更重要。就算十年後我慘敗，身無分文、痛哭流涕，難道就證明了人不能離開舒適圈嗎？依然還會有勇者繼續去做『第一個吃螃蟹的人』」。