終點前0.01秒被反超 重慶女子半馬出現令人錯愕一幕

肖芬說，舉起雙手迎接終點是她的習慣性動作。（取材自新京報／受訪者供圖）

馬拉松運動在中國掀起熱潮，跑者在數十公里的賽程中不斷挑戰自己，不但跑出了自信和健康，也跑出了愈來愈蓬勃的馬拉松經濟。

2025重慶女子半程馬拉松賽展現「她力量」。（取材自微博）

2025重慶女子半程馬拉松賽上，肖芬（左）在臨近終點線時被對手反超的瞬間。（取材自新京報／受訪者供圖）

眼前就是終點線的拱門，35歲的肖芬張開雙手跑向自己的個人最佳成績，也準備迎來預期中的勝利，但在她放慢腳步的最後0.01秒，她被另一名選手反超，成為今年重慶女子半程馬拉松賽上最令人錯愕的一幕。

肖芬（左）在臨近終點線時被對手反超。（取材自微博）

張開雙手 意外腳步放慢

綜合新京報、縱覽新聞報導，這段大逆轉的視頻在網路上廣泛流傳，網友調侃肖芬是「香檳姐」，意思是她提前慶祝開香檳，還評論稱她「回去得兩個月睡不著覺」。在比賽結束後的幾天，肖芬無數次後悔：堅持了全程，為什麼就錯失了最後那0.01秒？也曾因為網友的評論哭過，但隨著時間過去，她已漸漸釋懷，因為這場比賽她寫下了個人最好成績。作為兩個孩子的母親和「打工人」，肖芬說，能站在賽場上就是最大的勝利。

在比賽完之後的第二天，肖芬就又早起去跑了11公里。因為對她來說，跑步已經成為日常。

肖芬回憶，比賽當天前十幾公里，她都是一路領先，只有導播車跟拍，對她來說這種機會難得，甚至有點兒小激動，「心想今天也是出息了，說不定家人和朋友在手機上或在電視上都能看到我」。

在跑過10公里之後，她發現有對手從後方不遠處追上，「我能聽到她的腳步聲忽遠忽近，這給我壓力，因為不知道她具體離我多遠。」到了中途，兩人不時還能並排跑，直到20公里後，肖芬做了加速，她聽到旁邊的觀眾說兩人拉開了距離。

肖芬表示，在接近終點時，她的注意力只在觀眾們的呼喊和眼前計時器裡的時間，她跑進了1小時25分鐘，突破了去年秋天的個人最好成績。在距離終點的拱門愈來愈近時，肖芬下意識伸出雙手，「我完全沉浸在突破自己的喜悅裡，感到輕盈開心。」

沒想到最後衝線時對手加速了，肖芬在看到對手從身邊跑過時一陣錯愕，「當時我真的是懵了，堅持了21公里，卻在最後時刻大意了。」

對於提前舉手的舉動，肖芬表示，她並沒有慶祝的意思，而是自己的習慣動作，「跑越野時，我會提前舉手抓橫幅，這次可能是習慣性動作，沒想到在馬拉松賽場上成了失誤。」

網評扎心調侃 她挺過來

反超肖芬的跑者是甘志芳，她們兩人之前就認識，也加過微信 聊過天；比賽結束後，兩人還擁抱了一下。對於錯失勝利，肖芬雖為朋友的勝出感到高興，但心中仍充滿遺憾。

賽後她一個人坐在換衣服的地方，突破個人最好成績的喜悅和僅僅0.01秒差距的遺憾輪番在心裡糾結，在她好不容易快把情緒整理好的時候，老公打電話來安慰她「沒什麼」，聽了之後肖芬一陣委屈，直接哭了起來。

肖芬坦言，網友的評論「很扎心」，說「驕兵必敗」、「讓你不要高興太早之類的」，她以前沒有經歷過這些，一時覺得接受不了；連工作單位也有人開玩笑，當著她的面念網友做的惡搞表情包，讓她恨不得找個地縫鑽進去。好在過了幾天，肖芬挺過來了，看到網友調侃，她還能回覆他們：「能不能不要這麼殺人誅心？」

因為這場賽事，讓肖芬一夕之間成為媒體注目的焦點，但她其實只是個才跑步快兩年的新手，更是兩個孩子的媽。

肖芬表示，2023年5月因為工作變得非常繁重，為了讓自己動起來，哪怕是穿著高跟鞋裙子，她每天上下班4、5公里還是會走回家，後來走著走著就想跑一下，因為她很享受流汗的感覺。

肖芬很享受跑步帶來的樂趣。（取材自杭州日報）

3月23日上午，肖芬在2025重慶女子半程馬拉松賽場上。（取材自新京報／受訪者供圖）

跑出健康 甩掉年齡焦慮

後來她加入了老公的跑友團，發現自己有運動的潛力。當時她參加了一個重慶10公里的比賽，意外以40分鐘27秒的成績跑進第十八名，給了她很大的激勵，「從那之後參賽就多了」。

從日常跑進賽場，肖芬發現比賽好像有「槍聲療法」，一聽到槍聲就會讓她產生一種更好的狀態，「想著我都來了，肯定是要拚的，想要挑戰自我」。她還記得第一次去跑越野的時候，要過很陡的坡，但是當真的跑到山頂之後，內心有種很通透的感覺，精神充實、身心舒暢，帶給她相當的滿足感。

跑步這兩年，肖芬感覺身上的肌肉線條變得明顯了很多，感冒次數變少了，皮膚也沒那麼容易過敏，連容貌焦慮和年齡焦慮也漸漸消失。除此之外，跑步也把肖芬的膽子練大了，現在她一個人在荒蕪人煙的山上跑步，只會想著要趕緊把這一段跑完，而不是去害怕什麼。

走出懊悔:我已經很棒了

身為兩個孩子的媽，又有職場上的壓力，肖芬坦言自己也有懶惰的時候，但她會給自己訂目標，比如一個月要跑400公里。她會提前算好不能跑的時間，在第二天必須要起來的時候就會逼自己一把，「那時候我也會想，這麼睏為什麼要起這麼早去跑步，但是當我跑完之後，我又覺得自己贏了。」

經歷賽場上的挫折與反思，肖芬走出了當時的懊悔，現在的她覺得自己是幸運的人，能站到賽場上已經克服了很多阻礙，「對於我們這些既要上班又要帶孩子的跑者來說，能站上賽場就已經很棒了。」